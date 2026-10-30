Rente im Weltvergleich: Deutschland hinter Mexiko und Kuwait angelangt

Deutschland erreicht im Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026 nur Platz 25 von 55 untersuchten Alterssicherungssystemen.

Mit 67,9 von 100 Punkten liegt die Bundesrepublik hinter Mexiko und Kuwait – ein ernüchterndes Ergebnis für ein Land, das seinen Sozialstaat gern als verlässliches Versprechen beschreibt.

Die politische Brisanz steckt allerdings weniger in den Ländernamen als in der Frage, wie Deutschland seine Renten künftig finanzieren will. Wer aus der Rangfolge lediglich ableitet, deutsche Rentner bekämen weniger Geld als Menschen in Mexiko, liest aus der Untersuchung etwas heraus, das sie nicht belegt.

Was der Weltvergleich tatsächlich bewertet

Der Index von Marsh und dem CFA Institute untersucht die Leistungsfähigkeit ganzer Alterssicherungssysteme anhand von mehr als 50 Indikatoren. Die Angemessenheit der Leistungen fließt mit 40 Prozent ein, die Nachhaltigkeit mit 35 Prozent und die Integrität, etwa Regulierung und Schutz der Versicherten, mit 25 Prozent.

Damit beeinflussen auch angesparte Vorsorgevermögen, die Bevölkerungsentwicklung und die staatliche Unterstützung das Ergebnis. Eine Rangliste der durchschnittlich ausgezahlten gesetzlichen Monatsrenten ist dieser Vergleich deshalb nicht.

Deutschland liegt zurück – aber nicht bei jeder Kennzahl

Die Niederlande führen die Gesamtwertung mit 85,8 Punkten an. Wie unterschiedlich die Ergebnisse innerhalb eines Systems ausfallen können, zeigt der Blick auf ausgewählte Länder.

Alterssicherungssystem Gesamtwertung Angemessenheit Nachhaltigkeit Niederlande 85,8 87,7 82,6 Dänemark 84,1 84,2 84,8 Kuwait 72,9 88,3 60,1 Mexiko 71,2 77,2 64,0 Deutschland 67,9 79,8 47,2 Österreich 56,9 68,3 23,9

Alle Angaben sind Indexpunkte auf einer Skala von 0 bis 100 aus dem Global Pension Index 2026.

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Bemerkenswert ist der Vergleich mit Mexiko: Bei der Angemessenheit liegt Deutschland vorn, in der Gesamtwertung jedoch dahinter. Schon diese Gegenüberstellung zeigt, wie wenig die zugespitzte Länderreihenfolge allein über die finanzielle Lage einzelner Rentner aussagt.

Die schlechteste Nachricht betrifft die langfristige Finanzierung

Deutschland erhält insgesamt die Note B, bei der Nachhaltigkeit jedoch nur D. In diesem Teilvergleich reicht es mit 47,2 Punkten lediglich für Platz 41 von 55 – hier liegt die deutlichste Schwäche des deutschen Systems.

Die gesetzliche Rentenversicherung arbeitet im Umlageverfahren: Laufende Einnahmen finanzieren die laufenden Renten. Wenn die Bevölkerung altert und sich das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Menschen im Ruhestand verschiebt, wächst der Druck auf diese Finanzierung.

Daraus entstehen Verteilungsfragen, denen die Politik nicht dauerhaft ausweichen kann: Wie viel sollen Beschäftigte und Arbeitgeber zahlen, welchen Anteil übernimmt der Staat und wie entwickeln sich die Leistungen? Ein schlechter Nachhaltigkeitswert liefert Anlass für Reformen, aber keinen Beleg dafür, dass die nächste Rentenzahlung ausfällt.

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Die Niederlande verbinden Grundabsicherung mit breiter Betriebsrente

Das niederländische System kombiniert die staatliche AOW-Grundrente mit einer weit verbreiteten zusätzlichen Altersversorgung über den Arbeitgeber. Nach Angaben der niederländischen Regierung verfügen rund 90 Prozent der Beschäftigten über eine solche ergänzende Absicherung.

Die Arbeitgeber tragen dabei üblicherweise ungefähr zwei Drittel der Beiträge, die Beschäftigten ein Drittel. Die Versorgungsträger legen die Beiträge an und zahlen daraus später zusätzliche Renten.

Für die deutsche Debatte lässt sich daraus eine konkrete Lehre ziehen: Eine ergänzende Altersversorgung muss viele Beschäftigte erreichen und verlässlich finanziert werden. Ein bloßer Appell zum privaten Sparen hilft Menschen wenig, deren Einkommen bereits für Miete und Lebensunterhalt aufgeht.

Geringverdiener brauchen mehr als einen Sparappell

Die Studienautoren empfehlen für Deutschland ausdrücklich auch eine bessere Mindestabsicherung für Menschen mit niedrigen Renten. Daneben nennen sie mehr kapitalgedeckte Vorsorge und einen breiteren Zugang zur betrieblichen Altersversorgung.

Diese Verbindung verdient Aufmerksamkeit, denn eine tragfähige Finanzierung und ausreichende Leistungen müssen zusammen gedacht werden. Eine Reform, die lediglich Ausgaben begrenzt und dadurch mehr Menschen mit einer unzureichenden Rente zurücklässt, hätte ihren sozialen Zweck verfehlt.

Auch die deutsche Debatte über das Rentenniveau von 48 Prozent braucht präzise Begriffe. Die Zahl beschreibt das Verhältnis einer Standardrente nach 45 Jahren mit Durchschnittsverdienst zum Durchschnittsentgelt, jeweils nach Sozialbeiträgen und vor Steuern; sie garantiert niemandem 48 Prozent seines letzten Gehalts.

Mehr Kapital braucht günstige und verständliche Angebote

Kapitalgedeckte Vorsorge kann die Alterssicherung ergänzen, doch ihre Qualität hängt auch von Kosten, Anlagegestaltung und Auszahlungsbedingungen ab. Ein zusätzlicher Vertrag schafft noch keine verlässliche Verbesserung, wenn Gebühren einen erheblichen Teil des Ertrags aufzehren.

Bei der Betriebsrente durch Entgeltumwandlung kommt hinzu, dass eingesparte Rentenversicherungsbeiträge unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze die spätere gesetzliche Rente verringern können. Für eine Bewertung zählt deshalb die gesamte Versorgung nach Kosten und Abgaben, wie auch der Beitrag darüber erläutert, wie viel von der Betriebsrente 2026 netto übrig bleibt.

Deutschland sollte den Weltvergleich deshalb als Auftrag verstehen, Finanzierung und Schutz vor Altersarmut gemeinsam zu verbessern. Der politische Erfolg einer Rentenreform bemisst sich schließlich auch daran, ob Menschen nach einem langen Arbeitsleben ihre Rechnungen bezahlen können.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Verkäuferin erhält monatlich 1.150 Euro ausgezahlte Rente und zahlt 680 Euro Warmmiete. Ihr bleiben 470 Euro für Lebensmittel, Strom, Versicherungen und alle weiteren Ausgaben – eine internationale Gesamtnote B ändert an dieser Rechnung nichts.

Für sie wäre die Prüfung eines Anspruchs auf Grundsicherung im Alter wesentlich hilfreicher als die nächste Rangliste. Hat sie mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten oder anerkannte vergleichbare Zeiten, kann bei der Einkommensanrechnung der besondere Freibetrag für die gesetzliche Rente greifen; ob Leistungen zustehen, hängt auch vom anerkannten Bedarf und den übrigen Einkommens- und Vermögensverhältnissen ab.