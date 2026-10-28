Grundrente-Tabelle 2026: Was von bis zu 520 Euro Zuschlag übrig bleibt

Mehrere Hundert Euro zusätzlich zur Rente sind möglich, doch der Weg zur Auszahlung führt durch eine komplizierte Berechnung. Ob und wie viel Grundrentenzuschlag jemand erhält, hängt von anerkannten Versicherungszeiten, früheren Verdiensten und dem anzurechnenden Einkommen ab.

Eine kleine Rente allein garantiert deshalb noch keinen Zuschlag. Wer eine Grundrente-Tabelle liest, sollte vor allem auf die Annahmen achten: Ein hoher Modellbetrag sagt wenig darüber aus, was im eigenen Fall auf dem Konto landet.

33 Jahre sind die erste Hürde

Für den Grundrentenzuschlag müssen mindestens 33 Jahre mit sogenannten Grundrentenzeiten zusammenkommen. Zwischen 33 und 35 Jahren gelten niedrigere Berechnungsgrenzen; erst ab 35 Jahren ist die höchste Berechnungsstufe erreicht.

Zu diesen Zeiten gehören insbesondere versicherungspflichtige Beschäftigungen sowie anerkannte Zeiten der Kindererziehung und Pflege. Auch bestimmte Zeiten mit Leistungen bei Krankheit oder Rehabilitation können dazugehören.

Zeiten mit Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II oder Bürgergeld zählen dagegen für diese Voraussetzung nicht mit, ebenso wenig freiwillige Beitragszeiten. Ein langer Versicherungsverlauf ist daher noch kein Beleg dafür, dass tatsächlich 33 Jahre Grundrentenzeiten vorliegen.

Welche Voraussetzungen im Einzelnen gelten, erläutert auch der Beitrag zum Anspruch auf den Grundrentenzuschlag.

Grundrente-Tabelle: Diese monatlichen Zuschläge sind möglich

Die folgende Tabelle zeigt eigene Modellrechnungen für eine Altersrente ohne Abschläge mit 35 Jahren Grundrentenzeiten. Dabei zählen alle 420 Monate auch für die Berechnung der Zuschlagshöhe; zugrunde liegt der seit Juli 2026 geltende Rentenwert von 42,52 Euro.

Früherer Verdienst im Verhältnis zum Durchschnitt, ungefähr Angesetzte durchschnittliche Rentenpunkte pro Monat Grundrentenzuschlag monatlich brutto 30 Prozent 0,0250 391,10 Euro 40 Prozent 0,0333 519,68 Euro 50 Prozent 0,0417 391,10 Euro 60 Prozent 0,0500 260,73 Euro 70 Prozent 0,0583 132,15 Euro 75 Prozent 0,0625 66,08 Euro 80 Prozent 0,0667 0,00 Euro

Die Beträge gelten vor einer möglichen Einkommensanrechnung und vor Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung. Gerechnet wurde mit den ausdrücklich genannten Monatswerten und den Rundungsschritten der Rentenversicherung; die Prozentangaben dienen der Orientierung.

Die Tabelle zeigt auch, warum der Zuschlag mit sinkendem früheren Verdienst nicht durchgehend wächst. Im Modell liegt er bei ungefähr 40 Prozent des Durchschnittsverdienstes höher als bei 30 Prozent.

Warum sehr niedrige Verdienste bei der Berechnung außen vor bleiben

Für die Höhe des Zuschlags werden aus den Grundrentenzeiten nur Monate mit mindestens 0,025 Rentenpunkten herausgesucht. Auf ein Jahr übertragen entspricht das ungefähr 30 Prozent des jeweiligen Durchschnittsverdienstes; diese Monate heißen Grundrentenbewertungszeiten.

Versicherungspflichtige Beschäftigungszeiten mit noch niedrigeren Verdiensten können für die erforderlichen 33 Jahre mitzählen, bringen aber selbst keinen Zuschlag. Das kann Menschen mit langjährigen, gering bezahlten Teilzeitbeschäftigungen treffen.

Aus den bewerteten Monaten wird ein Durchschnitt gebildet, der innerhalb der gesetzlichen Grenzen aufgewertet wird. Der daraus errechnete zusätzliche Punktewert wird um 12,5 Prozent vermindert und für höchstens 420 Monate berücksichtigt.

Einkommen kann den Zuschlag bis auf null verringern

Nach der Berechnung aus dem Versicherungsverlauf folgt die Einkommensprüfung. Für 2026 gelten dabei die folgenden monatlichen Grenzen.

Lebenssituation Ohne Einkommensanrechnung bis 60 Prozent Anrechnung auf den Einkommensteil darüber bis Oberhalb der zweiten Grenze Unverheiratet, ohne eingetragene Lebenspartnerschaft 1.492 Euro 1.909 Euro Vollständige Anrechnung des weiteren Überschusses Verheiratet oder in eingetragener Lebenspartnerschaft 2.327 Euro gemeinsam 2.744 Euro gemeinsam Vollständige Anrechnung des weiteren Überschusses

Angerechnet wird jeweils nur der Einkommensteil oberhalb der betreffenden Grenze. Ein Überschreiten von 1.909 Euro bei Unverheirateten führt deshalb nicht automatisch zum vollständigen Wegfall; umgekehrt kann schon ein kleinerer Überschuss einen niedrigen Zuschlag aufzehren.

Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften wird das Einkommen beider Personen einbezogen. Wie dadurch selbst nach langer Erwerbstätigkeit eine Auszahlung ausbleiben kann, zeigt der Beitrag 35 Jahre gearbeitet und trotzdem kein Grundrentenzuschlag.

Der Kontoeingang ist die falsche Vergleichszahl

Die Einkommensgrenzen beziehen sich auf ein gesetzlich bestimmtes Einkommen. Dazu gehören insbesondere das zu versteuernde Einkommen, der steuerfreie Teil gesetzlicher Renten und bestimmte Kapitalerträge; der Grundrentenzuschlag selbst wird herausgerechnet.

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Bruttorente, Nettorente und anzurechnendes Einkommen können deshalb unterschiedliche Beträge sein. Wer lediglich seine Rentenüberweisung mit dem Freibetrag vergleicht, kann seinen Anspruch falsch einschätzen.

Hinzu kommt der zeitliche Abstand: Bei der jährlichen Überprüfung für Januar 2026 wurden regelmäßig die im Herbst 2025 abgefragten Einkommensdaten aus 2023 verwendet. Ein aktueller Einkommensrückgang schlägt sich deshalb nicht unmittelbar in einem höheren Zuschlag nieder.

Steuerfrei heißt nicht ohne Abzüge

Der Grundrentenzuschlag ist von der Einkommensteuer befreit. Bei gesetzlich pflichtversicherten Rentnern fallen auf ihn jedoch grundsätzlich Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an.

Der Tabellenbetrag ist damit eine Rechengröße für die Bruttorente. Für die Haushaltsplanung zählt der zusätzliche Auszahlungsbetrag nach Einkommensanrechnung und Sozialabgaben.

Auch ohne Zuschlag kann ein Freibetrag helfen

Wer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten oder entsprechende Zeiten aus anderen verpflichtenden Alterssicherungssystemen erreicht, kann bei der Grundsicherung im Alter einen besonderen Rentenfreibetrag erhalten. Dafür ist kein ausgezahlter Grundrentenzuschlag erforderlich.

Anrechnungsfrei bleiben grundsätzlich 100 Euro der gesetzlichen Monatsrente zuzüglich 30 Prozent des darüberliegenden Betrags, begrenzt auf 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1. Der Höchstbetrag liegt 2026 bei 281,50 Euro; Näheres erklärt der Beitrag zum Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung.

Praxisbeispiel: Von 260,73 Euro bleiben 135,93 Euro vor Sozialabgaben

Ein fiktives Beispiel: Für die alleinstehende Rentnerin Sabine ergibt sich bei 35 vollständig bewertungsfähigen Jahren und durchschnittlich 0,0500 Rentenpunkten pro Monat ein Zuschlag von 260,73 Euro brutto. Ihr für die Einkommensprüfung anzusetzendes Einkommen beträgt allerdings 1.700 Euro monatlich.

Damit liegt sie 208 Euro über dem Freibetrag von 1.492 Euro, wovon 60 Prozent angerechnet werden: 124,80 Euro. Vom errechneten Zuschlag bleiben 135,93 Euro vor etwaigen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen.

Sieben Fragen und Antworten zur Grundrente

Wie hoch ist die Grundrente 2026?

Die Höhe wird für jeden Versicherungsverlauf einzeln berechnet. Im dargestellten Modell sind bis zu 519,68 Euro monatlich brutto möglich; ein garantierter Betrag für alle ergibt sich daraus nicht.

Reichen 33 Jahre für den vollen Zuschlag?

Mit 33 Jahren Grundrentenzeiten ist die zeitliche Mindestvoraussetzung erfüllt. Bis zum Erreichen von 35 Jahren gelten jedoch niedrigere Berechnungsgrenzen.

Zählen Zeiten mit Arbeitslosengeld oder Bürgergeld mit?

Diese Zeiten zählen nicht zu den Grundrentenzeiten für die erforderlichen 33 Jahre. Das gilt auch dann, wenn sie im Versicherungsverlauf aufgeführt sind.

Muss ich die Grundrente beantragen?

Die Rentenversicherung prüft den Zuschlag automatisch und zahlt ihn gegebenenfalls mit der Rente aus. Fehlen im Rentenkonto Beschäftigungs-, Kindererziehungs- oder Pflegezeiten, sollten Betroffene diese klären lassen.

Wird das Einkommen meines Ehepartners berücksichtigt?

Ja, bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften wird das gemeinsame Einkommen geprüft. Der monatliche Freibetrag beträgt 2026 zusammen 2.327 Euro.

Ist der Grundrentenzuschlag steuerfrei?

Ja, der Zuschlag ist von der Einkommensteuer befreit. Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung können trotzdem anfallen.

Gibt es den Rentenfreibetrag auch ohne Grundrentenzuschlag?

Ja, bei der Grundsicherung kann der Freibetrag auch ohne ausgezahlten Zuschlag greifen. Voraussetzung sind insbesondere mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten oder entsprechende Zeiten aus anderen verpflichtenden Alterssicherungssystemen.