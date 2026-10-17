Wohngeld: Schulabschluss des Kindes verkürzt den Bescheid

Eine Mutter aus Würzburg erhielt monatlich 405 Euro Wohngeld – allerdings nur von Januar bis Juli 2026. Anlass für die kürzere Bewilligung war der bevorstehende Mittelschulabschluss ihres 15-jährigen Sohnes. Danach kamen ein weiterer Schulbesuch oder eine Ausbildung mit eigenem Einkommen infrage.

Das Verwaltungsgericht Würzburg hielt die Verkürzung im Eilverfahren für zulässig. Der Fall zeigt, warum Familien bei einem bevorstehenden Schulabschluss auch das Enddatum ihres Wohngeldbescheids prüfen sollten. Wer anschließend weiter Unterstützung benötigt, sollte sich frühzeitig um die Weiterbewilligung kümmern.

Warum der Bescheid bereits im Juli enden durfte

Die Mutter wollte eine Verlängerung bis Ende August erreichen. Ein Ausbildungsplatz stand noch nicht fest; eine Änderung erwartete sie frühestens im September. Das Gericht verwies dagegen darauf, dass Ausbildungen häufig im August oder September beginnen und ein späterer Beginn nicht hinreichend belegt war.

Außerdem würde eine Ausbildungsvergütung das bisherige anrechenbare Haushaltseinkommen erheblich erhöhen. Die unklare weitere Laufbahn des Sohnes stand der Verkürzung nach Auffassung des Gerichts deshalb nicht entgegen. Entscheidend war somit die erwartete Einkommensänderung nach dem Schulabschluss.

Mit Beschluss vom 29. Mai 2026, Aktenzeichen W 3 E 26.1048, lehnte das Verwaltungsgericht den Eilantrag ab. Über den Widerspruch war zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden.

Zwölf Monate sind der Regelfall, aber keine feste Garantie

Nach § 25 Absatz 1 Wohngeldgesetz soll Wohngeld für zwölf Monate bewilligt werden. Die Vorschrift erlaubt jedoch, den Zeitraum unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verhältnisse zu verkürzen oder zu teilen. Bei voraussichtlich gleichbleibenden Verhältnissen ist auch eine Verlängerung auf bis zu 24 Monate möglich.

Eine kürzere Bewilligung muss sich an den Umständen des jeweiligen Haushalts orientieren. Ein bevorstehender Schulabschluss kann dafür relevant sein, wenn anschließend eine erhebliche Veränderung des anrechenbaren Einkommens zu erwarten ist. Eine allgemeine Regel, nach der Wohngeldbescheide immer mit dem letzten Schulmonat enden müssen, enthält das Gesetz nicht.

Welche Nachweise zum weiteren Weg des Kindes helfen

Beim Wohngeld zählt grundsätzlich das Einkommen, das bei Antragstellung für den Bewilligungszeitraum zu erwarten ist. Das ergibt sich aus § 15 Wohngeldgesetz, der die Einkommensprognose regelt. Deshalb sind neben bisherigen Einnahmen auch absehbare Veränderungen wichtig.

Eltern sollten möglichst konkret erläutern, wie es nach dem Schulabschluss weitergeht. Eine Aufnahmebestätigung der weiterführenden Schule oder ein Ausbildungsvertrag mit Beginn und Vergütung erleichtert die Prüfung. Steht die Entscheidung noch aus, sollte auch das ausdrücklich angegeben werden.

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Neue Nachweise sollten zeitnah nachgereicht werden. Geht die Behörde beispielsweise von einem Ausbildungsbeginn im August aus, obwohl der Vertrag einen Beginn im September vorsieht, lässt sich diese Annahme gezielt berichtigen. Ob sich dadurch auch die Laufzeit des Bescheids ändern muss, ist gesondert zu prüfen.

Ausbildungsvergütung kann den Wohngeldanspruch senken

Beginnt ein Kind eine bezahlte Ausbildung, kann das anrechenbare Haushaltseinkommen steigen. Dadurch kann das Wohngeld geringer ausfallen oder vollständig entfallen. Die Vergütung wird jedoch nicht einfach Euro für Euro vom bisherigen Wohngeld abgezogen.

Die Behörde muss den Anspruch neu berechnen und dabei die vorgesehenen Abzüge berücksichtigen. Nach § 16 Wohngeldgesetz kommen unter bestimmten Voraussetzungen pauschale Abzüge für Steuern sowie Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge infrage. Welche Abzüge greifen, hängt davon ab, welche Zahlungen im Bewilligungszeitraum zu erwarten sind.

Zusätzlich sieht § 17 Nummer 4 Wohngeldgesetz einen jährlichen Freibetrag für Erwerbseinnahmen eines berücksichtigten Kindes unter 25 Jahren vor. Er beträgt höchstens 1.200 Euro und ist auf die entsprechenden Einnahmen begrenzt. Eltern sollten kontrollieren, ob dieser Freibetrag in der Berechnung berücksichtigt wurde.

Auch eine mögliche Ausbildungsförderung bedeutet nicht automatisch, dass der gesamte Familienhaushalt vom Wohngeld ausgeschlossen ist. Der Ausschluss nach § 20 Absatz 2 Wohngeldgesetz setzt grundsätzlich voraus, dass alle Haushaltsmitglieder dem Grunde nach entsprechend förderungsberechtigt sind. Die Situation eines Kindes in Ausbildung darf deshalb nicht pauschal auf die Eltern übertragen werden.

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Weiterleistungsantrag auch bei einem Rechtsbehelf stellen

Das Ende des Bewilligungszeitraums bedeutet zunächst, dass der bisherige Bescheid keine weiteren Monate abdeckt. Ob anschließend weiterhin Wohngeld zusteht, hängt von den Voraussetzungen im neuen Zeitraum ab. Der Schulabschluss allein beseitigt den Anspruch nicht.

Wer über den bisherigen Bescheid hinaus Wohngeld erhalten möchte, sollte vorsorglich einen Weiterleistungsantrag stellen – auch wenn er die kürzere Bewilligung rechtlich überprüfen lässt. Ein Antrag mit Vorlauf gibt der Behörde Zeit für Rückfragen und fehlende Nachweise. Den Eingang sollten Betroffene dokumentieren.

Endet der Bescheid im Juli, kann ein im August eingegangener Antrag grundsätzlich noch einen Anspruch ab August sichern. Geht der Antrag erst im September ein, wird August im normalen Weiterleistungsverfahren grundsätzlich nicht nachgezahlt. Ein früher Antrag verringert außerdem das Risiko einer verspäteten Auszahlung, garantiert aber keine bestimmte Bearbeitungsdauer.

Warum die Ferienfreizeit keine gerichtliche Eilentscheidung rechtfertigte

Die Mutter befürchtete außerdem, dass ohne Wohngeldbewilligung für August die Finanzierung einer Ferienfreizeit über das Bildungs- und Teilhabepaket scheitern würde. Das genügte dem Verwaltungsgericht nicht als besondere Dringlichkeit. Eine wirtschaftliche Notlage mit drohendem Verlust der Wohnung war weder vorgetragen noch erkennbar.

Für gerichtliche Eilhilfe müssen Betroffene neben dem geltend gemachten Anspruch auch darlegen, weshalb sie eine spätere Entscheidung nicht abwarten können. Die Ablehnung eines Eilantrags ist deshalb von der endgültigen Entscheidung über den Leistungsanspruch zu unterscheiden.

Bildung und Teilhabe frühzeitig klären

Wohngeld kann Familien auch den Zugang zu Leistungen für Bildung und Teilhabe eröffnen. Die Voraussetzungen regelt § 6b Bundeskindergeldgesetz, der unter anderem an den Kindergeldanspruch und die Berücksichtigung des Kindes beim Wohngeld anknüpft. Ein auslaufender Bescheid kann deshalb auch die Planung einer geförderten Aktivität erschweren.

Eltern sollten mit der zuständigen Stelle klären, welche Anträge und Nachweise bereits vor der Entscheidung über das weitere Wohngeld eingereicht werden können. Dabei sollten sie auf Anmeldefristen und den noch offenen Weiterleistungsantrag hinweisen. Vor einer verbindlichen Buchung empfiehlt es sich, die Kostenübernahme zu klären.

Bei langer Bearbeitung ist eine vorläufige Zahlung möglich

Benötigt die Wohngeldstelle voraussichtlich längere Zeit für ihre Prüfung, kommt eine vorläufige Zahlung in Betracht. Nach § 26a Wohngeldgesetz muss dafür mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Wohngeldanspruch bestehen. Betroffene können die Behörde ausdrücklich um Prüfung dieser Möglichkeit bitten.

Diese behördliche Überbrückung ist von einer gerichtlichen Eilanordnung zu unterscheiden. Die Zahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der endgültigen Entscheidung. Ergibt die abschließende Berechnung einen geringeren Anspruch, kann zu viel gezahltes Wohngeld zurückgefordert werden.

Fragen und Antworten

Darf das Wohngeldamt weniger als zwölf Monate bewilligen?

Ja, wenn die zu erwartenden Verhältnisse eine kürzere Bewilligung rechtfertigen. Die Behörde muss dabei den einzelnen Haushalt betrachten; zwölf Monate bleiben die gesetzliche Regeldauer.

Reicht jeder Schulabschluss für einen kürzeren Bescheid?

Ein Automatismus besteht nicht. Entscheidend ist, ob konkrete Anhaltspunkte für eine erhebliche Veränderung der für das Wohngeld wichtigen Verhältnisse vorliegen, etwa durch eine anschließende Ausbildungsvergütung.

Wie hoch ist der Freibetrag für das Erwerbseinkommen eines Kindes?

Für ein beim Wohngeld berücksichtigtes Kind unter 25 Jahren können jährlich bis zu 1.200 Euro freigestellt werden. Der Freibetrag ist auf die entsprechenden Erwerbseinnahmen begrenzt und gilt nicht monatlich.

Kann ein Antrag nach Ablauf des Bescheids noch den Anschlussmonat sichern?

Grundsätzlich ja. Endet die Bewilligung im Juli und geht der Weiterleistungsantrag im August ein, ist bei erfüllten Voraussetzungen eine Bewilligung ab August möglich. Eine pünktliche Auszahlung ist damit allerdings nicht garantiert.

Hat das Gericht den Wohngeldanspruch für August endgültig abgelehnt?

Nein. Das Verwaltungsgericht entschied über den Eilantrag. Der Beschluss beantwortet nicht abschließend, ob aufgrund eines Weiterleistungsantrags Wohngeld für August zu bewilligen war.