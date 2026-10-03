Rentner fahren weniger Auto – doch die Versicherung rechnet noch wie früher

Der tägliche Arbeitsweg fällt weg, das Auto bleibt häufiger stehen – doch im Versicherungsvertrag stehen weiterhin die Kilometer aus dem Berufsleben. Wer seine Angaben beim Eintritt in den Ruhestand unverändert lässt, kann dadurch einen höheren Beitrag zahlen als nötig.

Neben der Jahresfahrleistung lohnt sich ein Blick auf den vereinbarten Fahrerkreis. Entscheidend ist, ob die Versicherung noch zu den Menschen und Strecken passt, die heute tatsächlich zum Alltag gehören.

Der Arbeitsweg verschwindet, die alte Berechnung bleibt

Eine geringere Jahresfahrleistung kann die Kfz-Versicherung günstiger machen. Auch die ADAC Autoversicherung nennt weniger Kilometer und einen passend begrenzten Fahrerkreis als Möglichkeiten, den Beitrag zu senken.

Der Rentenbeginn allein sagt allerdings wenig darüber aus, wie viel ein Auto künftig bewegt wird. Wer häufiger verreist, Enkel betreut oder Angehörige unterstützt, kann weiterhin beträchtliche Strecken zurücklegen.

Es geht deshalb um eine realistische neue Einschätzung. Die Kilometerzahl aus dem letzten Berufsjahr einfach weiterzuführen, ist ebenso wenig sinnvoll wie eine besonders niedrige Wunschzahl einzutragen.

Was der Kilometerstand tatsächlich verrät

Die Jahresfahrleistung beschreibt die Strecke, die das Fahrzeug innerhalb eines Jahres zurücklegt. Der Kilometerstand auf dem Tacho zeigt dagegen die gesamte bisherige Laufleistung des Autos.

Für eine nachvollziehbare Schätzung helfen zwei dokumentierte Kilometerstände mit Datum, etwa aus Werkstattrechnungen oder eigenen Aufzeichnungen. Dabei zählen sämtliche Fahrten mit dem Fahrzeug, auch diejenigen des Partners oder anderer Nutzer.

Wer erst seit wenigen Monaten im Ruhestand ist, sollte längere Urlaubsfahrten und saisonale Unterschiede zusätzlich berücksichtigen. Ein ruhiger Wintermonat lässt sich nicht ohne Weiteres auf das gesamte Jahr übertragen.

Bei einer Änderung sollte außerdem geklärt werden, auf welchen Zeitraum sich die Angabe im Vertrag bezieht. Das Versicherungsjahr muss nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmen.

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Eine Rückzahlung ist möglich, aber nicht automatisch

Wurde bereits deutlich weniger gefahren als ursprünglich angegeben, lohnt sich eine ausdrückliche Nachfrage nach einer rückwirkenden Neuberechnung. Wie Versicherer damit umgehen, unterscheidet sich jedoch: Eine Erstattung für das laufende Versicherungsjahr oder sogar frühere Zeiträume lässt sich nicht pauschal versprechen.

Versicherte sollten deshalb nicht nur eine niedrigere Kilometerzahl melden, sondern auch nach dem Zeitpunkt der Beitragsänderung fragen. Aus der Bestätigung sollte hervorgehen, welche Jahresfahrleistung nun gilt, wie hoch der Beitrag ausfällt und ob eine Gutschrift entsteht.

Eine Anpassung beim bestehenden Versicherer ist von einer Kündigung zu unterscheiden. Dafür muss nicht grundsätzlich bis zum üblichen Wechseltermin im Herbst gewartet werden; Versicherer bieten Vertragsänderungen beispielsweise über ihre Kundenportale an.

Wer sitzt heute noch am Steuer?

Vielleicht durfte früher auch der Sohn das Auto nutzen, der inzwischen längst ein eigenes Fahrzeug besitzt. Oder der Vertrag enthält einen offenen Fahrerkreis, obwohl tatsächlich nur noch zwei Personen fahren.

Solche Vereinbarungen sollten überprüft werden, denn zusätzliche Fahrer können den Beitrag erhöhen. Besonders junge Fahrer können teuer sein; ein mitversicherter Ehe- oder Lebenspartner kann je nach Tarif dagegen sogar günstiger ausfallen als die Beschränkung auf eine einzige Person.

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Die Formel „weniger Fahrer bedeutet immer weniger Beitrag“ stimmt deshalb nicht. Sinnvoll ist eine konkrete Vergleichsberechnung mit den Personen, die das Auto wirklich nutzen sollen.

Wer regelmäßig von seiner Tochter mit dem eigenen Wagen zum Arzt gefahren wird, sollte diese Nutzung berücksichtigen. Dass jemand nur gelegentlich hilft oder zur Familie gehört, ersetzt keine Prüfung der vereinbarten Bedingungen.

Gelegentliche Fahrer vorher mit dem Versicherer klären

Für einzelne Urlaubsfahrten oder Besuche kann eine vorübergehende Erweiterung des Fahrerkreises infrage kommen. Ob sie möglich ist, wie lange sie gilt und ob sie etwas kostet, hängt vom Anbieter und vom Vertrag ab.

Die Abstimmung sollte vor der Fahrt erfolgen. Nutzt eine nicht vom vereinbarten Fahrerkreis erfasste Person das Auto, können nach den Vertragsbedingungen Beitragsnachforderungen und unter Umständen Vertragsstrafen entstehen.

Auch eine später wieder steigende Fahrleistung sollte dem Versicherer mitgeteilt werden. Wer bewusst veraltete Angaben stehen lässt, macht aus einer möglichen Ersparnis ein vermeidbares Vertragsproblem.

Diese Angaben gehören beim Vertragscheck zusammen

Für die Überprüfung reichen zunächst der Versicherungsschein, die letzte Beitragsrechnung und nachvollziehbare Angaben zur heutigen Nutzung. Die folgende Gegenüberstellung zeigt, welche Fragen sich daraus ergeben.

Angabe im Vertrag Frage für den heutigen Alltag Jahresfahrleistung Passt die eingetragene Strecke noch, einschließlich Urlaub und Fahrten anderer Nutzer? Fahrerkreis Wer soll das Auto tatsächlich fahren dürfen? Gelegentliche Nutzung Muss für Besuche oder Reisen jemand vorübergehend zusätzlich erfasst werden? Wirksamkeit der Änderung Ab wann wird neu gerechnet, und gibt es eine Gutschrift? Neuer Jahresbeitrag Wie viel kostet derselbe Versicherungsschutz mit den aktualisierten Angaben?

Der Vergleich sollte bei gleichem Leistungsumfang und gleicher Selbstbeteiligung erfolgen. Sonst bleibt unklar, ob ein günstigeres Angebot auf den korrigierten Angaben oder auf einem eingeschränkten Schutz beruht.

Trotz weniger Kilometern kann die Rechnung steigen

Eine niedrigere Fahrleistung garantiert nicht, dass die nächste Rechnung unter der bisherigen liegt. Allgemeine Tariferhöhungen und altersabhängige Zuschläge können eine Ersparnis teilweise oder vollständig aufzehren.

Deshalb ist die entscheidende Vergleichsfrage: Was würde derselbe Vertrag heute mit den alten Angaben kosten, und was kostet er mit den neuen? Auch wenn der Gesamtbeitrag steigt, kann die Korrektur verhindern, dass die Erhöhung noch größer ausfällt.

Zusätzlich kann sich eine Nachfrage nach einem anderen Tarif beim bisherigen Anbieter lohnen.

Beispiel aus der Praxis: 120 Euro weniger bei gleichem Schutz

Ein fiktives Beispiel: Ein Rentner hatte während seines Berufslebens 18.000 Kilometer jährlich angegeben und seinen Sohn als zusätzlichen Fahrer versichert. Im Ruhestand kommt das Auto voraussichtlich auf 8.000 Kilometer, der Sohn nutzt es nicht mehr.

Der Rentner lässt beide Angaben korrigieren und erhält bei unverändertem Versicherungsumfang und gleicher Selbstbeteiligung eine Vergleichsberechnung. Statt 740 Euro verlangt der Versicherer in diesem frei gewählten Beispiel künftig 620 Euro im Jahr.

Das entspricht 120 Euro Ersparnis jährlich oder rechnerisch zehn Euro monatlich. Ob zusätzlich Geld für das laufende Versicherungsjahr zurückgezahlt wird, muss der Versicherer gesondert bestätigen.

Quellen: Verbraucherzentrale, „Kfz-Versicherung überprüfen und mehrere hundert Euro sparen“; Finanztip, Ratgeber zu Fahrleistung, Fahrerkreis und Kfz-Versicherung für Rentner; ADAC Autoversicherung, Hinweise zu Vertragsanpassungen und zusätzlichen Fahrern; HUK-COBURG, Informationen zur Anpassung der Jahresfahrleistung.