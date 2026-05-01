Rente: 14,4 Prozent Rentenkürzung lebenslang – Jobcenter kann das ab 2027 verlangen

Lesedauer 6 Minuten

Wer derzeit Bürgergeld bezieht und 63 Jahre oder älter ist, lebt bis zum 31. Dezember 2026 unter einem gesetzlichen Schutzschirm: Das Jobcenter darf keine Zwangsverrentung einleiten. Ab dem 1. Januar 2027 fällt dieser Schutz — zumindest nach aktueller Rechtslage.

Betroffene, die dann mindestens 35 Versicherungsjahre aufweisen, können aufgefordert werden, eine vorzeitige Altersrente mit dauerhaften Abschlägen zu beantragen. Wer dieser Aufforderung nicht widerspricht, riskiert eine lebenslange Rentenkürzung von bis zu 14,4 Prozent.

Doch das Jobcenter hat in diesem Verfahren nicht das letzte Wort. Die Rechtsordnung kennt präzise Schutzgründe, die eine Zwangsverrentung blockieren oder verzögern. Wer diese Gründe kennt und rechtzeitig geltend macht, hat reale Chancen — und jeder Monat, den der Rentenbeginn sich nach hinten verschiebt, reduziert die dauerhafte Kürzung.

Was ab 2027 droht: Die Zwangsverrentung

Bürgergeld ist nachrangig — wer eine andere Einnahmequelle erschließen kann, muss das tun. Zu diesen vorrangigen Leistungen gehört nach § 12a SGB II die Altersrente. Das Moratorium schützt bis zum 31. Dezember 2026 vor einer Aufforderung, eine vorzeitige Altersrente zu beantragen. Verlängert der Gesetzgeber diese Schutzregel nicht, kehrt die alte Praxis zurück — und das Jobcenter darf wieder auf eine Frührente mit Abschlägen drängen.

Das Verfahren läuft in zwei Stufen ab. Zunächst fordert das Jobcenter schriftlich auf, einen Rentenantrag zu stellen — mit Fristsetzung. Kommt die betroffene Person nicht nach, kann der Träger den Antrag nach § 5 Abs. 3 SGB II stellvertretend selbst stellen und das Rentenverfahren gegen den Willen des Betroffenen führen.

Die Aufforderung selbst ist ein Verwaltungsakt — und gegen ihn kann Widerspruch eingelegt werden, bevor das Rentenverfahren überhaupt beginnt.

Betroffen sind ausschließlich Grundsicherungsbeziehende — ab Juli 2026 heißt die Leistung Grundsicherungsgeld — mit mindestens 35 Versicherungsjahren in der gesetzlichen Rentenversicherung. Wer diese Grenze nicht erreicht, ist auch nach 2026 nicht gefährdet.

Wichtig: Das Moratorium schützt nur vor der vorzeitigen Rente mit Abschlägen. Die Pflicht, eine abschlagsfreie Rente zu beantragen, sobald alle Voraussetzungen vorliegen, gilt unverändert weiter.

Fünf Schutzgründe gegen die Zwangsverrentung

Die Verordnung zur Vermeidung unbilliger Härten durch Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente — die Unbilligkeitsverordnung — regelt abschließend, in welchen Fällen eine Zwangsverrentung unzulässig ist. Das Bundessozialgericht stellte mit Urteil vom 19. August 2015 (B 14 AS 1/15 R) klar: Diese Tatbestände sind nicht erweiterbar. Fünf Schutzgründe sollte jeder kennen:

Schutzgrund 1 — ALG I-Aufstocker: Wer Bürgergeld nur aufstockend bezieht, weil gleichzeitig ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I besteht, ist absolut geschützt. Der Arbeitslosengeldanspruch steht unter verfassungsrechtlichem Eigentumsschutz — eine Zwangsrente, die diesen Anspruch erlöschen lässt, ist unzulässig. Dieser Schutzgrund lässt keinen Ermessensspielraum.

Schutzgrund 2 — Abschlagsfreie Rente in nächster Zukunft: Wer in nächster Zukunft eine abschlagsfreie Altersrente beanspruchen kann, muss vorher keine geminderte Rente beantragen. Die Praxis legt einen Zeitraum von wenigen Monaten zugrunde. Das ist besonders relevant für Personen, die 45 Versicherungsjahre knapp vor dem Erreichen stehen oder wegen Schwerbehinderung früher abschlagsfrei in Rente gehen können. Wer durch Widerspruch einige Monate gewinnt, kann diesen Schutzpunkt aktiv herbeiführen.

Schutzgrund 3 — Laufende sozialversicherungspflichtige Beschäftigung: Solange eine Bürgergeldbeziehende tatsächlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist oder aus Selbstständigkeit ein entsprechend hohes Einkommen erzielt — und diese Tätigkeit den überwiegenden Teil der Arbeitskraft beansprucht — ist die Zwangsverrentung unzulässig.

Schutzgrund 4 — Bevorstehende Beschäftigung: Wer nachweisen kann, dass eine entsprechende Erwerbstätigkeit in nächster Zukunft aufgenommen wird, ist ebenfalls geschützt. Der Nachweis ist streng: Es bedarf eines schriftlichen Arbeitsvertrages oder einer ebenso verbindlichen schriftlichen Zusage. Mündliche Jobzusagen reichen nicht. Hat jemand diesen Schutzgrund einmal geltend gemacht, ist eine erneute Berufung darauf ausgeschlossen.

Schutzgrund 5 — Die Grundsicherungsfalle: Seit dem 1. Januar 2017 ist gesetzlich geregelt, dass eine erzwungene Frühverrentung unzulässig ist, wenn sie die betroffene Person direkt in die nächste Bedürftigkeit treibt: weil die vorzeitige Rente so gering ist, dass danach Grundsicherung beim Sozialamt nötig wäre. Dieser Schutzgrund ist in der Praxis der bedeutendste — weil er besonders häufig greift und vom Jobcenter besonders häufig übersehen wird.

Die gefährlichste Falle: Wenn die Rente in Grundsicherung im Alter mündet

Wer durch eine Zwangsverrentung aus dem SGB II ausscheidet, landet bei einer niedrigen Altersrente direkt beim Sozialamt — denn die Grundsicherung im Alter für Rentner, die von ihrer Rente nicht leben können, wird nicht vom Jobcenter, sondern von der Gemeinde gezahlt.

📚 Lesen Sie auch: Ist die Beamtenpension wirklich so viel mehr höher als die Rente?

Dort gelten wesentlich strengere Vermögensregeln als beim Jobcenter. Wer durch den Systemwechsel Vermögen verliert, das er bei regulärem Renteneintritt behalten hätte, erleidet einen konkreten, dauerhaften Schaden.

Die Unbilligkeitsverordnung trägt dem Rechnung. Ist die erzwungene Frühverrentung so, dass die betroffene Person anschließend hilfebedürftig nach dem SGB XII wird, ist sie unzulässig. Als Faustregel gilt: Wenn 70 Prozent der Rente, die bei Erreichen der Regelaltersgrenze zu erwarten wäre, niedriger ist als der aktuelle SGB-II-Bedarf, ist die Zwangsverrentung rechtswidrig.

Klaus B., 63, aus Dortmund, bezieht seit drei Jahren Bürgergeld. Er hat 35 Versicherungsjahre — viele davon in Niedriglohnbeschäftigung. Die Rentenauskunft der DRV weist eine zu erwartende Regelaltersrente von 920 Euro aus, falls er bis zur Regelaltersgrenze bleibt.

Sein monatlicher SGB-II-Bedarf liegt bei rund 1.060 Euro — 563 Euro Regelbedarf plus knapp 500 Euro Miete. Die Rechnung: 70 Prozent von 920 Euro ergibt 644 Euro — deutlich unter dem Bedarf von 1.060 Euro. Die Zwangsverrentung wäre in seinem Fall unzulässig.

Das Jobcenter muss diese Prüfung vor jeder Aufforderung durchführen. Tut es das nicht, ist der Bescheid bereits wegen fehlerhafter Ermessensausübung angreifbar.

Wer nicht sicher ist, ob dieser Schutzgrund greift, braucht eine aktuelle Renteninformation von der Deutschen Rentenversicherung. Diese zeigt die voraussichtliche Rente bei Erreichen der Regelaltersgrenze. Liegt 70 Prozent dieses Betrages unter dem eigenen Bürgergeld-Bedarf, greift der Schutz.

Ermessen statt Schema F — warum viele Jobcenter-Bescheide scheitern

Das Bundessozialgericht hat 2015 eine zweite, oft unterschätzte Weiche gestellt: Die Aufforderung zur Rentenantragstellung steht im Ermessen des Jobcenters. Das bedeutet: Das Jobcenter muss im Einzelfall abwägen und begründen — es darf nicht alle Betroffenen mit 63 Jahren und 35 Versicherungsjahren gleichförmig anschreiben. Eine Aufforderung ohne individuelle Ermessensausübung ist rechtswidrig.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Viele Jobcenter versenden solche Aufforderungen mit standardisierten Formulierungen. Das eröffnet eine direkte rechtliche Angriffsfläche. Der Widerspruch kann damit begründet werden, dass kein erkennbares Ermessen ausgeübt wurde oder atypische Umstände — Gesundheitszustand, Pflegesituation in der Familie, nahe bevorstehende Rentenansprüche — nicht berücksichtigt wurden.

Das Jobcenter muss außerdem prüfen, ob einer der Schutzgründe der Unbilligkeitsverordnung greift.

Fehlt diese Prüfung im Bescheid, reicht als Widerspruchsbegründung der Hinweis: Das Jobcenter hat weder eine Ermessensabwägung dokumentiert noch die Schutzgründe der Unbilligkeitsverordnung geprüft. Das allein genügt für eine Aufhebung im Widerspruchsverfahren.

Widerspruch, Eilantrag, Verfahrenstaktik

Wer eine Aufforderung zur Rentenantragstellung erhält, muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich Widerspruch einlegen. Diese Frist ist nicht verlängerbar. Im Widerspruch sollten alle zutreffenden Schutzgründe vollständig geltend gemacht werden — mehrere Schutzgründe nebeneinander verstärken die Rechtsposition.

Belege gehören dazu: Rentenhöhe laut DRV-Auskunft, eigener Gesamtbedarf, Beschäftigungsnachweise, bevorstehende Rentenansprüche.

Der Zeitgewinn hat messbaren finanziellen Wert: Jeder Monat, den der Rentenbeginn sich nach hinten verschiebt, spart 0,3 Prozentpunkte dauerhaften Abschlag. Wer durch das Widerspruchsverfahren sechs Monate gewinnt, zahlt 1,8 Prozentpunkte weniger Abschlag lebenslang.

Zudem läuft das Bürgergeld während des Widerspruchsverfahrens ungekürzt weiter — eine Weigerung, den Rentenantrag zu stellen, ist kein sanktionierter Pflichtenverstoß. Das Jobcenter darf die Leistung dafür nicht kürzen.

Besteht akute Gefahr, dass das Jobcenter den Rentenantrag selbst stellt, bevor der Widerspruch entschieden ist, kann beim Sozialgericht eine einstweilige Anordnung beantragt werden. Sie stoppt das Verfahren vorläufig und schützt die Rechtsposition bis zur endgültigen Entscheidung. Sozialverbände wie VdK oder SoVD unterstützen dabei kostenlos.

Was Sie 2026 noch tun können

Das Moratorium läuft in weniger als acht Monaten aus. Wer die verbleibende Zeit nutzt, kann seine Ausgangslage für 2027 erheblich verbessern.

Die Renteninformation von der DRV — kostenlos online oder per Post beantragbar — zeigt die voraussichtliche Rente bei Regelaltersgrenze. Nur wer diesen Wert kennt, kann prüfen, ob der Grundsicherungsfallen-Schutzgrund greift. Gleichzeitig sollte die Kontenklärung angestoßen werden: Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und Ausbildungszeiten, die noch nicht erfasst sind, können die Rentenhöhe und die Versicherungsjahre erhöhen.

Wer knapp unter der 45-Jahre-Grenze liegt, sollte prüfen, ob sich der Abstand schließen lässt — etwa durch einen Minijob mit Versicherungspflicht.

Wer eine gesundheitliche Beeinträchtigung hat, sollte die Frage eines Schwerbehindertenantrags prüfen. Ein anerkannter Grad der Behinderung von mindestens 50 kann unter bestimmten Voraussetzungen zu einer abschlagsfreien Frühverrentung führen — und entzieht damit dem Jobcenter die Grundlage für eine erzwungene Verrentung mit Abschlägen.

Was nicht mehr geht: Wer einen Bescheid widerspruchslos akzeptiert, verliert jeden Anspruch auf Rückabwicklung.

Ein bestandskräftiger Rentenbescheid — auch ein vom Jobcenter gestellter — ist nicht rückgängig zu machen. Die dauerhaften Abschläge bleiben lebenslang bestehen, auch wenn sich später herausstellt, dass die Aufforderung ursprünglich rechtswidrig war. Es gibt keinen zweiten Anlauf.

Häufige Fragen zur Zwangsverrentung

Kann das Jobcenter mich schon jetzt zur Rente drängen?

Nein. Das gesetzliche Moratorium gilt bis zum 31. Dezember 2026. Wer dennoch ein entsprechendes Schreiben erhält, sollte sofort widersprechen und eine Sozialberatungsstelle aufsuchen.

Schützt mich die Unbilligkeitsverordnung automatisch?

Nein. Die Schutzgründe müssen aktiv geltend gemacht werden — im Widerspruch, mit Belegen. Das Jobcenter ist zwar zur Prüfung verpflichtet, tut das erfahrungsgemäß nicht immer vollständig. Wer schweigt, verliert den Schutz.

Was passiert, wenn das Jobcenter selbst den Rentenantrag stellt?

Ein laufender Widerspruch hindert das Jobcenter nicht automatisch daran. Deshalb ist die einstweilige Anordnung beim Sozialgericht als Eilmaßnahme so wichtig — sie stoppt das Verfahren, bevor ein Rentenbescheid ergeht.

Zählen Zeiten im Bürgergeld als Versicherungsjahre?

Bürgergeld-Zeiten selbst zählen nicht für die 45-Jahres-Grenze der abschlagsfreien Rente. Für die 35-Jahres-Grenze können sie unter bestimmten Bedingungen relevant sein.

Wer gleichzeitig geringfügig beschäftigt war und die Versicherungspflicht nicht abgewählt hat, erwirbt vollwertige Versicherungszeiten. Die DRV gibt dazu Auskunft.

Was passiert, wenn die Rente zu klein ist und nicht zum Leben reicht?

Wer nach einer vorzeitigen Rente seinen Lebensunterhalt nicht decken kann, hat zwei Optionen: Wohngeld bei der Wohngeldstelle oder Grundsicherung im Alter beim Sozialamt.

Wohngeld ist die deutlich günstigere Variante, weil dabei keine Vermögensprüfung nach SGB-XII-Maßstäben stattfindet. Wer diese Konstellation frühzeitig durchrechnet, kann die Systemwahl nach dem Rentenbeginn strategisch vorbereiten.

Quellen:

Gesetze im Internet / BMJ: § 12a SGB II — Vorrangige Leistungen, Gesetze im Internet / BMJ: Verordnung zur Vermeidung unbilliger Härten durch Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente (UnbilligkeitsV), BGBl. I S. 734 vom 14. April 2008, geändert BGBl. I S. 2210 vom 4. Oktober 2016, Bundessozialgericht: Urteil vom 19. August 2015, B 14 AS 1/15, Bundessozialgericht: Urteil vom 23. Juni 2016, B 14 AS 46/15 R