Rente: Nur so viel bleibt 2026 netto von der Betriebsrente übrig

Wer neben der gesetzlichen Rente eine Betriebsrente bekommt, hat oft spürbar mehr Spielraum im Alter. Trotzdem ist die Enttäuschung groß, wenn netto deutlich weniger auf dem Konto landet als erwartet. Der Grund ist fast immer derselbe: Auf Betriebsrenten greifen Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Einkommensteuer gleichzeitig zu.

Warum die Betriebsrente netto schrumpft

Bei gesetzlich Krankenversicherten werden Betriebsrenten doppelt belastet, nämlich sozialversicherungsrechtlich und steuerlich. Anders als bei der gesetzlichen Rente beteiligt sich bei der Betriebsrente kein „Träger“ an den Krankenversicherungsbeiträgen. Das macht den Abzug besonders deutlich, sobald die Betriebsrente eine gewisse Höhe erreicht.

Grund 1: Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung

Auf Betriebsrenten fallen Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung an. Bei der gesetzlichen Rente übernimmt die Rentenversicherung einen Teil des Krankenversicherungsbeitrags, bei der Betriebsrente zahlen Rentnerinnen und Rentner die Beiträge dagegen allein. Allein dadurch können im Ergebnis rund ein Fünftel der Betriebsrente weg sein, bevor überhaupt Steuern berechnet werden.

Der Freibetrag bei der Krankenversicherung

Seit 2020 gibt es bei Betriebsrenten einen Freibetrag in der Krankenversicherung, der viele kleinere Betriebsrenten spürbar entlastet. 2026 steigt die monatliche Bezugsgröße auf 3.955 Euro; 1/20 davon ergibt 197,75 Euro.

Bis zu dieser Grenze fällt aus der Betriebsrente kein Krankenversicherungsbeitrag an, und erst der Betrag oberhalb des Freibetrags wird in der Krankenversicherung verbeitragt.

Pflegeversicherung: Hier gilt eine andere Logik

In der Pflegeversicherung gibt es keinen echten Freibetrag, sondern eine Freigrenze mit harter Kante. 2026 liegt diese Freigrenze bei 197,75 Euro. Liegt die Betriebsrente darüber, wird der Pflegebeitrag nicht nur auf den übersteigenden Teil, sondern auf die gesamte Betriebsrente ab dem ersten Euro berechnet.

Rechenbeispiel: 500 Euro Betriebsrente im Monat

Angenommen, die Betriebsrente beträgt 500 Euro monatlich und die Person ist gesetzlich krankenversichert. In der Krankenversicherung wird 2025 nicht der volle Betrag verbeitragt, sondern nur der Teil über dem Freibetrag, also 500 Euro minus 187,25 Euro gleich 312,75 Euro; 2026 wären es 500 Euro minus 197,75 Euro gleich 302,25 Euro.

In der Pflegeversicherung dagegen wird die Bemessungsgrundlage die gesamte Betriebsrente von 500 Euro, weil die jeweilige Freigrenze (2025: 187,25 Euro; 2026: 197,75 Euro) überschritten ist.

Einmalzahlung: Keine Abkürzung aus der Beitragspflicht

Viele denken, eine Kapitalauszahlung statt monatlicher Rente spare die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Tatsächlich gilt auch eine Einmalzahlung als beitragspflichtiger Versorgungsbezug. Die Krankenkasse verteilt den Kapitalbetrag rechnerisch auf zehn Jahre, also auf 120 Monate, und erhebt auf dieser Grundlage monatliche Beiträge.

Rechenbeispiel Einmalzahlung: 96.000 Euro Kapitalleistung

Wird eine Kapitalleistung von 96.000 Euro ausgezahlt, teilt die Krankenkasse diesen Betrag durch 120 Monate. Dadurch ergibt sich ein fiktiver monatlicher Versorgungsbezug von 800 Euro, auf den dann Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung berechnet werden. In der Krankenversicherung greift auch hier der Freibetrag.

2026 sind es 800 Euro minus 197,75 Euro gleich 602,25 Euro. In der Pflegeversicherung gilt die Freigrenze ebenfalls als harte Kante: Wird sie überschritten, wird der Pflegebeitrag auf die gesamten 800 Euro berechnet.

Grund 2: Steuern auf die Betriebsrente

Neben den Sozialabgaben kommt die Einkommensteuer hinzu, denn Betriebsrenten werden grundsätzlich mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. Wie hoch die Steuer ausfällt, hängt davon ab, welche weiteren Einkünfte im Ruhestand hinzukommen und wie hoch der steuerpflichtige Anteil der gesetzlichen Rente ist.

Gerade bei einer zusätzlichen Betriebsrente kann der Sprung in eine höhere Steuerbelastung spürbar werden.

Steuerliche Entlastung bei internen Durchführungswegen

Bei Direktzusage und Unterstützungskasse spricht man häufig von internen Durchführungswegen. Steuerlich wirken dort typischerweise der Werbungskosten-Pauschbetrag sowie der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag, sodass nicht die komplette Betriebsrente sofort voll in die Steuerberechnung läuft.

Für einen erstmaligen Rentenbeginn im Jahr 2026 gelten dieselben Stellschrauben, aber mit den für 2026 festgelegten, weiter abgesenkten Werten. Der Versorgungsfreibetrag ist dann niedriger als 2025 und auch der Zuschlag fällt geringer aus, weil diese Entlastung seit Jahren stufenweise reduziert wird und für neue Rentenbeginne jedes Jahr sinkt.

Maßgeblich ist immer das Jahr des ersten Rentenbezugs: Was in diesem Startjahr festgelegt wird, bleibt für diesen Versorgungsbeginn dauerhaft in dieser Systematik verankert und wird nicht später wieder „hochgesetzt“.

Praktisch heißt das: Wer 2026 erstmals eine Betriebsrente aus Direktzusage oder Unterstützungskasse bezieht, bekommt weiterhin einen Versorgungsfreibetrag plus Zuschlag und den Werbungskosten-Pauschbetrag, aber die Entlastung ist typischerweise etwas kleiner als bei einem erstmaligen Rentenbeginn 2025 mit 13,2 Prozent (maximal 990 Euro) plus 297 Euro.

Steuerliche Entlastung bei externen Durchführungswegen

Bei Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds gelten andere Regeln als bei Direktzusage oder Unterstützungskasse. Hier gibt es in diesem Zusammenhang in der Regel keinen Werbungskosten-Pauschbetrag und auch keinen Versorgungsfreibetrag.

Stattdessen kommt – je nach Fallgestaltung – der Altersentlastungsbetrag in Betracht, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und es sich um begünstigte Einkünfte handelt.

Altersentlastungsbetrag 2026: Wann er greift und was er überhaupt entlastet

Der Altersentlastungsbetrag greift ab dem Jahr, in dem man 65 wird, und betrifft nur bestimmte Einkünfte, nicht aber die gesetzliche Rente oder Pensionen. Er kann beispielsweise bei Einkünften aus Betriebsrenten relevant werden, wenn diese steuerlich in den begünstigten Bereich fallen und weitere Voraussetzungen vorliegen.

Jahrgang 2026 wird 65: Die konkreten Werte für 2026

Für den Jahrgang, der 2026 das 65. Lebensjahr erreicht, gilt beim Altersentlastungsbetrag ein Prozentsatz von 12,8 Prozent, gedeckelt auf maximal 608 Euro. Dieser Prozentsatz wird im Jahr des 65. Geburtstags festgeschrieben und gilt danach dauerhaft für die Folgejahre.

Rechenmodell für die Praxis: So wirkt der Betrag im Jahr 2026

Angenommen, jemand wird 2026 65 und hat 4.000 Euro begünstigte Einkünfte im Jahr, etwa aus einer entsprechend einzuordnenden Betriebsrente oder weiteren Einkünften. Dann wären 12,8 Prozent von 4.000 Euro genau 512 Euro Altersentlastungsbetrag, die steuerlich abgezogen werden.

Liegt das begünstigte Einkommen im Jahr 2026 bei 6.000 Euro, ergäben 12,8 Prozent rechnerisch 768 Euro. Abziehbar sind dann aber nicht 768 Euro, sondern wegen der Deckelung maximal 608 Euro.

Praxis-Modell: So schätzt du deine Netto-Betriebsrente realistisch

Für eine schnelle Näherung wird zuerst geprüft, ob die Betriebsrente über 187,25 Euro liegt, denn dann wird die Pflegeversicherung voll fällig und die Krankenversicherung mindestens teilweise. Danach wird im zweiten Schritt grob mit rund 21 Prozent Sozialabgaben kalkuliert, wobei der Freibetrag die Krankenversicherung mindert, aber die Pflegeversicherung bei Überschreiten der Grenze sofort voll zuschlägt. Im dritten Schritt wird die voraussichtliche Steuerbelastung anhand des persönlichen Steuersatzes geschätzt, wobei die steuerlichen Entlastungsbeträge stark vom Durchführungsweg und vom Jahr des Rentenbeginns abhängen.

Fazit: Betriebsrente ist gut – aber netto oft deutlich kleiner

Die Betriebsrente bleibt ein wichtiger Baustein gegen Altersarmut, aber sie ist kein „Netto-Geschenk“. Wer gesetzlich krankenversichert ist, muss mit spürbaren Abzügen für Kranken- und Pflegeversicherung rechnen, und zusätzlich mit Einkommensteuer. Wer seine Betriebsrente plant, sollte deshalb immer netto rechnen und früh klären, ob laufende Rente oder Kapitalauszahlung im eigenen Fall wirklich sinnvoll ist.