Minijobs für Arbeitnehmer vor dem Aus – Wirtschaftsweise: “Ende der Sonderregeln”

Die Wirtschaftsweisen wollen den Sonderstatus von Minijobs weitgehend abschaffen und mehr Menschen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bringen.

Für Millionen Arbeitnehmer geht es dabei um ihren monatlichen Zuverdienst und die Frage, wie gut sie bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter abgesichert sind.

Was die Wirtschaftsweisen tatsächlich fordern

Im Jahresgutachten 2026/27 bekräftigt der Sachverständigenrat seine Forderung nach einer weitgehenden Abschaffung der Minijobs. Das entsprechende Kapitel zu den Sozialversicherungen wurde bereits im Frühjahrsgutachten 2026 veröffentlicht.

Die Ökonomen kritisieren, dass die besondere Behandlung bei Steuern und Sozialabgaben vor allem Zweitverdienende dazu bewegen kann, ihre Arbeitszeit gering zu halten. Dadurch bleiben aus ihrer Sicht sowohl mögliche Arbeitsstunden als auch Beitragseinnahmen der Sozialversicherungen ungenutzt.

Gemeint ist das Ende der besonderen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung geringfügiger Beschäftigung. Kleine Teilzeitstellen könnten weiter bestehen, würden aber anderen Abgabenregeln unterliegen.

Welche Ausnahmen im Gespräch sind

Die Vorsitzende des Sachverständigenrats, Monika Schnitzer, bezeichnet Minijobs gegenüber t-online als „keine Dauerlösung“. Bei Schülerinnen, Schülern und Studierenden hält sie solche Beschäftigungen dagegen für vertretbar.

Die Alterssicherungskommission empfiehlt ebenfalls, den Sonderstatus abzuschaffen und die Befreiungsmöglichkeit von der Rentenversicherungspflicht zu beenden. In der Darstellung ihrer Empfehlungen durch das Bundesarbeitsministerium sind Ausnahmen allerdings nur für Schülerinnen und Schüler vorgesehen.

Damit unterscheiden sich die genannten Vorstellungen bereits bei den Ausnahmen. Welche Beschäftigten später tatsächlich erfasst würden, müsste ein Gesetz festlegen.

Was heute gilt und was sich 2027 ohnehin ändert

2026 liegt die Minijobgrenze bei durchschnittlich 603 Euro brutto monatlich. Zum 1. Januar 2027 erhöht sie sich durch den höheren Mindestlohn auf 633 Euro, wie die Bundesregierung erläutert.

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Regelung 2026 Ab Januar 2027 nach geltendem Recht Gesetzlicher Mindestlohn je Stunde 13,90 Euro 14,60 Euro Monatliche Minijobgrenze im Durchschnitt 603 Euro 633 Euro Reguläre Jahresverdienstgrenze bei ganzjähriger Beschäftigung 7.236 Euro 7.596 Euro Monatlicher Verdienst im Midijob 603,01 bis 2.000 Euro 633,01 bis 2.000 Euro

Die höhere Grenze ist kein garantierter Monatslohn für jeden Beschäftigten. Was sie bei unterschiedlichen Stundenlöhnen bedeutet, erklärt unser Beitrag zur neuen Minijobgrenze ab Januar 2027.

Minijobs sind für Arbeitgeber schon heute nicht abgabenfrei

Die Rede vom abgabenfreien Minijob verkürzt die tatsächlichen Regeln. Gewerbliche Arbeitgeber zahlen grundsätzlich 15 Prozent Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung und bei gesetzlich krankenversicherten Beschäftigten zusätzlich 13 Prozent zur Krankenversicherung; weitere Abgaben kommen hinzu.

Auch steuerfrei ist ein Minijob nicht automatisch: Häufig wird eine pauschale Steuer von zwei Prozent abgeführt. Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt die Beitrags- und Steuerregeln im Einzelnen.

Wo die soziale Absicherung Lücken hat

Aus dem Minijob selbst entsteht kein eigener Krankenversicherungsschutz und kein Anspruch auf Krankengeld. Auch Ansprüche auf Arbeitslosengeld werden dadurch nicht aufgebaut, wie die Minijob-Zentrale erläutert.

Minijobber können beispielsweise über eine Familienversicherung oder eine Hauptbeschäftigung krankenversichert sein. Auch bei einem Minijob besteht unter den gesetzlichen Voraussetzungen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

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In der Rentenversicherung besteht grundsätzlich Versicherungspflicht mit Befreiungsmöglichkeit. Im gewerblichen Minijob beträgt der reguläre Eigenanteil 3,6 Prozent; die Regeln für Beschäftigungen in Privathaushalten weichen davon ab.

Wer eigene Pflichtbeiträge zahlt, kann unter anderem volle Wartezeitmonate erwerben. Eine hohe Altersrente entsteht aus einem niedrigen Verdienst dennoch nicht, wie sich aus den Informationen zur Rentenversicherung im Minijob ergibt.

Mehr Arbeit scheitert nicht nur an der Verdienstgrenze

Schon heute führt das Überschreiten der Minijobgrenze nicht sofort zur vollen Beitragsbelastung eines normalen Beschäftigungsverhältnisses. Im Übergangsbereich für Midijobs steigen die Arbeitnehmerbeiträge schrittweise an, während grundsätzlich Versicherungsschutz in allen Sozialversicherungszweigen besteht.

Die Wirtschaftsweisen betrachten deshalb auch die Besteuerung von Ehepaaren, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern und die Kinderbetreuung. Aus ihrer Sicht müssen die Bedingungen insgesamt mehr Erwerbsarbeit ermöglichen.

Für die politische Umsetzung folgt daraus eine klare Anforderung: Wer wegen fehlender Betreuung oder der Pflege eines Angehörigen nur wenige Stunden arbeiten kann, braucht eine passende Lösung. Allein durch neue Abgaben entsteht keine zusätzliche Betreuungsmöglichkeit.

Wer wenig verdient, braucht Schutz vor neuen Belastungen

Mehr soziale Absicherung kann einen höheren eigenen Beitragsanteil rechtfertigen. Eine überzeugende Reform muss aber zugleich zeigen, wie Menschen mit wenig Einkommen ihren Lebensunterhalt während des Übergangs bestreiten sollen.

Das betrifft auch Rentner mit einem Nebenverdienst und Beschäftigte, die ergänzende Jobcenter-Leistungen beziehen. Bei Letzteren entscheiden zusätzlich die Regeln zur Einkommensanrechnung darüber, was im Haushalt ankommt; Einzelheiten erläutert unser Beitrag zu Bürgergeld und Minijob ab 2027.

Eine verlässliche Berechnung möglicher Nettoverluste durch die diskutierte Abschaffung ist derzeit nicht möglich. Die Minijob-Zentrale betont ausdrücklich, dass die Empfehlungen noch keine Gesetzesänderungen sind und ihre konkrete Umsetzung offen ist.

Praxisbeispiel: Vom Minijob in eine versicherte Teilzeitstelle

Die fiktive 52-jährige Claudia arbeitet ausschließlich in einem gewerblichen Minijob und verdient 603 Euro brutto im Monat. Da sie sich nicht von der Rentenversicherungspflicht befreien lässt, werden 21,71 Euro Eigenbeitrag abgezogen; vor einem möglichen Steuerabzug bleiben 581,29 Euro.

Bietet ihr der Arbeitgeber eine reguläre Teilzeitstelle mit 800 Euro Monatsverdienst an, wäre sie nach den heutigen Regeln grundsätzlich als Midijobberin sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ihre Arbeitnehmerbeiträge würden dabei nach den günstigeren Regeln des Übergangsbereichs berechnet.

Für Claudia wären mehr Lohn und eine eigene soziale Absicherung möglich, sofern sie die zusätzlichen Stunden leisten kann. Wie ihre Rechnung nach einer Abschaffung der Minijobregeln aussehen würde, ließe sich erst anhand des späteren Gesetzes beurteilen.

Drei Fragen und Antworten zur möglichen Minijob-Reform

Werden Minijobs ab Januar 2027 abgeschafft?

Eine solche Abschaffung ist bislang nicht beschlossen. Nach geltendem Recht steigt die Minijobgrenze zum Januar 2027 auf durchschnittlich 633 Euro monatlich.

Würde das Ende der Sonderregeln kleine Teilzeitstellen verbieten?

Die Reformforderung richtet sich gegen die besondere Behandlung bei Steuern und Sozialversicherung. Beschäftigungen mit wenigen Arbeitsstunden könnten weiterhin angeboten werden, würden aber nach anderen Regeln abgerechnet.

Wie viel Geld würden Minijobber durch die Reform verlieren?

Ein pauschaler Betrag lässt sich nicht angeben, weil die gesetzlichen Regeln noch nicht feststehen. Entscheidend wären unter anderem die künftigen Beiträge, mögliche Entlastungen, die persönliche Versicherungssituation und ergänzende Sozialleistungen.