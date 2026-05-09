Nur so hoch ist die durchschnittliche Rente in Deutschland

Die Frage nach der durchschnittlichen Rente in Deutschland lässt sich nicht mit einer einzigen Zahl sauber beantworten.

Je nachdem, ob man alle Altersrenten, nur langjährig Versicherte oder die rechnerische Standardrente betrachtet, ergeben sich sehr unterschiedliche Beträge.

Nach den aktuell veröffentlichten Daten der Deutschen Rentenversicherung lag der durchschnittliche Zahlbetrag aller Altersrenten im Rentenbestand zum 31. Dezember bei 1.154 Euro im Monat. Dieser Betrag ist bereits um die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung vermindert, aber noch nicht um eine mögliche Einkommensteuer.

Was mit durchschnittlicher Rente gemeint ist

In der Rentendebatte werden mehrere Begriffe nebeneinander verwendet.

Die Bruttorente bezeichnet den Rentenanspruch vor Abzug der Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Der Rentenzahlbetrag liegt näher an der tatsächlichen Auszahlung, weil diese Beiträge bereits abgezogen sind.

Steuern sind dabei noch nicht berücksichtigt, weil sie von der persönlichen Einkommenssituation abhängen.

Die aktuellste Durchschnittsrente im Rentenbestand

Die Deutsche Rentenversicherung weist insgesamt 18,92 Millionen Altersrenten aus.

Der durchschnittliche monatliche Rentenzahlbetrag dieser Altersrenten lag bei 1.154 Euro. Bei Männern betrug der durchschnittliche Zahlbetrag 1.405 Euro, bei Frauen 955 Euro.

Diese Werte zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die vor allem mit unterschiedlichen Erwerbsbiografien zusammenhängen.

Warum dieser Durchschnitt nur begrenzt aussagekräftig ist

Der Durchschnitt aller Altersrenten umfasst sehr unterschiedliche Lebensläufe. Darin enthalten sind Menschen mit jahrzehntelanger sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ebenso wie Personen, die nur wenige Jahre in Deutschland Beiträge gezahlt haben.

Wer sich nach einigen Jahren selbstständig gemacht hat, später verbeamtet wurde oder nur einen Teil seines Berufslebens in Deutschland gearbeitet hat, kann eine vergleichsweise niedrige gesetzliche Rente erhalten.

Solche Fälle senken den allgemeinen Durchschnitt, ohne zwingend etwas über das gesamte Alterseinkommen dieser Personen auszusagen.

Langjährig Versicherte erhalten im Schnitt mehr

Aussagekräftiger ist daher häufig ein Blick auf Menschen mit mindestens 35 Jahren an beitrags- und beitragsfreien Zeiten. In dieser Gruppe lag der rechnerisch aus den veröffentlichten Bestandsdaten ableitbare durchschnittliche Zahlbetrag bei rund 1.501 Euro im Monat.

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Bei Männern mit mindestens 35 Versicherungsjahren ergibt sich ein Durchschnitt von rund 1.679 Euro. Bei Frauen mit mindestens 35 Versicherungsjahren liegt der entsprechende Wert bei rund 1.292 Euro.

Der Eckrentner als Vergleichsgröße

Der sogenannte Eckrentner ist keine reale Person, sondern ein Rechenmodell.

Gemeint ist eine Person, die 45 Jahre lang gearbeitet, Beiträge gezahlt und in jedem Jahr genau das Durchschnittsentgelt aller Versicherten verdient hat.

Dadurch entstehen 45 Entgeltpunkte.

Seit dem 1. Juli 2025 beträgt der aktuelle Rentenwert 40,79 Euro je Entgeltpunkt, zum 1. Juli 2026 soll er auf 42,52 Euro steigen. Die rechnerische Standardrente steigt dadurch von 1.835,55 Euro brutto auf 1.913,40 Euro brutto im Monat. Auch hier handelt es sich um eine Bruttogröße.

Von diesem Betrag gehen bei gesetzlich kranken- und pflegeversicherten Rentnerinnen und Rentnern noch die entsprechenden Beiträge ab.

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Aktuelle Rentenzahlen im Überblick

Kennzahl Aktueller Wert Durchschnittlicher Zahlbetrag aller Altersrenten Ende 2024 1.154 Euro monatlich Durchschnittlicher Zahlbetrag Männer, Altersrenten Ende 2024 1.405 Euro monatlich Durchschnittlicher Zahlbetrag Frauen, Altersrenten Ende 2024 955 Euro monatlich Durchschnittlicher Zahlbetrag bei mindestens 35 Versicherungsjahren Ende 2024 rund 1.501 Euro monatlich Durchschnitt Männer bei mindestens 35 Versicherungsjahren Ende 2024 rund 1.679 Euro monatlich Durchschnitt Frauen bei mindestens 35 Versicherungsjahren Ende 2024 rund 1.292 Euro monatlich Standardrente bei 45 Entgeltpunkten ab 1. Juli 2025 1.835,55 Euro brutto monatlich Standardrente bei 45 Entgeltpunkten ab 1. Juli 2026 1.913,40 Euro brutto monatlich

Warum Männer und Frauen unterschiedliche Durchschnittsrenten erhalten

Die Rentenunterschiede zwischen Männern und Frauen entstehen nicht erst im Ruhestand.

Sie spiegeln frühere Unterschiede am Arbeitsmarkt wider. Frauen arbeiteten häufiger in Teilzeit, unterbrachen ihre Erwerbstätigkeit öfter für Kindererziehung oder Pflege und erzielten im Durchschnitt geringere beitragspflichtige Einkommen.

Auch wenn Kindererziehungszeiten rentensteigernd berücksichtigt werden, gleichen sie längere Phasen mit niedrigerem Einkommen nicht immer vollständig aus.

Was die Rentenanpassung 2026 verändert

Zum 1. Juli 2026 sollen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent steigen. Der aktuelle Rentenwert erhöht sich dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Eine Monatsrente von 1.000 Euro steigt rechnerisch auf 1.042,40 Euro. Für die Standardrente mit 45 Entgeltpunkten nennt das Bundesarbeitsministerium ein monatliches Plus von 77,85 Euro.

Was die Durchschnittsrente nicht zeigt

Die gesetzliche Rente ist für viele Menschen die wichtigste Einnahmequelle im Alter, aber nicht immer die einzige.

Betriebsrenten, private Vorsorge, Mieteinnahmen, Vermögen, Partnereinkommen oder Beamtenversorgung erscheinen in der Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung nicht als gesetzliche Altersrente.

Ein niedriger gesetzlicher Rentenzahlbetrag bedeutet daher nicht automatisch, dass das gesamte Einkommen im Ruhestand ebenso niedrig ist.

Umgekehrt kann auch eine durchschnittliche gesetzliche Rente knapp werden, wenn hohe Wohnkosten, Krankheitskosten oder fehlende zusätzliche Einkünfte hinzukommen.

Was für die persönliche Planung zählt

Für die eigene Altersvorsorge ist der allgemeine Durchschnitt nur eine grobe Orientierung. Wichtiger ist die persönliche Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung.

Sie zeigt, welche Ansprüche bereits erworben wurden und wie sich die Rente entwickeln könnte, wenn weiterhin Beiträge gezahlt werden.

Wer realistisch planen will, sollte außerdem klären, welche Abzüge für Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Steuern im eigenen Fall anfallen können.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Arbeitnehmer war 45 Jahre lang beschäftigt und verdiente über weite Strecken ungefähr das Durchschnittsentgelt.

Seine rechnerische Bruttorente liegt damit nahe an der Standardrente von 1.913,40 Euro ab Juli 2026.

Eine Arbeitnehmerin mit 38 Versicherungsjahren, längeren Teilzeitphasen und mehreren Jahren Kindererziehung kann trotz langer Erwerbsbiografie deutlich darunter liegen.

Beide Fälle zeigen, warum der Durchschnitt nur ein Einstieg in die Betrachtung ist und der persönliche Versicherungsverlauf am Ende den Ausschlag gibt.

Fazit

Die aktuellste veröffentlichte Durchschnittszahl für alle Altersrenten liegt bei 1.154 Euro monatlichem Zahlbetrag.

Wer nur Menschen mit mindestens 35 Versicherungsjahren betrachtet, kommt auf rund 1.501 Euro im Monat. Die Standardrente des Eckrentners liegt dagegen ab Juli 2026 bei 1.913,40 Euro brutto.

Damit wird deutlich: Die durchschnittliche Rente hängt stark davon ab, welche Gruppe betrachtet wird und ob von brutto oder vom Zahlbetrag gesprochen wird.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Rentenversicherung in Zahlen 2025“. Die Publikation weist für den Rentenbestand am 31. Dezember 2024 einen durchschnittlichen Zahlbetrag aller Altersrenten von 1.154 Euro aus, davon 1.405 Euro bei Männern und 955 Euro bei Frauen. Außerdem enthält sie die Verteilung der Altersrenten nach Versicherungsjahren, aus der sich für mindestens 35 Versicherungsjahre ein Durchschnitt von rund 1.501 Euro ableiten lässt.