Rente: Die Rentenerhöhung 2026 kommt für viele Rentner früher

Zum 1. Juli 2026 sollen die gesetzlichen Renten in Deutschland deutlich steigen. Vorgesehen ist ein Plus von 4,24 Prozent, wodurch der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro angehoben wird.

Für viele Rentnerinnen und Rentner bedeutet das spürbar mehr Geld im Monat. Doch nicht alle sehen die erhöhte Zahlung zur gleichen Zeit auf dem Konto. Der Unterschied hängt nicht von der Rentenhöhe ab, sondern vom Beginn der eigenen Rente.

Warum die Rentenerhöhung 2026 nicht bei allen gleichzeitig ankommt

Die Rentenanpassung gilt ab dem 1. Juli 2026. Entscheidend für den tatsächlichen Zahlungseingang ist jedoch, ob die Rente im Voraus oder nachträglich gezahlt wird.

Wer bis einschließlich März 2004 in Rente gegangen ist, erhält seine Rente vorschüssig. Das bedeutet: Die Rente für Juli wird bereits Ende Juni überwiesen. In diesen Fällen ist das Plus aus der Rentenerhöhung also schon früher auf dem Konto.

Wer ab April 2004 erstmals Rente bezogen hat, bekommt die Zahlung nachschüssig. Dann wird die Rente für Juli erst Ende Juli ausgezahlt. Für diese größere Gruppe erscheint die Rentenerhöhung daher erst mit der Zahlung am Monatsende.

Der Stichtag März 2004 entscheidet über den Auszahlungstermin

Der Stichtag ist klar: Rentenbeginn bis März 2004 bedeutet Zahlung im Voraus, Rentenbeginn ab April 2004 bedeutet Zahlung am Monatsende. Diese Unterscheidung wirkt sich 2026 besonders sichtbar aus, weil die Rentenerhöhung zum Monatswechsel Juli greift.

Für ältere Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner kann die höhere Juli-Rente bereits Ende Juni 2026 eintreffen. Jüngere Rentenbeziehende müssen dagegen bis Ende Juli warten, obwohl auch für sie der höhere Betrag ab Juli gilt.

Rentenbeginn Erste Auszahlung mit Rentenerhöhung 2026 Bis einschließlich März 2004 Ende Juni 2026, weil die Juli-Rente im Voraus gezahlt wird Ab April 2004 Ende Juli 2026, weil die Juli-Rente nachträglich gezahlt wird

Wie stark die Rente 2026 steigen soll

Die geplante Rentenanpassung beträgt bundesweit 4,24 Prozent. Einen Unterschied zwischen Ost und West gibt es seit der vollständigen Angleichung der Rentenwerte nicht mehr.

Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.000 Euro ergibt sich rechnerisch ein Plus von 42,40 Euro. Aus 1.000 Euro werden damit 1.042,40 Euro brutto im Monat.

📚 Lesen Sie auch: Witwenrente darf nicht künstlich hochgerechnet werden

Bei einer Standardrente nach 45 Beitragsjahren mit Durchschnittsverdienst nennt die Deutsche Rentenversicherung ein monatliches Plus von 77,85 Euro. Der konkrete Zahlbetrag kann jedoch abweichen, weil Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie mögliche steuerliche Folgen berücksichtigt werden müssen.

Ein Antrag ist nicht nötig

Rentnerinnen und Rentner müssen für die Anpassung keinen Antrag stellen. Die Umstellung erfolgt automatisch über die Rentenversicherung und den Renten Service der Deutschen Post.

Über die neue Rentenhöhe und den Auszahlungstermin informiert die Rentenanpassungsmitteilung. Der Versand ist nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung voraussichtlich von Mitte Juni bis Ende Juli 2026 vorgesehen.

Wer seine Mitteilung später erhält, muss daraus nicht automatisch ein Problem ableiten. Der Versand erfolgt gestaffelt, weshalb nicht alle Schreiben am selben Tag ankommen.

Mehr Rente heißt nicht immer gleich mehr Netto

Die Erhöhung bezieht sich zunächst auf die Bruttorente. Vom höheren Betrag können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgehen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Auch steuerlich kann die Anpassung Folgen haben. Wer mit der höheren Jahresrente über relevante Freibeträge kommt, kann zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sein.

Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt vom gesamten steuerpflichtigen Einkommen ab. Dazu zählen neben der gesetzlichen Rente etwa Betriebsrenten, Mieteinnahmen oder Kapitalerträge.

Warum die Renten 2026 steigen

Die Anpassung orientiert sich an der Lohnentwicklung. Steigen die Löhne, folgt die gesetzliche Rente mit zeitlichem Abstand.

Für 2026 wird der Rentenwert außerdem so festgelegt, dass das Rentenniveau von 48 Prozent eingehalten wird. Diese Haltelinie wurde politisch verlängert und beeinflusst die Berechnung bis 2031.

Die Bundesregierung hat die Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 beschlossen. Nach den veröffentlichten Informationen ist für das Inkrafttreten noch die Zustimmung des Bundesrates und die Verkündung im Bundesgesetzblatt vorgesehen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin bezieht seit Februar 2004 Altersrente und erhält bisher 1.250 Euro brutto im Monat. Durch die Erhöhung um 4,24 Prozent steigt ihre Bruttorente rechnerisch um 53 Euro auf 1.303 Euro.

Da ihre Rente im Voraus gezahlt wird, erhält sie die erhöhte Juli-Rente bereits Ende Juni 2026. Ein Rentner mit gleicher Rentenhöhe, dessen Rente erst im Mai 2004 begonnen hat, bekommt den höheren Juli-Betrag dagegen erst Ende Juli 2026.

Fragen und Antworten

Wann kommt die Rentenerhöhung 2026?

Die Rentenerhöhung gilt ab dem 1. Juli 2026. Die gesetzliche Rente soll dann bundesweit um 4,24 Prozent steigen.

Warum erhalten manche Rentner die Erhöhung früher?

Das hängt vom Beginn der Rente ab. Wer bis einschließlich März 2004 in Rente gegangen ist, bekommt die Rente im Voraus und sieht die erhöhte Juli-Zahlung bereits Ende Juni 2026 auf dem Konto.

Muss für die Rentenerhöhung ein Antrag gestellt werden?

Nein, ein Antrag ist nicht erforderlich. Die Anpassung erfolgt automatisch, und Rentnerinnen und Rentner erhalten eine Rentenanpassungsmitteilung mit den neuen Beträgen.

Fazit

Die Rentenerhöhung 2026 bringt vielen Menschen im Ruhestand ein spürbares Plus. Der Eindruck einer früheren Auszahlung entsteht jedoch nur bei Renten, die bereits bis März 2004 begonnen haben.

Für alle anderen gilt: Die Erhöhung startet ebenfalls zum 1. Juli 2026, wird aber erst mit der nachträglichen Monatszahlung Ende Juli sichtbar. Entscheidend ist deshalb nicht die Höhe der Rente, sondern der Beginn des Rentenbezugs.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Rentenanpassung 2026, zur Erhöhung um 4,24 Prozent, zum neuen Rentenwert und zu den unterschiedlichen Auszahlungszeitpunkten.

Bundesregierung: Kabinettsbeschluss zur Rentenwertbestimmungsverordnung 2026, Angaben zur Zahl der betroffenen Rentnerinnen und Rentner sowie zur noch erforderlichen Zustimmung des Bundesrates.