Wer mit einer anerkannten Schwerbehinderung bereits mit 62 Jahren in Rente gehen möchte, braucht Planungssicherheit. Doch ausgerechnet diese könnte eine geplante Rentenreform erschweren.

Die Deutsche Rentenversicherung warnt davor, dass künftig vorgesehene Altersgrenzen möglicherweise zu spät feststehen, um sie bei der vorgezogenen Schwerbehindertenrente zuverlässig berücksichtigen zu können.

Hintergrund sind Empfehlungen der Alterssicherungskommission vom 23. Juni 2026. Danach könnte die Regelaltersgrenze langfristig an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden.

Die Rentenversicherung kritisiert in ihrer Stellungnahme insbesondere den vorgesehenen Vorlauf von mindestens fünf Jahren. Eine Anhebung des Rentenalters für schwerbehinderte Menschen ist dadurch noch nicht beschlossen.

Warum die Fünf-Jahres-Frist für Schwerbehinderte problematisch ist

Die Alterssicherungskommission empfiehlt, die Regelaltersgrenze nach 2031 bei weiter steigender Lebenserwartung schrittweise anzupassen. Neue Altersgrenzen sollen mindestens fünf Jahre vorher festgelegt werden.

Genau hier sieht die Deutsche Rentenversicherung einen Konflikt. Die vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann nach geltendem Recht bereits fünf Jahre vor der Regelaltersgrenze beginnen.

Steht eine neue Regelaltersgrenze erst fünf Jahre vor ihrem Erreichen fest, könnte eine Person die vorgezogene Schwerbehindertenrente bereits beziehen. Für ihre Rentenberechnung müsste dann geklärt werden, welche Altersgrenze maßgeblich bleibt.

Die Rentenversicherung hält diesen Vorlauf deshalb für zu kurz. Sie befürchtet Schwierigkeiten bei einheitlichen Berechnungsgrundlagen und der Gleichbehandlung von Versicherten eines Geburtsjahrgangs.

Schwerbehindertenrente mit 62 bleibt weiterhin möglich

Für Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 gelten derzeit klare gesetzliche Altersgrenzen. Die Regelaltersrente beginnt mit 67 Jahren. Die besondere Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann dagegen schon früher beginnen.

Rentenbeginn Geltende Regelung Ab 62 Jahren Mit maximal 10,8 % Abschlag Ab 65 Jahren Ohne Abschläge Regelaltersrente ab 67 Jahren Ohne Abschläge

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen sind mindestens 35 Versicherungsjahre und ein anerkannter Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 50 erforderlich. Die Schwerbehinderung muss bei Rentenbeginn vorliegen.

Wer diese besondere Altersrente bereits mit 62 statt mit 65 Jahren bezieht, muss einen dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent hinnehmen. Pro Monat vor dem abschlagsfreien Rentenalter werden 0,3 Prozent abgezogen.

Über die geltenden Altersgrenzen berichtet gegen-hartz.de im Beitrag Schwerbehinderung und Jahrgang 1964: Die Rente ab 62 wird 2026 konkret.

Was eine spätere Altersgrenze für die Rentenplanung bedeuten würde

Ein Beispiel verdeutlicht den Konflikt. Ein schwerbehinderter Versicherter plant seinen Rentenbeginn mit 62 Jahren. Nach geltendem Recht liegt seine Regelaltersgrenze bei 67 Jahren.

Würde eine künftige Reform die Regelaltersgrenze für seinen Jahrgang später anheben und die neue Grenze erst kurz vor seinem geplanten Rentenbeginn festlegen, könnte seine bisherige Planung auf überholten Annahmen beruhen.

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Dabei ist noch völlig offen, ob und wie sich eine solche Anhebung auf die besonderen Altersgrenzen der Schwerbehindertenrente auswirken würde. Die Kommissionsempfehlungen sind kein Gesetz. Ob das früheste Rentenalter, der abschlagsfreie Beginn oder Übergangsregelungen verändert werden, müsste der Gesetzgeber ausdrücklich festlegen.

Auch die Höhe einer künftig zu erwartenden Rente ließe sich unter solchen Bedingungen schwerer vorausberechnen. Auf dieses Problem weist die Deutsche Rentenversicherung ausdrücklich hin.

Rentenversicherung fordert verlässliche Berechnungsgrundlagen

Die Kritik der Deutschen Rentenversicherung betrifft nicht nur die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Auch bei Erwerbsminderungsrenten können sich Schwierigkeiten ergeben, weil deren Berechnung unter anderem von der sogenannten Zurechnungszeit abhängt.

Die Rentenversicherung weist darauf hin, dass die geplante dynamische Anpassung der Altersgrenzen auch Rentenauskünfte und die digitale Rentenübersicht betreffen würde. Ohne frühzeitig feststehende Altersgrenzen müsste sie bei manchen Vorausberechnungen mit Schätzungen arbeiten.

Für Versicherte wäre damit weniger sicher erkennbar, welche Rente sie bei einem bestimmten Rentenbeginn erwarten können.

Was schwerbehinderte Beschäftigte jetzt prüfen sollten

Wer in den nächsten Jahren eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen plant, sollte sich zunächst an den geltenden gesetzlichen Altersgrenzen orientieren. Eine konkrete Anhebung der Schwerbehindertenrente ist bislang nicht beschlossen.

Wichtig ist vor allem, den eigenen Versicherungsverlauf auf die erforderlichen 35 Jahre zu prüfen. Daneben muss ein GdB von mindestens 50 bei Rentenbeginn anerkannt sein.

Wer eine Schwerbehinderung vermutet, aber noch keine entsprechende Feststellung besitzt, sollte das Verfahren frühzeitig klären. Der GdB-Rechner von Autismus Wissen bietet eine unverbindliche Orientierung zur möglichen Einstufung. Er ersetzt keine behördliche Feststellung und begründet keinen Rentenanspruch.

Vor dem Rentenantrag empfiehlt sich außerdem eine individuelle Rentenauskunft. Sie zeigt die nach derzeit geltendem Recht möglichen Rentenbeginne und die zu erwartenden Abschläge. Bestehen Unsicherheiten, kann eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung sinnvoll sein.

Häufige Fragen zur Schwerbehindertenrente

Wird die Schwerbehindertenrente mit 62 abgeschafft?

Nein. Eine Abschaffung oder Verschiebung des frühestmöglichen Rentenbeginns mit 62 Jahren ist bislang nicht beschlossen. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 gelten weiterhin die bisherigen gesetzlichen Altersgrenzen.

Müssen schwerbehinderte Menschen künftig länger arbeiten?

Das steht nicht fest. Die Alterssicherungskommission empfiehlt eine langfristige Anpassung der Regelaltersgrenze. Welche Folgen eine mögliche Reform für die besondere Altersrente schwerbehinderter Menschen hätte, ist noch nicht gesetzlich geregelt.

Können bereits bewilligte Renten nachträglich verschoben werden?

Aus den Kommissionsempfehlungen ergibt sich keine Änderung bereits bewilligter Renten. Eine spätere Reform müsste ausdrücklich regeln, für welche Jahrgänge und Rentenfälle neue Altersgrenzen gelten. Derzeit gibt es keinen Anlass, allein wegen dieser Empfehlungen von einer nachträglichen Verschiebung eines bereits begonnenen Rentenbezugs auszugehen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Bund – Position des Bundesvorstands zu den Empfehlungen der Alterssicherungskommission vom 4. September 2026

Alterssicherungskommission – Empfehlungen vom 23. Juni 2026