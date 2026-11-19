Wer seine pflegebedürftige Mutter in Spanien versorgt oder einen Angehörigen in Österreich oder Frankreich betreut, kann dadurch weiterhin Ansprüche in der deutschen Rentenversicherung erwerben.

Der Wohnort außerhalb Deutschlands schließt Rentenbeiträge für pflegende Angehörige nicht aus. Entscheidend ist allerdings, welches Land für die Pflegeleistungen zuständig ist.

Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt in ihren europarechtlichen Arbeitsanweisungen, dass auch bei einer nicht erwerbsmäßigen Pflege im EU-Ausland eine deutsche Rentenversicherungspflicht entstehen kann. Voraussetzung ist unter anderem, dass die pflegebedürftige Person Leistungen einer deutschen Pflegekasse erhält.

Deutsche Rentenbeiträge sind auch bei Pflege in Spanien möglich

Ein Umzug nach Spanien bedeutet nicht zwangsläufig, dass die deutsche Pflegeversicherung endet. Wer beispielsweise eine deutsche Rente bezieht und weiterhin in Deutschland kranken- und pflegeversichert ist, kann unter den europarechtlichen Voraussetzungen auch im neuen Wohnsitzland Pflegegeld erhalten.

Die Beiträge zur Rentenversicherung der Pflegeperson zählen ebenfalls zu den Geldleistungen, die nach europäischem Koordinierungsrecht grenzüberschreitend erbracht werden können.

Darauf weist die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) ausdrücklich hin. Maßgeblich sind neben den deutschen Vorschriften die europäischen Regeln zur sozialen Sicherheit.

Diese Voraussetzungen müssen Pflegepersonen erfüllen

Die Pflegekasse zahlt nicht allein deshalb Rentenbeiträge, weil Angehörige im Ausland betreut werden. Nach § 44 SGB XI und § 3 SGB VI müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein.

Die gepflegte Person benötigt mindestens Pflegegrad 2. Der Pflegeaufwand muss mindestens zehn Stunden wöchentlich betragen und regelmäßig auf wenigstens zwei Tage verteilt sein. Außerdem darf die Pflegeperson normalerweise nicht mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein.

Die Pflege muss nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgebung stattfinden. Auch die erforderliche Pflegeleistung und die europarechtliche Versicherungszuordnung müssen geklärt sein.

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Warum die deutsche Pflegeversicherung entscheidend ist

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem Wohnort und dem zuständigen Versicherungssystem.

Ein Beispiel: Eine Mutter erhält eine deutsche Rente und zieht zu ihrer Tochter nach Spanien. Bleibt die Mutter Mitglied der deutschen Pflegeversicherung und besteht ein entsprechender Pflegeleistungsanspruch, können auch Rentenbeiträge für die pflegende Tochter infrage kommen.

Anders kann es aussehen, wenn die Mutter ausschließlich im spanischen Sozialversicherungssystem abgesichert ist. Die bloße Tatsache, dass die Tochter früher in Deutschland gearbeitet hat, begründet noch keinen Anspruch auf deutsche Rentenbeiträge für die Pflege.

Bei einer zusätzlichen Beschäftigung im Ausland müssen die zuständigen Versicherungsträger außerdem prüfen, welche europäischen Rechtsvorschriften anzuwenden sind.

Bundessozialgericht zeigt die Grenze des Anspruchs

Wie wichtig die Versicherungszuständigkeit ist, zeigt eine Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 11. Dezember 2025 (Az. B 10/12 R 4/23 R).

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Ein Mann hatte in Deutschland seine französischen Schwiegereltern gepflegt. Diese bezogen ausschließlich französische Renten und waren in Frankreich kranken- und pflegeversichert. Obwohl sie in Deutschland Pflegeleistungen als Sachleistungsaushilfe erhalten konnten, entstand daraus kein Anspruch auf deutsche Rentenbeiträge für ihren pflegenden Angehörigen.

Entscheidend war, dass Frankreich und nicht Deutschland für die entsprechenden Pflegegeldleistungen zuständig war. Über diese wichtige Abgrenzung berichtete gegen-hartz.de bereits im Beitrag Keine Rentenbeiträge von der Pflegeversicherung für die Pflege von EU-Bürgern.

So lassen sich Rentenbeiträge für die Pflege sichern

Wer einen Angehörigen im EU-Ausland pflegt, sollte sich bei dessen deutscher Pflegekasse melden und ausdrücklich die Prüfung der sozialen Absicherung als Pflegeperson verlangen.

Dafür stellt die Pflegekasse einen Fragebogen bereit. Darin werden unter anderem die wöchentlichen Pflegezeiten, der Umfang einer möglichen Erwerbstätigkeit und die persönlichen Angaben der Pflegeperson erfasst.

Betroffene sollten zudem mitteilen, in welchem Land sie wohnen und arbeiten. Bei einer grenzüberschreitenden Pflegesituation ist es sinnvoll, sich die Entscheidung über die Rentenversicherungspflicht schriftlich bestätigen zu lassen. Die Pflegekasse meldet eine festgestellte Versicherungspflicht anschließend an die Rentenversicherung.

Wie die Beiträge die spätere Altersrente erhöhen können, erklärt auch der gegen-hartz.de-Beitrag Pflege bei Pflegegrad: Bis zu 735,63 Euro im Monat Rentenbeitrag.

Pflegegrad und Versicherungsstatus vor dem Umzug prüfen

Für Familien, die gemeinsam ins Ausland ziehen möchten, ist eine frühzeitige Klärung besonders wichtig. Denn der Fortbestand der deutschen Pflegeversicherung hängt von den individuellen Versicherungsverhältnissen ab.

Bei einem Pflegegrad unter 2 entstehen aus der nicht erwerbsmäßigen Pflege keine Rentenbeiträge nach § 3 Satz 1 Nummer 1a SGB VI. Wer einen zu niedrigen Pflegegrad vermutet, sollte deshalb auch eine mögliche Höherstufung prüfen.

Für Familien mit Autismusbezug bietet Autismus Wissen – Pflegegrad bei Autismus ergänzende Informationen dazu, wie Einschränkungen der Selbstständigkeit bei der Begutachtung berücksichtigt werden. Die Pflegegradfeststellung selbst bleibt Aufgabe der zuständigen Pflegekasse.

Ein späterer Umzug nach Spanien, Österreich oder Frankreich sollte deshalb nicht ohne vorherige Beratung erfolgen. Dabei müssen sowohl der Leistungsanspruch der pflegebedürftigen Person als auch die rentenrechtliche Absicherung ihrer Pflegeperson berücksichtigt werden.

Häufige Fragen zur Pflege im EU-Ausland

Kann ich in Spanien deutsche Rentenpunkte durch die Pflege meiner Mutter sammeln?

Ja, das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Entscheidend ist insbesondere, dass ein entsprechender Anspruch gegenüber der deutschen Pflegeversicherung besteht und die Voraussetzungen für die Rentenversicherungspflicht als Pflegeperson erfüllt sind.

Muss ich für die Rentenbeiträge in Deutschland wohnen?

Nein. Die Deutsche Rentenversicherung berücksichtigt unter den europarechtlichen Voraussetzungen auch Pflegepersonen mit Wohnsitz in anderen EU- und EWR-Staaten sowie der Schweiz.

Zahlt die Pflegekasse auch Beiträge, wenn ich im Ausland arbeite?

Eine Erwerbstätigkeit von regelmäßig mehr als 30 Wochenstunden schließt die Rentenversicherungspflicht aus der Pflege normalerweise aus. Bei einer Beschäftigung unterhalb dieser Grenze muss zusätzlich geprüft werden, welche sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften im jeweiligen Staat gelten.

Quellen

§ 44 SGB XI – Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen

§ 3 SGB VI – Versicherungspflicht nicht erwerbsmäßiger Pflegepersonen

Deutsche Rentenversicherung – Europarechtliche Zuordnung bei Pflegepersonen

DVKA – Meine Pflegeversicherung bei Wohnort im Ausland

Deutsche Rentenversicherung – Unterstützung für Pflegende vom 6. Oktober 2026

Bundessozialgericht – Verfahrensangaben zu B 10/12 R 4/23 R