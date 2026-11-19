Plötzlich fehlt Geld auf dem Konto. Betrüger haben sich Zugang zum Online-Banking verschafft und eine Überweisung ausgelöst.

Für Rentner kann das besonders problematisch werden, wenn die monatliche Rente gerade eingegangen ist und das Geld für Miete, Lebensmittel oder Medikamente gebraucht wird.

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs stärkt die Rechte der Betroffenen. Bei einer nicht autorisierten Überweisung muss die Bank den Betrag grundsätzlich unverzüglich erstatten. Sie darf die Rückzahlung nicht allein deshalb verweigern, weil sie dem Kunden grobe Fahrlässigkeit vorwirft. Das entschied der EuGH am 15. Oktober 2026 (C-70/25).

Betrüger überwiesen 700 Euro vom Konto einer Bankkundin

Ausgangspunkt war der Fall einer Frau in Polen. Sie wollte einen Gegenstand über eine Onlineplattform verkaufen. Ein angeblicher Käufer schickte ihr einen Link, der zu einer gefälschten Bankseite führte.

Die Frau gab dort ihre Zugangsdaten ein. Der Betrüger nutzte diese und einen erlangten Bestätigungscode, um umgerechnet etwa 700 Euro auf sein eigenes Konto zu überweisen.

Als die Kundin den Betrug am nächsten Tag meldete, verweigerte die Bank die Erstattung. Sie warf ihr vor, ihre Zugangsdaten grob fahrlässig weitergegeben zu haben.

Der EuGH stellte klar: Dieser Vorwurf reicht nicht aus, um die gesetzlich vorgeschriebene sofortige Erstattung zu verweigern.

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Auch beim Rentenkonto muss die Bank schnell erstatten

Für Rentner gelten dieselben Regeln wie für andere Bankkunden. Entscheidend ist nicht, ob das gestohlene Geld aus einer Rente, einem Arbeitslohn oder Ersparnissen stammt, sondern ob der Kontoinhaber die Zahlung autorisiert hat.

Nach § 675u BGB muss die Bank einen nicht autorisierten Zahlungsvorgang unverzüglich erstatten. Spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags muss sie das Konto grundsätzlich wieder auf den ursprünglichen Stand bringen.

Ein Beispiel: Ein Rentner erhält monatlich 1.400 Euro Rente. Kurz darauf überweist ein Betrüger ohne seine Zustimmung 1.200 Euro auf ein fremdes Konto. Meldet der Rentner den Vorfall sofort, muss die Bank den Betrag grundsätzlich innerhalb der gesetzlichen Frist wieder gutschreiben.

Die Bank darf ihn nicht allein mit dem Hinweis vertrösten, er habe möglicherweise auf eine gefälschte Nachricht geklickt. Eine Ausnahme von der sofortigen Erstattungspflicht kommt insbesondere bei einem begründeten Betrugsverdacht gegen den Kontoinhaber selbst in Betracht, der der zuständigen Behörde schriftlich mitgeteilt wurde.

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Die Bank kann das Geld später zurückfordern

Das Urteil bedeutet allerdings nicht, dass Betroffene das erstattete Geld in jedem Fall behalten dürfen.

Nach § 675v BGB kann die Bank später Schadensersatz verlangen, wenn der Kunde den Schaden durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung seiner Pflichten verursacht hat.

Dafür muss die Bank die entsprechenden Voraussetzungen nachweisen. Allein die Verwendung der richtigen Zugangsdaten oder eines Sicherheitsverfahrens beweist nach § 675w BGB noch nicht automatisch, dass der Kunde die Überweisung genehmigt oder grob fahrlässig gehandelt hat.

Wichtig ist deshalb die Unterscheidung zwischen einer Überweisung, die Betrüger ohne Zustimmung auslösen, und einer Zahlung, die der Kontoinhaber selbst autorisiert. Wer beispielsweise auf eine betrügerische Aufforderung hin eigenständig Geld überweist, kann sich nicht ohne Weiteres auf dieses Urteil berufen.

Was Rentner nach einem Phishing-Betrug sofort tun sollten

Wer unbekannte Abbuchungen auf seinem Rentenkonto entdeckt, sollte unverzüglich seine Bank informieren und die Zahlung ausdrücklich als nicht autorisiert beanstanden. Gleichzeitig muss der Online-Banking-Zugang gesperrt werden. Dafür steht unter anderem der Sperr-Notruf 116 116 zur Verfügung, soweit die jeweilige Bank daran teilnimmt.

Betroffene sollten außerdem sämtliche Nachrichten, Kontoauszüge und andere Belege sichern und Strafanzeige bei der Polizei erstatten. Bei der Bank können sie unter Hinweis auf § 675u BGB und das EuGH-Urteil C-70/25 die unverzügliche Wiedergutschrift verlangen.

Wer von seiner Bank bereits eine Ablehnung wegen angeblich grober Fahrlässigkeit erhalten hat, kann die Entscheidung unter Berufung auf das Urteil erneut überprüfen lassen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Bank die Rückzahlung verweigert hat, ohne die Frage der Autorisierung sauber zu klären.

Über die grundsätzliche Erstattungspflicht berichtete Gegen-Hartz.de bereits im Beitrag Neue Regeln für Banken und Sparkassen: Bei Betrugsabbuchungen muss erstattet werden.

Für Rentner ist vor allem eines wichtig: Wird Geld ohne ihre Zustimmung vom Konto überwiesen, müssen sie sich nicht allein deshalb mit einer Ablehnung abfinden, weil die Bank ihnen einen Fehler vorwirft. Ob sie am Ende selbst für den Schaden haften, ist eine gesonderte rechtliche Frage.

Quellen

Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 15. Oktober 2026 – C-70/25 (Tukowiecka)

§ 675u BGB – Haftung bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen

§ 675v BGB – Haftung des Zahlers bei missbräuchlicher Nutzung eines Zahlungsinstruments

§ 675w BGB – Nachweis der Authentifizierung

Polizeiliche Kriminalprävention – Konto- und Zahlungsdienstmissbrauch