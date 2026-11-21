Menschen mit einer erheblichen Gehbehinderung können monatlich fast 96 Euro zusätzlich erhalten. Doch viele Betroffene wissen nicht, dass ihnen dieser gesetzliche Mehrbedarf zusteht, und verschenken dadurch möglicherweise mehr als 1.100 Euro im Jahr.

Entscheidend ist nicht allein die Schwerbehinderung, sondern ein bestimmtes Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis und der Bezug entsprechender Sozialleistungen. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, sollte seinen Leistungsbescheid genau prüfen.

Fast 96 Euro zusätzlich wegen einer Gehbehinderung

Nach § 30 Absatz 1 SGB XII haben bestimmte Menschen mit einer erheblichen Gehbehinderung Anspruch auf einen zusätzlichen Mehrbedarf. Dieser beträgt grundsätzlich 17 Prozent des für sie geltenden Regelbedarfs.

Für alleinstehende Menschen, die 2026 einen Regelbedarf von 563 Euro erhalten, ergeben sich daraus monatlich 95,71 Euro. Auf zwölf Monate gerechnet sind das 1.148,52 Euro zusätzlich.

Bei diesem Betrag handelt es sich nicht um eine allgemeine Entschädigung für eine Schwerbehinderung. Vielmehr soll der Zuschlag zusätzliche Belastungen ausgleichen, die durch die eingeschränkte Bewegungsfähigkeit entstehen können.

Der Mehrbedarf wird pauschal berücksichtigt. Betroffene müssen deshalb nicht jeden Monat anhand von Quittungen nachweisen, welche zusätzlichen Ausgaben ihnen tatsächlich entstanden sind.

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Die gesetzliche Grundlage findet sich in § 30 Absatz 1 SGB XII. Danach können Menschen den Mehrbedarf erhalten, wenn sie die gesetzliche Altersgrenze erreicht haben oder bereits vorher voll erwerbsgemindert sind.

Zusätzlich muss das Merkzeichen G wegen einer erheblichen Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr festgestellt worden sein. Der Nachweis erfolgt durch den Schwerbehindertenausweis oder einen entsprechenden behördlichen Feststellungsbescheid.

Besonders häufig betrifft die Regelung Menschen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beziehen. Auch bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII kann ein Anspruch bestehen.

Bei voller Erwerbsminderung ist zwischen einer dauerhaften und einer befristeten Einschränkung zu unterscheiden. Während die Grundsicherung wegen Erwerbsminderung grundsätzlich eine dauerhafte volle Erwerbsminderung voraussetzt, kann der Mehrbedarf auch bei einer nur befristeten vollen Erwerbsminderung im Rahmen anderer Sozialhilfeleistungen berücksichtigt werden.

Wer dagegen lediglich eine vorgezogene Altersrente erhält und die gesetzliche Altersgrenze noch nicht erreicht hat, bekommt den Mehrbedarf nicht automatisch. Eine Altersrente mit Abschlägen ersetzt die Voraussetzung der vollen Erwerbsminderung nicht.

Warum ein Schwerbehindertenausweis allein nicht ausreicht

Ein Grad der Behinderung von 50, 70 oder sogar 100 begründet für sich genommen noch keinen Anspruch auf die zusätzlichen 96 Euro. Erforderlich ist die behördliche Feststellung des Merkzeichens G.

Das Merkzeichen G wird vergeben, wenn Menschen aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen im Straßenverkehr erheblich in ihrer Bewegungsfähigkeit beeinträchtigt sind. Dabei können beispielsweise Erkrankungen der Beine, der Wirbelsäule, des Herzens oder der Lunge berücksichtigt werden.

Auch das Merkzeichen aG für eine außergewöhnliche Gehbehinderung kann die Voraussetzung erfüllen. Die übrigen gesetzlichen Anforderungen müssen allerdings ebenfalls vorliegen.

Wer bereits schwerbehindert ist, aber noch kein Merkzeichen G besitzt, kann dessen Feststellung beantragen. Wie sich ein solcher Antrag mit medizinischen Unterlagen begründen lässt, erläutern wir im Beitrag Schwerbehinderung: So den Antrag auf Merkzeichen G erfolgreich machen.

So viel Geld gibt es bei Gehbehinderung im Jahr 2026

Die Höhe des Zuschlags richtet sich nach der jeweiligen Regelbedarfsstufe. Deshalb erhalten nicht alle anspruchsberechtigten Menschen denselben Betrag.

Lebenssituation Regelbedarf 2026 Mehrbedarf monatlich Mehrbedarf jährlich Alleinstehende Person 563 Euro 95,71 Euro 1.148,52 Euro Erwachsene Person in einer Partnerschaft 506 Euro 86,02 Euro 1.032,24 Euro Beide Partner anspruchsberechtigt Je 506 Euro Zusammen 172,04 Euro Zusammen 2.064,48 Euro

Die Berechnung beruht auf den Regelbedarfen für 2026 und dem gesetzlichen Zuschlag von 17 Prozent. Bei einem individuell abweichenden Bedarf kann sich eine andere Berechnung ergeben.

Gerade für Menschen mit niedriger Rente ist das zusätzliche Geld erheblich. Ein Mehrbedarf von 95,71 Euro kann außerdem dazu führen, dass erstmals ein ergänzender Anspruch auf Grundsicherung entsteht.

Auch beim Jobcenter kann ein Mehrbedarf möglich sein

Der Zuschlag beschränkt sich nicht ausschließlich auf Menschen, die Leistungen vom Sozialamt erhalten. Nach § 23 Nummer 4 SGB II können auch bestimmte voll erwerbsgeminderte Leistungsberechtigte mit Merkzeichen G einen Mehrbedarf von 17 Prozent erhalten.

Das kann beispielsweise Menschen betreffen, die wegen einer vorübergehenden vollen Erwerbsminderung nicht arbeiten können und mit einem erwerbsfähigen Partner in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Allerdings darf nicht bereits einer der gesetzlich ausgeschlossenen anderen Mehrbedarfe wegen Behinderung bestehen.

Für erwerbsfähige Bürgergeldbezieher entsteht dagegen allein durch das Merkzeichen G kein Anspruch auf diesen besonderen Zuschlag. Für sie können unter anderen Voraussetzungen andere Mehrbedarfsregelungen gelten.

Das Sozialamt muss den Mehrbedarf berücksichtigen

Wer bereits Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung bezieht, muss für den Mehrbedarf nach § 30 Absatz 1 SGB XII grundsätzlich keinen eigenständigen Leistungsantrag stellen. Der Anspruch ist vom bestehenden Grundsicherungsantrag umfasst.

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Allerdings muss das Sozialamt die Voraussetzungen kennen und entsprechende Nachweise erhalten. Deshalb empfiehlt es sich, eine Kopie des Schwerbehindertenausweises oder des Feststellungsbescheides nachweisbar einzureichen.

Anschließend sollte der Berechnungsbogen kontrolliert werden. Dort muss der Mehrbedarf zusätzlich zum persönlichen Regelbedarf ausgewiesen sein, sofern die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden.

Fehlt der Zuschlag trotz erfüllter Voraussetzungen, ist die Leistungsberechnung möglicherweise rechtswidrig. Das kann nicht nur Auswirkungen auf künftige Zahlungen haben, sondern auch Nachzahlungsansprüche auslösen.

Fehlerhafte Bescheide können mehr als 2.000 Euro kosten

Besonders ärgerlich wird es, wenn das Merkzeichen G bereits seit längerer Zeit besteht, aber bei der Berechnung der Sozialleistungen nicht berücksichtigt wurde. Dann können sich über mehrere Monate erhebliche Fehlbeträge ansammeln.

Bei einem monatlichen Mehrbedarf von 95,71 Euro summieren sich 24 Monate beispielsweise auf 2.297,04 Euro. Ob dieser Betrag nachgezahlt werden muss, hängt allerdings von den gesetzlichen Rückwirkungsfristen und den tatsächlichen Anspruchsvoraussetzungen ab.

Ein aktueller fehlerhafter Bescheid kann grundsätzlich mit einem Widerspruch angegriffen werden. Bei einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Widerspruchsfrist normalerweise einen Monat nach Bekanntgabe.

Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht. Für Leistungen nach dem SGB XII gilt dabei eine besondere Begrenzung der rückwirkenden Auszahlung.

Warum der 31. Dezember 2026 wichtig ist

Nach § 116a SGB XII ist die rückwirkende Nachzahlung bei der Überprüfung bestandskräftiger Bescheide grundsätzlich auf einen Zeitraum von einem Jahr begrenzt. Dabei wird der Zeitraum vom Beginn des Jahres an berechnet, in dem der Überprüfungsantrag gestellt wird.

Wer noch 2026 einen entsprechenden Überprüfungsantrag stellt, kann deshalb grundsätzlich auch fehlerhafte Leistungen aus dem Jahr 2025 nachgezahlt bekommen. Voraussetzung ist, dass bereits damals sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt waren und die betreffenden Bescheide korrigiert werden können.

Wird der Antrag dagegen erst 2027 gestellt, reicht die Nachzahlung nach dieser Regelung grundsätzlich nur noch bis zum 1. Januar 2026 zurück. Mögliche Ansprüche für das Jahr 2025 können dadurch verloren gehen.

Für Betroffene lohnt es sich deshalb, noch vor Jahresende tätig zu werden. Besonders wichtig ist dies, wenn der Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen G bereits seit 2025 oder früher vorliegt.

Rückwirkende Erwerbsminderung kann ebenfalls entscheidend sein

Eine weitere Besonderheit betrifft Menschen, deren volle Erwerbsminderung erst nachträglich festgestellt wird. Hier kann für den Mehrbedarf bereits der tatsächliche Eintritt der Erwerbsminderung entscheidend sein und nicht erst der Zeitpunkt, zu dem die Rentenversicherung ihren Bescheid erlässt.

Das Bundessozialgericht hat sich mit dieser Frage im Verfahren B 8 SO 1/22 R beschäftigt. Die Auswirkungen erläutern wir ausführlicher im Beitrag Schwerbehinderung: Mehrbedarf gilt mit Eintritt der Erwerbsminderung.

Davon zu unterscheiden ist eine erst später erfolgte Feststellung des Merkzeichens G. Ein rückwirkend eingetragenes Datum führt nicht automatisch dazu, dass der pauschale Mehrbedarf für sämtliche zurückliegenden Monate gezahlt werden muss.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Die 72-jährige Rentnerin Ingrid lebt allein und erhält ergänzende Grundsicherung im Alter. Wegen ihrer erheblichen Gehbehinderung besitzt sie bereits seit mehreren Jahren einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen G.

Als sie im November 2026 ihren aktuellen Grundsicherungsbescheid überprüft, stellt sie fest, dass das Sozialamt lediglich den Regelbedarf und ihre Unterkunftskosten berücksichtigt hat. Der gesetzliche Mehrbedarf von 95,71 Euro fehlt vollständig.

Ingrid beantragt daraufhin die Überprüfung ihrer Bescheide für 2025 und 2026. Da sämtliche Voraussetzungen durchgehend erfüllt waren, ergibt sich allein für die Monate Januar 2025 bis Oktober 2026 ein möglicher Nachzahlungsbetrag von 2.105,62 Euro.

Zusätzlich muss der Zuschlag künftig in ihrer laufenden Leistungsberechnung berücksichtigt werden. Das Beispiel zeigt, wie aus einem zunächst unscheinbaren Fehler im Bescheid ein erheblicher finanzieller Nachteil entstehen kann.

Häufige Fragen zum Mehrbedarf bei Gehbehinderung

1. Bekommen alle Schwerbehinderten mit Merkzeichen G monatlich 96 Euro?

Nein, das Merkzeichen G allein reicht nicht aus. Der Zuschlag setzt zusätzlich die gesetzlichen Voraussetzungen der jeweiligen Sozialleistung voraus, insbesondere die erreichte Altersgrenze oder eine volle Erwerbsminderung sowie einen entsprechenden Leistungsanspruch.

2. Muss ich für die 96 Euro einen gesonderten Antrag stellen?

Wer bereits Grundsicherung nach dem SGB XII bezieht, muss den Mehrbedarf grundsätzlich nicht gesondert beantragen. Der zuständigen Behörde sollte jedoch der Nachweis über das Merkzeichen G vorliegen, damit der Zuschlag korrekt berücksichtigt werden kann.

3. Kann der Zuschuss auch rückwirkend ausgezahlt werden?

Ja, wenn ein fehlerhafter Leistungsbescheid korrigiert wird und die Voraussetzungen im betreffenden Zeitraum erfüllt waren, kann eine Nachzahlung möglich sein. Bei bestandskräftigen SGB-XII-Bescheiden ist die besondere Rückwirkungsfrist zu beachten, weshalb ein Überprüfungsantrag noch 2026 finanzielle Vorteile haben kann.