Neue Erkrankung kurz vor der Aussteuerung: BSG lehnt weiteres Krankengeld ab

Eine zusätzliche Erkrankung kurz vor der Aussteuerung führt nicht automatisch zu weiteren Krankengeldzahlungen. Nach dem epd-Bericht vom 2. Oktober 2026 blieb ein Anwalt vor dem Bundessozialgericht erfolglos, der nach einer Operation weiteres Krankengeld beanspruchte. Das Urteil vom 1. Oktober 2026 trägt das Aktenzeichen B 3 KR 10/25 R.

Operation unmittelbar vor dem Ende des Krankengeldes

Der Kläger war wegen einer akuten Belastungsreaktion arbeitsunfähig. Laut epd erhielt er vom 1. Mai 2020 bis zum 23. Juli 2021 Krankengeld. Nach dem Bericht war die Höchstbezugsdauer ausgeschöpft. Wie die Krankenkasse die Bezugsdauer berechnet hat, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Am 21. und 22. Juli 2021 ließ der Anwalt Polypen an den Stimmlippen und am Kehlkopf entfernen. Er argumentierte, die Polypen seien eine eigenständige Erkrankung, die für sich genommen Arbeitsunfähigkeit verursache. Nach dem Ergebnisbericht bewertete das BSG das Leiden jedoch als während der bisherigen Arbeitsunfähigkeit hinzugetreten und lehnte weitere Zahlungen ab.

Unser Beitrag vom 25. September zum BSG-Verfahren hatte den Ausgang noch als offen beschrieben.

Warum eine neue Diagnose die Frist nicht zurücksetzt

Nach § 48 Absatz 1 SGB V ist Krankengeld wegen derselben Krankheit auf längstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren begrenzt, gerechnet vom Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Kommt während der Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krankheit hinzu, verlängert sich die Leistungsdauer nicht. Zwei unterschiedliche Diagnosen reichen deshalb nicht aus, um die Frist neu beginnen zu lassen.

Die 78 Wochen entsprechen zudem nicht unbedingt 78 Wochen tatsächlicher Zahlung durch die Krankenkasse. Zeiten, in denen der Anspruch ruht, werden grundsätzlich mitgerechnet; bei Beschäftigten betrifft dies regelmäßig die anfängliche Entgeltfortzahlung. Endet der Anspruch nach Ausschöpfung der Höchstbezugsdauer, wird dies als Aussteuerung bezeichnet.

Diagnose und Arbeitsunfähigkeit unterscheiden

Eine Krankheit kann bereits bestehen, ohne die Berufsausübung zu verhindern. Ebenso kann sie erst erkannt werden, nachdem Beschwerden schon länger vorlagen. Diagnosezeitpunkt, Krankheitsbeginn und Beginn der Arbeitsunfähigkeit müssen deshalb getrennt betrachtet werden.

Im Verfahren ging es um die Frage, ob die zusätzliche Erkrankung mindestens einen Tag gleichzeitig mit der bisherigen Erkrankung für sich allein Arbeitsunfähigkeit verursachen muss, um als hinzugetreten zu gelten. Eine vollständige schriftliche BSG-Begründung lag dieser Auswertung nicht vor. Aus dem knappen Ergebnisbericht lässt sich deshalb nicht für sämtliche Fallgestaltungen ableiten, wann ein eigenständiger Anspruch entsteht.

Auch die Behandlungsform ist zu berücksichtigen. § 44 Absatz 1 SGB V nennt neben krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit die stationäre Behandlung auf Kosten der Krankenkasse in den dort erfassten Einrichtungen als Anspruchsgrund. Ob überhaupt ein Anspruch auf Krankengeld besteht und wie lange es gezahlt wird, sind jedoch unterschiedliche Fragen.

Welche Zeiträume Betroffene dokumentieren sollten

Für die Prüfung des eigenen Falls sollten Betroffene den Verlauf mit Datumsangaben festhalten und ärztliche Unterlagen zuordnen. Die Übersicht hilft dabei, Krankheitszeiten, berufliche Einschränkungen und Behandlung auseinanderzuhalten.

Zeitraum oder Ereignis Hilfreiche Unterlagen und Angaben Erste Arbeitsunfähigkeit Beginn, bescheinigte Zeiträume und ärztliche Angaben dazu, wie lange die bisherige Erkrankung die Arbeit verhinderte. Zusätzliche Erkrankung Erste Beschwerden, Untersuchungsdatum und Befund; Krankheitsbeginn und Diagnosezeitpunkt möglichst getrennt angeben. Berufliche Einschränkungen durch das weitere Leiden Ärztliche Angaben dazu, ab wann welche Tätigkeiten nicht mehr möglich waren und ob die erste Erkrankung zu diesem Zeitpunkt weiterhin Arbeitsunfähigkeit verursachte. Operation und Krankenhausaufenthalt Operationsdatum, ambulante oder stationäre Behandlung, Aufnahme- und Entlassungstag sowie Angaben zur anschließenden Arbeitsfähigkeit. Berechnung der Bezugsdauer Aufstellung der Krankenkasse mit Dreijahresfrist, angerechneten Vorerkrankungs- und Ruhenszeiten sowie letztem Anspruchstag.

Aus fehlenden Überschneidungen zweier bescheinigter Arbeitsunfähigkeitszeiträume folgt nicht automatisch ein neuer Anspruch. Auch eine Bescheinigungslücke belegt keine zwischenzeitliche Arbeitsfähigkeit. Entscheidend bleibt die Prüfung des tatsächlichen Verlaufs anhand der gesetzlichen Voraussetzungen.

Bescheid prüfen und Fristen sichern

Wer Fehler vermutet, sollte sich die Berechnung und die Zuordnung der Erkrankungen von der Krankenkasse erläutern lassen. Unter den Voraussetzungen des § 25 SGB X ist zudem Akteneinsicht möglich. Sie zeigt, auf welche Befunde und Zeitangaben sich die Kasse stützt.

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Die Anforderung von Unterlagen ersetzt keinen Widerspruch. Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung gilt im Inland grundsätzlich eine Monatsfrist ab Bekanntgabe des Bescheids nach § 84 SGG. Fehlende medizinische Erläuterungen können nach einem fristwahrenden Widerspruch nachgereicht werden.

Die Absicherung nach dem Krankengeld vorbereiten

Ein Streit mit der Krankenkasse sollte die Vorbereitung der anschließenden Absicherung nicht verzögern. Nach den Hinweisen der Bundesagentur für Arbeit ist eine Arbeitslosmeldung auch bei weiterer Arbeitsunfähigkeit möglich, wenn das Krankengeld endet und die bisherige Beschäftigung nicht wieder aufgenommen werden kann.

Bei längerfristig eingeschränkter Leistungsfähigkeit kann die Nahtlosigkeitsregelung des § 145 SGB III infrage kommen. Sie ist an weitere Voraussetzungen gebunden; allein die Aussteuerung führt nicht zu Arbeitslosengeld. Betroffene sollten deshalb frühzeitig mit der Arbeitsagentur klären, welche Meldung und welche Unterlagen erforderlich sind.

Wann später erneut Krankengeld möglich ist

Ein neuer Dreijahreszeitraum allein genügt nach ausgeschöpfter Bezugsdauer nicht für einen erneuten Anspruch wegen derselben Krankheit. Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit muss eine Versicherung mit Krankengeldanspruch bestehen. Außerdem müssen Versicherte zwischenzeitlich mindestens sechs Monate ohne Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Krankheit gewesen sein und in dieser Zeit gearbeitet oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden haben. Weitere Einzelheiten erläutert unser Beitrag zur Dreijahresfrist beim Krankengeld.

Beispiel aus der Praxis: Zweite Erkrankung kurz vor dem Zahlungsende

Ein fiktives Beispiel: Eine Arbeitnehmerin ist wegen einer Depression arbeitsunfähig; die Höchstbezugsdauer ihres Krankengeldes endet am 30. November. Mitte November kommt eine Schultererkrankung hinzu, die operiert werden muss und ebenfalls Arbeitsunfähigkeit verursacht. Da die bisherige Arbeitsunfähigkeit fortbesteht, verlängert die zusätzliche Erkrankung die Bezugsdauer nicht.

Die Arbeitnehmerin lässt die Berechnung anhand ihrer Krankheits- und Behandlungsunterlagen prüfen. Parallel klärt sie mit der Arbeitsagentur, ob anschließend Arbeitslosengeld infrage kommt.

Fragen und Antworten

Wie hat das Bundessozialgericht im Fall des Anwalts entschieden?

Nach dem epd-Bericht lehnte das Gericht weiteres Krankengeld wegen der hinzugetretenen Erkrankung ab. Die Operation führte im entschiedenen Fall nicht zu einer längeren Bezugsdauer.

Reicht eine andere Diagnose für einen neuen Anspruch?

Nein. Es kommt auf den Krankheitsverlauf und die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen an, nicht allein auf die Bezeichnung der Erkrankung.

Welche Unterlagen sind bei einer zusätzlichen Erkrankung besonders hilfreich?

Ärztliche Befunde und Behandlungsberichte sollten erkennen lassen, wann die Erkrankung bestand und ab wann sie die Arbeit verhinderte. Bei Krankenhausbehandlungen gehören auch Aufnahme- und Entlassungsdatum dazu.

Was ist bei einem möglicherweise falschen Aussteuerungsbescheid zu beachten?

Die Anforderung der Berechnung hält die Widerspruchsfrist nicht an. Wer den Bescheid anfechten möchte, sollte deshalb fristgerecht Widerspruch einlegen und fehlende Nachweise nachreichen.

Kann nach dem Krankengeld trotz weiterer Krankschreibung Arbeitslosengeld folgen?

Das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Arbeitsagentur prüft den Anspruch, gegebenenfalls auch nach der Nahtlosigkeitsregelung; eine automatische Weiterzahlung gibt es nicht.