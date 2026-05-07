Rentner wollte mehr GdB beantragen – jetzt ist sein Schwerbehindertenstatus weg

Wer einen Erhöhungsantrag beim Versorgungsamt stellt, will mehr – und riskiert dabei, das Bestehende zu verlieren. Denn jeder Antrag auf Neufeststellung des Grads der Behinderung öffnet die gesamte Akte für eine Vollprüfung, nicht nur den beantragten Teilaspekt.

Das Versorgungsamt kann den GdB danach erhöhen, bestätigen oder senken. Wer dieses Risiko unterschätzt, verliert im schlimmsten Fall den Schwerbehindertenstatus und damit Kündigungsschutz, Zusatzurlaub und den Zugang zur vorgezogenen Schwerbehindertenrente.

GdB-Herabstufung durch Erhöhungsantrag: Wie das Versorgungsamt die gesamte Akte neu bewertet

Die Rechtsgrundlage für das, was viele Betroffene als Überraschung erfahren, steht seit Jahrzehnten im Gesetz. Nach § 152 SGB IX wird der GdB auf Antrag festgestellt – und zwar immer zum Zeitpunkt der Antragstellung, nach aktuellem Stand der gesundheitlichen Verhältnisse und nach aktuellen Bewertungsmaßstäben.

Wer mehr GdB beantragen will, löst damit zwingend eine Neubewertung des Gesamt-GdB aus. Die Behörde prüft, ob die Summe aller Funktionsbeeinträchtigungen heute noch denselben Gesamt-GdB rechtfertigt wie beim letzten Bescheid – nicht addiert, sondern in ihrer Gesamtwirkung auf die Teilhabe am Leben betrachtet.

Das bedeutet konkret: Verbessert sich eine der bisher anerkannten Beeinträchtigungen zwischen dem alten und dem neuen Bescheid – auch nur auf dem Papier, durch Formulierungen in Befundberichten oder durch geänderte Bewertungsmaßstäbe –, kann das Versorgungsamt den Gesamt-GdB absenken, selbst wenn die neue Diagnose, wegen der der Antrag gestellt wurde, real existiert und sich verschlechtert hat.

Wer nur die neue Erkrankung im Blick hat und die Altsituation für sicher hält, hat die Logik des Verfahrens missverstanden.

Werner K., 63 Jahre alt, aus Osnabrück, lernte das auf die harte Tour. Seit 2021 hatte er einen GdB von 60, anerkannt nach einer Darmkrebserkrankung mit fünfjähriger Heilungsbewährungszeit.

Ende 2025, kurz vor seinem geplanten Renteneintritt, stellte er einen Erhöhungsantrag wegen einer hinzugekommenen Kniearthrose. Das Versorgungsamt holte aktuelle Befundberichte ein.

Weil die Heilungsbewährungszeit inzwischen abgelaufen war und die verbleibenden Krebsfolgeschäden nach den seit Oktober 2025 geltenden VersMedV-Grundsätzen geringer eingestuft wurden, setzte das Amt den Gesamt-GdB auf 40 fest. Mit GdB 40 ist der Anspruch auf die Schwerbehindertenrente, auf die Werner K. seine gesamte Finanzplanung aufgebaut hatte, entfallen.

Drei Hochrisiko-Momente: Wann die GdB-Herabstufung besonders wahrscheinlich ist

Nicht jeder Erhöhungsantrag endet mit einer Herabstufung. Das Risiko steigt jedoch erheblich, wenn einer von drei konkreten Faktoren zutrifft.

Heilungsbewährung läuft aus. Nach einer schweren Erkrankung – am häufigsten Krebs, aber auch nach Organtransplantationen – wird ein deutlich erhöhter GdB befristet anerkannt, um das Rückfallrisiko abzubilden. Diese Heilungsbewährungszeit beträgt je nach Erkrankung zwischen zwei und fünf Jahren und ist im Feststellungsbescheid oft nicht ausdrücklich als Befristung kenntlich gemacht.

Wer nach fünf rückfallfreien Jahren erstmals einen Erhöhungsantrag stellt, präsentiert dem Versorgungsamt genau den Anlass für eine Vollprüfung: Der Ablauf der Heilungsbewährungszeit gilt als wesentliche Änderung der Verhältnisse. Dass eine neue Diagnose real existiert, ändert daran nichts.

Kurz vor dem geplanten Renteneintritt. Viele Menschen mit Schwerbehinderung planen ihren Ruhestand auf Basis des aktuellen GdB. Wer mit GdB 50 oder mehr einen Änderungsantrag stellt, ermöglicht der Behörde, den gesamten Gesundheitszustand zum ungünstigsten Moment vollständig neu zu prüfen.

Fällt der GdB dabei unter 50, ist die Grundvoraussetzung für die vorgezogene Schwerbehindertenrente weg – und die Schutzfrist von drei Monaten reicht oft nicht aus, um die Rentenplanung anzupassen. Besonders gefährlich ist ein Antrag in den letzten 12 bis 18 Monaten vor dem geplanten Rentenbeginn.

VersMedV-Reform Oktober 2025: neue Maßstäbe für alle Bestandsbescheide. Seit dem 3. Oktober 2025 gilt eine grundlegend überarbeitete Fassung der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV). Die sechste Änderungsverordnung hat den Teil A der Versorgungsmedizinischen Grundsätze neu gefasst – die Regeln, nach denen GdB und Gesundheitsmerkmale bewertet werden.

Kern der Reform ist ein Perspektivwechsel: Entscheidend ist nicht mehr die Diagnose, sondern die nachgewiesene Beeinträchtigung der Teilhabe im Alltag. Wer in einem Antrag nur Diagnosenamen und Medikamentenlisten liefert, ohne zu beschreiben, was davon konkret nicht mehr möglich ist, läuft Gefahr, nach den neuen Grundsätzen niedriger eingestuft zu werden als nach dem alten Standard.

Das betrifft auch Bestandsbescheide: Sobald ein Änderungsantrag das Verfahren neu eröffnet, bewertet das Versorgungsamt nach den aktuell gültigen Grundsätzen – nicht nach denen, die beim Erstbescheid galten.

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§ 48 SGB X und VersMedV-Reform: Wann eine Herabstufung rechtlich zulässig ist

Das Versorgungsamt kann einen bestehenden GdB-Bescheid nicht nach Belieben aufheben. Die Rechtsgrundlage, § 48 SGB X, verlangt eine wesentliche Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse. Eine wesentliche Änderung ist nach der Rechtsprechung dann gegeben, wenn sich der Gesamt-GdB dadurch um mindestens zehn Punkte verändern würde.

Die sechste VersMedV-Änderungsverordnung fügt eine neue Dimension hinzu: Die reformierten Grundsätze gelten als Änderung der rechtlichen Verhältnisse. Einen Altbescheid ohne jeden Anlass aufzuheben, bleibt verboten.

Sobald aber die betroffene Person selbst einen Antrag stellt oder eine Heilungsbewährung ausläuft, hat das Amt den konkreten Anlass für eine Vollprüfung nach neuen Maßstäben. Eine Bestandsschutz-Garantie für ältere Bescheide wurde vom DGB gefordert – durchgesetzt wurde sie nicht. Wer sein Verfahren selbst eröffnet, trägt das Risiko der Neubewertung vollständig.

Beweislast und Verfahrensrechte: Was das Versorgungsamt nicht darf

Das Recht schützt Betroffene mit klaren Verfahrensanforderungen. Vor jeder Herabsetzung muss die Behörde eine Anhörung durchführen – Betroffene haben das Recht, innerhalb der gesetzten Frist Stellung zu nehmen und aktuelle ärztliche Unterlagen nachzureichen. Diese Anhörung ist keine Formalie, sondern die letzte Chance, das Ergebnis vor dem Bescheid zu beeinflussen.

Die Beweislast liegt vollständig beim Versorgungsamt. Das hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg im Juni 2025 (Az. L 11 SB 24/23) ausdrücklich bestätigt: Die Behörde muss die behauptete Verbesserung des Gesundheitszustands lückenlos medizinisch belegen. Restzweifel gehen zulasten der Behörde, nicht zulasten der Betroffenen.

Pauschale Formulierungen wie „deutliche Besserung” ohne konkrete Befunde reichen als Grundlage für eine Herabsetzung nicht aus.

War ein bestehender GdB-Bescheid möglicherweise von Anfang an zu hoch angesetzt, muss das Versorgungsamt zusätzlich ein förmliches Abschmelzungsverfahren durchführen und die Rechtswidrigkeit des alten Bescheids ausdrücklich feststellen – ein vereinfachtes Herunterschreiben des GdB-Werts ist ausgeschlossen.

Das Bundessozialgericht hat diese Anforderung in einem Urteil aus dem Jahr 2013 (Az. B 9 SB 6/12 R) verbindlich festgelegt. Ein Herabsetzungsbescheid, der das umgeht, ist anfechtbar.

GdB-Herabstufung erhalten: Sofortmaßnahmen mit klaren Fristen

Wer einen Herabsetzungsbescheid erhält, hat genau einen Monat Zeit für den Widerspruch, gerechnet ab dem Tag der Zustellung. Diese Frist ist unveränderlich. Wer sie versäumt, macht den Bescheid bestandskräftig. Ein fristwahrender Widerspruch ohne vollständige Begründung ist zulässig:

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„Hiermit lege ich fristwahrend Widerspruch ein. Begründung folgt nach Akteneinsicht.” Dieser Satz sichert die Frist; die Begründung kann nachgereicht werden.

Parallel zum Widerspruch sollten Sie sofort Akteneinsicht beantragen. Nur wer die vollständige Versorgungsakte kennt, kann prüfen, auf welchen medizinischen Unterlagen die Entscheidung tatsächlich basiert – und ob die Behörde die Beweislast für eine Besserung erfüllt hat oder nicht. Häufig zeigt sich dabei, dass Befunde veraltet sind, missinterpretiert wurden oder neue Gutachten auf einem unvollständigen Aktenbild beruhen.

Die Begründung des Widerspruchs mit aktuellen ärztlichen Stellungnahmen, die gezielt die Funktionsausfälle und Teilhabebeeinträchtigungen beschreiben, erhöht die Erfolgsaussichten erheblich.

Solange der Widerspruch läuft, ist der Bescheid nicht unanfechtbar. Die dreimonatige Schutzfrist nach § 199 SGB IX beginnt erst, wenn der Bescheid Bestandskraft erlangt hat – also nach einer abweisenden Widerspruchsentscheidung oder wenn die Monatsfrist ungenutzt verstreicht.

Solange das Widerspruchsverfahren offen ist, bleiben alle Rechte und Nachteilsausgleiche aus der Schwerbehinderung erhalten. Wer nicht widerspricht, setzt die Uhr in Gang.

Achtung vor einer Lücke: Die sozialrechtliche Schutzfrist gilt nicht im Steuerrecht. Seit Januar 2026 übermitteln Versorgungsämter den neuen GdB automatisch an die Finanzverwaltung, sobald ein Änderungsbescheid rechtskräftig ist. Der Behinderten-Pauschbetrag sinkt damit im Steuerrecht früher als im Sozialrecht. Wer einen Lohnsteuerfreibetrag in den ELStAM eingetragen hat, muss prüfen, ob dieser nach der Herabstufung noch stimmt.

GdB-Herabstufung und Schwerbehindertenrente 2026: Was die neuen Regeln bedeuten

Wer seine Rentenplanung auf dem Schwerbehindertenstatus aufgebaut hat, steht nach einer GdB-Herabstufung unter 50 vor einer veränderten Ausgangslage. Seit dem 1. Januar 2026 gelten für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen neue Zugangsregeln nach § 37 SGB VI.

Der frühestmögliche Renteneintritt liegt bei vollendeten 62 Lebensjahren, bei 35 Versicherungsjahren und einem dauerhaft anerkannten GdB von mindestens 50. Wer zu diesem Zeitpunkt einsteigt, nimmt einen dauerhaften Rentenabschlag von bis zu 10,8 Prozent in Kauf – 0,3 Prozent pro Monat vor dem abschlagsfreien Rentenalter, das zwei Jahre vor der individuellen Regelaltersgrenze liegt.

Der frühere Vertrauensschutz für bestimmte Geburtsjahrgänge ist seit Januar 2026 ersatzlos weggefallen.

Sinkt der GdB unter 50, entfällt der Zugang zur Schwerbehindertenrente vollständig. Wer bis dahin seine Altersplanung darauf ausgerichtet hatte, muss entweder bis zur vollen Regelaltersgrenze warten oder eine normale Altersrente mit deutlich höheren Abschlägen in Kauf nehmen – ein Unterschied von Jahren, der sich im Rentenverlauf nicht mehr ausgleichen lässt.

Wer eine Herabsetzung erhalten hat und innerhalb der dreimonatigen Schutzfrist nach Bestandskraft des Bescheids einen Rentenantrag stellt, kann dieses Zeitfenster noch für den Zugang zur Schwerbehindertenrente nutzen – vorausgesetzt, die übrigen Voraussetzungen wie die 35 Versicherungsjahre sind erfüllt.

Den Rentenantrag sofort zu stellen, auch wenn der Rentenbeginn noch offen ist, sichert den Rechtsanspruch. Zurückziehen oder verschieben lässt sich das später noch; versäumte Schutzfristen können nicht zurückgedreht werden.

Wer vor einem Änderungsantrag steht und seinen Rentenbeginn in den nächsten 24 Monaten plant, sollte die Entscheidung wie eine finanzielle Entscheidung behandeln: mit vollständiger Akte, aktuellen Befundberichten, die Funktionsausfälle konkret beschreiben, und fachkundiger Beratung beim Sozialverband, Rentenberater oder Fachanwalt für Sozialrecht. Den Antrag zurückzustellen, ist eine Option. Den Bescheid nicht.

Häufige Fragen zur GdB-Herabstufung nach Erhöhungsantrag

Kann das Versorgungsamt meinen GdB senken, obwohl ich nur ein Merkzeichen beantragen wollte?

Ja. GdB und Merkzeichen werden im selben Feststellungsverfahren geprüft. Wer auch nur ein Merkzeichen beantragt, eröffnet das gesamte Verfahren und ermöglicht der Behörde, den Gesamt-GdB neu zu bewerten. Eine Beschränkung des Prüfgegenstands auf das beantragte Merkzeichen allein ist nicht möglich, wenn das Versorgungsamt auf Anhaltspunkte für eine Gesamtänderung stößt.

Schützt ein unbefristeter Schwerbehindertenausweis vor einer Herabstufung?

Nein. Der Aufdruck „unbefristet” bezieht sich auf die Gültigkeit des Ausweises als Dokument, nicht auf die Unveränderlichkeit des zugrunde liegenden GdB‑Bescheids. Jede Neufeststellung — ausgelöst durch einen eigenen Antrag, eine Heilungsbewährung oder eine behördlich angeordnete Überprüfung — kann zu einer Herabsetzung führen, solange die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Was passiert mit meinem Kündigungsschutz, wenn der GdB unter 50 sinkt?

Der besondere Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen erlischt mit dem Ende des Schwerbehindertenstatus. Innerhalb der dreimonatigen Schutzfrist nach Bestandskraft des Bescheids bleibt er noch erhalten.

Danach entfällt er, sofern kein Widerspruchs- oder Klageverfahren den Bescheid noch aufhält. Wer während eines Rechtsstreits vorläufigen Schutz benötigt, kann beim Sozialgericht einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz stellen.

Kann ich nach einer Herabstufung erneut einen Erhöhungsantrag stellen?

Ja, aber erst wenn sich die gesundheitliche Situation tatsächlich verändert hat und dies durch aktuelle Befundberichte belegt werden kann. Einen Erhöhungsantrag allein zu stellen, um eine kurz zuvor verfügte Herabstufung zu korrigieren, reicht nicht aus – das Versorgungsamt würde denselben Gesundheitszustand ohne neue Erkenntnisse erneut prüfen.

Der bessere Weg ist meist der Widerspruch gegen den Herabsetzungsbescheid selbst, solange die Monatsfrist läuft.

Gilt die dreimonatige Schutzfrist auch für die Steuervorteile?

Nicht vollständig. Im Sozialrecht bleibt der Schwerbehindertenstatus drei Monate nach Bestandskraft erhalten. Im Steuerrecht gilt diese Schutzfrist nicht – der Bundesfinanzhof hat das ausdrücklich festgestellt. Das Finanzamt rechnet mit dem neuen, niedrigeren GdB ab dem Bescheiddatum.

Wer ab Januar 2026 in das automatische Übermittlungsverfahren eingewilligt hat, erlebt diesen Bruch noch schneller, weil die Daten automatisch weitergeleitet werden.

Quellen

Dejure.org: § 152 SGB IX – Feststellung der Behinderung, Ausweise (Gesetzestext)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter (BIH): Änderungen der Versorgungsmedizin-Verordnung zum 3. Oktober 2025

reha-recht.de (DVfR): Versorgungsmedizin-Verordnung geändert – Teilhabeorientierung gestärkt, Oktober 2025

Bundesgesetzblatt 2025 I Nr. 228 vom 2. Oktober 2025: Sechste Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung

ver.di Informationsblatt: Änderungen 2026 für Menschen mit Schwerbehinderung (§ 37 SGB VI)