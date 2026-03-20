Rente: Wer diese Frist verpasst, verliert mehrere Monatsrenten –unwiderruflich

Lesedauer 6 Minuten

Wer seinen Rentenantrag zu spät stellt, verliert Geld – endgültig. Nach § 99 Abs. 1 SGB VI beginnt eine Altersrente frühestens mit dem Monat der Antragstellung. Drei Kalendermonate räumt das Gesetz als Frist ein. Wer sie einhält, bekommt die Rente rückwirkend. Wer sie versäumt, verliert die dazwischenliegenden Monatsrenten – ohne Chance auf Nachzahlung.

Für Bürgergeld-Beziehende ist diese Fristenfalle besonders gefährlich. Mit Erreichen der Regelaltersgrenze endet ihr Bürgergeld kraft Gesetzes – und Ende 2026 läuft das Moratorium aus, das ältere Leistungsbeziehende bisher vor der Zwangsverrentung schützt.

Ab 2027 können Jobcenter den Druck wieder aufbauen. Wer dann unter Zeitdruck einen Rentenantrag stellt, ohne die 3-Monats-Frist zu kennen, riskiert dauerhafte Abschläge und verlorene Monatsrenten zugleich. Ein aktuelles Urteil des Sozialgerichts Ulm zeigt allerdings, dass Betroffene sich wehren können – wenn die Deutsche Rentenversicherung ihre Hinweispflicht verletzt hat.

3-Monats-Frist nach § 99 SGB VI: So funktioniert die Regel, die über Monatsrenten entscheidet

Die gesetzliche Altersrente wird nicht automatisch gezahlt – es braucht immer einen Antrag. Das wissen viele Versicherte nicht, und genau hier beginnt das Problem. § 99 Abs. 1 SGB VI unterscheidet zwei Fälle: Geht der Rentenantrag innerhalb von drei Kalendermonaten nach dem Monat ein, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, beginnt die Rente rückwirkend ab dem ersten möglichen Rentenmonat.

Bei späterer Antragstellung beginnt sie erst ab dem Antragsmonat. Die Monate dazwischen sind verloren. Keine Nachzahlung, kein Härtefall – die Frist ist absolut.

Ein Beispiel: Eine Versicherte erreicht im März 2026 ihre Regelaltersgrenze. Bis Ende Juni 2026 hätte sie Zeit für den Antrag, damit die Rente rückwirkend ab April läuft. Sie stellt den Antrag erst im September. Fünf Monatsrenten sind weg – bei 1.100 Euro monatlich rund 5.500 Euro, die nie auf ihrem Konto landen.

Versicherte haben dabei ein Gestaltungsrecht: Sie können den Rentenbeginn auf einen späteren Monatsersten verschieben, etwa wenn sie noch arbeiten. Dieses Dispositionsrecht gilt auch bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Altersrente – jeder Monatserste zwischen dem frühestmöglichen Rentenbeginn und der regulären Altersgrenze ist wählbar. Entscheidend bleibt: Der Antrag muss fristgerecht eingehen. Sonst nützt das Wahlrecht nichts.

Bürgergeld und Regelaltersgrenze: Warum die Fristenfalle hier besonders hart zuschlägt

Für Bürgergeld-Beziehende kommt ein Systembruch hinzu. § 7 SGB II legt fest, dass der Bürgergeld-Anspruch mit Erreichen der Regelaltersgrenze endet. Das Bürgergeld fällt in dem Moment weg, in dem die Altersrente beginnen könnte. Wer den Rentenantrag nicht rechtzeitig stellt, steht ohne jede Einnahme da. Das Bürgergeld ist weg. Die Rente fließt noch nicht.

Dazu kommt ein Zuständigkeitswechsel, den viele nicht kennen: Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze auf ergänzende Leistungen angewiesen ist, muss Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII beim Sozialamt beantragen – nicht beim Jobcenter. Andere Behörde, anderer Antrag, Schonvermögen nur 10.000 Euro.

Und die Grundsicherung im Alter kennt keine Rückwirkung. Wer diesen Antrag nicht parallel vorbereitet, rutscht in eine Versorgungslücke.

Ein typisches Szenario: Ein 66-jähriger Bürgergeld-Bezieher erreicht im Mai 2026 die Regelaltersgrenze und geht davon aus, das Jobcenter werde ihn informieren. Tut es nicht – die Rente fällt nicht in seinen Zuständigkeitsbereich.

Die DRV schickt zwar in der Regel ein Hinweisschreiben, aber ob es ankommt, steht auf einem anderen Blatt. Im August stellt er den Antrag. Drei Monatsrenten sind verloren, das Bürgergeld hat das Jobcenter bereits im Mai eingestellt, Grundsicherung im Alter hat er nicht beantragt. Drei Monate lang: kein Bürgergeld, keine Rente, keine Grundsicherung.

Zwangsverrentung: Das Moratorium endet – und die 3-Monats-Frist wird noch brisanter

Seit dem 1. Januar 2023 schützt § 12a SGB II Bürgergeld-Beziehende davor, vom Jobcenter in eine vorgezogene Altersrente mit Abschlägen gedrängt zu werden. Dieses Moratorium endet am 31. Dezember 2026.

Ab 2027 können Jobcenter wieder verlangen, dass Leistungsbeziehende ab 63 mit mindestens 35 Versicherungsjahren eine vorgezogene Altersrente beantragen. Verweigern Betroffene den Antrag, kann das Jobcenter ihn selbst stellen – das BSG hat das 2015 grundsätzlich bestätigt (Az. B 14 AS 1/15 R).

Die finanziellen Folgen: Pro Monat vorzeitigen Rentenbezugs zieht die DRV nach § 77 Abs. 2 SGB VI dauerhaft 0,3 Prozent ab. Vier Jahre früher in Rente bedeutet 14,4 Prozent weniger – lebenslang. Bei 1.200 Euro monatlich sind das rund 173 Euro weniger, Monat für Monat, bis zum Tod.

Was das konkret bedeutet: Eine 63-jährige Bürgergeld-Bezieherin mit 36 Versicherungsjahren könnte die Altersrente für langjährig Versicherte beantragen – nur mit Abschlägen. Im Januar 2027 liegt die Aufforderung des Jobcenters im Briefkasten.

Die Frau weiß nicht, dass sie sich auf die Unbilligkeitsverordnung berufen kann. Sie weiß nicht, dass ihre Rente mit Abschlägen unter dem Existenzminimum liegen würde. Sie stellt den Antrag aus Angst. Ergebnis: dauerhaft gekürzte Rente plus Grundsicherung im Alter – die Bedürftigkeit wird nicht gelöst, sondern vom Jobcenter zum Sozialamt verschoben.

Dagegen gibt es Schutzinstrumente. Die Unbilligkeitsverordnung definiert Fallgruppen, in denen eine vorgezogene Rente als unzumutbar gilt – etwa wenn in absehbarer Zeit eine abschlagsfreie Rente erreichbar ist oder die vorzeitige Rente in die Grundsicherung im Alter führen würde.

Konkret: Liegt ein Vergleichsbetrag von 70 Prozent der zu erwartenden Regelaltersrente unter dem aktuellen Bedarf nach dem SGB II, spricht das gegen die Zumutbarkeit. Das ist ein harter Maßstab – und er dürfte bei den meisten Bürgergeld-Beziehenden erfüllt sein.

Parallel wird das Bürgergeld zum 1. Juli 2026 durch das Grundsicherungsgeld abgelöst – mit verschärfter Vermögensprüfung, härteren Sanktionen und gestärktem Vermittlungsvorrang. Der Gesetzentwurf zum 13. SGB-II-Änderungsgesetz enthält keine Verlängerung des Moratoriums gegen die Zwangsverrentung. Solange der Bundestag nichts anderes beschließt, läuft der Schutz Ende 2026 ersatzlos aus.

In diesem Kontext wird die 3-Monats-Frist nochmals brisanter. Wer unter dem Druck einer Zwangsverrentung einen Rentenantrag stellt und die Frist verfehlt, verliert doppelt: durch Abschläge und durch verspätete Antragstellung. Ein Verlust, der sich nicht reparieren lässt.

Urteil: DRV hat Hinweispflicht verletzt – Gericht ordnet Renten-Nachzahlung an

Es gibt einen Rettungsanker. Das Sozialgericht Ulm hat mit Urteil vom 12. März 2024 (Az. S 10 R 1445/23) die DRV verpflichtet, eine Rente rückwirkend ab dem ersten möglichen Monat zu bewilligen – weil sie ihre Informationspflicht verletzt hatte. Gerade für Bürgergeld-Beziehende, die selten professionelle Rentenberatung in Anspruch nehmen, ist dieses Urteil ein wichtiges Signal.

Der Fall: Ein Versicherter stellte seinen Antrag auf Regelaltersrente erst am 22. Februar 2023, Monate nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Die DRV bewilligte die Rente nur ab dem Antragsmonat.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Das Gericht stützte sich auf den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch – ein von der Rechtsprechung entwickeltes Instrument, das bei verletzter Beratungspflicht greift. Rechtsgrundlagen sind §§ 14, 15 SGB I und § 115 Abs. 6 SGB VI, der die DRV verpflichtet, Versicherte rechtzeitig auf die Möglichkeit der Antragstellung hinzuweisen.

Die DRV hatte behauptet, ein Informationsschreiben versandt zu haben, konnte den Zugang aber nicht belegen. Ein interner Versandvermerk reiche nicht aus, so das Gericht – der Zugang müsse nachweisbar sein, etwa durch Einschreiben.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, bestätigt aber eine Linie, die das BSG bereits 1998 angelegt hat: Rentenversicherungsträger tragen eine aktive Hinweispflicht. Wer nachweisen kann, dass kein Schreiben angekommen ist, sollte sich auf den Herstellungsanspruch berufen – auch bei formal abgelaufener Frist.

Rentenantrag und Fristen: Diese Schritte schützen vor Geldverlust

Wer Bürgergeld bezieht und auf die Regelaltersgrenze zugeht, sollte mindestens ein Jahr vorher bei der DRV eine aktuelle Rentenauskunft anfordern und den Versicherungsverlauf prüfen lassen. Fehlende Zeiten – etwa aus Kindererziehung oder Pflege – können die Rentenhöhe erheblich beeinflussen. Wer das versäumt, erfährt erst beim Rentenbescheid, dass Zeiten fehlen – für eine Korrektur ist es dann oft zu spät.

Die DRV empfiehlt, den Rentenantrag drei bis sechs Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen. Versicherte sollten sich den Ablauf der 3-Monats-Frist im Kalender markieren. Wer diese Vorlaufzeit nicht einplant, gerät unter Zeitdruck – und Zeitdruck ist der häufigste Grund für Fristversäumnisse.

Ist die Frist bereits abgelaufen, sollten Betroffene prüfen, ob ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch besteht: Hat die DRV kein Hinweisschreiben zugestellt oder kann sie den Zugang nicht belegen, ist Widerspruch gegen den Rentenbescheid möglich. Ohne Widerspruch wird der Bescheid bestandskräftig – dann gibt es keinen Weg zurück.

Für Bürgergeld-Beziehende ab 63 gilt zusätzlich: Bis zum 31. Dezember 2026 können Aufforderungen des Jobcenters zur vorzeitigen Altersrente unter Verweis auf das Moratorium zurückgewiesen werden. Ab 2027 greift die Unbilligkeitsverordnung als Schutzinstrument – Widerspruch und gerichtlicher Eilrechtsschutz kommen in Betracht.

Wer nicht reagiert, riskiert, dass das Jobcenter den Rentenantrag selbst stellt. Kostenlose Beratung bieten Sozialverbände, Erwerbsloseninitiativen und die DRV selbst in ihren Auskunfts- und Beratungsstellen sowie über ehrenamtliche Versichertenberater.

FAQ

Beginnt die Altersrente automatisch, wenn die Regelaltersgrenze erreicht ist?

Nein. Die DRV zahlt die Rente ausschließlich auf Antrag. Ohne Antrag fließt kein Geld, auch wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Was passiert, wenn der Rentenantrag erst nach Ablauf der 3-Monats-Frist eingeht?

Die Rente beginnt dann erst mit dem Monat der Antragstellung. Für die Monate zwischen dem möglichen Rentenbeginn und der Antragstellung gibt es keine Nachzahlung.

Kann die DRV zur Nachzahlung verpflichtet werden, wenn sie nicht rechtzeitig informiert hat?

Ja – über den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch. Das SG Ulm hat 2024 entschieden, dass die DRV bei verletzter Hinweispflicht die Rente rückwirkend bewilligen muss (Az. S 10 R 1445/23). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Darf das Jobcenter Bürgergeld-Beziehende 2026 in eine vorgezogene Altersrente mit Abschlägen zwingen?

Nein. Bis zum 31. Dezember 2026 schützt das Moratorium nach § 12a SGB II vor der Zwangsverrentung. Der aktuelle Gesetzentwurf zur neuen Grundsicherung enthält keine Verlängerung dieses Schutzes.

Wie berechne ich die 3-Monats-Frist konkret?

Ausgangspunkt ist der Monat, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Ab dessen Ende laufen drei volle Kalendermonate. Beispiel: Voraussetzungen im April 2026 erfüllt – Antrag bis spätestens Ende Juli 2026. Fällt das Fristende auf ein Wochenende oder Feiertag, verlängert sich die Frist bis zum nächsten Werktag.

Quellen

Gesetze im Internet: § 99 SGB VI – Beginn

Gesetze im Internet: § 77 SGB VI – Zugangsfaktor

Gesetze im Internet: § 12a SGB II – Vorrangige Leistungen

Gesetze im Internet: § 115 SGB VI – Sonderregelungen

gegen-hartz.de: Rente: Beratungspflicht verletzt – Gericht verordnet Renten-Nachzahlung bis zum Erstanspruch (SG Ulm, Az. S 10 R 1445/23)

Bundessozialgericht: Urteil vom 19.08.2015, Az. B 14 AS 1/15 R

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 99 SGB VI

Bundesregierung: Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung