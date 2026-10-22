Ein neuer Job kann die Witwenrente sofort kürzen, es gibt aber eine Ausnahme

Ein neuer Arbeitsplatz bringt mehr Geld ins Haus. Wer Witwenrente erhält, muss allerdings damit rechnen, dass ein Teil des zusätzlichen Verdienstes durch eine niedrigere Rente aufgezehrt wird. Die Kürzung kann schon mit dem Beschäftigungsbeginn einsetzen.

Bis zur nächsten Einkommensprüfung im Juli 2027 bleibt der neue Lohn nicht in jedem Fall unberücksichtigt. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung in einer Expertenantwort hin.

Eine Witwenrentnerin wollte wissen, ob eine Beschäftigung ab November 2026 bereits ihre Rentenzahlungen für November und Dezember verringern könnte. Das Expertenteam bejahte dies für den Fall, dass erstmals anrechenbares Einkommen zur Rente hinzukommt.

Der erste Verdienst kann sofort berücksichtigt werden

Bei der Einkommensanrechnung kommt es darauf an, was sich durch die Arbeitsaufnahme verändert. Hat eine Witwe bisher kein eigenes zu berücksichtigendes Einkommen, beginnt mit dem neuen Job das sogenannte erstmalige Zusammentreffen von Einkommen und Hinterbliebenenrente.

Dann muss die Rentenversicherung mit der Anrechnung nicht bis zum nächsten Juli warten. Eine Kürzung setzt allerdings voraus, dass das maßgebliche Einkommen den persönlichen Freibetrag übersteigt. Der Beschäftigungsbeginn allein reicht dafür nicht aus.

Anders liegt der Fall bei einer gewöhnlichen Gehaltserhöhung in einem laufenden Arbeitsverhältnis. Solche Einkommenserhöhungen werden grundsätzlich erst zum nächsten 1. Juli berücksichtigt.

Aus 2.500 Euro Bruttolohn können rund 151 Euro Rentenkürzung werden

Wie sich ein neuer Job auswirken kann, zeigt eine vereinfachte Rechnung. Eine Witwe nimmt zum 1. November 2026 eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf. Sie verdient monatlich 2.500 Euro brutto und hat keine weiteren anrechenbaren Einkünfte.

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Für gewöhnliches Arbeitsentgelt zieht die Rentenversicherung pauschal 40 Prozent ab. Damit ergibt sich ein rechnerisches Nettoeinkommen von 1.500 Euro. Es muss nicht dem Nettolohn auf der Gehaltsabrechnung entsprechen.

Der monatliche Freibetrag beträgt seit Juli 2026 insgesamt 1.122,53 Euro. Vom darüberliegenden Einkommen werden 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Für bestimmte Kinder erhöht sich der Freibetrag. Ein solcher Zuschlag ist im Beispiel nicht berücksichtigt.

Berechnungsschritt Betrag pro Monat Bruttoarbeitslohn 2.500,00 Euro Pauschaler Abzug von 40 Prozent − 1.000,00 Euro Rechnerisches Nettoeinkommen 1.500,00 Euro Freibetrag − 1.122,53 Euro Einkommen oberhalb des Freibetrags 377,47 Euro Davon 40 Prozent 150,99 Euro

Die Witwenrente würde unter diesen Annahmen um 150,99 Euro monatlich sinken. Für November und Dezember zusammen wären das 301,98 Euro. Voraussetzung ist, dass die Witwenrente ausreichend hoch ist und keine besondere Ausnahme von der Einkommensanrechnung greift.

Bereits vorhandene Kapitalerträge können den Zeitpunkt verändern

Vor einer Berechnung muss deshalb geklärt werden, welche Einkünfte bereits vorhanden sind. Zinsen oder Dividenden können beim neuen Hinterbliebenenrecht zum berücksichtigungsfähigen Einkommen gehören. Ein Überblick erläutert, welche Einkünfte die Rentenversicherung bei der Witwenrente berücksichtigt.

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Wurde laufendes Vermögenseinkommen bereits berücksichtigt, kann der neue Arbeitslohn eine Einkommensänderung darstellen. Dann gilt grundsätzlich der nächste Juli als Überprüfungstermin. Dafür müssen die bisherigen Einkünfte die Rente noch nicht gekürzt haben. Auch Einkommen unterhalb des Freibetrags kann bereits berücksichtigt worden sein.

Die rechtlichen Anweisungen der DRV enthalten dazu ausdrücklich ein Beispiel mit Dividenden und einer später aufgenommenen Beschäftigung. Entscheidend ist somit nicht allein, ob erstmals Arbeitslohn fließt.

Nicht jeder Zinsertrag wird angerechnet

Ob Kapitalerträge überhaupt eine Rolle spielen, hängt auch vom geltenden Hinterbliebenenrecht ab. Bei geschützten Altfällen bleibt Vermögenseinkommen grundsätzlich außen vor. Das betrifft insbesondere Ehen, die vor 2002 geschlossen wurden, wenn mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde. Auch bei einem Tod des versicherten Partners vor 2002 gelten die älteren Regeln.

Beim neuen Recht können Kapitalerträge dagegen erfasst werden. Dabei ist unter anderem der Sparer-Pauschbetrag zu beachten. Ein vorhandenes Sparkonto sagt daher noch nichts darüber aus, ob bereits anrechenbares Einkommen besteht.

Den neuen Job melden und die Berechnung klären

Wer eine Beschäftigung aufnimmt, sollte der Rentenversicherung den Beginn und den voraussichtlichen Bruttoverdienst unverzüglich mitteilen. Das Expertenteam empfiehlt dafür die entsprechenden Unterlagen, etwa den Arbeitsvertrag.

Für die eigene Planung ist eine konkrete Auskunft zum Beginn der Anrechnung sinnvoll. Dazu gehören Angaben über sämtliche weiteren Einkünfte. Nur so lässt sich klären, ob ein erstmaliges Zusammentreffen oder eine spätere Einkommensänderung vorliegt.

Bleibt die Rentenüberweisung zunächst unverändert, bedeutet das keine verbindliche Zusage. Muss die Rente bereits ab Beschäftigungsbeginn niedriger ausfallen, kann eine Überzahlung später zurückgefordert werden.

Häufige Fragen zur Witwenrente und zum neuen Job

Wird die Witwenrente bei jeder Arbeitsaufnahme sofort gekürzt?

Nein. Maßgeblich sind das bisherige Einkommen, die gesetzlichen Abzüge und der persönliche Freibetrag. Ein neuer Arbeitsplatz führt deshalb nicht in jedem Fall zu einer geringeren Witwenrente.

Zählt für die Berechnung mein ausgezahlter Nettolohn?

Bei gewöhnlichem Arbeitsentgelt wird ein rechnerisches Netto durch pauschale Abzüge vom Brutto ermittelt. Der Betrag auf der Gehaltsabrechnung kann davon abweichen.

Darf ich mit der Meldung bis Juli 2027 warten?

Nein. Die Beschäftigung sollte unverzüglich gemeldet werden. Wann sich der Verdienst auf die Witwenrente auswirkt, prüft anschließend die Rentenversicherung.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Expertenantwort vom 5. Oktober 2026 zur Aufnahme einer Beschäftigung bei Witwenrentenbezug

Deutsche Rentenversicherung, rechtliche Anweisungen zu § 18d SGB IV

Deutsche Rentenversicherung, Hinzuverdienst bei Hinterbliebenenrenten, Meldung vom 19. Oktober 2026

Eigene Beispielrechnung anhand der genannten Annahmen