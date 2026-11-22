Wer mit 55 eine Erwerbsminderungsrente bekommt, kann noch zwölf Jahre von der regulären Altersrente entfernt sein. Genau darin sieht die Deutsche Rentenversicherung Bund ein Problem: Wird das künftige Rentenalter erst wenige Jahre im Voraus festgelegt, könnte bei der Bewilligung der EM-Rente eine für die Berechnung wichtige Altersgrenze noch offen sein.

Die Warnung des Bundesvorstands der DRV betrifft vor allem die Frage, nach welchen Regeln künftige EM-Renten berechnet werden.

Warum die Zurechnungszeit für die EM-Rente so wichtig ist

Wer aus gesundheitlichen Gründen früh aus dem Erwerbsleben ausscheidet, kann häufig über Jahre keine oder nur geringe Rentenbeiträge zahlen. Die Zurechnungszeit gleicht einen Teil davon aus, indem die Rentenversicherung bei der Berechnung zusätzliche Monate berücksichtigt und sie anhand des bisherigen Versicherungsverlaufs bewertet.

Die Zurechnungszeit beginnt im Regelfall mit dem Eintritt der Erwerbsminderung. Für die gesetzliche Altersstufe, bis zu der sie reicht, zählt das Jahr des Rentenbeginns. § 59 SGB VI · § 253a SGB VI

Gesetzliches Ende der Zurechnungszeit bei neu beginnenden EM-Renten Rentenbeginn Ende der Zurechnungszeit 2026 66 Jahre und 3 Monate 2027 66 Jahre und 4 Monate 2028 66 Jahre und 6 Monate 2029 66 Jahre und 8 Monate 2030 66 Jahre und 10 Monate Ab 2031 67 Jahre

Liegt die persönliche Regelaltersgrenze nach der gesetzlichen Übergangsregelung für ältere Jahrgänge niedriger als die Grenze in der Tabelle, endet die Zurechnungszeit spätestens beim Erreichen der persönlichen Regelaltersgrenze. Wie sich die Stufe für 2026 auswirken kann, zeigt unser Rechenbeispiel zum zusätzlichen Monat bei der EM-Rente.

📚 Lesen Sie auch: So viel Wohngeld bekommen Rentner bei gut 1000 Euro Rente

Warum fünf Jahre Vorlauf der Rentenversicherung zu kurz sein können

Die Alterssicherungskommission empfiehlt, das reguläre Rentenalter nach 2031 an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Die jeweilige Altersgrenze soll mit mindestens fünf Jahren Vorlauf feststehen. Bericht der Alterssicherungskommission, Empfehlung 5

Für jemanden, der mit 55 erwerbsgemindert wird, kann die Altersgrenze zu diesem Zeitpunkt trotzdem noch offen sein. Koppelt der Gesetzgeber die Zurechnungszeit an diese künftig veränderliche Grenze, müsste die Rentenversicherung über die EM-Rente entscheiden, obwohl die Altersgrenze des Jahrgangs womöglich erst Jahre später feststeht.

Der Bundesvorstand hält aus Gründen der Gleichbehandlung eine einheitliche Altersgrenze für Neurentner desselben Geburtsjahrgangs für wünschenswert. Der Gesetzgeber müsste deshalb festlegen, welche Altersgrenze bei einer frühen Bewilligung gilt und ob sich eine später festgelegte Grenze auf die bereits berechnete EM-Rente auswirkt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Was Betroffene jetzt für ihren Rentenantrag wissen müssen

Stand 21. November 2026 gelten für die Zurechnungszeit weiterhin die gesetzlichen Stufen der §§ 59 und 253a SGB VI. Wer die Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente erfüllt, hat wegen der Reformdebatte keinen Grund, den Antrag aufzuschieben.

Ein höheres reguläres Rentenalter allein würde die in § 59 SGB VI festgelegte Grenze von 67 Jahren für die Zurechnungszeit nicht automatisch verschieben. Wie eine Reform die Berechnung künftig verändert, hängt davon ab, welche Vorschriften der Gesetzgeber zur Zurechnungszeit und zum Übergang erlässt.

Praxisbeispiel: Eine EM-Rente beginnt mit 55

Sabine ist 55 Jahre alt, als sie 2026 eine volle Erwerbsminderungsrente erhält. Ihre Zurechnungszeit reicht nach geltendem Recht bis zum Alter von 66 Jahren und drei Monaten.

In einem künftigen System könnte für eine 55-Jährige mit einem vergleichbaren Versicherungsverlauf das reguläre Rentenalter ihres Jahrgangs beim EM-Rentenbeginn noch offen sein.

Falls die Reform beide Altersgrenzen miteinander verknüpft, muss das Gesetz beantworten, bis zu welchem Alter die Rentenversicherung in ihrem ersten Bescheid rechnet.

Fragen und Antworten zur Erwerbsminderungsrente

Wird meine laufende EM-Rente wegen der Reformvorschläge gekürzt?

Die Empfehlungen ändern laufende Rentenbescheide nicht. Ob eine spätere Reform bestehende Renten überhaupt erfasst, hängt vom Wortlaut des dann geltenden Gesetzes ab.

Was ändert sich bei einer neu beginnenden EM-Rente 2027?

Die Zurechnungszeit reicht grundsätzlich bis 66 Jahre und vier Monate und damit einen Monat weiter als bei einem Rentenbeginn 2026. Wie viel dieser Monat in Euro bringt, hängt vom Versicherungsverlauf und den übrigen Berechnungsfaktoren ab, etwa von möglichen Abschlägen auf die EM-Rente.

Welches Datum entscheidet über die Altersstufe der Zurechnungszeit?

Für die Altersstufe zählt das Jahr, in dem die Erwerbsminderungsrente beginnt. Der Eintritt der Erwerbsminderung ist im Regelfall für den Beginn der Zurechnungszeit selbst entscheidend. § 59 SGB VI · § 253a SGB VI