Rente mit 63: Wird sie 2028 ganz abgeschafft?

Die sogenannte Rente mit 63 steht erneut unter starkem Druck. Gemeint ist dabei nicht eine beliebige Frührente ab 63, sondern die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren.

Ob diese Rentenart tatsächlich schon 2028 abgeschafft wird, ist derzeit noch nicht gesetzlich entschieden. Es gibt jedoch politische Vorschläge und Empfehlungen aus der Rentenkommission, die auf ein Aus der abschlagsfreien Frührente hinauslaufen könnten.

Für Versicherte ist deshalb wichtig, zwischen politischen Forderungen, Reformplänen und geltendem Recht zu unterscheiden. Noch gilt: Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann diese Altersrente weiterhin beantragen.

Was mit „Rente mit 63“ eigentlich gemeint ist

Der Begriff „Rente mit 63“ ist inzwischen irreführend. Ursprünglich konnten bestimmte Versicherte nach 45 Versicherungsjahren tatsächlich früher abschlagsfrei in Rente gehen.

Inzwischen steigt die Altersgrenze schrittweise an. Für jüngere Jahrgänge liegt der frühestmögliche Beginn nicht mehr bei 63 Jahren.

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte 45 Versicherungsjahre erforderlich sind. Für den Jahrgang 1964 und alle später Geborenen ist diese Rentenart nach geltendem Recht frühestens mit 65 Jahren möglich.

Das unterscheidet sie von der Altersrente für langjährig Versicherte. Diese setzt 35 Versicherungsjahre voraus, ist aber mit Abschlägen verbunden, wenn sie vor der Regelaltersgrenze in Anspruch genommen wird.

Warum über eine Abschaffung gesprochen wird

Die Diskussion hängt mit den steigenden Kosten der gesetzlichen Rentenversicherung zusammen. Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen nach und nach das Rentenalter, während weniger Beitragszahler nachkommen.

Die Rentenkommission hat nach aktuellen Berichten mehrere Reformvorschläge vorgelegt. Dazu zählt auch die Empfehlung, den abschlagsfreien vorzeitigen Renteneintritt nach 45 Versicherungsjahren zu beenden oder neu zu ordnen.

Befürworter einer Abschaffung argumentieren, dass die Regelung zu teuer sei und nicht immer die Menschen erreiche, für die sie ursprünglich gedacht war. Kritiker halten dagegen, dass viele Beschäftigte nach jahrzehntelanger Arbeit körperlich oder psychisch erschöpft seien und einen abschlagsfreien Ausstieg verdient hätten.

Besonders umstritten ist, ob eine pauschale Abschaffung gerecht wäre. Denn ein Dachdecker, eine Pflegekraft oder eine Beschäftigte in der Produktion kann nach 45 Versicherungsjahren in einer anderen Lage sein als jemand mit einem überwiegend sitzenden Beruf.

Kommt das Aus wirklich schon 2028?

Ein festes Abschaffungsdatum 2028 ist derzeit nicht als geltendes Gesetz beschlossen. Die Jahreszahl taucht vor allem in der politischen Debatte auf, weil Reformen schnell greifen sollen und weil die Bundesregierung die Vorschläge der Rentenkommission zügig prüfen und umsetzen will.

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass ab dem 1. Januar 2028 niemand mehr diese Rente bekommen kann. Für eine Abschaffung müsste der Gesetzgeber das Rentenrecht ändern.

Außerdem müsste geklärt werden, wie mit Menschen umgegangen wird, die kurz vor dem Rentenbeginn stehen. Gerade hier spielt der Vertrauensschutz eine wichtige Frage.

Auch aus der Union kommen Forderungen, die Rente mit 63 so früh wie möglich abzuschaffen. Gleichzeitig wird aber ebenfalls über Schutzregelungen für rentennahe Jahrgänge gesprochen.

Warum Vertrauensschutz für viele entscheidend wäre

Eine sofortige Abschaffung ohne Übergang wäre rechtlich und politisch schwer vermittelbar. Viele Versicherte haben ihre Lebensplanung bereits auf den Rentenbeginn nach 45 Versicherungsjahren ausgerichtet.

Wer zum Beispiel Arbeitszeit reduziert, Altersteilzeit vereinbart oder einen Rentenantrag vorbereitet hat, kann nicht ohne Weiteres von heute auf morgen umplanen. Deshalb dürfte eine Reform sehr wahrscheinlich Übergangsfristen enthalten.

Wie diese aussehen könnten, ist offen. Denkbar wären Stichtage, Ausnahmen für bestimmte Jahrgänge oder eine schrittweise Anhebung der Altersgrenze.

Für Betroffene macht das einen großen Unterschied. Ein Jahrgang könnte noch nach altem Recht behandelt werden, während ein späterer Jahrgang bereits unter strengere Bedingungen fällt.

Wer besonders betroffen wäre

Betroffen wären vor allem Menschen mit langen Erwerbsbiografien. Dazu gehören Beschäftigte, die früh eine Ausbildung begonnen haben und über Jahrzehnte Beiträge gezahlt haben.

Auch Zeiten der Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Arbeitslosigkeit unter bestimmten Voraussetzungen und Pflichtbeiträge können für die 45 Jahre zählen. Entscheidend ist jedoch immer die individuelle Versicherungsbiografie.

Besonders aufmerksam sollten Versicherte sein, die zwischen 2028 und Anfang der 2030er Jahre mit dieser Rentenart planen. Für sie könnte eine Reform konkrete Folgen haben.

Noch gibt es aber keinen endgültigen Gesetzestext. Deshalb wäre es falsch, schon jetzt pauschal zu behaupten, die Rente mit 63 sei ab 2028 sicher abgeschafft.

Was derzeit gilt

Frage Aktueller Stand Ist die Rente mit 63 bereits abgeschafft? Nein. Sie gilt weiterhin, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Kann man noch mit genau 63 abschlagsfrei gehen? Für jüngere Jahrgänge in der Regel nicht mehr. Die Altersgrenze wurde angehoben. Wie viele Versicherungsjahre sind nötig? Für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte sind 45 Versicherungsjahre erforderlich. Ist 2028 als Abschaffung beschlossen? Nein. 2028 ist bislang kein beschlossenes gesetzliches Ausstiegsdatum. Kann eine Reform trotzdem kommen? Ja. Politisch wird intensiv über eine Abschaffung oder Einschränkung diskutiert.

Der Unterschied zwischen Abschaffung und Einschränkung

In der Debatte werden verschiedene Modelle vermischt. Eine vollständige Abschaffung würde bedeuten, dass es diese abschlagsfreie Rentenart nach 45 Jahren künftig nicht mehr gibt.

Eine Einschränkung könnte dagegen bedeuten, dass nur noch bestimmte Gruppen profitieren. Denkbar wäre etwa eine stärkere Orientierung an gesundheitlichen Belastungen oder körperlich schweren Berufen.

Auch eine weitere Anhebung der Altersgrenze wäre möglich. Dann bliebe die Rentenart formal erhalten, wäre aber später erreichbar.

Für Versicherte wäre deshalb nicht nur wichtig, ob die Rente mit 63 abgeschafft wird. Entscheidend wäre auch, welche Ersatzregelung geschaffen wird.

Warum die Debatte viele Arbeitnehmer verunsichert

Viele Beschäftigte empfinden die Diskussion als Bruch eines Versprechens. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, sieht die abschlagsfreie Rente häufig als Anerkennung jahrzehntelanger Beitragszahlung.

Gleichzeitig steht die Rentenversicherung unter finanziellem Druck. Der Staat muss steigende Zuschüsse leisten, während Beitragssatz und Rentenniveau politisch umkämpft bleiben.

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Die Rentenkommission sieht nach Berichten bei einem Wegfall der Rente mit 63 ein jährliches Einsparpotenzial von rund 430 Millionen Euro.

Für den Bundeshaushalt klingt das nach Entlastung. Für einzelne Versicherte kann es aber bedeuten, länger arbeiten zu müssen oder nur mit Abschlägen früher in den Ruhestand zu gehen.

Was Versicherte jetzt tun sollten

Wer in den nächsten Jahren in Rente gehen möchte, sollte seine Rentenauskunft prüfen. Wichtig ist besonders, ob die 45 Versicherungsjahre tatsächlich erreicht werden.

Fehlende Zeiten können große Auswirkungen haben. Das betrifft etwa Ausbildungszeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder Zeiten der Arbeitslosigkeit.

Versicherte sollten außerdem prüfen, ob eine Kontenklärung sinnvoll ist. Dabei werden Lücken im Versicherungsverlauf erkannt und möglichst geschlossen.

Ein Rentenantrag sollte dennoch nicht überstürzt gestellt werden. Vor allem bei geplanter Altersteilzeit, Krankengeld, Arbeitslosengeld oder Schwerbehinderung können mehrere Rentenwege in Betracht kommen.

Was sich für Jahrgänge ab 1964 ändern könnte

Nach geltendem Recht können Versicherte ab dem Jahrgang 1964 die Altersrente für besonders langjährig Versicherte frühestens mit 65 Jahren erhalten. Das gilt auch dann, wenn sie die 45 Jahre bereits früher erfüllen.

Eine Reform könnte diese Altersgrenze weiter verschieben oder die abschlagsfreie Variante streichen. Dann müssten Betroffene entweder länger arbeiten oder auf eine andere Altersrente mit Abschlägen ausweichen.

Die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Jahren könnte weiterhin eine Möglichkeit bleiben. Sie ist aber finanziell deutlich anders, weil Abschläge dauerhaft wirken.

Für viele Versicherte geht es deshalb nicht nur um den Rentenbeginn. Es geht auch um die Frage, wie hoch die Rente lebenslang ausfällt.

Politischer Streit ist noch nicht beendet

Innerhalb der Politik gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Während einzelne CDU-Politiker eine schnelle Abschaffung fordern, gibt es aus der SPD deutlichen Widerstand gegen ein pauschales Aus.

SPD-Politikerinnen und SPD-Politiker verweisen auf Menschen in körperlich anstrengenden Berufen. Sie sehen die abschlagsfreie Rente nach sehr langer Arbeit als Frage der Gerechtigkeit.

Das zeigt: Selbst wenn eine Reform wahrscheinlich erscheint, ist die genaue Ausgestaltung offen. Entscheidend wird sein, ob die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegt und welche Übergänge darin stehen.

Bis dahin bleibt die Rente mit 63 ein politisches Reizthema. Für Betroffene zählt aber zunächst das geltende Recht.

Fazit: 2028 ist möglich, aber nicht beschlossen

Die Aussage, die Rente mit 63 werde schon 2028 abgeschafft, ist derzeit zu hart formuliert. Richtig ist: Die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte steht unter erheblichem Reformdruck.

Die Rentenkommission empfiehlt Änderungen, Teile der Politik drängen auf ein schnelles Ende, und die Bundesregierung will die Vorschläge offenbar weiterverfolgen. Ein beschlossenes Gesetz mit festem Ausstiegsdatum 2028 gibt es aber bisher nicht.

Wer kurz vor der Rente steht, sollte deshalb weder in Panik verfallen noch untätig bleiben. Sinnvoll ist eine genaue Prüfung der eigenen Rentenzeiten und der möglichen Rentenarten.

Besonders wichtig wird sein, ob der Gesetzgeber Übergangsregelungen schafft. Davon hängt ab, ob rentennahe Jahrgänge noch geschützt werden oder bereits von neuen Regeln betroffen sind.

Beispiel aus der Praxis

Herr Schneider ist 61 Jahre alt und hat mit 16 Jahren eine Ausbildung begonnen. Nach fast durchgehender Beschäftigung kommt er voraussichtlich auf 45 Versicherungsjahre.

Nach heutiger Rechtslage könnte er die Altersrente für besonders langjährig Versicherte zu dem für seinen Jahrgang vorgesehenen Zeitpunkt abschlagsfrei beantragen. Er plant deshalb, seine Arbeitszeit in den letzten Jahren zu reduzieren.

Würde der Gesetzgeber die Rentenart ab 2028 ohne Schutzregelung abschaffen, müsste Herr Schneider möglicherweise länger arbeiten oder eine andere Altersrente mit Abschlägen wählen. Gäbe es dagegen eine Übergangsregelung für rentennahe Jahrgänge, könnte sein bisheriger Rentenplan ganz oder teilweise erhalten bleiben.

Das Beispiel zeigt, warum die konkrete Gesetzesfassung entscheidend ist. Eine politische Ankündigung allein verändert noch keinen Rentenanspruch.

Fragen und Antworten zur Rente mit 63

Wird die Rente mit 63 wirklich 2028 abgeschafft?

Bislang ist eine Abschaffung zum Jahr 2028 nicht gesetzlich beschlossen. Es gibt Forderungen und Reformvorschläge, aber noch kein endgültiges Gesetz mit diesem festen Datum.

Was ist die Rente mit 63 genau?

Gemeint ist meist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Dafür müssen 45 Versicherungsjahre erfüllt sein.

Kann man heute noch mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen?

Für jüngere Jahrgänge ist das in der Regel nicht mehr möglich. Die Altersgrenze wurde schrittweise angehoben, für Jahrgang 1964 und spätere Jahrgänge liegt sie bei 65 Jahren.

Was passiert, wenn die Rente mit 63 abgeschafft wird?

Dann könnten Betroffene möglicherweise nicht mehr nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei vor der Regelaltersgrenze gehen. Sie müssten länger arbeiten oder eine andere Rentenart mit Abschlägen prüfen.

Gibt es Vertrauensschutz für Menschen kurz vor der Rente?

Das ist noch offen. Politisch wird über Schutzregelungen gesprochen, weil viele Menschen ihre Lebensplanung bereits auf den Rentenbeginn ausgerichtet haben.

Was sollten Betroffene jetzt tun?

Betroffene sollten ihren Versicherungsverlauf prüfen, fehlende Zeiten klären und sich rechtzeitig beraten lassen. Besonders wichtig ist die Frage, ob die 45 Versicherungsjahre wirklich erreicht werden.