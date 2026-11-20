Die geplante Erhöhung der Rentenabschläge verunsichert Beschäftigte, die vorzeitig in den Ruhestand gehen möchten. Statt bisher 0,3 Prozent könnten künftig 0,4 Prozent pro vorgezogenem Monat von der Rente abgezogen werden. Besonders für Menschen ab 50 stellt sich damit die Frage, ob sie ihre spätere Rente durch zusätzliche Einzahlungen absichern können.

Tatsächlich erlaubt die gesetzliche Rentenversicherung solche Sonderzahlungen. Sie können die spätere Monatsrente erhöhen und bestehende Abschläge ausgleichen. Einen Anspruch auf die Beibehaltung der bisherigen Altersgrenzen oder Abschlagsregeln erwerben Versicherte damit allerdings nicht.

Höhere Rentenabschläge sind noch nicht beschlossen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat am 14. November angekündigt, die Abschläge bei vorgezogenem Rentenbeginn von 0,3 auf 0,4 Prozent erhöhen zu wollen. Nach seiner Vorstellung könnte die Änderung möglichst bereits 2027 wirksam werden.

Eine entsprechende Gesetzesänderung liegt bislang nicht vor. Nach § 77 SGB VI gelten weiterhin 0,3 Prozent Abschlag für jeden Monat, um den eine Altersrente vorzeitig beansprucht wird. Wann eine Reform greifen könnte und welche Übergangsregeln vorgesehen werden, ist offen.

Sonderzahlungen sind bereits ab 50 Jahren möglich

Versicherte können nach § 187a SGB VI zusätzliche Beiträge entrichten, um Abschläge einer geplanten vorgezogenen Altersrente vollständig oder teilweise auszugleichen.

Voraussetzung ist, dass sie mindestens 50 Jahre alt sind und die Bedingungen für eine vorgezogene Altersrente voraussichtlich erfüllen können. Dafür müssen sie zunächst eine besondere Rentenauskunft beantragen.

Die Rentenversicherung berechnet anschließend, wie hoch die voraussichtliche Rentenminderung ausfällt und welcher Beitrag für ihren Ausgleich erforderlich wäre. Die Antragstellung verpflichtet noch nicht zur Zahlung.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehindertenrente mit 62: Rentenversicherung warnt vor Problem bei geplanter Rentenreform

Warum eingezahltes Geld die Altersgrenze nicht sichert

Zusätzliche Beiträge erhöhen die Rentenanwartschaften. Sie verändern jedoch nicht die gesetzlichen Voraussetzungen für den Rentenbeginn.

Sollte der Gesetzgeber künftig höhere Abschläge oder andere Altersgrenzen beschließen, hängt ihre Anwendung von den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen ab. Bereits geleistete Sonderzahlungen garantieren deshalb nicht, dass Versicherte zu den bisherigen Bedingungen in Rente gehen können.

Auch fehlende Versicherungsjahre lassen sich auf diesem Weg nicht ersetzen. Wer beispielsweise die erforderlichen 35 oder 45 Versicherungsjahre nicht erreicht, kann diese Voraussetzung durch eine Ausgleichszahlung nach § 187a SGB VI nicht erfüllen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Einzahlungen können trotzdem sinnvoll sein

Wer Sonderzahlungen leistet, erhöht seine späteren Rentenansprüche. Entscheidet sich die Person anschließend gegen einen vorzeitigen Rentenbeginn, gehen die zusätzlichen Beiträge nicht verloren. Sie führen dann zu einer entsprechend höheren Altersrente.

Allerdings wird das eingezahlte Geld nicht zurückerstattet. Die Deutsche Rentenversicherung weist außerdem darauf hin, dass die Zahlungen als einmaliger Betrag oder in mehreren Teilbeträgen erfolgen können.

Ob sich eine Einzahlung lohnt, hängt unter anderem von der persönlichen Rentenplanung, der finanziellen Situation und möglichen steuerlichen Vorteilen ab.

Diese zwei Rentenauskünfte sollten Betroffene prüfen

Wer seinen Ruhestand vorbereitet, sollte zunächst eine reguläre Rentenauskunft anfordern. Sie zeigt den bisherigen Versicherungsverlauf, die voraussichtlichen Rentenansprüche und mögliche Zeitpunkte des Rentenbeginns.

Für eine geplante Ausgleichszahlung ist zusätzlich die besondere Auskunft über die Rentenminderung erforderlich. Diese kann über das Formular V0210 der Deutschen Rentenversicherung beantragt werden.

Bevor größere Beträge eingezahlt werden, sollten Versicherte die Berechnungen überprüfen und sich beraten lassen. Gerade angesichts der offenen Reformpläne ist es wichtig, zwischen gesicherten Rentenansprüchen und möglichen künftigen Änderungen zu unterscheiden.

Häufige Fragen zu Sonderzahlungen und Rentenreform

Kann ich durch eine Sonderzahlung die bisherigen Rentenabschläge sichern?

Nein. Zusätzliche Beiträge erhöhen die Rentenanwartschaften, garantieren aber nicht, dass bei einem späteren Rentenbeginn weiterhin dieselben gesetzlichen Abschlagsregeln gelten.

Muss ich die Sonderzahlung sofort vollständig leisten?

Nein. Versicherte können den berechneten Ausgleichsbetrag vollständig oder teilweise einzahlen. Auch mehrere Teilzahlungen sind möglich.

Was passiert, wenn ich später doch nicht vorzeitig in Rente gehe?

Die zusätzlichen Beiträge bleiben im Rentenkonto berücksichtigt und erhöhen die spätere Rente. Eine Rückzahlung der geleisteten Sonderbeiträge ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Quellen

§ 77 SGB VI – Zugangsfaktor und Rentenabschläge

§ 187a SGB VI – Sonderzahlungen zum Ausgleich von Rentenminderungen

Deutsche Rentenversicherung – Rentenminderung mit Sonderzahlungen ausgleichen, 5. Oktober 2026

Deutsche Rentenversicherung – Fragen und Antworten zu Sonderzahlungen