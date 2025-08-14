Rente: LSG macht Weg frei für Pflege-Rentenpunkte

Lesedauer 2 Minuten

Pflegende Angehörige können ihre Rentenansprüche auch gegen abweichende MDK-Einstufungen durchsetzen. Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg entschied am 22. Mai 2025, dass der Rentenversicherungsträger selbst prüft, ob eine nicht erwerbsmäßige Pflegeperson versicherungspflichtig ist.

Einschätzungen des Medizinischen Dienstes (MD, früher MDK) binden ihn nicht. Für Betroffene steigen damit die Chancen auf Beiträge und Rentenpunkte – auch für bereits vergangene Zeiträume, wenn die Voraussetzungen vorlagen.

Was das Urteil konkret regelt

Im Verfahren ging es um einen Sohn, der seine Mutter 2016/2017 gepflegt hatte. Die Pflegekasse verneinte eine Rentenversicherungspflicht mit Verweis auf ein MDK-Gutachten. Das Sozialgericht wies die Klage ab. Das LSG hob dieses Urteil teilweise auf und stellte eine Rentenversicherungspflicht vom 01.01. bis 28.02.2017 fest. Für 2016 blieb es beim Nein. Entscheidend waren die rechtlichen Maßstäbe, nicht die Bindung an das Gutachten.

Warum 2017 der Wendepunkt ist

Zum 1. Januar 2017 wurde der Pflegebedürftigkeitsbegriff erweitert. Seitdem zählen auch Betreuungs- und Unterstützungsleistungen stärker. Zugleich sank die Mindestpflegezeit auf mindestens 10 Stunden pro Woche, verteilt auf mindestens zwei Tage, bei Pflege ab Pflegegrad 2. Vor 2017 galt eine Schwelle von 14 Stunden. Das erklärt, warum der Kläger erst ab Januar 2017 versicherungspflichtig war.

📚 Lesen Sie auch: Rente ohne Abschläge: Folgende Jahrgänge können jetzt noch vor 67 in die Altersrente gehen

Kernaussagen des LSG

Zuständig ist die Rentenversicherung. Sie entscheidet über die Versicherungspflicht der Pflegeperson.

Sie entscheidet über die Versicherungspflicht der Pflegeperson. Versicherungspflicht tritt automatisch ein, sobald alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Ein Antrag ist nicht notwendig.

sobald alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Ein Antrag ist nicht notwendig. MD/MDK-Gutachten sind Beweismittel, aber keine verbindliche Feststellung für die Rentenversicherung.

Diese Punkte ergeben sich aus den Leitsätzen des Urteils.

Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen?

Damit die Pflegekasse Beiträge an die Deutsche Rentenversicherung zahlt, müssen diese Bedingungen parallel vorliegen:

Sie pflegen nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgebung.

Der Pflegeaufwand beträgt mindestens 10 Stunden pro Woche auf mindestens zwei Tage verteilt.

Die gepflegte Person hat Pflegegrad 2 oder höher.

Ihre eigene Erwerbstätigkeit überschreitet regelmäßig 30 Wochenstunden nicht.

Diese Kriterien nennt der Gesetzestext und die Deutsche Rentenversicherung.

So setzen Sie Ihren Anspruch durch

Sie müssen sich nicht auf eine MD-Bewertung festlegen lassen. Legen Sie dem Rentenversicherungsträger dar, wie viel Sie tatsächlich pflegen. Führen Sie Kalender, Nachrichten, Dienstpläne und Absprachen mit Angehörigen als Nachweis an.

Stimmen Gutachten und Alltag nicht überein, beantragen Sie die Entscheidung bei der Rentenversicherung und widersprechen Sie ablehnenden Bescheiden fristgerecht. Das LSG stellt klar: Der Träger prüft eigenständig.

Rückblick: Die alte 14-Stunden-Grenze

Für Zeiträume bis 31.12.2016 musste die wöchentliche Pflegezeit mindestens 14 Stunden betragen. Diese Hürde war hoch, da Betreuungszeiten weniger wogen. Das LSG hat deshalb nur für 2017 eine Pflicht begründet. Wer ältere Pflegezeiten prüfen will, sollte die alte Schwelle kennen.

Praxistipp: Pflegeaufwand sauber dokumentieren

Notieren Sie tägliche Tätigkeiten, Uhrzeiten und Unterbrechungen. Halten Sie Arzt-, Therapie- und Behördentermine fest. Bei geteilten Pflegen zählt die individuelle 10-Stunden-Grenze pro Pflegeperson. Das bestätigt die Deutsche Rentenversicherung in ihrer aktuellen Broschüre.

Was Sie jetzt konkret tun können

Prüfen Sie Ihre Pflegesituation seit 2017. Erfüllen Sie die Stunden- und Grad-Vorgaben, können Beitragszeiten fehlen. Fordern Sie die Feststellung beim Rentenversicherungsträger an. Verlassen Sie sich nicht allein auf das MD-Gutachten. Das Urteil stärkt Ihre Position in Widerspruchs- und Klageverfahren.

Rechtliche Basis im Überblick

Die Versicherungspflicht für nicht erwerbsmäßige Pflegepersonen ergibt sich aus § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI. Der aktuelle Schwellenwert, die Verteilung auf zwei Tage und die Kopplung an Pflegegrad sind dort geregelt. Die Sozialgerichte ordnen MD-Feststellungen als vorbereitende Verfahrenshandlungen ein; sie entfalten keine Bindungswirkung für die Rentenversicherung.

Bedeutung für Bürgergeld-, Renten- und Schwerbehinderten-Leser

Viele Leser pflegen Angehörige neben Job, Rente oder Leistungsbezug. Sie sichern damit eigene Rentenpunkte – oft unbemerkt. Das Urteil hilft, zu niedrige Einstufungen zu korrigieren. Wer die Voraussetzungen erfüllt, hat Anspruch auf Beitragszahlung. Das kann die spätere Altersrente messbar erhöhen. ([Deutsche Rentenversicherung][3])