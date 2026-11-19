Zu krank für den bisherigen Beruf, aber noch arbeitsfähig genug für eine andere Tätigkeit: In dieser Situation führt der Weg heute nicht automatisch in eine Erwerbsminderungsrente. Eine vorgeschlagene „Schutzrente für langjährige Beitragszahler“ soll älteren Beschäftigten einen früheren Ausstieg ermöglichen.

Die Idee gehört zu den Empfehlungen der Alterssicherungskommission und soll die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren begleiten. Einen bereits geltenden Anspruch auf diese Schutzrente gibt es jedoch nicht.

Was soll die Schutzrente anders machen?

Nach der Darstellung des Bundesarbeitsministeriums richtet sich der Vorschlag an Menschen kurz vor dem Ruhestand, die ihren Beruf wegen schwerwiegender gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr ausüben können.

Eine individuelle Gesundheitsprüfung soll feststellen, ob eine Beschäftigung im zuletzt langjährig ausgeübten Berufsfeld noch möglich ist.

Betroffene sollen dann früher in Rente gehen können, ohne auf andere Tätigkeiten verwiesen zu werden. Die Kommission empfiehlt außerdem, bei dieser Altersgruppe auf eine Verpflichtung zu beruflichen Neu- und Anpassungsqualifizierungen zu verzichten.

Der praktische Unterschied wäre erheblich: Ob jemand seinen bisherigen Beruf noch bewältigt, würde stärker über den Rentenzugang entscheiden. Heute reicht diese Einschränkung für eine Erwerbsminderungsrente häufig nicht aus.

Warum hilft die Erwerbsminderungsrente nicht jedem Erkrankten?

Bei der Erwerbsminderungsrente wird grundsätzlich geprüft, wie lange jemand unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten kann. Es geht damit nicht allein um den bisherigen Arbeitsplatz oder den erlernten Beruf.

Aus medizinischer Sicht liegt volle Erwerbsminderung grundsätzlich bei einem Leistungsvermögen von weniger als drei Stunden täglich vor. Wer noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden arbeiten kann, kommt unter weiteren Voraussetzungen für eine teilweise Erwerbsminderungsrente infrage.

Hinzu kommen versicherungsrechtliche Voraussetzungen. Für Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren wurden, besteht außerdem eine besondere Regelung zur teilweisen Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit.

Genau hier setzt die politische Diskussion an: Eine theoretisch noch mögliche andere Tätigkeit beantwortet nicht die Frage, wie ein gesundheitlich angeschlagener Mensch kurz vor der Altersrente tatsächlich seinen Lebensunterhalt sichern soll.

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Lange gearbeitet zu haben, würde allein nicht mehr genügen

Die Schutzrente wäre nach dem beschriebenen Konzept kein bloß umbenannter Anspruch für alle Menschen mit einer langen Versicherungsbiografie. Zusätzlich würde die gesundheitliche Situation geprüft.

Medienberichte über die Kommissionsempfehlung nennen außerdem mindestens 35 Versicherungsjahre als vorgesehenen Zugang. Eine gesetzlich verbindliche Voraussetzung ist das bislang nicht.

Das verändert die Voraussetzungen gegenüber der heutigen Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Für diese sind die erforderlichen Versicherungszeiten und die persönliche Altersgrenze entscheidend; eine Erkrankung muss dafür nicht nachgewiesen werden.

Daraus ergibt sich ein möglicher Gegensatz innerhalb der Reform: Ein erleichterter Zugang für gesundheitlich eingeschränkte Menschen könnte mit dem Wegfall eines bisherigen Rentenwegs für andere Beschäftigte verbunden werden.

Ob die neue Regelung einen angemessenen Ersatz bietet, lässt sich deshalb erst anhand ihrer konkreten Bedingungen beurteilen.

Die „Rente ab 63“ beginnt längst nicht für alle mit 63

Die häufig verwendete Bezeichnung meint in dieser Debatte die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 anrechenbaren Versicherungsjahren. Für die Jahrgänge ab 1964 liegt deren Altersgrenze bereits bei 65 Jahren.

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Diese Rentenart lässt sich nicht gegen einen Abschlag weiter vorziehen. Davon zu unterscheiden ist die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Versicherungsjahren, die nach geltendem Recht einen Beginn ab 63 mit dauerhaften Abschlägen ermöglicht.

Wer die Reform verfolgt, sollte deshalb auf die jeweilige Rentenart achten. Die Begriffe „35 Jahre“, „45 Jahre“ und „Rente ab 63“ beschreiben keine austauschbaren Ansprüche.

Reicht künftig eine Krankschreibung?

Aus dem veröffentlichten Vorschlag lässt sich das nicht ableiten. Das Ministerium nennt ausdrücklich eine individuelle Gesundheitsprüfung und die fehlende Fähigkeit, im zuletzt langjährig ausgeübten Berufsfeld weiterzuarbeiten.

Eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit ist damit nicht gleichzusetzen. Ebenso wenig folgt aus der bisherigen Beschreibung ein Anspruch für bestimmte Berufe, etwa sämtliche Pflegekräfte, Beschäftigte auf dem Bau oder Menschen im Schichtdienst.

Für die spätere Anwendung wird deshalb wichtig, welche Einschränkungen nachgewiesen werden müssen und wie die Prüfung abläuft. Auch die Frage, wie körperliche und psychische Erkrankungen berücksichtigt werden, muss eine belastbare Regelung beantworten.

Begriffe wie „Berufsfeld“, „langjährige Tätigkeit“ und „schwerwiegende gesundheitliche Einschränkung“ benötigen dafür klare rechtliche Grenzen. Andernfalls könnten neue Streitigkeiten darüber entstehen, welche Tätigkeiten Betroffenen noch zugemutet werden können.

Ab welchem Alter und mit welcher Rentenhöhe?

Ein verbindliches Eintrittsalter, eine garantierte Rentenhöhe oder einen gesicherten persönlichen Beginntermin können Versicherte aus den Empfehlungen noch nicht ableiten. Dafür braucht es gesetzliche Vorschriften einschließlich möglicher Übergangsregeln.

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass die Kommissionsempfehlungen keinen Gesetzescharakter haben. Auch eine politische Absicht, sie umzusetzen, ersetzt das Gesetzgebungsverfahren nicht.

Wer heute nicht mehr arbeiten kann, braucht heute eine Klärung

Für bereits erkrankte Beschäftigte löst die Aussicht auf eine Schutzrente noch kein Einkommensproblem. Sie sollten ihre bestehenden Möglichkeiten prüfen lassen, statt die finanzielle Absicherung allein auf eine angekündigte Reform zu stützen.

Bei der Erwerbsminderungsrente prüft die Rentenversicherung zunächst auch, ob medizinische oder berufliche Rehabilitation die Erwerbsfähigkeit erhalten oder verbessern kann.

Ob anschließend ein Rentenanspruch besteht, hängt von den persönlichen gesundheitlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen ab.

Ein vorsorglicher Antrag auf die noch nicht gesetzlich geregelte Schutzrente schafft dagegen keinen Anspruch. Auch ein besonders früh gestellter Altersrentenantrag sichert die heutige Rechtslage für einen späteren Rentenbeginn nicht automatisch.

Wer wird durch die neuen Voraussetzungen tatsächlich aufgefangen – und wer verliert einen bisherigen Rentenweg, ohne die Schutzrente erreichen zu können?

Erst konkrete Altersgrenzen, Nachweisanforderungen und Übergangsregelungen machen aus dem politischen Versprechen eine verlässliche Grundlage für die persönliche Planung.

Quellen

Bundesarbeitsministerium, „Rentenkommission 2026: 33 Empfehlungen zur Rentenreform“ sowie Fragen und Antworten zur Rentenkommission

Deutsche Rentenversicherung, „Alterssicherungskommission: Was die Vorschläge für Ihre Rente bedeuten würden“, Informationen zu Erwerbsminderungsrenten sowie zu Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte; ergänzend zur berichteten Wartezeit von 35 Jahren