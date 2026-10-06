Rente: Auch für Bestandsrentner soll die geplante Rentenreform Auswirkungen haben

Wer bereits Rente bezieht, kann die Reformdebatte nicht einfach abhaken. Nach dem Konzept der Alterssicherungskommission soll der heutige Rentenbestand zwar nicht in die neue gesetzliche Kapitalrente einbezogen werden, Änderungen an der Rentenanpassung könnten aber auch laufende Renten betreffen.

Für heutige Rentner geht es deshalb vor allem um eine Frage: Wie kräftig wächst ihre Rente künftig noch? Eine zusätzliche Leistung aus dem geplanten Kapitaltopf wäre für sie nicht vorgesehen, während gedämpfte Erhöhungen über viele Jahre finanziell ins Gewicht fallen können.

Warum heutige Rentner keine neue Kapitalrente bekommen sollen

Die geplante Kapitalrente soll die gesetzliche Rente um einen kapitalgedeckten Bestandteil ergänzen. Beschäftigte und Arbeitgeber sollen dafür zusätzliche Beiträge aufbringen, die angelegt werden und später eine weitere Rentenleistung finanzieren.

Die Bundesregierung beschreibt dafür individuelle Kapitalkonten und einen zusätzlichen Beitrag von insgesamt zwei Prozent des Bruttolohns, je zur Hälfte getragen von Beschäftigten und Arbeitgebern. Für Menschen kurz vor dem Ruhestand ist eine steuerfinanzierte Übergangsregelung vorgesehen, weil ihnen wenig Zeit zum Ansparen bleibt.

Für den heutigen Rentenbestand sieht das Bundesarbeitsministerium dagegen keine Einbeziehung in die neue Kapitalrente vor. Eine bereits laufende Rente würde damit nicht automatisch um einen monatlichen Betrag aus diesem System aufgestockt.

Das unterscheidet heutige Rentner von Menschen, die erst später in den Ruhestand gehen. Die geplante Absicherung rentennaher Jahrgänge darf deshalb nicht mit einer Zusage zusätzlicher Zahlungen an alle heutigen Rentenbezieher verwechselt werden.

Bis 2031 gilt die Haltelinie – danach kehren Dämpfungsfaktoren zurück

Bereits geltendes Recht ist die Absicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis einschließlich 2031. In dieser Zeit wird der Rentenwert so angepasst, dass dieses Sicherungsniveau erreicht wird; berücksichtigt werden die Lohnentwicklung und die Entwicklung der Sozialabgaben.

Ab der Rentenanpassung zum 1. Juli 2032 sollen nach der bestehenden Rechtslage wieder die regulären Dämpfungsfaktoren berücksichtigt werden. Das Ende der befristeten Haltelinie ist deshalb nicht erst eine Folge des neuen Kommissionskonzepts.

Der Nachhaltigkeitsfaktor berücksichtigt das Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden, der Beitragssatzfaktor die Veränderungen der Aufwendungen für die Altersvorsorge. Wie diese Mechanismen wirken, erläutert auch unser Beitrag zur Rückkehr der beiden Dämpfungsfaktoren bei der Rente.

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Was die Kommission zusätzlich verändern will

Die Kommission will die dämpfende Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors verstärken. Außerdem soll der Beitrag zur neuen Kapitalrente bei der Anpassung der umlagefinanzierten Rente berücksichtigt werden.

Hier liegt der politisch heikle Punkt für heutige Rentner: Sie würden aus ihrer bestehenden Rente keinen eigenen Kapitalrentenanspruch erhalten, könnten aber von der veränderten Berechnung späterer Erhöhungen betroffen sein. Wer lediglich auf das unveränderte Startdatum seiner Altersrente schaut, übersieht diese mögliche Folge.

Allerdings enthält das Konzept eine wichtige Gegenbedingung: Das Rentenniveau soll unter Berücksichtigung des gesamten Reformpakets weder für bestehende noch für künftige Renten niedriger ausfallen als nach dem geltenden Recht ohne diese Reform. Weitere Maßnahmen sollen die zusätzlichen Dämpfungen ausgleichen.

Deshalb wäre die Behauptung zu pauschal, die Reform mache heutige Rentner zwangsläufig ärmer als ein unverändertes Rentenrecht. Ebenso wenig lässt sich daraus eine dauerhaft unveränderte 48-Prozent-Haltelinie für ihre laufenden Renten ableiten.

Heutige und künftige Rentner: Die Unterschiede im Überblick

Bereich Menschen, die bereits Rente beziehen Menschen mit künftigem Rentenbeginn Gesetzliche Kapitalrente Keine Einbeziehung des heutigen Rentenbestands vorgesehen Zusätzlicher Rentenbestandteil durch vorherige Beitragszahlung geplant Übergangsregelung Keine pauschale neue Zusatzleistung für bestehende Renten Ausgleich für rentennahe Jahrgänge mit kurzer Ansparzeit vorgesehen Jährliche Rentenanpassung Veränderte Formel könnte spätere Erhöhungen betreffen Veränderte Formel wäre auch für den umlagefinanzierten Rententeil relevant Höheres Renteneintrittsalter Keine Rückkehr aus einer laufenden Altersrente ins Erwerbsleben vorgesehen Je nach Jahrgang und späterer Übergangsregelung betroffen Verbindlichkeit der neuen Vorschläge Erst ein wirksames Gesetz schafft neue Regeln Erst ein wirksames Gesetz schafft neue Regeln

Weniger Erhöhung bedeutet nicht automatisch weniger Euro

Nach geltendem Recht verhindert die Rentengarantie, dass der aktuelle Rentenwert bei der jährlichen Anpassung sinkt. Diese Absicherung bedeutet allerdings weder eine garantierte jährliche Erhöhung noch einen garantierten Kaufkrafterhalt.

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Eine Rente kann in Euro steigen und dennoch weniger zum Leben reichen, wenn die persönlichen Ausgaben schneller wachsen. Bleibt ihre Erhöhung hinter der Lohnentwicklung zurück, wächst außerdem der Abstand zu den Arbeitseinkommen.

Auch die oft genannten 48 Prozent sind keine Zusage, dass jeder 48 Prozent seines letzten Gehalts erhält. Das Rentenniveau vergleicht eine Standardrente nach 45 Jahren mit Durchschnittsverdienst mit dem Durchschnittsentgelt, jeweils unter Berücksichtigung bestimmter Sozialabgaben und vor Steuern.

Die entscheidende Frage ist die Entwicklung über viele Jahre

Gerade wer erst seit Kurzem Rente bezieht, sollte auf die langfristige Entwicklung achten. Kleine Unterschiede bei der jährlichen Anpassung summieren sich, weil jede weitere Erhöhung auf dem zuvor erreichten Betrag aufbaut.

Eine seriöse Bewertung muss deshalb drei Dinge auseinanderhalten: den bereits ausgezahlten Rentenbetrag, künftige Erhöhungen und die Kaufkraft. Weitere Hintergründe bietet unser Beitrag zu den möglichen Folgen der Rentenreform für Bestandsrentner.

Beispiel aus der Praxis: Ein Prozentpunkt macht auf Dauer viel aus

Die Rentnerin Sabine erhält monatlich 1.500 Euro brutto. Würde ihre Rente zehnmal hintereinander um drei Prozent steigen, läge sie anschließend bei rund 2.016 Euro; bei jeweils zwei Prozent wären es rund 1.828 Euro.

Der Unterschied betrüge dann etwa 187 Euro brutto im Monat, obwohl die Rente in beiden Varianten gestiegen wäre. Diese Modellrechnung ist keine Prognose zur Reform, sondern zeigt ausschließlich, wie sich unterschiedlich hohe Anpassungen über längere Zeit auswirken.

Sechs Fragen und Antworten zur Rentenreform

Bekommen heutige Rentner die neue Kapitalrente?

Nach dem Kommissionskonzept soll der heutige Rentenbestand nicht einbezogen werden. Eine automatische zusätzliche Zahlung zur bereits laufenden Rente ist daraus nicht vorgesehen.

Wird meine jetzige Rente durch den Kommissionsbericht gekürzt?

Nein, der Bericht verändert keinen Rentenbescheid. Die diskutierten Änderungen betreffen unter anderem die Berechnung künftiger Anpassungen und benötigen eine gesetzliche Grundlage.

Ab wann könnten die Rentenerhöhungen stärker gedämpft werden?

Die zusätzlichen Änderungen der Dämpfungsfaktoren sind für die Zeit nach 2031 vorgeschlagen. Die Rückkehr zur regulären Anpassungsformel ab Juli 2032 ist jedoch bereits in der bestehenden Rechtslage angelegt.

Bedeutet ein sinkendes Rentenniveau eine niedrigere Monatsrente?

Nicht automatisch, denn das Rentenniveau beschreibt ein Verhältnis zwischen Renten und Arbeitseinkommen. Es kann sinken, obwohl die Rente in Euro steigt.

Müssen Menschen mit laufender Altersrente wieder arbeiten?

Eine solche Verpflichtung ist in den beschriebenen Vorschlägen nicht vorgesehen. Die Debatte über höhere Altersgrenzen betrifft den künftigen Zugang zur Rente.

Wie viel Geld würde mir durch die Reform fehlen?

Ein persönlicher Verlust lässt sich aus dem Konzept nicht seriös beziffern. Dafür fehlen die endgültigen gesetzlichen Regeln und die künftigen Wirtschafts- und Versicherungsdaten; zudem soll das Gesamtpaket das Rentenniveau gegenüber dem geltenden Recht ohne Reform absichern.

Quellen: Deutsche Rentenversicherung: Empfehlungen zur Rentenreform, Bundesarbeitsministerium: Fragen und Antworten zur Rentenkommission, Bundesregierung: 33 Empfehlungen für eine große Rentenreform, Bundesarbeitsministerium: Grundlagen der Rentenanpassung.