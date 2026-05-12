Pflege bei Pflegegrad: Bis zu 735,63 Euro im Monat Rentenbeitrag

Wer Angehörige pflegt, übernimmt oft Aufgaben, die sonst ein ambulanter Dienst leisten würde. Diese Arbeit bleibt im Alltag häufig unsichtbar, kann sich aber in der gesetzlichen Rentenversicherung bemerkbar machen. Seit dem 1. Januar 2026 zahlt die Pflegeversicherung für viele nicht erwerbsmäßig Pflegende Rentenbeiträge zwischen 139,04 und 735,63 Euro im Monat.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums kann ein Jahr Pflege dadurch einen zusätzlichen monatlichen Rentenanspruch von 7,04 bis 37,27 Euro bringen. Das klingt zunächst nach kleinen Beträgen. Für Menschen, die wegen der Pflege ihre Arbeitszeit reduzieren, früher aus dem Beruf aussteigen oder im Ruhestand weiter unterstützen, kann diese Absicherung dennoch spürbar sein.

Pflegezeiten werden nicht nur als familiärer Einsatz gewürdigt, sondern können als Beitragszeiten in der Rentenversicherung berücksichtigt werden.

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass pflegende Angehörige unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne eigene Beitragszahlung Rentenansprüche erwerben können.

Wer von den Beiträgen profitieren kann

Anspruch auf diese Absicherung haben Pflegepersonen, die eine oder mehrere pflegebedürftige Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 in häuslicher Umgebung nicht erwerbsmäßig pflegen.

Die Pflege muss mindestens zehn Stunden pro Woche umfassen und auf regelmäßig mindestens zwei Tage verteilt sein. Zusätzlich darf die Pflegeperson daneben in der Regel nicht mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein.

Entscheidend ist nicht allein, ob es sich um Eltern, Ehepartner, Kinder, Nachbarn oder Bekannte handelt. Die Pflege muss im privaten Umfeld stattfinden und darf nicht als reguläres Beschäftigungsverhältnis ausgestaltet sein. Eine finanzielle Anerkennung, etwa weitergegebenes Pflegegeld, schließt den Schutz nicht automatisch aus.

Wird allerdings mehr gezahlt als die Pflegekasse für selbst beschaffte Pflegehilfen vorsieht, kann geprüft werden, ob tatsächlich ein Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Deshalb sollten Betroffene ihre individuelle Situation mit der Pflegekasse oder der Deutschen Rentenversicherung klären. Das gilt besonders dann, wenn mehrere Personen gemeinsam pflegen oder sich der zeitliche Umfang der Pflege verändert.

Warum die Regelung für Menschen kurz vor oder im Ruhestand interessant ist

Viele Menschen übernehmen Pflegeaufgaben in einer Lebensphase, in der die eigene Erwerbsbiografie bereits brüchiger wird. Einige reduzieren ihre Arbeitszeit, andere verschieben den Ruhestand oder pflegen nach Rentenbeginn weiter. Gerade dann können zusätzliche Rentenbeiträge helfen, finanzielle Nachteile abzufedern.

Besonders relevant ist die Regelung für Menschen, die die Regelaltersgrenze bereits erreicht haben. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums können Beiträge über die Regelaltersgrenze hinaus weitergezahlt werden, wenn statt einer Altersvollrente eine Teilrente bezogen wird. Wer bereits Rente erhält und weiter pflegt, sollte deshalb prüfen lassen, ob eine Teilrente im Einzelfall sinnvoll sein kann.

Das ist kein Automatismus, sondern hängt von der persönlichen Renten- und Pflegesituation ab. Eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung oder der zuständigen Pflegekasse kann klären, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Wichtig ist vor allem, dass die Pflegekasse die Pflegesituation kennt und die Angaben zur Pflegeperson vollständig vorliegen.

Die Höhe hängt von Pflegegrad und Leistungsart ab

Die Beiträge fallen nicht für jede Pflegesituation gleich aus. Je höher der Pflegegrad ist und je stärker die Pflege privat erbracht wird, desto höher können die Rentenbeiträge sein. Wer ausschließlich Pflegegeld nutzt, erreicht höhere Beiträge als bei voller ambulanter Sachleistung.

Bei Kombinationsleistungen liegt der Beitrag zwischen diesen beiden Varianten. Die folgende Übersicht zeigt die monatlichen Rentenversicherungsbeiträge der Pflegekasse seit dem 1. Januar 2026 nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums.

Pflegesituation Monatlicher Rentenversicherungsbeitrag Pflegegrad 2 bei Pflegegeld 198,62 Euro Pflegegrad 2 bei Kombinationsleistung 168,83 Euro Pflegegrad 2 bei voller ambulanter Sachleistung 139,04 Euro Pflegegrad 3 bei Pflegegeld 316,32 Euro Pflegegrad 3 bei Kombinationsleistung 268,87 Euro Pflegegrad 3 bei voller ambulanter Sachleistung 221,43 Euro Pflegegrad 4 bei Pflegegeld 514,94 Euro Pflegegrad 4 bei Kombinationsleistung 437,70 Euro Pflegegrad 4 bei voller ambulanter Sachleistung 360,46 Euro Pflegegrad 5 bei Pflegegeld 735,63 Euro Pflegegrad 5 bei Kombinationsleistung 625,29 Euro Pflegegrad 5 bei voller ambulanter Sachleistung 514,94 Euro

Diese Beträge werden nicht vom Pflegegeld abgezogen. Sie werden von der Pflegeversicherung getragen und an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt. Für die Pflegeperson entstehen dadurch keine eigenen Beitragsanteile.

Kleine Beträge können sich über Jahre summieren

Ein zusätzlicher Rentenanspruch von 7,04 bis 37,27 Euro pro Monat nach einem Jahr Pflege wirkt auf den ersten Blick überschaubar. Doch Pflegeverläufe dauern oft mehrere Jahre. Wer über längere Zeit regelmäßig pflegt, kann dadurch einen spürbaren Zuschlag zur späteren oder laufenden Rente erreichen.

Hinzu kommt: Die Pflegezeit kann als Beitragszeit zählen und für rentenrechtliche Wartezeiten berücksichtigt werden. Das kann auch für Menschen Bedeutung haben, denen noch Versicherungszeiten fehlen. Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, dass Pflegezeiten als Beitragszeit gezählt und für Mindestversicherungszeiten angerechnet werden können.

Für Angehörige, die ihre Arbeitszeit wegen der Pflege verringern, ist das besonders wichtig. Weniger Erwerbsarbeit bedeutet oft geringere eigene Rentenbeiträge. Die Beiträge der Pflegekasse können diese Lücke nicht immer vollständig schließen, aber sie mindern sie.

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Pflege ist auch sozialversicherungsrechtlich relevant

Die Rentenbeiträge sind nur ein Teil der sozialen Absicherung. Pflegende Angehörige können unter bestimmten Voraussetzungen auch in der Unfallversicherung und in der Arbeitslosenversicherung geschützt sein. Das Bundesgesundheitsministerium nennt neben der Rentenversicherung ausdrücklich auch Leistungen zur Unfall- und Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen.

Auch Pausen sind nicht sofort schädlich. Für einen Erholungsurlaub der Pflegeperson von bis zu acht Wochen im Kalenderjahr werden Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge weitergezahlt. Dadurch bleibt der Rentenanspruch für diese Zeit erhalten.

Diese Regelung kann Familien entlasten, weil Pflege nicht dauerhaft ohne Unterbrechung geleistet werden kann. Sie zeigt zugleich, dass häusliche Pflege nicht nur privat organisiert wird, sondern sozialversicherungsrechtliche Folgen haben kann. Wer Angehörige pflegt, sollte diese Ansprüche deshalb aktiv prüfen.

Was Angehörige jetzt prüfen sollten

Pflegende Angehörige sollten nicht davon ausgehen, dass die Rentenbeiträge immer automatisch korrekt erfasst werden. Die Pflegekasse benötigt Angaben zur Pflegeperson, zum zeitlichen Umfang, zur Erwerbstätigkeit und zur Art der Pflegeleistung. Wer einen Angehörigen pflegt, sollte deshalb prüfen, ob der entsprechende Fragebogen zur sozialen Sicherung vorliegt oder bereits ausgefüllt wurde.

Besonders wichtig ist eine Klärung, wenn mehrere Personen pflegen. Dann kann der Beitrag aufgeteilt werden, sofern die einzelnen Pflegepersonen die Voraussetzungen erfüllen. Auch bei Veränderungen, etwa einem höheren Pflegegrad, einem Wechsel von Sachleistung zu Pflegegeld oder einer Änderung der Arbeitszeit, sollte die Pflegekasse informiert werden.

Nur so kann der Rentenversicherungsschutz zur tatsächlichen Pflegesituation passen. Wer schon Rente bezieht, sollte zusätzlich prüfen lassen, ob die Wahl einer Teilrente Vorteile bringen kann. Das gilt vor allem dann, wenn die Pflege regelmäßig, über längere Zeit und mit hohem Stundenumfang geleistet wird.

Ein Beispiel aus der Praxis

Eine 64-jährige Frau pflegt ihre Mutter mit Pflegegrad 5 zu Hause. Die Familie nutzt ausschließlich Pflegegeld, die Tochter arbeitet nur noch 20 Stunden pro Woche und übernimmt regelmäßig mehr als zehn Stunden Pflege an mehreren Tagen. Unter diesen Voraussetzungen kann die Pflegekasse seit 2026 monatlich 735,63 Euro an die Rentenversicherung zahlen.

Nach einem Jahr kann daraus ein zusätzlicher monatlicher Rentenanspruch von 37,27 Euro entstehen. Pflegt die Tochter fünf Jahre lang unter vergleichbaren Bedingungen, läge der rechnerische Zusatzanspruch auf Basis der 2026 genannten Werte bei 186,35 Euro im Monat. Künftige Rentenanpassungen und Änderungen der Pflege- oder Erwerbssituation können diesen Wert verändern.

Das Beispiel zeigt, warum pflegende Angehörige ihre Rentenansprüche nicht dem Zufall überlassen sollten. Die Pflegekasse zahlt die Beiträge nur, wenn die Voraussetzungen erfüllt und die relevanten Angaben geklärt sind. Wer pflegt, sollte deshalb frühzeitig nachfragen und die eigene Absicherung dokumentieren lassen.

Häufige Fragen zu Rentenbeiträgen für pflegende Angehörige

1. Können pflegende Angehörige durch die Pflege Rentenansprüche erwerben?

Ja. Wer eine pflegebedürftige Person nicht erwerbsmäßig zu Hause pflegt, kann unter bestimmten Voraussetzungen Rentenansprüche aufbauen. Die Pflegeversicherung zahlt dann Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung. Für die pflegende Person entstehen dadurch keine eigenen Beitragskosten.

2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Die gepflegte Person muss mindestens Pflegegrad 2 haben. Die Pflege muss zu Hause stattfinden und mindestens zehn Stunden pro Woche umfassen. Außerdem muss sie regelmäßig auf mindestens zwei Tage pro Woche verteilt sein. Die pflegende Person darf daneben in der Regel nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig sein.

3. Wie hoch können die Rentenbeiträge ab 2026 sein?

Seit dem 1. Januar 2026 können die monatlichen Rentenbeiträge der Pflegeversicherung je nach Pflegegrad und Leistungsart zwischen 139,04 Euro und 735,63 Euro liegen. Der höchste Betrag gilt bei Pflegegrad 5, wenn die Pflege vollständig privat organisiert wird und Pflegegeld bezogen wird.

4. Wie viel zusätzliche Rente kann daraus entstehen?

Ein Jahr Pflegetätigkeit kann nach den genannten Werten einen zusätzlichen monatlichen Rentenanspruch von 7,04 Euro bis 37,27 Euro bringen. Über mehrere Jahre können sich diese Beträge summieren. Die genaue Höhe hängt von der Pflegesituation, dem Pflegegrad und der Art der bezogenen Pflegeleistung ab.

5. Wird der Rentenbeitrag vom Pflegegeld abgezogen?

Nein. Die Rentenbeiträge werden nicht vom Pflegegeld der pflegebedürftigen Person abgezogen. Sie werden zusätzlich von der Pflegeversicherung an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt. Für Angehörige ist das deshalb eine wichtige Form der sozialen Absicherung.

6. Können auch Rentnerinnen und Rentner durch Pflege weitere Ansprüche erwerben?

Das kann möglich sein. Wer bereits die Regelaltersgrenze erreicht hat, sollte prüfen lassen, ob statt einer Altersvollrente eine Teilrente sinnvoll ist. Unter bestimmten Voraussetzungen können dann auch über die Regelaltersgrenze hinaus Rentenbeiträge für die Pflegetätigkeit gezahlt werden.

7. Was sollten pflegende Angehörige konkret tun?

Pflegende Angehörige sollten bei der Pflegekasse nachfragen, ob die Voraussetzungen für Rentenbeiträge geprüft wurden. Wichtig sind Angaben zum Pflegeumfang, zur Erwerbstätigkeit und zur Art der Pflegeleistung. Bei Änderungen, etwa einem höheren Pflegegrad oder einer veränderten Arbeitszeit, sollte die Pflegekasse zeitnah informiert werden.