Zu wenig Rentenanspruch: DDR-Arbeitsjahre fehlen oft für die Rente

Jahrelang gearbeitet, aber im Rentenkonto fehlen die entsprechenden Zeiten: Für Menschen mit einer Erwerbsbiografie in der DDR kann das die Altersrente empfindlich schmälern. Ein verlorener Sozialversicherungsausweis bedeutet allerdings nicht, dass die Ansprüche verloren sind.

Das Gesetz lässt ausdrücklich andere Wege zu, frühere Beitragszeiten glaubhaft zu machen. Ein rechtskräftiger Beschluss des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen zeigt jedoch, wo diese Beweiserleichterung an ihre Grenzen stößt.

Rentner scheitert mit Forderung nach höheren Leistungen

Der Kläger verlangte eine höhere Regelaltersrente unter Berücksichtigung weiterer Zeiten aus seinem früheren Erwerbsleben in der DDR.

Seinen Sozialversicherungsausweis und Arbeitsbescheinigungen könne er nicht vorlegen, weil er bei seiner Flucht keine Unterlagen habe mitnehmen können.

Das Sozialgericht fragte bei Unternehmen und einem Archiv nach und versuchte, benannte Zeugen über Melderegister zu finden.

Diese Ermittlungen blieben erfolglos; auch im Berufungsverfahren kamen keine aussagekräftigen Nachweise für die streitigen Beschäftigungen hinzu.

Zusätzlich waren Angaben des Mannes widersprüchlich, etwa zum Jahr seiner Flucht. Das Landessozialgericht hielt weitere Beitragszeiten zwar für vorstellbar, konnte aber weder die erforderlichen Zeiträume zuordnen noch die Beitragszahlung feststellen.

Mit Beschluss vom 29. Oktober 2026, Aktenzeichen L 8 R 556/25, wies es die Berufung zurück. Die Entscheidung ist im Gerichtsportal als rechtskräftig ausgewiesen.

Warum DDR-Zeiten im Versicherungsverlauf fehlen können

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass die Verdienste aus der ehemaligen DDR damals nicht maschinell gespeichert wurden. Beschäftigungen vor 1992 müssen deshalb gegebenenfalls erst im Rahmen einer Kontenklärung in das Versicherungskonto aufgenommen werden.

Ein heutiger Versicherungsverlauf bildet die damalige Erwerbsbiografie also nicht zwangsläufig vollständig ab. Versicherte sollten ihn mit ihren Unterlagen abgleichen; worauf es dabei ankommt, erläutert auch unser Beitrag zur Prüfung der Rentenauskunft und ungeklärter Versicherungszeiten.

📚 Lesen Sie auch: Kinder erzogen: Dieser Zuschlag zur Witwenrente ist jetzt möglich

Der Sozialversicherungsausweis hat besonderes Gewicht

Sind Arbeitszeiten vor dem 1. Januar 1992 in den DDR-Versicherungsunterlagen ordnungsgemäß bescheinigt, greift grundsätzlich eine gesetzliche Vermutung:

Während dieser Zeiten bestand Versicherungspflicht und für das eingetragene Arbeitsentgelt wurden Beiträge gezahlt. Das regelt § 286c SGB VI.

Das gelbe oder grüne Versicherungsheft kann damit sowohl die Beschäftigungsdauer als auch die Beitragszahlung absichern. Für bestimmte Zeiten mit einem Renten- oder Versorgungsbezug, der nach damaligem Recht Versicherungs- oder Beitragsfreiheit auslöste, gilt diese Vermutung allerdings nicht.

Auch ohne Versicherungsheft ist eine Anerkennung möglich

Für Zeiten vom 9. Mai 1945 bis zum 31. Dezember 1991 eröffnet § 286b SGB VI die Glaubhaftmachung. Dafür müssen ein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen und die entsprechende Beitragszahlung glaubhaft sein.

Nach § 23 SGB X genügt dafür eine überwiegende Wahrscheinlichkeit nach Auswertung sämtlicher erreichbarer Beweismittel. Eine bloße Möglichkeit oder die allgemeine Erinnerung, damals durchgehend gearbeitet zu haben, erfüllt diesen Maßstab noch nicht.

Welche Unterlagen welchen Beweiswert haben

Die Rechtsanweisungen der Rentenversicherung zu § 286b SGB VI unterscheiden zwischen dem vollständigen Nachweis und der Glaubhaftmachung. Entscheidend ist, was das jeweilige Dokument tatsächlich belegt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Unterlage oder Beweismittel Mögliche Bedeutung für das Rentenkonto DDR-Sozialversicherungsausweis Ordnungsgemäße Eintragungen können die Vermutung von Versicherungspflicht und Beitragszahlung begründen. Betriebliche Bescheinigung aus Originalunterlagen Kann einen vollständigen Nachweis ermöglichen, insbesondere wenn Beitragszeiträume einschließlich relevanter Fehlzeiten nachvollziehbar sind. Arbeitsbuch oder Arbeitszeugnis mit Beschäftigungsdaten Kann die Glaubhaftmachung stützen; belegt für sich genommen nicht zwingend eine durchgehende Beitragszahlung. Lohnunterlagen mit nachvollziehbaren Entgelt- und Beitragsangaben Können die Prüfung von Verdienst und Beitragszahlung unterstützen; ihr genauer Inhalt ist ausschlaggebend. Konkrete Zeugenaussage Kann zur Glaubhaftmachung beitragen; Aussageinhalt und eigene Kenntnis des betreffenden Zeitraums werden geprüft.

Konkrete Zeugenaussagen können fehlende Unterlagen ergänzen

Für die praktische Vorbereitung empfiehlt es sich, mögliche Zeugen möglichst genau zu benennen und ihre heutigen Kontaktdaten anzugeben. Hilfreich ist außerdem eine Erklärung, aus welcher gemeinsamen Tätigkeit sie die Beschäftigung kennen und welchen Zeitraum sie selbst überblicken.

Ein früherer Kollege kann möglicherweise den gemeinsamen Arbeitsbeginn oder einen Betriebswechsel bestätigen. Ob daraus auch auf eine versicherungspflichtige Beschäftigung und Beitragszahlung geschlossen werden kann, hängt von der Aussage und den weiteren Umständen ab.

Auch eine Versicherung an Eides statt kann nach § 286b SGB VI zugelassen werden. Sie ersetzt jedoch keine Prüfung: Nach § 23 SGB X soll sie erst gefordert werden, wenn andere Aufklärungsmittel fehlen, erfolglos waren oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern.

Die Rentenversicherung muss ermitteln

Die Rentenversicherung darf einen Antrag nicht allein mit dem Hinweis auf das fehlende Versicherungsheft erledigen. Nach § 20 SGB X muss sie den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln und auch günstige Umstände berücksichtigen.

Für sinnvolle Nachforschungen helfen möglichst genaue Angaben zu Betrieb, Anschrift, Tätigkeit und Beschäftigungszeitraum. Bleiben die Voraussetzungen trotz ausgeschöpfter Ermittlungen ungeklärt und auch nicht glaubhaft, trägt der Versicherte grundsätzlich die Folgen dieser Beweislücke.

Alte Lohnunterlagen sind heute oft nicht mehr vorhanden

Die Suche bei einem früheren Betrieb, einem Nachfolgeunternehmen oder einem Archiv kann sich lohnen, soweit es konkrete Hinweise auf erhaltene Bestände gibt. Eine flächendeckende Verfügbarkeit alter DDR-Lohnunterlagen lässt sich jedoch nicht voraussetzen.

Das Versicherungsamt der Stadt Chemnitz warnt, dass Ersatznachweise seit dem Ende der Aufbewahrungspflicht für DDR-Lohnunterlagen am 31. Dezember 2011 erheblich schwerer zu beschaffen sind. Das ist ein Grund, vorhandene Rentenunterlagen und Beschäftigungsnachweise dauerhaft aufzubewahren.

Anerkannte Arbeitszeit bedeutet noch keinen festen Rentenbetrag

Ob eine Beitragszeit anerkannt wird und wie hoch sie die Rente erhöht, sind zwei unterschiedliche Fragen. Für lediglich glaubhaft gemachte Pflichtbeitragszeiten sieht § 256b SGB VI besondere Bewertungsregeln vor, bei denen unter anderem Qualifikation, Beschäftigungsbereich und Arbeitsumfang Bedeutung haben.

Für DDR-Zeiten vom 1. März 1971 bis zum 30. Juni 1990 kann außerdem die glaubhaft gemachte Zahlung zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung die Bewertung beeinflussen. Ist die Beitragszahlung nachgewiesen, fehlen aber die Verdiensthöhen, enthält § 256c SGB VI eigene Regeln.

Fehlende Zeiten klären und Bescheide überprüfen lassen

Wer Lücken entdeckt, kann eine Kontenklärung mit dem Antrag V0100 anstoßen. Die fehlenden Zeiträume sollten einzeln beschrieben und mit allen verfügbaren Belegen eingereicht werden.

Bei einem neuen ablehnenden Bescheid ist die Rechtsbehelfsbelehrung zu beachten; die Widerspruchsfrist beträgt bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich einen Monat. Für einen bereits bestandskräftigen, fehlerhaften Rentenbescheid kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht.

Eine daraus folgende Nachzahlung ist grundsätzlich auf bis zu vier Jahre rückwirkend begrenzt, gerechnet nach den gesetzlichen Kalenderjahresregeln. Ein später gefundener Nachweis kann also weiterhin helfen, führt aber nicht automatisch zu einer Nachzahlung für sämtliche Jahre seit Rentenbeginn.

Fragen und Antworten zu fehlenden DDR-Arbeitsjahren

Können DDR-Beitragszeiten ohne Sozialversicherungsausweis anerkannt werden?

Ja, wenn andere Beweismittel die Voraussetzungen nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Dafür müssen die beitragspflichtige Tätigkeit beziehungsweise das Einkommen und die entsprechende Beitragszahlung für konkrete Zeiträume nachvollziehbar sein.

Reicht ein altes Arbeitszeugnis aus?

Ein Arbeitszeugnis kann helfen, belegt aber nicht automatisch eine lückenlose Beitragszahlung. Zusammen mit weiteren Unterlagen oder einer konkreten Zeugenaussage kann es die Glaubhaftmachung unterstützen.

Kann eine bereits laufende Altersrente noch korrigiert werden?

Ja, ein fehlerhafter bestandskräftiger Rentenbescheid kann nach § 44 SGB X überprüft werden. Für eine rückwirkende Nachzahlung gelten jedoch zeitliche Grenzen; die bloße Behauptung zusätzlicher Arbeitsjahre genügt auch hier nicht.