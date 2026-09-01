Reha statt EM-Rente: DRV spricht nach zwei Jahren vom fünffachen Nutzen

Die Deutsche Rentenversicherung beziffert den gesellschaftlichen Nutzen ihrer Rehabilitation auf ein Vielfaches der eingesetzten Kosten. Der am 27. August 2026 veröffentlichte Jahresbericht spricht von einer zwei- bis dreifachen Amortisation im ersten Jahr und einem fünffachen Nutzen innerhalb von zwei Jahren. Der zugrunde liegende Wirkungsreport errechnet dafür 2,22 bis 2,95 Euro beziehungsweise 4,60 bis 5,28 Euro je investiertem Euro.

Für Versicherte im Verfahren um eine Erwerbsminderungsrente erklärt diese Rechnung, warum die DRV so nachdrücklich auf „Reha vor Rente“ setzt. Sie beweist jedoch weder, dass jede Rehabilitation erfolgreich ist, noch dass ein bestimmter Mensch anschließend wieder mindestens sechs Stunden täglich arbeiten kann.

Was hinter dem fünffachen Nutzen steckt

Der neue DRV-Jahresbericht 2025 greift Ergebnisse eines bereits im Oktober 2025 vorgelegten Wirkungsreports auf. Dieser Report wertet repräsentative Routinedaten der Rentenversicherung mit zwei statistischen Verfahren aus.

Der Begriff „Nutzen“ meint dabei keine Einnahme, die in fünffacher Höhe auf das Konto der Rentenversicherung zurückfließt. Eingerechnet werden zusätzliche wirtschaftliche Wertschöpfung und vermiedene Sozialleistungen, wenn Menschen infolge einer Reha häufiger wieder sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.

Das Rechenmodell berücksichtigt mögliche Einsparungen bei Krankengeld, Übergangsgeld, Erwerbsminderungsrente sowie Leistungen bei Arbeitslosigkeit. Dafür setzt es die Transferzahlungen pauschal mit 70 Prozent der Lohnkosten an. Für die Produktivität verwendet die Analyse durchschnittliche Werte zur Bruttowertschöpfung.

Angabe der DRV Was sie tatsächlich aussagt 2,22 bis 2,95 Euro nach einem Jahr Geschätzter gesellschaftlicher Nutzen je investiertem Euro, abhängig vom verwendeten Modell 4,60 bis 5,28 Euro nach zwei Jahren Aufsummierter Nutzen über zwei Jahre, nicht jedes Jahr ein neuer fünffacher Ertrag 15 bis 20 Prozentpunkte höhere Beschäftigungschance Durchschnittlicher Unterschied auf Gruppenebene, keine Aussage über eine bestimmte Person Nach den ersten Monaten etwa 40 bis 60 Euro pro Person und Tag Modellierter wirtschaftlicher Effekt aus Wertschöpfung und vermiedenen Zahlungen Hochrechnung: rund 40 Milliarden Euro volkswirtschaftlicher Nutzen Übertragung des errechneten Verhältnisses auf Reha-Ausgaben von etwa acht Milliarden Euro

Wie die Beschäftigungseffekte berechnet wurden

Bei einem der beiden Verfahren wurden Menschen betrachtet, die 2016 erstmals eine medizinische Reha beantragt hatten. Die Forschenden bildeten mit statistischen Mitteln eine Vergleichsgruppe ohne Rehabilitation und untersuchten anschließend die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Das zweite Verfahren vergleicht dieselben Personen in unterschiedlichen Phasen vor, während und nach der Rehabilitation. Dabei wird jede Person mit ihrem eigenen Verlauf verglichen. Beide Ansätze kommen zu dem Ergebnis, dass die Beschäftigungschance nach der Reha im Durchschnitt um 15 bis 20 Prozentpunkte steigt.

Eine zufällige Zuteilung in eine Reha- und eine Kontrollgruppe gab es allerdings nicht. Es handelt sich um Beobachtungsdaten, bei denen statistische Modelle mögliche Verzerrungen verringern sollen. Unbekannte oder in den Routinedaten nicht enthaltene Einflüsse lassen sich damit nicht vollständig ausschließen.

Die wirtschaftliche Rechnung stützt sich auf 618.700 reguläre medizinische Reha-Fälle aus dem Jahr 2017 und Aufwendungen von etwa 4,1 Milliarden Euro. Anschlussrehabilitationen nach einer akuten Behandlung wurden ausgeschlossen, weil sich deren Wirkung nicht sauber von einer vorausgegangenen Operation oder anderen Behandlungen trennen ließ.

Warum die DRV zuerst eine Reha prüft

„Reha vor Rente“ ist nicht nur eine wirtschaftliche Strategie, sondern ein gesetzlicher Auftrag. Nach § 9 SGB VI haben Leistungen zur Teilhabe Vorrang vor einer Rente, wenn eine erfolgreiche Maßnahme die Rentenzahlung vermeiden oder voraussichtlich aufschieben kann.

Die Logik dahinter ist nachvollziehbar: Wer wieder arbeiten kann, erzielt eigenes Einkommen, zahlt Beiträge und benötigt im besten Fall weniger Sozialleistungen. Zugleich kann eine gelungene Reha gesundheitliche Stabilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität verbessern.

Eine Reha hat jedoch nur Vorrang, wenn sie nach sozialmedizinischer Prognose etwas bewirken kann. § 10 SGB VI verlangt, dass eine drohende Minderung abgewendet oder eine bereits geminderte Erwerbsfähigkeit wesentlich gebessert, wiederhergestellt oder vor einer wesentlichen Verschlechterung bewahrt werden kann.

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Fehlt jede realistische Aussicht, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten, wesentlich zu bessern, wiederherzustellen oder eine wesentliche Verschlechterung abzuwenden, fehlt die Grundlage für eine medizinische Reha. Die positiven Studienwerte ersetzen diese individuelle Prognose nicht.

Warum 15 bis 20 Prozentpunkte keinen Rentenantrag entscheiden

Der Wirkungsreport misst als Ergebnis die Wahrscheinlichkeit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Das Rentenrecht fragt dagegen, wie viele Stunden ein Versicherter unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes täglich noch verlässlich tätig sein kann.

Nach § 43 SGB VI kommt eine teilweise Erwerbsminderungsrente bei einem Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden täglich in Betracht. Liegt das Leistungsvermögen auf nicht absehbare Zeit unter drei Stunden, kann volle Erwerbsminderung bestehen. Wer mindestens sechs Stunden arbeiten kann, gilt im Regelfall nicht als erwerbsgemindert.

Eine Beschäftigung in den Statistikdaten verrät nicht ohne Weiteres, wie viele Stunden jemand arbeitet, welche Pausen nötig sind oder ob besondere Arbeitsbedingungen gelten. Umgekehrt beweist fehlende Beschäftigung noch keine Erwerbsminderung, weil auch persönliche und arbeitsmarktbezogene Gründe den Zugang zu einer Stelle beeinflussen.

Ein statistischer Durchschnittswert kann deshalb keinen einzelnen Rentenantrag entscheiden.

Trotz erfolgreicher Reha kann Erwerbsminderung fortbestehen

Eine Rehabilitation kann Beschwerden lindern, ohne die volle Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen. Weniger Schmerzen, bessere Beweglichkeit, ein stabilerer Tagesablauf oder eine verhinderte Verschlechterung können echte Erfolge sein, obwohl weiterhin nur drei oder vier Stunden Arbeit täglich möglich sind.

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Auch die Teilnahme an Therapien in einer Klinik beweist keine dauerhafte Belastbarkeit im Berufsleben. Ein befristeter, geschützter Behandlungsrahmen mit Pausen und medizinischer Begleitung unterscheidet sich von einer regelmäßigen Tätigkeit an fünf Tagen pro Woche.

Der Report selbst zeigt zudem, dass der Nutzen nicht gleichmäßig verteilt ist. Menschen mit Krankengeldbezug im Jahr vor der Reha erreichten in der Auswertung etwa doppelt so starke Beschäftigungseffekte wie Personen ohne vorherigen Krankengeldbezug. Schon dieser Unterschied warnt vor pauschalen Annahmen.

Der Entlassungsbericht ist wichtig, aber nicht unangreifbar

Nach der Reha beschreibt die Klinik im Entlassungsbericht Diagnosen, Behandlungsverlauf und das eingeschätzte Leistungsvermögen. Besonders bedeutsam ist die getrennte Bewertung des bisherigen Berufs und leichterer Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Welche Angaben dort besonders folgenreich sind, erklärt der Beitrag zum Entlassungsbericht nach einer Reha.

Der Bericht ist ein wichtiges medizinisches Beweismittel, bindet die Rentenversicherung oder ein Sozialgericht aber nicht automatisch. Nach § 20 SGB X muss die Behörde den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln und alle Umstände berücksichtigen, die für den Einzelfall bedeutsam sind. Dazu gehören auch Befunde, Einschränkungen und ärztliche Einschätzungen, die für den Versicherten sprechen.

Betroffene sollten den Entlassungsbericht deshalb anfordern und zeitnah prüfen. Stimmen Diagnosen, Belastungsgrenzen, notwendige Pausen oder die zeitliche Leistungsbewertung nicht mit dem tatsächlichen Verlauf überein, sollten die Abweichungen konkret benannt und möglichst durch behandelnde Ärzte belegt werden.

Wie streng Gerichte die Sechs-Stunden-Grenze und die Verwertbarkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt prüfen, zeigt auch ein Fall zur abgelehnten Erwerbsminderungsrente nach einer Reha.

Wann der Reha-Antrag als Rentenantrag gilt

Der Grundsatz „Reha vor Rente“ wirkt in beide Richtungen. Sind Versicherte bereits vermindert erwerbsfähig und ist ein Reha-Erfolg nicht zu erwarten oder hat die Maßnahme die verminderte Erwerbsfähigkeit nicht verhindert, gilt der Reha-Antrag nach § 116 Absatz 2 SGB VI als Rentenantrag.

Als Rentenantrag gilt dann bereits der frühere Reha-Antrag. Das kann für den Rentenbeginn wichtig sein, führt aber nicht automatisch zur Bewilligung. Die gesundheitlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen müssen weiterhin erfüllt sein.

Welche weitreichenden Folgen eine solche Umdeutung haben kann, zeigt der Fall einer ungewollt fortbestehenden Erwerbsminderungsrente nach einem Reha-Antrag.

Die DRV-Zahl ist ein Argument für Reha, aber kein Gegenbeweis zur EM-Rente

Der Wirkungsreport liefert ein starkes Argument dafür, wirksame Reha-Angebote ausreichend zu finanzieren und Erkrankte rechtzeitig zu erreichen. Er rechtfertigt jedoch keine pauschale Erwartung, jeder Versicherte müsse nach einer Maßnahme wieder voll arbeiten können.

Auch die Verfasser nennen Grenzen: Die wirtschaftliche Bewertung arbeitet mit Durchschnittswerten und enthält keine gesundheitsbezogenen Daten der Krankenkassen. Der Report wurde im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung erstellt und soll ausdrücklich auch die Weiterentwicklung der Reha-Angebote anstoßen. Für den einzelnen Rentenantrag zählen dagegen die aktuellen Befunde, die konkreten Funktionsbeeinträchtigungen und das tägliche Leistungsvermögen.

Fragen und Antworten zur Reha vor der Erwerbsminderungsrente

Bekommt die DRV für einen Euro tatsächlich fünf Euro zurück?

Nein. Die Zahl beschreibt einen geschätzten Nutzen für die gesamte Gesellschaft. Sie verbindet zusätzliche Wertschöpfung mit vermiedenen Sozialleistungen und ist keine Einnahme der Rentenversicherung.

Beweist der Jahresbericht, dass jede Reha erfolgreich ist?

Nein. Die Ergebnisse gelten im Durchschnitt für große Gruppen und zeigen eine höhere Beschäftigungswahrscheinlichkeit. Über den gesundheitlichen Verlauf einer einzelnen Person sagen sie nichts Sicheres aus.

Muss vor jeder Erwerbsminderungsrente eine Reha stattfinden?

Nein. Eine Reha hat Vorrang, wenn sie die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten, bessern oder wiederherstellen kann. Ist ein Erfolg nicht zu erwarten, kann unmittelbar über den Rentenanspruch entschieden werden.

Kann trotz gebesserter Beschwerden eine EM-Rente zustehen?

Ja. Entscheidend ist nicht, ob irgendeine Verbesserung eingetreten ist, sondern welches tägliche Leistungsvermögen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes verbleibt. Eine Verbesserung auf vier Stunden täglich kann weiterhin für eine teilweise Erwerbsminderung sprechen.

Ist die Einschätzung der Reha-Klinik bindend?

Nein. Der Entlassungsbericht hat großes Gewicht, ist aber nur ein Teil der medizinischen Beurteilung. Widersprüche zu aktuellen Befunden oder zum dokumentierten Verlauf müssen im Verfahren geprüft werden.

Was passiert, wenn die Reha die Erwerbsminderung nicht verhindert?

Sind Versicherte bereits vermindert erwerbsfähig und hat die Reha diese Erwerbsminderung nicht verhindert, gilt der Reha-Antrag nach § 116 Absatz 2 SGB VI als Rentenantrag. Ob tatsächlich eine Erwerbsminderungsrente gezahlt wird, hängt anschließend von den persönlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen ab.

Quellen

DRV-Jahresbericht 2025, veröffentlicht am 27. August 2026; DRV-Wirkungsreport „Wirksamkeit und volkswirtschaftlicher Nutzen der Rehabilitation in Deutschland“, Oktober 2025.