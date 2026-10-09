Rente: Ab 2027 kommen die Finanzämter zu Rentnern in die Kommunen

Brandenburgs Finanzämter wollen ab Januar 2027 mit Veranstaltungen in die Kommunen gehen und insbesondere Rentner beim Umgang mit digitalen Steuerangeboten unterstützen.

Das klingt nach mehr Bürgernähe, hat aber eine Vorgeschichte: Mehrere bisherige Anlaufstellen sollen im Laufe des Jahres 2026 schließen.

Was ab Januar 2027 vorgesehen ist

Das angekündigte Format heißt „Finanzamt vor Ort: Digitale Teilhabe und Alterseinkünfte“ und richtet sich vor allem an Menschen mit Renten oder Pensionen. Alle 13 Finanzämter des Landes sollen dafür mit Kommunen in ihrem Zuständigkeitsbereich zusammenarbeiten.

Nach der Mitteilung des Finanzministeriums vom 7. Oktober 2026 wird die Organisation noch abgestimmt. Eine vollständige Terminübersicht enthält die Ankündigung nicht.

Ein Informationstermin ersetzt noch keine erreichbare Anlaufstelle

Von den beschlossenen Schließungen betroffen sind die Service- und Informationsstellen in Finsterwalde, Fürstenwalde und Pritzwalk sowie die Vor-Ort-Services in Neuruppin und Perleberg. Das neue Angebot soll auch deren bisherige Nutzer erreichen.

Ob das gelingt, lässt sich an einer Ankündigung nicht ablesen: Ein gelegentlicher Informationstermin hilft wenig, wenn die konkrete Frage erst Wochen später auftaucht. Wer digitale Verfahren erklären will, muss auch sagen, wo Menschen anschließend Unterstützung erhalten.

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Es wäre deshalb zu früh, die Veranstaltungen bereits als gleichwertigen Ersatz zu feiern. Dafür müssten Häufigkeit, Erreichbarkeit und Umfang der Hilfe stimmen.

Aus dem Angebot wird keine allgemeine ELSTER-Pflicht

Die Initiative führt keine allgemeine Pflicht ein, als Rentner eine elektronische Steuererklärung abzugeben. Finanzminister Daniel Keller hatte bereits im Juli ausdrücklich erklärt, dass Menschen ohne gesetzliche Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung weiterhin Papier nutzen können.

Diese Einschränkung ist wichtig: Welche Übermittlungsform zulässig ist, hängt vom jeweiligen Steuerfall ab. Eine Informationsveranstaltung ändert daran nichts.

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Wer Hilfe benötigt, muss zudem nicht bis 2027 warten: Nach Angaben des Ministeriums unterstützen Brandenburgs Finanzämter schon jetzt nach Terminvereinbarung bei der Einrichtung eines ELSTER-Benutzerkontos. Dieses bestehende Angebot sollte bei der öffentlichen Kommunikation nicht hinter dem angekündigten Neustart verschwinden.

Welche Wege Rentner bereits nutzen können

Angebot Wofür es gedacht ist Was zu beachten ist Mein ELSTER Elektronische Steuererklärung und Kommunikation mit dem Finanzamt Hilfe zur Kontoeinrichtung ist in Brandenburg bereits nach Terminvereinbarung möglich. einfachELSTER Vereinfachte digitale Erklärung für geeignete Renten- und Pensionsfälle Die persönlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Vereinfachter Papiervordruck Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften In Brandenburg für bestimmte Einkommens- und Ausgabenkonstellationen verfügbar.

einfachELSTER ist hilfreich, passt aber nicht zu jedem Steuerfall

Das kostenlose Angebot einfachELSTER richtet sich an Menschen mit inländischen Renten oder Pensionen. Nach den offiziellen Voraussetzungen werden außerdem eine inländische Meldeadresse und Kontoverbindung benötigt.

Ein Minijob und bestimmte Kapitaleinkünfte können mit dem Verfahren vereinbar sein. Bei zusätzlichen Mieteinnahmen oder anderen nicht vorgesehenen Einkünften reicht die vereinfachte Anwendung dagegen nicht aus.

Für die Registrierung sind die steuerliche Identifikationsnummer und das Geburtsdatum erforderlich; die Zugangsnummer kommt anschließend per Post. Wer das Verfahren erstmals nutzen möchte, sollte deshalb einen zeitlichen Vorlauf einplanen.

Vorliegende Rentendaten machen die Erklärung nicht automatisch vollständig

Bereits übermittelte Daten zu inländischen Renten beziehungsweise Pensionen sowie zur Kranken- und Pflegeversicherung berücksichtigt einfachELSTER automatisch. Eigene Angaben, etwa zu Spenden, Krankheitskosten, Behinderung oder Handwerkerleistungen, bleiben dennoch nötig, wenn entsprechende Vergünstigungen beansprucht werden sollen.

Genau hier sollte gute Unterstützung ansetzen: Die Bedienung einer Internetseite und das Verständnis der eigenen Steuerangelegenheiten sind zwei unterschiedliche Aufgaben. Ein erfolgreiches Einloggen beantwortet noch nicht die Frage, welche Ausgaben im eigenen Fall berücksichtigt werden können.

Auch auf Papier gibt es eine Vereinfachung

Die brandenburgische Finanzverwaltung bietet bereits einen vereinfachten Vordruck zur Veranlagung von Alterseinkünften an. Er kommt unter bestimmten Voraussetzungen insbesondere bei ausschließlich Renten- beziehungsweise Pensionseinkünften und den im Formular vorgesehenen zusätzlichen Angaben infrage.

Damit lässt sich Bürokratie auch für Menschen verringern, die keinen Computer nutzen. Eine bürgerfreundliche Verwaltung muss solche Wege verständlich erklären und erreichbar halten.