Rente: Rentnerin verliert Grundrentenzuschlag in Witwenrente fast vollständig

Wer nach dem Tod des Partners eine Witwenrente oder Witwerrente bezieht und dabei einen Grundrentenzuschlag im Bescheid findet, steht vor einer Einkommensprüfung, die sich von der gewöhnlichen Witwenrenten-Anrechnung grundlegend unterscheidet.

Für den Grundrentenzuschlag-Anteil gilt ein eigenes Prüfverfahren nach § 97a SGB VI, mit eigenen Freibeträgen, eigenen Stichtagen und dem Ergebnis, dass dieser Anteil vollständig auf null sinken kann.

Betroffen sind alle, deren verstorbener Partner mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten angesammelt hatte und deren eigenes Einkommen heute eine bestimmte Grenze überschreitet. Ab dem Stichtag 1. Juli 2026 trifft dieses System eine weitere Personengruppe, deren Einkommen sich durch die im Dezember 2025 vollzogene Integration des Erwerbsminderungsrenten-Zuschlags erhöht hat.

Wie die Hinterbliebenenrente überhaupt einen Grundrentenzuschlag enthält

Der Grundrentenzuschlag ist kein Bestandteil der Rentenversicherung, auf den man selbst einzahlt. Er entsteht aus der Lebensarbeitsbiografie des Versicherten: Mindestens 33 Jahre sogenannte Grundrentenzeiten sind Voraussetzung, darunter Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung oder Selbstständigkeit, Kindererziehungszeiten bis zum zehnten Lebensjahr des jüngsten Kindes sowie Pflegezeiten für Angehörige.

Hat der verstorbene Partner diese Jahre angesammelt und dabei unterdurchschnittlich verdient, enthält auch die davon abgeleitete Hinterbliebenenrente einen Grundrentenzuschlag. Wer beim Verstorbenen weniger als 33 Grundrentenzeiten zählt, ist nicht betroffen: kein Zuschlag, keine Sonderprüfung.

Der Zuschlag stammt also nicht aus dem eigenen Versicherungsverlauf der Witwe oder des Witwers, sondern aus dem des Verstorbenen. Für diesen Rentenanteil gelten besondere gesetzliche Regeln:

Die normale Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes greift auf ihn ausdrücklich nicht. Stattdessen läuft eine eigene, gesonderte Einkommensprüfung, die unabhängig von der regulären Witwenrenten-Prüfung funktioniert. Zwei parallele Prüfungen mit unterschiedlichen Maßstäben, unterschiedlichen Einkommensbegriffen und unterschiedlichen Stichtagen.

Die gesonderte Einkommensprüfung beim Grundrentenzuschlag der Hinterbliebenenrente

Geprüft wird das zu versteuernde Einkommen aus dem vorvergangenen Kalenderjahr. Für die Berechnung ab Januar 2026 ist also das Einkommen aus 2023 maßgeblich, ersatzweise aus 2022. Die Deutsche Rentenversicherung ruft diese Daten automatisch bei den Finanzbehörden ab, ohne dass Sie etwas tun müssen.

Als Einkommen zählen das zu versteuernde Einkommen, der steuerfreie Teil der eigenen Rente sowie versteuerte Kapitalerträge, sofern sie nicht bereits im zu versteuernden Einkommen enthalten sind.

Der Grundrentenzuschlag selbst wird dabei nicht gegen sich selbst angerechnet: Der entsprechende Rentenanteil wird von der Einkommensbasis abgezogen.

Die Freibeträge gelten ab Januar 2026 wie folgt. Für Alleinstehende bleibt das monatliche Einkommen bis 1.492 Euro vollständig anrechnungsfrei. Einkommen zwischen 1.492 und 1.909 Euro wird zu 60 Prozent auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Übersteigt das Einkommen 1.909 Euro, fließt der übersteigende Betrag vollständig ein.

Wer verheiratet ist oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt, profitiert von höheren Freibeträgen: Die untere Grenze liegt bei 2.327 Euro, die obere bei 2.744 Euro monatlich, mit derselben Staffelung. Berücksichtigt wird dabei das gemeinsame Haushaltseinkommen beider Partner.

Dass auch das Einkommen des Ehegatten in die Prüfung einfließt, ist seit Jahren geltendes Recht und seit November 2025 höchstrichterlich bestätigt. Das Bundessozialgericht wies eine Revision gegen diese Praxis zurück, Aktenzeichen B 5 R 9/24 R, Urteil vom 27. November 2025.

Die Richter betonten, dass der Grundrentenzuschlag als steuerfinanzierte Leistung dem Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum lässt. Wer die Ehegatten-Einkommensanrechnung als solche anfechten will, hat nach diesem Urteil keine realistische Aussicht mehr auf Erfolg.

Ilse K., 69 Jahre alt, lebt verwitwet in Köln. Ihr Mann Karl hatte 37 Jahre Grundrentenzeiten und bezog bis zu seinem Tod eine Altersrente. Aus dieser abgeleiteten Versicherungsbiografie erhält Ilse eine Witwenrente, in der die Deutsche Rentenversicherung einen Grundrentenzuschlag von 85 Euro monatlich ermittelt hat.

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Ilses eigenes Einkommen aus Altersrente und Betriebsrente aus früherer Teilzeit ergibt nach steuerlichem Maßstab rund 1.620 Euro monatlich. Das liegt 128 Euro über dem Freibetrag von 1.492 Euro. Die 60-Prozent-Anrechnung auf 128 Euro macht 76,80 Euro.

Vom rechnerischen Grundrentenzuschlag bleiben damit nur noch 8,20 Euro übrig, die tatsächlich ausgezahlt werden. Im Rentenbescheid steht der Zuschlag mit vollem Wert; was Ilse auf dem Konto sieht, ist eine andere Zahl.

Wer sowohl eigene Rente als auch Witwenrente mit Grundrentenzuschlag bezieht

Eine besonders belastende Konstellation entsteht, wenn die Witwe oder der Witwer zusätzlich zur Hinterbliebenenrente eine eigene Altersrente oder Erwerbsminderungsrente bezieht, die ihrerseits einen Grundrentenzuschlag enthält.

Die Deutsche Rentenversicherung hat dazu eindeutig Stellung genommen: Enthält sowohl die Versichertenrente als auch die Hinterbliebenenrente einen Grundrentenzuschlag, wird die Einkommensprüfung für beide Renten separat durchgeführt.

Wer in beiden Renten Grundrentenzuschläge hat, sieht beide möglicherweise anteilig oder vollständig gestrichen.

Hinzu kommt eine weitere Anrechnung, die den meisten Betroffenen unbekannt ist. Der Grundrentenzuschlag aus der eigenen Versichertenrente ist als Einkommen auf die Hinterbliebenenrente insgesamt anzurechnen, jedoch erst nach Abzug des Anteils, der durch die vorrangige gesonderte Prüfung bereits gemindert wurde.

Wer einen eigenen Grundrentenzuschlag hat, muss damit rechnen, dass er die Witwenrente verkleinert. Nicht weil die eigene Lebensleistung gegen die des verstorbenen Partners aufgerechnet wird, sondern weil das System jede Einkommensquelle separat bewertet.

Für die gesonderte Prüfung beim Grundrentenzuschlag der Hinterbliebenenrente zählt ausschließlich das eigene Einkommen des Hinterbliebenen. Eine neue Partnerschaft ohne Eheschließung ändert daran nichts: Partnereinkommen zählt nur bei Ehe oder eingetragener Lebenspartnerschaft.

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Zwei Stichtage, zwei Regeln: Warum ab Juli 2026 nochmals neu gerechnet wird

Die normale Einkommensanrechnung auf die Hinterbliebenenrente insgesamt, also die Prüfung ob das Gesamteinkommen den Freibetrag von 1.076,86 Euro übersteigt, wird jährlich zum 1. Juli angepasst.

Die gesonderte Prüfung des Grundrentenzuschlag-Anteils hingegen erfolgt jährlich zum 1. Januar. Zwei Stichtage, zwei Systeme, die parallel laufen und sich gegenseitig beeinflussen. Die meisten Betroffenen kennen nur einen davon.

Ab Dezember 2025 ist der Erwerbsminderungsrenten-Zuschlag für Bestandsrentner, eine Leistungsverbesserung für Renten mit Beginn zwischen 2001 und 2018, vollständig in die reguläre monatliche Rente integriert worden.

Bis Ende November 2025 war dieser Zuschlag separat ausgezahlt und ausdrücklich nicht als Einkommen für Hinterbliebenenrenten oder für die Grundrenten-Einkommensprüfung zu werten. Seit 1. Dezember 2025 gilt das nicht mehr: Der Zuschlag ist Bestandteil der laufenden Rente und wird wie jedes andere Renteneinkommen behandelt.

Für die normale Witwenrenten-Anrechnung wirkt diese Änderung erstmals zum 1. Juli 2026, wenn die jährliche Neuberechnung auf Basis des inzwischen erhöhten Einkommens erfolgt.

Wer bis November 2025 knapp unter dem Freibetrag von 1.076,86 Euro lag, weil der separate Zuschlag nicht angerechnet wurde, kann ab diesem Stichtag eine spürbare Kürzung der Hinterbliebenenrente erfahren. Die Rentenversicherung berechnet das automatisch und schickt einen neuen Bescheid. Ein Antrag ist nicht nötig, aber die Überprüfung des Bescheids schon.

Für den Grundrentenzuschlag-Anteil der Hinterbliebenenrente spielt der Dezember-2025-Stichtag eine andere Rolle. Die Prüfung zum 1. Januar 2026 basiert auf dem Einkommen aus 2023.

Der integrierte EM-Zuschlag aus Dezember 2025 wird erst für die Prüfung zum 1. Januar 2027 relevant, weil dann das Einkommen aus 2025 als Bemessungsgrundlage zur Verfügung steht. Für das erste Halbjahr 2026 zeigen also zwei getrennte Uhren auf verschiedene Daten. Wer jetzt einen Bescheid erhält, darf das noch nicht als endgültig betrachten.

So schützen Sie sich: Bescheid prüfen, Fristen wahren, Beratung holen

Wer seit Dezember 2025 oder Anfang 2026 einen neuen Rentenbescheid erhalten hat, sollte ihn nicht ungelesen abheften. Drei Punkte verdienen besondere Aufmerksamkeit.

Erstens: Enthält der Bescheid einen Grundrentenzuschlag für die Hinterbliebenenrente, und welche Einkommensdaten hat die Rentenversicherung zugrunde gelegt?

Der maßgebliche Zeitraum ist das Jahr 2023, ersatzweise 2022. Sind dort Einkommensdaten vermerkt, die tatsächlich niedriger waren, etwa weil eine damalige Nebenbeschäftigung inzwischen beendet ist oder ein einmaliger Wertpapierverkauf das Jahreseinkommen verzerrt hat, lohnt der Vergleich mit dem eigenen Steuerbescheid für 2023.

Zweitens: Stimmt der Familienstand im Bescheid? Wer verwitwet ist, hat Anspruch auf die Freibeträge für Alleinstehende. Wer seit dem Tod des Partners wieder geheiratet hat, wird als verheiratet geprüft, mit anderen Freibeträgen und der Einbeziehung des neuen Partners. Ein falscher Familienstand im Bescheid kann monatelang zu einer falschen Einkommensprüfung führen.

Drittens: Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Wer das Datum des Posteingangs nicht notiert, verliert diese Frist leicht. Versäumen Sie die Monatsfrist, können Sie noch einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X stellen, der zeitlich unbefristet möglich ist. Ergibt sich dabei, dass ein Fehler im Bescheid vorliegt, zahlt die Rentenversicherung rückwirkend für bis zu vier Jahre nach.

Die Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung sind die erste Anlaufstelle für eine individuelle Berechnung. Wer darüber hinaus eine rechtliche Einschätzung benötigt, kann sich an Sozialverbände wie VdK oder SoVD wenden.

Einen Widerspruch gegen die Ehegatten-Einkommensanrechnung als solche einzulegen ist nach dem Bundessozialgericht-Urteil vom November 2025 aussichtslos. Gegen fehlerhafte Datengrundlagen, falschen Familienstand oder Rechenfehler im Bescheid hingegen lohnt sich der Widerspruch regelmäßig.

Wer einen korrekten Bescheid erhält und trotzdem fast nichts ausgezahlt bekommt, weil das Einkommen den Freibetrag deutlich übersteigt, hat rechtlich keine Handhabe gegen das Ergebnis. Wer aber kontrolliert, ob die zugrunde liegenden Daten stimmen, schützt sich vor einem Fehler, der monatelang unbemerkt kostet.

Häufige Fragen zum Grundrentenzuschlag in der Hinterbliebenenrente

Muss ich einen Antrag stellen, damit mein Grundrentenzuschlag in der Witwenrente geprüft wird?

Nein. Die Deutsche Rentenversicherung prüft den Anspruch automatisch und passt den Auszahlungsbetrag ohne Antrag an. Sie erhalten einen neuen Rentenbescheid, in dem die Einkommensanrechnung ausgewiesen ist.

Gilt für die Grundrentenzuschlag-Prüfung dasselbe Einkommen wie für die normale Witwenrenten-Anrechnung?

Nein, das ist ein zentraler Unterschied. Die normale Witwenrenten-Anrechnung basiert auf dem Bruttoeinkommen, das pauschal bereinigt wird. Die gesonderte Prüfung beim Grundrentenzuschlag benutzt das steuerlich festgestellte zu versteuernde Einkommen plus den steuerfreien Rentenanteil. Beides weicht voneinander ab, und auch die Freibeträge sind unterschiedlich hoch.

Mein verstorbener Mann hatte keine Grundrentenzeiten. Gilt die gesonderte Einkommensprüfung trotzdem für meine Witwenrente?

Nein. Die Sonderregelung greift nur, wenn die Witwenrente tatsächlich einen Grundrentenzuschlag-Anteil enthält. Der Zuschlag setzt mindestens 33 Grundrentenzeiten im Versicherungsverlauf des Verstorbenen voraus. Fehlen diese, enthält die Hinterbliebenenrente keinen Grundrentenzuschlag-Anteil und die gesonderte Prüfung entfällt.

Ab wann wirkt sich der höhere Erwerbsminderungsrenten-Zuschlag aus Dezember 2025 auf meine Witwenrente aus?

Für die normale Witwenrenten-Anrechnung frühestens ab 1. Juli 2026. Für den Grundrentenzuschlag-Anteil der Witwenrente frühestens zum 1. Januar 2027, weil für die Prüfung ab Januar 2026 noch das Einkommen aus 2023 maßgeblich ist. Beide Stichtage liegen also zeitlich auseinander.

Was passiert, wenn ich die Monatsfrist für den Widerspruch versäume?

Sie können einen Überprüfungsantrag stellen, der zeitlich unbefristet ist. Bei nachgewiesenem Fehler im Bescheid zahlt die Rentenversicherung rückwirkend für bis zu vier Jahre nach. Gegen eine inhaltlich korrekte Einkommensanrechnung hilft dieser Weg nicht.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 97a SGB VI – Einkommensanrechnung beim Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung (Fassung SGB VI-Anpassungsgesetz vom 22.12.2025, BGBl. 2025 I Nr. 355, in Kraft ab 24.12.2025), Bundesministerium der Justiz: § 97 SGB VI – Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes, Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisung (GRA) zu § 97a SGB VI – Einkommensanrechnung beim Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung, Bundessozialgericht: Urteil vom 27. November 2025, Az. B 5 R 9/24 R – Einkommensanrechnung des Ehepartners bei der Grundrente nicht verfassungswidrig