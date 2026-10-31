45 Jahre für die Rente: Antrag kann fehlende Monate sichern

Wer kurz vor der Rente noch Versicherungsmonate für die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Jahren benötigt, sollte einen bestehenden Minijob prüfen. Seit dem 1. Juli 2026 lässt sich eine frühere Befreiung von der Rentenversicherungspflicht einmalig aufheben. Dadurch können die Beschäftigungsmonate künftig vollständig für die erforderliche Wartezeit zählen.

Besonders hilfreich kann das für Menschen sein, die vor dem Ruhestand Arbeitslosengeld I beziehen. Dessen Bezugszeiten zählen in den letzten zwei Jahren vor dieser Altersrente grundsätzlich nicht für die erforderlichen 45 Jahre. Ein gleichzeitig ausgeübter rentenversicherungspflichtiger Minijob kann dagegen anrechenbare Monate bringen.

Der Antrag wirkt allerdings nur für die Zukunft. Der Zeitpunkt kann deshalb darüber entscheiden, ob die fehlenden Monate bis zum geplanten Rentenbeginn noch zusammenkommen.

Was seit Juli 2026 beim Minijob anders ist

Bei einem Minijob mit Verdienstgrenze besteht grundsätzlich Rentenversicherungspflicht. Beschäftigte können sich davon befreien lassen und sparen dadurch ihren eigenen Beitragsanteil. Der Arbeitgeber zahlt seinen Pauschalbeitrag trotzdem weiter.

Eine solche Entscheidung ließ sich im laufenden Minijob bisher grundsätzlich nicht rückgängig machen. Durch das SGB VI-Anpassungsgesetz ist seit Juli 2026 eine einmalige Rückkehr in die Versicherungspflicht möglich. Dafür muss der Beschäftigte die Aufhebung der Befreiung beim Arbeitgeber beantragen.

Der Nutzen besteht nicht nur in einer etwas höheren späteren Rente. Für Menschen mit fehlenden Versicherungszeiten kann die vollständige Anrechnung der Beschäftigungsmonate wichtiger sein als der zusätzliche Rentenbetrag.

Warum Arbeitslosengeld vor der Rente eine Lücke hinterlassen kann

Für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte sind 45 anrechenbare Versicherungsjahre erforderlich. Das entspricht 540 Kalendermonaten. Zusätzlich muss die jeweilige Altersgrenze erreicht sein; für die Jahrgänge ab 1964 liegt sie nach geltendem Recht bei 65 Jahren.

Arbeitslosengeld I wird bei dieser Wartezeit in den letzten zwei Jahren vor dem Rentenbeginn grundsätzlich nicht berücksichtigt. Eine Ausnahme gilt, wenn der Leistungsbezug durch eine Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt ist. Eine gewöhnliche betriebsbedingte Kündigung genügt dafür nicht automatisch.

Das bedeutet nicht, dass Betroffene in diesen zwei Jahren kein Arbeitslosengeld erhalten dürfen. Es geht um die Anrechnung auf die 45 Jahre. Wer die 540 Monate bereits vorher erfüllt hat, verliert diese durch eine anschließende Arbeitslosigkeit nicht wieder.

Ein versicherungspflichtiger Minijob kann trotzdem zählen

Die Deutsche Rentenversicherung unterscheidet zwischen Beiträgen aufgrund des Arbeitslosengeldbezugs und Pflichtbeiträgen aus einer Beschäftigung. Besteht neben dem Arbeitslosengeld ein rentenversicherungspflichtiger Minijob, können dessen Monate auch in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn für die 45 Jahre zählen.

Genau hier hilft die Rückkehr zur Rentenversicherungspflicht. Wer im bestehenden Minijob von der Rentenversicherungspflicht befreit ist, kann diese Befreiung aufheben lassen und dadurch künftig anrechenbare Pflichtbeitragszeiten erwerben. Ein kurzfristiger Minijob ist dafür nicht geeignet, weil er nicht rentenversicherungspflichtig ist.

Mehrere Tätigkeiten beschleunigen die Wartezeit allerdings nicht beliebig. Ein Kalendermonat zählt höchstens einmal, auch wenn gleichzeitig mehrere anrechenbare Beschäftigungen bestehen. Wer durch seine Hauptbeschäftigung bereits Pflichtbeitragsmonate sammelt, erhält durch den zusätzlichen Minijob keine doppelten Monate.

Die Rückkehr beginnt grundsätzlich im Folgemonat

Beschäftigte stellen den Antrag schriftlich oder elektronisch bei ihrem Arbeitgeber. Die Aufhebung gilt grundsätzlich ab dem Kalendermonat, der auf den Eingang des Antrags folgt, sofern die Minijob-Zentrale nicht widerspricht. Geht der Antrag beispielsweise im November 2026 beim Arbeitgeber ein, beginnt die Versicherungspflicht grundsätzlich am 1. Dezember 2026.

Bereits vergangene Monate werden durch diesen Antrag nicht nachträglich zu Pflichtbeitragsmonaten. Auch ein späterer Widerruf der Aufhebung ist ausgeschlossen. Bei mehreren gleichzeitig ausgeübten Minijobs gilt die Entscheidung für alle diese Beschäftigungen.

Wer seinen Rentenbeginn plant, sollte sich deshalb den Eingang des Antrags bestätigen lassen und anschließend die Lohnabrechnung kontrollieren. Zusätzlich sollte die Rentenversicherung prüfen, ob die bis zum gewünschten Rentenbeginn verbleibenden Monate tatsächlich ausreichen.

Wie hoch die eigenen Beiträge sind

Im gewerblichen Minijob beträgt der Eigenanteil regelmäßig 3,6 Prozent des Bruttoverdienstes. Bei 200 Euro im Monat sind das 7,20 Euro. Für einen Minijob im Privathaushalt gelten andere Beitragssätze: Hier beträgt der Eigenanteil grundsätzlich 13,6 Prozent.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Gewerblicher Minijob: monatlicher Bruttoverdienst Regelmäßiger Eigenanteil zur Rentenversicherung 200 Euro 7,20 Euro 300 Euro 10,80 Euro 500 Euro 18,00 Euro

Bei Verdiensten unter 175 Euro kann grundsätzlich ein Mindestbeitrag greifen. Wer gleichzeitig wegen des Bezugs von Arbeitslosengeld I rentenversicherungspflichtig ist, fällt jedoch unter eine Ausnahme: Dann wird der Beitrag aus dem tatsächlichen Minijobverdienst berechnet.

Die Regeln beim Arbeitslosengeld gelten weiter

Ein Minijob neben Arbeitslosengeld I muss der Arbeitsagentur rechtzeitig gemeldet werden. Die Arbeitszeit aller Erwerbstätigkeiten zusammen muss grundsätzlich unter 15 Stunden pro Kalenderwoche bleiben. Auch die übrigen Voraussetzungen für den Leistungsbezug, insbesondere die Verfügbarkeit für die Vermittlung, gelten weiter.

Vom Nebeneinkommen bleiben regelmäßig 165 Euro monatlich anrechnungsfrei. Vor der Anrechnung werden unter anderem die eigenen Sozialversicherungsbeiträge und berücksichtigungsfähige Werbungskosten abgezogen. Unter bestimmten Voraussetzungen gilt für einen bereits zuvor ausgeübten Nebenjob ein höherer Freibetrag.

Die Minijob-Verdienstgrenze von 603 Euro im Jahr 2026 ist deshalb kein entsprechender Freibetrag beim Arbeitslosengeld. Wer den möglichen finanziellen Vorteil berechnet, muss auch eine Kürzung des Arbeitslosengeldes berücksichtigen. Weitere Zusammenhänge erläutert unser Beitrag zur Überbrückung zwischen Krankheit, Arbeitslosigkeit und Rente.

Der Antrag schützt nicht vor einer späteren Rentenreform

Die Rückkehr in die Rentenversicherungspflicht ist bereits möglich. Sie schafft jedoch keine persönliche Ausnahme von späteren Rentenreformen. Ob eine abschlagsfreie Rente beginnen kann, hängt von allen gesetzlichen Voraussetzungen zum jeweiligen Rentenbeginn ab.

Fragen und Antworten zur Rückkehr in die Rentenversicherung

Wo finde ich den Antrag?

Die Minijob-Zentrale stellt auf ihrer Internetseite das Formular „Antrag auf Aufhebung der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht“ bereit. Beschäftigte reichen den Antrag bei ihrem Arbeitgeber ein. Ein Hinweis auf die entsprechende Seite steht in der Quellenübersicht.

Bringt ein befreiter Minijob überhaupt Wartezeitmonate?

Auch aus einem von der Rentenversicherungspflicht befreiten Minijob können anteilige Wartezeitmonate entstehen. Mit Versicherungspflicht zählen die Beschäftigungsmonate dagegen grundsätzlich vollständig. Welche Monate bereits vorhanden sind, sollte die Rentenversicherung vor der weiteren Planung feststellen.

Hilft der Antrag auch dann, wenn die 45 Jahre bereits erfüllt sind?

Zusätzliche Pflichtbeiträge können die Rentenhöhe beeinflussen. Eine bereits erfüllte Wartezeit muss jedoch nicht nochmals abgesichert werden. Für die Frage des abschlagsfreien Rentenbeginns bleibt dann vor allem die Altersgrenze zu prüfen.

Fiktives Praxisbeispiel: Sechs fehlende Monate bis zur Rente

In diesem fiktiven Rechenbeispiel hat eine Versicherte 534 anrechenbare Monate erreicht. Sie bezieht Arbeitslosengeld I und arbeitet daneben in einem gewerblichen Minijob für 200 Euro brutto monatlich. Bisher ist sie dort von der Rentenversicherungspflicht befreit.

Im November 2026 beantragt sie beim Arbeitgeber die Aufhebung der Befreiung. Beginnt die Versicherungspflicht im Dezember und besteht der Minijob bis einschließlich Mai 2027 durchgehend weiter, können sechs zusätzliche Pflichtbeitragsmonate entstehen. Ihr Eigenanteil beträgt bei unverändertem Verdienst insgesamt 43,20 Euro.

Zusätzlich wirkt sich der Verdienst auf ihr Arbeitslosengeld aus. Nach Abzug des Rentenversicherungsbeitrags bleiben monatlich 192,80 Euro. Gelten der reguläre Freibetrag von 165 Euro und keine weiteren Abzüge, werden davon 27,80 Euro monatlich auf das Arbeitslosengeld angerechnet.

Ohne den eigenen Rentenversicherungsbeitrag würden unter denselben Voraussetzungen 35 Euro auf das Arbeitslosengeld angerechnet. Die Beitragszahlung senkt die Anrechnung somit um 7,20 Euro. Solange ihr Arbeitslosengeldanspruch für diesen Ausgleich ausreicht, bleibt der Versicherten in diesem Beispiel insgesamt gleich viel Geld, während sie zusätzlich voll anrechenbare Pflichtbeitragsmonate erwirbt.

Damit wäre die Wartezeit von 540 Monaten erfüllt, sofern keine weiteren Besonderheiten vorliegen. Für einen anschließenden Rentenbeginn muss die Versicherte außerdem die geltende Altersgrenze erreichen. Vor der Entscheidung lässt sie sich deshalb von der Rentenversicherung den Versicherungsverlauf und den möglichen Rentenbeginn prüfen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Aufhebung der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht und Anrechnung von Beschäftigungszeiten auf die 45-jährige Wartezeit. www.deutsche-rentenversicherung.de

Minijob-Zentrale: Antragstellung und Beginn der Aufhebung sowie Beitragssätze und Mindestbeitrag. www.minijob-zentrale.de

Gesetzliche Grundlagen: § 51 und § 52 SGB VI zur Wartezeit sowie § 155 SGB III zur Anrechnung von Nebeneinkommen. Recherchestand: 31. Oktober 2026. www.gesetze-im-internet.de