381.000 Haushalte sollen Wohngeld verlieren, Bund zählt das als Bürokratieentlastung

Die geplante Wohngeldreform soll Bürokratie abbauen. Ein erheblicher Teil der ausgewiesenen Entlastung entsteht allerdings dadurch, dass Haushalte ihren Anspruch verlieren sollen. Der Regierungsentwurf kalkuliert mit jährlich 381.000 wegfallenden Wohngeldanträgen und knapp 394.000 eingesparten Stunden für die Antragstellenden.

Damit erscheint eine Leistungskürzung zugleich als Bürokratieersparnis. Die Rechnung kann methodisch korrekt sein, ohne dass sich die finanzielle Situation der Betroffenen verbessert. Wer keinen Anspruch mehr auf Wohngeld hat, muss seine Wohnkosten weiterhin bezahlen.

Wie aus weniger Ansprüchen eingesparte Stunden werden

Die Prognose über die betroffenen Haushalte beruht laut Regierungsentwurf auf einer Mikrosimulation des Instituts der deutschen Wirtschaft. Für jeden entfallenden Wohngeldantrag setzt die Folgenabschätzung 62 Minuten an. Bei 381.000 Anträgen ergibt das 393.700 Stunden im Jahr.

Diese Zahl betrifft den Aufwand der Bürgerinnen und Bürger, nicht die Arbeitszeit der Wohngeldstellen. Der Nationale Normenkontrollrat übernimmt die Berechnung und rundet die Entlastung in seiner Stellungnahme auf etwa 390.000 Stunden.

Die Modellrechnung unterstellt, dass Haushalte ohne Anspruch künftig keinen Antrag mehr stellen. Die größte bezifferte Zeitersparnis für Antragstellende entsteht somit durch den erwarteten Rückgang der Fallzahlen. Ein einfacheres Verfahren für weiterhin Berechtigte ist damit noch nicht nachgewiesen.

Was die Bundesregierung beim Wohngeld ändern will

Die Bundesregierung begründet die Reform mit gestiegenen Ausgaben und Verwaltungsbelastungen. Geplant sind eine einmalig ausgesetzte Wohngelderhöhung zum 1. Januar 2027, die Halbierung der dauerhaften Heizkostenkomponente und eine veränderte Berechnungsformel. Der Anspruch soll mit steigendem Einkommen stärker zurückgehen.

Daneben enthält der Entwurf tatsächliche Vereinfachungen. So sollen bestimmte Nachweise für Freibeträge bei Pflegebedürftigkeit leichter erbracht und Fälle getrennt lebender Eltern mit gemeinsam betreuten Kindern weniger aufwendig geprüft werden. Solche Änderungen können den Zugang zur Leistung erleichtern; die Kürzungen verändern dagegen die Höhe und Reichweite der Unterstützung.

Neue Grundsicherungsanträge verursachen zusätzlichen Aufwand

Neue Anträge in anderen Leistungssystemen verringern die Zeitersparnis. Der Entwurf rechnet mit etwa 143.000 Haushalten, die in die Grundsicherung wechseln. Dabei werden 68.000 zusätzliche Anträge nach dem SGB II und 75.000 auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII angesetzt.

Zusammen verursachen diese Anträge nach der Modellrechnung 138.750 Stunden zusätzlichen Aufwand, gerundet rund 140.000 Stunden. Weitere Vereinfachungen sparen wiederum Zeit. Daraus ergibt sich folgende jährliche Bilanz für Bürgerinnen und Bürger:

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Modellrechnung auf Grundlage geschätzter Fallzahlen und Zeitansätze; keine gemessenen Einsparungen.

Berechneter Effekt Veränderung des jährlichen Zeitaufwands 381.000 wegfallende Wohngeldanträge 393.700 Stunden weniger 68.000 zusätzliche Anträge nach dem SGB II 85.000 Stunden mehr 75.000 zusätzliche Grundsicherungsanträge nach dem SGB XII 53.750 Stunden mehr Vereinfachte Einkommensermittlung und Nachweise für Freibeträge Zusammen 33.858 Stunden weniger Gesamtsaldo der bezifferten Änderungen 288.808 Stunden weniger, gerundet rund 290.000

Die Fallzahlen beziehen sich auf Haushalte beziehungsweise Anträge, nicht auf einzelne Menschen. In einem betroffenen Haushalt können mehrere Personen leben. Ob nach dem Wegfall des Wohngeldes eine andere Leistung zusteht, hängt von deren jeweiligen Voraussetzungen ab.

Der Leistungswechsel kann neue Hürden schaffen

Wer in die Grundsicherung wechselt, muss sich möglicherweise mit einer anderen Behörde, neuen Formularen und weiteren Nachweisen befassen. Wohngeld bezuschusst die Wohnkosten, während die Grundsicherung den notwendigen Lebensunterhalt nach ihren eigenen Regeln absichern soll. Für Menschen mit kleiner Rente erklärt der Beitrag Grundsicherung oder Wohngeld beantragen? die Unterschiede.

Auch auf Behördenseite kann zusätzlicher Aufwand entstehen. Der Normenkontrollrat verweist auf Hinweise, dass ein Teil der künftig im SGB II betreuten Menschen längerfristige Unterstützung durch die Jobcenter benötigt. Die Bearbeitung eines neuen Antrags bildet solche Aufgaben allein nicht ab.

Das Gremium bewertet die Folgenabschätzung dennoch als methodisch korrekt. Daraus lässt sich keine politische Zustimmung zu den Leistungskürzungen ableiten. Für Betroffene entscheidet sich der Nutzen einer Reform vielmehr daran, welche Unterstützung sie erhalten und ob der Übergang ohne Zahlungslücke gelingt.

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Vorhandene Behördendaten werden zu wenig genutzt

Deutlich fällt die Kritik des Normenkontrollrates am Datenaustausch aus. Der Entwurf schöpfe die Möglichkeiten nicht aus, bereits vorhandene Verwaltungsdaten standardisiert auszutauschen und erneut zu verwenden. Dadurch blieben Chancen ungenutzt, doppelte Angaben und unnötige Nachweise zu vermeiden.

Hier könnte eine Entlastung ansetzen, die Antragstellenden unmittelbar hilft. Werden benötigte Informationen rechtmäßig aus vorhandenen Daten übernommen, müssen Betroffene sie nicht nochmals beschaffen und einreichen. Ein elektronisch versandter Bescheid allein beseitigt solche wiederholten Nachweispflichten noch nicht.

Bund und Länder streiten über die Folgekosten

In seiner Stellungnahme vom 25. September 2026 begrüßt der Bundesrat grundsätzlich einfachere Wohngeldverfahren. Zugleich warnt er vor sozialen Härten und einer Verlagerung finanzieller Belastungen auf die Kommunen. Die Länder verlangen, deren zusätzliche Kosten umfassend zu ermitteln und durch den Bund auszugleichen.

Die Bundesregierung hält in ihrer Gegenäußerung dagegen, kommunale Mehrbelastungen seien bereits im Entwurf dargestellt. Eine vollständige Ermittlung der Folgekosten für jede einzelne Kommune sei wegen fehlender Daten nicht möglich. Zudem trage der Bund den Großteil der Kosten des Wechsels in die Grundsicherung, während die Länder aus ihren Wohngeldeinsparungen die Finanzausstattung ihrer Kommunen verbessern könnten.

Die Länderkammer verweist außerdem auf mögliche Folgen für den Erlass von Kita-Kostenbeiträgen und für Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Der Wohngeldbezug kann den Zugang zu diesen Hilfen eröffnen. Deshalb muss die Bewertung der Reform auch berücksichtigen, welche Unterstützung Familien außerhalb des Wohngeldes verlieren oder künftig über andere Leistungen erhalten könnten.

Was für laufende Bewilligungen vorgesehen ist

Der Entwurf sieht ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2027 vor. Nach der geplanten Übergangsregelung in § 42e sollen bereits zuvor erlassene Bewilligungen grundsätzlich bis zum Ende ihres Bewilligungszeitraums weitergelten. Die bestehenden gesetzlichen Regeln zu Änderungen und zur Unwirksamkeit von Bescheiden bleiben dabei zu beachten.

Ein Gesetzentwurf allein beendet keinen Anspruch. Beziehende sollten deshalb ihren Bewilligungszeitraum im Blick behalten und einen nach geltendem Recht möglichen Folgeantrag nicht wegen angekündigter Änderungen unterlassen. Hinweise dazu enthält der Beitrag Wohngeld: Ein verspäteter Weiterbewilligungsantrag kann Geld kosten.

Praxisnahes Beispiel: Rechnerisch 19 Minuten gespart

Ein fiktives Beispiel zeigt die Grenzen der Zeitbilanz: Eine alleinlebende Rentnerin erhält Wohngeld. Nach Ablauf ihrer laufenden Bewilligung entfällt der Zuschuss in diesem Beispiel infolge der Reform. Sie beantragt Grundsicherung im Alter und erhält diese nach Prüfung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse durch das Sozialamt.

Überträgt man die pauschalen Werte des Entwurfs auf diesen Fall, entfallen 62 Minuten für den Wohngeldantrag und kommen 43 Minuten für den Grundsicherungsantrag hinzu. Rechnerisch bleiben 19 Minuten Ersparnis. Wie lange die Rentnerin tatsächlich benötigt, welche Unterlagen sie erneut einreichen muss und wann das Geld ankommt, sagen diese Modellwerte nicht aus.

Fragen und Antworten zur geplanten Wohngeldreform

Sind bereits 381.000 Wohngeldanträge weggefallen?

Die genannte Zahl beschreibt eine Prognose des Regierungsentwurfs, keine gemessene Entwicklung. Sie beruht auf der Annahme, dass Haushalte nach dem Verlust ihres Anspruchs keine Wohngeldanträge mehr stellen.

Beziehen sich die eingesparten Stunden auf die Behörden?

Nein. Die knapp 394.000 Stunden betreffen den Aufwand der Antragstellenden. Die Entlastung der Verwaltung wird in der Folgenabschätzung gesondert berechnet.

Warum bleiben insgesamt nur rund 290.000 Stunden Ersparnis?

Neue Grundsicherungsanträge verursachen zusätzlichen Aufwand. Weitere Vereinfachungen sparen zugleich Zeit. Der Saldo dieser Veränderungen beträgt laut Entwurf 288.808 Stunden jährlich.

Wird Wohngeld automatisch durch Grundsicherung ersetzt?

Nein. Ein Anspruch auf Grundsicherung muss gesondert geprüft werden. Bei Haushalten mit unterschiedlichen Leistungsansprüchen erläutert der Beitrag Wohngeld trotz Grundsicherung, warum die Situation der einzelnen Haushaltsmitglieder betrachtet werden muss.

Was sollten Menschen mit einem laufenden Wohngeldbescheid beachten?

Entscheidend sind der Bewilligungszeitraum, mögliche Änderungen der eigenen Verhältnisse und die schließlich beschlossene Rechtslage. Der Entwurf sieht für bestehende Bewilligungen Übergangsregeln vor. Eine angekündigte Reform ersetzt keine individuelle Entscheidung über den Leistungsanspruch.