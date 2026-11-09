Nachfolger für Riester-Rente ab 2027: Lohnt sich jetzt ein Wechsel?

Ab dem 1. Januar 2027 bekommt die Riester-Rente eine Nachfolge: Neue geförderte Altersvorsorgeprodukte sollen mehr Anlagefreiheit bieten und die staatlichen Zuschüsse verständlicher machen. Wer bereits einen Riester-Vertrag besitzt, sollte allerdings genau rechnen, bevor er die bisherige Förderung aufgibt.

Denn höhere mögliche Zuschüsse bedeuten nicht, dass jeder Sparer besser abschneidet. Gerade bei kleinen Einkommen und niedrigen Eigenbeiträgen kann der alte Vertrag Vorteile behalten.

Die Reform ist beschlossen, der Start folgt 2027

Das Altersvorsorgereformgesetz hat das parlamentarische Verfahren bereits durchlaufen; der Bundesrat stimmte am 8. Mai 2026 zu. Wie die Bundesregierung zur Reform der privaten Altersvorsorge erläutert, ist das Gesetz Ende Mai in Kraft getreten, während die neuen Vorsorgeprodukte ab Januar 2027 angeboten werden können.

Bis Ende 2026 sind noch Neuabschlüsse nach dem bisherigen Riester-Modell möglich. Ab 2027 beginnt das neue System für Neuverträge, während bestehende Riester-Verträge weiterlaufen dürfen.

Das Altersvorsorgedepot eröffnet neue Anlagechancen

Mit dem Altersvorsorgedepot wird eine staatlich geförderte Anlage ohne Kapitalgarantie möglich, beispielsweise mit breit gestreuten Aktienfonds und ETFs. Das eröffnet höhere Renditechancen, bedeutet aber auch, dass Verluste möglich sind.

Daneben bleiben Garantieprodukte im Angebot, bei denen zu Beginn der Auszahlungsphase je nach Vereinbarung mindestens 80 oder 100 Prozent der eingezahlten Beiträge einschließlich der Zulagen zur Verfügung stehen. Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt die neuen Produktarten und ihre Unterschiede ausführlich.

Eine staatliche Förderung ersetzt deshalb keine Prüfung des Anlagerisikos. Wer das Geld schon in wenigen Jahren für den Ruhestand braucht, muss mögliche Kurseinbrüche anders bewerten als jemand mit mehreren Jahrzehnten Ansparzeit.

Die Kostengrenze gilt für das Standarddepot

Ein Standarddepot soll die Auswahl erleichtern und mit voreingestellten Anlageentscheidungen auskommen. Bei diesem Produkt werden die Effektivkosten auf ein Prozent begrenzt, also die durchschnittliche jährliche Minderung der Rendite durch Kosten.

Diese Grenze gilt nicht pauschal für jedes neue Vorsorgeprodukt. Das Bundesarbeitsministerium erläutert die Vorgaben für das Standardangebot; unabhängig davon bleibt ein Kostenvergleich sinnvoll.

Auch ein Standarddepot in öffentlicher Trägerschaft wird rechtlich ermöglicht. Dass dieses bereits zum 1. Januar 2027 verfügbar sein wird, ist nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung jedoch nicht zugesichert.

Bis zu 540 Euro Grundzulage: So funktioniert die Förderung

Die neue Grundzulage richtet sich nach dem Eigenbeitrag: Auf die ersten 360 Euro im Jahr zahlt der Staat jeweils 50 Cent pro eingezahltem Euro. Für weitere Einzahlungen bis insgesamt 1.800 Euro jährlich kommen jeweils 25 Cent je Euro hinzu.

Bei 1.800 Euro Eigenbeitrag ergibt das eine Grundzulage von 540 Euro pro Jahr. Für unmittelbar Förderberechtigte gilt im neuen System grundsätzlich ein Mindesteigenbeitrag von 120 Euro jährlich, entsprechend zehn Euro monatlich.

Neue Grundzulage ab 2027 für unmittelbar Förderberechtigte, ohne Kinderzulage und zusätzliche Steuerermäßigung Monatlicher Eigenbeitrag Jährlicher Eigenbeitrag Jährliche Grundzulage Eigenbeitrag und Grundzulage zusammen 10 Euro 120 Euro 60 Euro 180 Euro 25 Euro 300 Euro 150 Euro 450 Euro 30 Euro 360 Euro 180 Euro 540 Euro 100 Euro 1.200 Euro 390 Euro 1.590 Euro 150 Euro 1.800 Euro 540 Euro 2.340 Euro

Die Tabelle zeigt die Einzahlungen einschließlich Grundzulage vor Vertragskosten und Wertentwicklung. Sie beschreibt weder eine garantierte Rendite noch den späteren Auszahlungsbetrag.

Für Kinder gibt es bis zu 300 Euro zusätzlich

Für jedes zulagenberechtigte Kind erhält ein Elternteil zusätzlich einen Euro Kinderzulage je selbst eingezahltem Euro, höchstens 300 Euro im Jahr. Bei 300 Euro Jahresbeitrag beziehungsweise 25 Euro monatlich ist die volle Kinderzulage damit erreicht.

Mit einem Kind ergeben sich bei diesem Beitrag 150 Euro Grundzulage und 300 Euro Kinderzulage, zusammen also 450 Euro Förderung. Mit zwei Kindern sind es unter denselben Voraussetzungen insgesamt 750 Euro.

Der Kreis der Förderberechtigten wird außerdem um Selbstständige mit entsprechenden Einkünften und Pflichtmitglieder berufsständischer Versorgungseinrichtungen erweitert. Die persönlichen Voraussetzungen bleiben zu prüfen; nähere Angaben enthält der Fragenkatalog des Bundesfinanzministeriums.

Bestehende Riester-Verträge werden nicht automatisch umgestellt

Für vor 2027 abgeschlossene Riester-Verträge gilt Bestandsschutz: Sie können mit der bisherigen Förderung weitergeführt werden. Eine automatische Kündigung oder Übertragung des Guthabens findet nicht statt, wie auch Ihre Vorsorge unter Berufung auf die Rentenversicherung bestätigt.

Wer den alten Vertrag behalten möchte, kann alternativ durch Erklärung gegenüber dem Anbieter ausschließlich in die neue steuerliche Förderung wechseln. Die übrigen Vertragskonditionen bleiben dabei bestehen; aus einer bisherigen Rentenversicherung wird durch diese Erklärung allein kein ETF-Depot.

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Daneben ist die Übertragung in einen neuen geförderten Vertrag möglich, ohne die bisherige Förderung zurückzahlen zu müssen. Dabei können jedoch Wechsel-, Abschluss- und Vertriebskosten entstehen.

Die Unterschiede für Bestandskunden erläutert auch unser Beitrag zum Riester-Aus ab 2027 und dem Schutz bestehender Verträge.

Ein zusätzlicher Neuvertrag kann auch den Altvertrag betreffen

Wer zusätzlich zu einem alten Riester-Vertrag einen neuen geförderten Vertrag abschließt, muss eine wichtige Folge beachten: Die neue Fördersystematik erfasst dann auch seine bestehenden Riester-Verträge. Alte und neue Förderung lassen sich für dieselbe Person nicht beliebig nebeneinander nutzen.

Auch ein späterer Wechsel zurück in die bisherige steuerliche Förderung ist ausgeschlossen. Auf diese Folgen weist die Zulagenstelle der Deutschen Rentenversicherung in ihren Reform-FAQ hin.

Warum kleine Einkommen besonders genau rechnen müssen

Im bisherigen Riester-System hängt der erforderliche Eigenbeitrag vom rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommen und den Zulagen ab. Dadurch können unmittelbar Förderberechtigte unter bestimmten Voraussetzungen bereits mit dem jährlichen Sockelbeitrag von 60 Euro die volle Grund- und Kinderzulage erhalten.

Im neuen System fällt die Förderung bei kleinen Einzahlungen entsprechend kleiner aus. Wie auch ein Vergleich der Fördermodelle bei Biallo zeigt, profitieren Menschen mit wenig Einkommen deshalb nicht automatisch vom Wechsel.

Eine höhere mögliche Höchstzulage hilft wenig, wenn der dafür erforderliche Sparbeitrag das Haushaltsbudget überfordert. In die Entscheidung gehören deshalb die tatsächlich bezahlbare Sparrate, die Vertragskosten und die vorhandenen Garantien.

Die Auszahlung kann enden, obwohl der Ruhestand weitergeht

Künftig ist neben einer lebenslangen Rente ein befristeter Auszahlungsplan möglich, der mindestens bis zum vollendeten 85. Lebensjahr laufen muss. Endet dieser Plan und ist das Kapital aufgebraucht, folgen daraus keine weiteren Zahlungen.

Das verschafft mehr Gestaltungsspielraum, verlangt aber eine Entscheidung darüber, wie der Lebensunterhalt im hohen Alter abgesichert sein soll. Die steuerliche Grundstruktur bleibt bestehen: Der Förderung während der Ansparphase steht die Besteuerung der geförderten Leistungen bei der Auszahlung gegenüber.

Ein Wechsel ist etwas anderes als eine Kündigung mit Auszahlung

Bei einer vorzeitigen Kündigung mit Auszahlung zur freien Verwendung werden grundsätzlich die erhaltenen Zulagen und Steuerermäßigungen zurückgefordert. Darauf weist die Rentenversicherung in ihrer Entscheidungshilfe zur Riester-Kündigung hin.

Vor einer Entscheidung sollten deshalb die garantierten Leistungen des Altvertrags, der übertragbare Betrag und sämtliche neuen Kosten schriftlich vorliegen. Welche Abzüge bei einer Kündigung drohen, erklärt auch unser Beitrag zur Kündigung einer stillgelegten Riester-Rente.

Praxisbeispiel: Sabine bekäme trotz höherem Eigenbeitrag weniger Zulagen

Sabine ist unmittelbar förderberechtigt, verdient im Vorjahr 20.000 Euro rentenversicherungspflichtiges Brutto und erhält die Zulagen für zwei nach 2007 geborene Kinder. Im bisherigen System reichen ihr 60 Euro Jahresbeitrag für 175 Euro Grundzulage und zweimal 300 Euro Kinderzulage, zusammen 775 Euro.

Die Rechnung dahinter: Vier Prozent von 20.000 Euro sind 800 Euro, abzüglich 775 Euro Zulagen verbleiben 25 Euro; deshalb greift der Sockelbeitrag von 60 Euro. Im neuen System brächten 120 Euro Eigenbeitrag dagegen 60 Euro Grundzulage und insgesamt 240 Euro Kinderzulagen, zusammen lediglich 300 Euro Förderung.

Für Sabine wäre die Umstellung bei dieser Sparrate ein deutlicher Nachteil. Ein Vergleich der bisherigen Riester-Förderung mit den neuen Regeln sollte deshalb vor jeder Wechselerklärung stehen.

Drei Fragen und Antworten zur Riester-Nachfolge

Muss ich meinen Riester-Vertrag wegen der Reform kündigen?

Nein, vor 2027 abgeschlossene Verträge können mit der bisherigen Förderung weiterlaufen. Die Reform löst weder eine automatische Kündigung noch eine automatische Umwandlung aus.

Bekomme ich ab 2027 automatisch 540 Euro Grundzulage?

Nein, die 540 Euro sind der Höchstbetrag der neuen Grundzulage für unmittelbar Förderberechtigte bei 1.800 Euro Eigenbeitrag im Jahr. Wer weniger einzahlt, erhält eine entsprechend niedrigere Grundzulage; Kinderzulagen können hinzukommen.

Kann ich nur die Förderung wechseln und meinen Vertrag behalten?

Ja, das ist durch Erklärung gegenüber dem Anbieter möglich, während die übrigen Vertragsbedingungen bestehen bleiben. Vorher sollte die Förderung bei der eigenen Sparrate verglichen werden, denn der Rückweg in die alte steuerliche Förderung ist ausgeschlossen.