Ab 1. August Lebensnachweis sonst keine Rente?

Lesedauer 3 Minuten

Ende Juli verbreitete sich in sozialen Medien und auf Videoplattformen die Behauptung, alle Rentnerinnen und Rentner müssten ab 1. August 2025 eigenständig einen sogenannten Lebensnachweis an die Deutsche Rentenversicherung (DRV) schicken, andernfalls werde die Rentenzahlung eingestellt.

Binnen weniger Stunden erreichten Servicetelefone, Beratungsstellen und Rentenberaterinnen besorgte Anfragen von Seniorinnen und Senioren, die um ihre Rente bangten.

Was hinter dem Lebensnachweis steckt

Ein Lebensnachweis – umgangssprachlich auch Lebensbescheinigung genannt – bestätigt, dass eine Rentenbezieherin oder ein Rentenbezieher noch lebt. Er verhindert Überzahlungen nach einem Todesfall.

Für Rentnerinnen und Rentner mit Wohnsitz in Deutschland erledigt diesen Nachweis das automatisierte Meldesystem: Standesämter melden Sterbefälle, Einwohnermeldeämter Wohnsitzwechsel. Die Rentenkasse erhält die Daten elektronisch, ohne dass die Betroffenen aktiv werden müssen.

Klare Worte der Deutschen Rentenversicherung

Bereits am 31. Juli 2025 veröffentlichte die DRV einen Faktencheck, der die kursierenden Videos als Falschmeldungen einstuft.

Wörtlich heißt es:

„Entgegen den Meldungen in den sozialen Medien müssen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland grundsätzlich keine Lebensnachweise erbringen.“

Die Versicherung verweist darauf, dass sie monatlich rund 26 Millionen Renten zuverlässig überweist und dabei auf den automatisierten Austausch mit den Behörden zurückgreift.

Keine Pflicht für Inlandsrentner

Für den Großteil der mehr als 21 Millionen gesetzlichen Altersrentnerinnen und -rentner im Bundesgebiet ändert sich damit nichts. Wer in Deutschland lebt und ein inländisches Bankkonto nutzt, erhält seine Rente weiterhin ohne eigenes Zutun. Selbst der Verlust der jährlichen Rentenanpassungsmitteilung hat keine Folgen für die Auszahlung, solange keine nachweislich falschen Kontodaten vorliegen.

Besonderheiten für Rentner im Ausland

Anders ist die Lage, wenn Ruheständler dauerhaft im Ausland wohnen oder ein Konto außerhalb Deutschlands führen. Weil der automatisierte Zugriff auf Sterberegister dort oft fehlt, verlangt der Renten Service der Deutschen Post im Auftrag der DRV einmal jährlich einen Lebensnachweis.

Rund 1,7 Millionen Renten fließen in über 150 Länder; für etwa 1,2 Millionen davon funktioniert der Nachweis inzwischen dennoch automatisch, etwa in Australien, Italien, Spanien oder Österreich.

Nur wer aus einem Land ohne Datenaustausch stammt und von der DRV schriftlich aufgefordert wird, muss das Formular ausfüllen oder den digitalen Weg wählen.

Die Schreiben gingen traditionell zwischen Juni und Juli zusammen mit der Rentenanpassungsmitteilung auf die Reise.

Digitaler Lebensnachweis: Fortschritt mit Hürden

Seit 2023 bietet der Renten Service den Digitalen Lebensnachweis (DLN) an. Über einen personalisierten QR-Code in Verbindung mit der PostIdent-App kann der Nachweis bequem am Smartphone erbracht werden.

Für viele Seniorinnen und Senioren im Ausland ist das eine Erleichterung, weil beglaubigte Unterlagen per Post entfallen. Gleichwohl bleibt die Nutzung freiwillig; alternativ kann weiterhin das klassische Papierformular unterschrieben und von einer amtlichen Stelle bestätigt an den Renten Service geschickt werden.

KI generierte Videos verbreiten Falschmeldungen

Die Geschwindigkeit, mit der die Falschmeldung zum angeblichen „Lebensmelde-Stichtag“ Verbreitung fand, zeigt die Anfälligkeit älterer Zielgruppen für Desinformation. Videokanäle mit rentennahen Themen erzielen oft hohe Klickzahlen, ohne redaktionelle Kontrolle. Diese sind zumeist KI generiert.

Gerade bei existenzrelevanten Fragen empfiehlt sich der Blick auf Primärquellen wie die DRV oder seriöse Fachportale. Der aktuelle Faktencheck verdankt seine rasche Veröffentlichung auch dem Hinweis verunsicherter Bürgerinnen und Bürger, die den Sachverhalt meldeten.

Was Betroffene jetzt tun können

Rentenbeziehende in Deutschland müssen keinerlei Formulare ausfüllen, solange sie keine individuelle Aufforderung erhalten. Wer dennoch ein Schreiben von unbekannter Stelle zugeschickt bekommt oder online in Vordrucke investieren soll, sollte skeptisch sein und im Zweifel die kostenlose DRV-Hotline 0800 1000 4800 kontaktieren.

Für im Ausland lebende Rentnerinnen und Rentner gilt: Treffen die Unterlagen nicht fristgerecht ein, kann der Renten Service Ersatzpapiere zur Verfügung stellen oder den Zugang zum DLN erneut zusenden.

Ausblick: Transparenz als wirksamster Schutz

Der jüngste Vorfall zeigt, wie wichtig transparente Kommunikation staatlicher Stellen bleibt. Solange Rentensysteme auf Vertrauen bauen, kann jede gezielte Verunsicherung gesellschaftliche Folgekosten nach sich ziehen – von überforderten Servicehotlines bis hin zu überflüssigen Behördengängen.