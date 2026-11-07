Rente: Diese 6 Fehler können Rentner teuer zu stehen kommen

Ein unbedachtes Versprechen, eine zu weit gefasste Vollmacht oder eine vorschnelle Unterschrift können Ihre finanzielle Sicherheit im Alter gefährden. Wer über Jahrzehnte für den Ruhestand gearbeitet hat, sollte selbst bestimmen, wer welche Informationen bekommt und wer über das Ersparte verfügen darf.

Dafür müssen Sie weder Ihre Rentenhöhe zum Geheimnis erklären noch der eigenen Familie misstrauen. Es kommt darauf an, persönliche Offenheit von finanziellen Verpflichtungen und rechtlichen Befugnissen zu unterscheiden.

Fehler 1: Eigene Rücklagen zur Verhandlungsmasse machen

Sie erzählen einem Bekannten, wie viel Geld auf Ihrem Sparkonto liegt, und wenige Wochen später bittet er um ein Darlehen. Das muss keine böse Absicht sein, kann Sie aber unter Druck setzen: Plötzlich sollen Sie erklären, warum Sie trotz Ihrer Rücklagen nicht helfen wollen.

Dabei ist Geld auf dem Konto nicht unbedingt frei verfügbar. Es kann für eine neue Heizung, Unterstützung im Alltag oder andere Ausgaben gedacht sein, die Sie aus Ihrer monatlichen Rente kaum bezahlen könnten.

Sie müssen Ihre Entscheidung nicht mit Kontoauszügen rechtfertigen. Ein freundliches „Dieses Geld brauche ich für meine eigene Absicherung“ reicht als persönliche Grenze aus.

Wenn Sie dennoch Geld verleihen, sollten Betrag, Rückzahlung und mögliche Zinsen schriftlich vereinbart werden. Ein Darlehen wird durch ausbleibende Rückzahlungen nicht einfach zur Schenkung, doch ohne klare Vereinbarung kann der spätere Streit erheblich schwieriger werden.

Über geringe Renten und finanzielle Sorgen zu sprechen, kann dagegen helfen, Beratung und Unterstützung zu finden. Schweigen schützt nicht vor Altersarmut und sollte niemanden davon abhalten, berechtigte Ansprüche zu prüfen.

Fehler 2: Den Abschied aus dem Beruf zusagen, bevor die Rechnung stimmt

„Zum Jahresende bin ich weg“ klingt nach einer privaten Ankündigung. Problematisch wird es, wenn daraus ein verbindlicher Austrittstermin entsteht, bevor Rentenbeginn, Kündigungsfrist, Sonderzahlungen und eine mögliche Einkommenslücke geklärt sind.

Eine Äußerung in der Kaffeeküche beendet nicht Ihr Arbeitsverhältnis. Wer anschließend jedoch eine Eigenkündigung abgibt oder einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, schafft Tatsachen, die sich nicht beliebig zurücknehmen lassen.

Wer seinen Arbeitsplatz ohne wichtigen Grund selbst aufgibt und dadurch Arbeitslosigkeit verursacht, riskiert beim Arbeitslosengeld regelmäßig zwölf Wochen Sperrzeit. Ein anerkannter wichtiger Grund kann diese verhindern; die Unterschiede zwischen Abfindung, Sperrzeit und Ruhenszeit sollten deshalb vor der Unterschrift geklärt sein.

Diskretion gegenüber Kollegen darf zugleich nicht dazu führen, dass Sie notwendige Schritte aufschieben. Die Rentenversicherung empfiehlt den Antrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn; welche Folgen verspätete Anträge haben können, erläutert auch unser Beitrag zu den Fristen beim Rentenantrag.

Fehler 3: Eine Vollmacht unterschreiben, ohne ihre Reichweite zu verstehen

Eine Vorsorgevollmacht frühzeitig zu errichten, ist sinnvoll. Der Fehler liegt darin, Befugnisse einzuräumen, deren Umfang Sie nicht überblicken, oder eine Person auszuwählen, der Sie nicht ausreichend vertrauen.

📚 Lesen Sie auch: Rente für die Jahrgänge zwischen 1961 und 1981: So hoch ist die Rente dann nach der großen Reform

Auch eine Vorsorgevollmacht kann gegenüber Banken und anderen Vertragspartnern bereits ab ihrer Ausstellung wirksam sein.

Lassen Sie sich erklären, was die Person nach außen tun darf und welche Vorgaben sie Ihnen gegenüber einhalten muss. Dazu gehört die Frage, ob sie Geld verschenken, Vermögen verkaufen oder weitere Personen bevollmächtigen darf.

Eine Vollmacht lässt sich begrenzen. Bei weitreichenden Vermögensbefugnissen oder schwierigen Familienverhältnissen hilft unabhängige rechtliche Beratung, Ihre Wünsche klar festzuhalten.

Fehler 4: Ärger über andere ungefiltert weitergeben

Nach Jahrzehnten im Beruf kann der Wunsch groß sein, endlich offen über den früheren Vorgesetzten zu sprechen. Doch eine Nachricht in der Kollegengruppe oder ein öffentlicher Beitrag lässt sich weiterleiten, speichern und aus dem Zusammenhang reißen.

Dasselbe gilt für Konflikte im Verein, in der Nachbarschaft oder innerhalb der Familie. Wer im ersten Ärger schreibt, überlässt anderen die Entscheidung, wann und wem die Nachricht später gezeigt wird.

Benennen Sie konkrete Vorgänge, bleiben Sie bei belegbaren Tatsachen und wählen Sie einen Ansprechpartner, der tatsächlich etwas klären kann.

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Ein vertrauliches Gespräch mit einer Beratungsstelle erfüllt einen anderen Zweck als eine wütende Rundnachricht. Überlegen Sie vor dem Absenden, ob die Nachricht Ihr Problem löst oder einen weiteren Konflikt eröffnet.

Fehler 5: Gesundheitsdaten wahllos erzählen – oder an der falschen Stelle verschweigen

Eine Diagnose gehört zunächst Ihnen. Gegenüber dem Arbeitgeber müssen Beschäftigte bei einer gewöhnlichen Krankmeldung grundsätzlich die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer mitteilen, nicht die konkrete Erkrankung.

Im Freundeskreis dürfen Sie selbst entscheiden, wem Sie sich anvertrauen. Offenheit kann entlasten und praktische Hilfe ermöglichen; Sie müssen Ihre Krankengeschichte aber nicht jedem erklären, der neugierig nachfragt.

Beim Abschluss einer Versicherung gelten andere Regeln. Fragt der Versicherer in Textform nach bekannten, für den Vertrag erheblichen Gesundheitsumständen, müssen Sie diese im Rahmen der gesetzlichen Anzeigepflicht wahrheitsgemäß angeben.

Falsche oder unvollständige Angaben können je nach Umständen einen Rücktritt, eine Kündigung oder veränderte Vertragsbedingungen nach sich ziehen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist deshalb kein Freibrief, berechtigte Gesundheitsfragen im Versicherungsantrag falsch zu beantworten.

Fehler 6: Hilfe beim Onlinebanking mit der Weitergabe von Zugangsdaten verwechseln

Wenn der Enkel eine Banking-App einrichtet, darf er erklären, wo Sie klicken müssen. Daraus folgt nicht, dass er Ihr Passwort kennen oder künftig unter Ihrem Namen Überweisungen ausführen sollte.

Geben Sie Passwörter, PIN und TAN nicht beiläufig weiter. Soll eine Vertrauensperson Bankgeschäfte übernehmen, klären Sie mit der Bank eine passende Vollmacht und dafür vorgesehene eigene Zugänge.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn ein Anrufer oder eine Nachricht Zeitdruck erzeugt. Die Deutsche Rentenversicherung warnt vor Betrügern, die ihren Namen nutzen, um persönliche Daten oder Geld zu erlangen.

Auch gefälschte E-Mails im Namen der Rentenversicherung können täuschend echt aussehen. Prüfen Sie zweifelhafte Anliegen über einen Kontaktweg, den Sie unabhängig von der Nachricht ermittelt haben.

Fiktives Beispiel: Hilfsbereit, aber mit klaren Grenzen

Irmgard, 66, aus Kassel hat 24.000 Euro zurückgelegt und erzählt ihrem Neffen davon. Als er sie um 8.000 Euro für sein Geschäft bittet, fühlt sie sich zunächst verpflichtet, ihm zu helfen.

Nach Durchsicht ihrer Ausgaben entscheidet sie, das Geld für die eigene Absicherung zu behalten. Beim Einrichten ihres Onlinebankings nimmt sie seine Hilfe trotzdem an, gibt ihre Zugangsdaten jedoch selbst ein und behält sie für sich.

Häufige Fragen zu Geld und Privatsphäre im Ruhestand

Muss ich meine Rentenhöhe vor Freunden geheim halten?

Nein, darüber entscheiden Sie selbst. Überlegen Sie jedoch, ob Sie konkrete Zahlen nennen möchten oder lieber allgemein über Ihre finanzielle Situation sprechen.

Verliere ich eine Abfindung, wenn ich meine Rentenpläne erwähne?

Eine bloße Äußerung beseitigt keinen bestehenden Anspruch. Ob Ihnen eine Abfindung zusteht, hängt von der jeweiligen rechtlichen Grundlage und den vereinbarten Bedingungen ab.

Sollte ich mit einer Vorsorgevollmacht bis zu einer schweren Erkrankung warten?

Nein, rechtzeitige Vorsorge ist sinnvoll. Entscheidend sind eine geeignete Vertrauensperson und Befugnisse, deren Bedeutung Sie verstehen.

Darf ich eine Erkrankung beim Versicherungsabschluss verschweigen?

Gesundheitsfragen, die unter die gesetzliche Anzeigepflicht fallen, müssen Sie wahrheitsgemäß beantworten. Welche Angaben erforderlich sind, richtet sich vor allem nach den in Textform gestellten Fragen.

Wie kann meine Familie helfen, ohne meine Bankpasswörter zu kennen?

Angehörige können Ihnen die Bedienung erklären, während Sie Passwörter und Freigaben selbst eingeben. Für eine dauerhafte Vertretung sollten Sie mit Ihrer Bank eine geeignete Vollmacht und eigene Zugangsmöglichkeiten besprechen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Warnung vor Betrugsversuchen.

Deutsche Rentenversicherung: Wie beantrage ich meine Rente?

Deutscher Gewerkschaftsbund: Krank im Job? Das musst du wissen.

Gesetze im Internet: § 1a Kündigungsschutzgesetz – Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung.

Gesetze im Internet: § 19 Versicherungsvertragsgesetz – Anzeigepflicht.

Justiz Nordrhein-Westfalen: Vorsorgevollmacht – Umfang und Beschränkung auf bestimmte Angelegenheiten.