Bürgergeld: KdU-Richtwerte 2026 im Bundesländer-Vergleich, hier zittern die Mieter – Tabelle

Lesedauer 5 Minuten

Wenn das Bürgergeld am 1. Juli 2026 zum Grundsicherungsgeld wird, kippt zugleich der wichtigste Schutz beim Wohnen: Die kommunale Mietobergrenze wird zur harten Grenze ab dem ersten Tag. Wer in einer Wohnung lebt, deren Bruttokaltmiete das Anderthalbfache des örtlichen Richtwerts überschreitet, bekommt nur noch bis zu dieser Schwelle erstattet.

Die Differenz schultert er aus dem Regelsatz von 563 Euro. Wie hart das trifft, hängt fast ausschließlich vom Wohnort ab — und das Gefälle zwischen den Bundesländern ist enorm.

Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des SGB II, am 5. März 2026 vom Bundestag beschlossen und am 16. April im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. 2026 I Nr. 107), schreibt die 1,5-fach-Deckelung in § 22 Abs. 1 SGB II fest. Die zwölfmonatige Karenzzeit bleibt formal bestehen, verliert aber ihren Sinn für alle, deren Miete oberhalb dieser Grenze liegt.

Eine IAB-Auswertung von 192.231 Bedarfsgemeinschaften zeigt: 35,3 Prozent der Neuzugänge ins SGB II wohnten 2022 schon zu Beginn des Bezugs in einer Wohnung, die das Jobcenter für unangemessen hielt. 6,9 Prozent — rund jede fünfzehnte Bedarfsgemeinschaft — lagen sogar oberhalb der neuen 1,5-fach-Schwelle. Genau diese Gruppe verliert ab Juli ihren Schutz.

1,5-fach-Deckel: So funktioniert die neue Mechanik

Die abstrakt angemessene Bruttokaltmiete legt nicht der Bund, sondern jede Kommune über ein schlüssiges Konzept fest. Heizkosten laufen wie bisher als eigener Posten und werden von Beginn an auf Angemessenheit geprüft. Neu ist allein, dass jeder Cent oberhalb der 1,5-fachen Mietobergrenze ab dem ersten Tag des Leistungsbezugs nicht mehr als Bedarf anerkannt wird.

Bisher griff diese Prüfung erst nach zwölf Monaten Karenzzeit. Die Härtefallklausel, die im parlamentarischen Verfahren ergänzt wurde, erlaubt Ausnahmen nur, wenn die Mehrkosten unabweisbar sind oder Kinder in der Bedarfsgemeinschaft leben — auf Grundlage einer Einzelfallprüfung, nicht automatisch.

Ein Rechenbeispiel macht die Wirkung sichtbar: In Berlin liegt die Bruttokaltmiete für einen Ein-Personen-Haushalt bei 449 Euro. Der 1,5-fach-Deckel beträgt damit 673,50 Euro.

Wer eine Wohnung für 750 Euro Bruttokaltmiete bewohnt, bekommt ab Juli 76,50 Euro monatlich nicht mehr ersetzt. Das sind 918 Euro im Jahr — Geld, das aus dem Regelsatz für Lebensmittel, Strom und Kleidung herausgeschnitten wird.

Bundesländer-Vergleich: Wo der Deckel besonders eng schneidet

Da KdU-Richtwerte kommunal festgelegt werden, gibt es keinen einheitlichen Landeswert. Die folgende zweispaltige Übersicht zeigt für acht Bundesländer eine Stichprobe — jeweils die größte Stadt mit veröffentlichtem 2026-Richtwert.

Der Unterschied zwischen München und Berlin beträgt bei der Single-Wohnung 462 Euro Bruttokaltmiete, beim 1,5-fach-Deckel sogar 693 Euro. Das ist mehr als ein kompletter Regelsatz Differenz — und betrifft denselben gesetzlichen Anspruch.

Bundesland (Stadt, Stand) Bruttokaltmiete 1 Person → 1,5-fach-Deckel ab 1.7.2026 Bayern (München, 01/2026) 911 € → 1.367 € Hessen (Frankfurt am Main, 06/2024) 786 € → 1.179 € Nordrhein-Westfalen (Köln, 01/2025) 677 € → 1.016 € Hamburg (03/2024) 573 € → 860 € Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, 11/2024) 546 € → 819 € Bremen (03/2025) 539 € → 808 € Niedersachsen (Hannover, 06/2024) 499 € → 749 € Sachsen (Dresden, 01/2025) 451 € → 676 € Berlin (10/2023) 449 € → 674 € Sachsen (Leipzig, 12/2025) 358 € → 536 €

Quelle: KdU-Richtlinien der jeweiligen Jobcenter, eigene Berechnung des 1,5-fach-Werts. Bruttokaltmiete = Kaltmiete plus kalte Nebenkosten, ohne Heizkosten.

Für die übrigen Bundesländer fehlen einheitlich publizierte Vergleichswerte. Stuttgart als baden-württembergische Landeshauptstadt veröffentlicht ausschließlich Nettokaltmieten (563 Euro für eine Person), wodurch der direkte Vergleich nicht möglich ist.

Aus IAB-Daten lässt sich das tatsächliche Gefälle aber breiter ablesen: Die durchschnittlich gezahlten Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft reichen von 243 Euro im thüringischen Kreis Hildburghausen bis 609 Euro in München. Das ist ein Faktor von 2,5 — zwischen Regionen desselben Sozialgesetzbuchs.

Wer am häufigsten oberhalb der Deckelung wohnt

Die IAB-Studie von Sebastian Bähr, Andreas Mense und Katja Wolf (IAB-Forum, 2. Februar 2026) zeigt, dass die neue Schwelle nicht zufällig trifft. Alleinerziehende lagen 2022 zu 44,9 Prozent oberhalb des Richtwerts, knapp zehn Prozent sogar oberhalb des 1,5-fachen.

Bei Paaren ohne minderjährige Kinder waren es 45,7 Prozent. Junge Alleinstehende unter 25 Jahren bewohnten dagegen meist kleine, günstige Wohnungen — bei ihnen lag die Quote oberhalb des 1,5-fachen Werts bei nur 2,8 Prozent. Mit dem Alter steigt der Anteil, in der Gruppe der 40- bis 54-Jährigen lag er bei 7,1 Prozent.

Auch Personen mit abgeschlossener Berufs- oder Hochschulausbildung sind überdurchschnittlich häufig betroffen — sie rutschen in die Grundsicherung mit Wohnungen, die einer früheren Erwerbsphase entsprachen und sich kurzfristig nicht abwerfen lassen.

Bundesweit beziffert das IAB die durchschnittliche Mietlücke der Alleinerziehenden auf 131 Euro pro Monat. Diese Differenz aus dem Regelsatz aufzubringen, der 2026 unverändert bei 563 Euro liegt, bedeutet rechnerisch, gut ein Viertel des täglichen Bedarfs zu streichen.

Dass dies für viele Haushalte nicht funktioniert, hat die Präsidentin des Deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz, in einer Pressemitteilung scharf formuliert: Wenn die Wohnkosten von Tag eins an gedeckelt werden, kommt es zwangsläufig zu Rückständen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Was Betroffene vor dem 1. Juli prüfen müssen

Wer bereits Bürgergeld bezieht, fällt nicht schlagartig in das neue Recht. Laufende Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. Juli 2026 begonnen haben, werden nach altem Recht zu Ende geführt. Die 1,5-fach-Deckelung greift erst mit dem nächsten Folgebescheid. Wer einen Erstantrag ab dem 1. Juli stellt, hat diesen Bestandsschutz dagegen nicht — bei ihm rechnet das Jobcenter ab Tag eins gegen den Deckel.

Praktisch zählen drei Schritte.

Erstens den eigenen kommunalen Richtwert einsehen, üblicherweise auf der Webseite des zuständigen Jobcenters unter Begriffen wie KdU-Richtlinie oder Mietobergrenze. Die tatsächliche Bruttokaltmiete dann mit dem Richtwert und dem 1,5-fachen Wert abgleichen.

Zweitens die Wohnungssuche dokumentieren, wenn ein Kostensenkungsverfahren droht: Anschreiben an Vermieter, Antworten, aufgerufene Inserate. Wer diesen Nachweis nicht führt, verliert seinen wichtigsten Einwand vor Gericht.

Drittens das Schreiben des Jobcenters auf Form prüfen. Eine Kostensenkungsaufforderung muss die Angemessenheitsgrenze konkret benennen, die Berechnung transparent darlegen und eine Frist setzen — in der Regel sechs Monate. Fehlt eines dieser Elemente, ist eine anschließende Kürzung regelmäßig rechtswidrig.

Petra M., 58, aus Dortmund hat das durchgespielt: Nach einer Krebserkrankung Kündigung 2025, Antrag auf Grundsicherung. Kaltmiete 780 Euro, örtlicher Richtwert für Einzelpersonen 470 Euro. Das 1,5-fache liegt bei 705 Euro. Unter dem neuen Recht würde das Jobcenter ihr ab Juli sofort nur noch 705 Euro anerkennen — 75 Euro Lücke jeden Monat aus einem Regelsatz von 563 Euro. Genau dieser Mechanismus war in der bisherigen Karenzzeit zwölf Monate lang ausgesetzt. Der Schutz endet, das Risiko bleibt.

Häufige Fragen zum 1,5-fach-Deckel im Bundesländer-Vergleich

Gilt die 1,5-fach-Grenze auch für Heizkosten? Nein. Heizkosten waren schon bisher von Beginn an auf Angemessenheit geprüft und werden separat behandelt. Die Karenzzeit hat ausschließlich für Kaltmiete und kalte Nebenkosten gegolten — die neue Deckelung ändert daran nichts.

Warum gibt es keine bundesweit einheitliche Mietobergrenze? § 22 SGB II überträgt die Festlegung dem kommunalen Träger. Jedes Jobcenter erstellt ein schlüssiges Konzept auf Basis des lokalen Mietspiegels. Mindestens alle zwei Jahre muss der Wert nach § 22c SGB II geprüft werden. Die zeitlichen Anpassungsrhythmen unterscheiden sich erheblich — Berlin wertet erst im Oktober 2026 wieder neu aus, andere Kommunen aktualisieren jährlich.

Was passiert, wenn ich nach Juli neu beantrage und meine Miete oberhalb des 1,5-fach-Werts liegt? Das Jobcenter erkennt die Wohnkosten ab dem ersten Bescheid nur bis zur neuen Schwelle an. In Bedarfsgemeinschaften mit Kindern oder bei nachweislich unabweisbaren Mehrkosten greift die Härtefallklausel — aber nur nach Einzelfallprüfung, nicht automatisch.

Die Reform schließt eine sozialpolitische Schutzlücke nicht — sie öffnet eine neue. Die Karenzzeit war kein bürokratisches Detail, sondern ein faktisches Sicherheitsnetz für ein Drittel aller Neuzugänge. Mit dem 1,5-fach-Deckel bleibt dieses Netz nur dort gespannt, wo der Wohnungsmarkt ohnehin nicht überlastet ist.

In den teuren Bundesländern und Großstädten beginnt der Mietdruck ab Juli am ersten Tag — und das Gefälle zwischen 358 Euro in Leipzig und 911 Euro in München zeigt, dass derselbe gesetzliche Anspruch in Deutschland sehr ungleich aufgehängt ist.

Quellen

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Bähr, Sebastian; Mense, Andreas; Wolf, Katja): Bei rund einem Drittel der Neuzugänge in die Grundsicherung liegen die Wohnkosten zu Beginn des Leistungsbezugs über dem ortsüblichen Richtwert, IAB-Forum, 2. Februar 2026.

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Mense, Andreas): Grundsicherung für Arbeitsuchende: Hohe Kosten der Unterkunft können die Integration in den Arbeitsmarkt erschweren, IAB-Forum, 2025.

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. 2026 I Nr. 107, verkündet am 16. April 2026.

Bundesagentur für Arbeit: Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende — Leistungen, Einkommen, Bedarfe, Wohnkosten.

Jobcenter München: KdU-Richtwerte 2026. Jobcenter Berlin: Wohnen und Heizung. Stadt Hamburg: Kosten der Unterkunft. Jobcenter Frankfurt: Wohnen in Frankfurt. Jobcenter Düsseldorf: Mietkostenrechner.