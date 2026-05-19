Pflegereform verschoben: Pflegegeld-Bezieher fürchten höhere Kosten

Die geplante Pflegereform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken gerät weiter ins Stocken. Eigentlich sollte das Kabinett am 20. Mai 2026 über das Pflegeneuordnungsgesetz entscheiden, nun wird über eine Verschiebung auf den 27. Mai berichtet.

Für Pflegebedürftige und Angehörige ist das brisant, weil die Reform nach bisherigen Plänen höhere Hürden bei Pflegegraden und spätere Entlastungen bei Heimkosten bringen könnte.

Pflegereform 2026: Warum die Entscheidung so wichtig ist

Die soziale Pflegeversicherung steht finanziell massiv unter Druck. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken warnte vor einer wachsenden Finanzierungslücke. Bis 2029 könnten nach ihrer Einschätzung 22,5 Milliarden Euro fehlen.

Schaden für Pflegebedürftige und Angehörige?

Deshalb soll die Pflegereform die Ausgaben begrenzen und das System stabilisieren. Was die Pflegekassen entlastet, kann jedoch Pflegebedürftige und Familien stärker belasten.

Besonders umstritten sind mögliche Einschnitte beim Zugang zu Pflegegraden, bei den Zuschüssen zu Pflegeheimkosten und bei der Frage, wer künftig mehr Beiträge zahlen muss.

Pflegegrade 1 bis 3: Zugang könnte erschwert werden

Nach den bisherigen Reformplänen sollen die Voraussetzungen für die Einstufung in die Pflegegrade 1 bis 3 verschärft werden. Das würde vor allem Menschen treffen, die heute wegen Einschränkungen im Alltag erstmals Leistungen der Pflegeversicherung beantragen.

Gerade Pflegegrad 1 ist für viele Betroffene der Einstieg in Unterstützung. Dazu gehören etwa Entlastungsleistungen, Beratung und erste Hilfen im Alltag.

Wenn die Hürden steigen, könnten künftig weniger Menschen überhaupt als pflegebedürftig anerkannt werden. Für Angehörige hieße das: mehr Versorgung in Eigenleistung und weniger finanzielle Unterstützung.

Pflegeheimkosten: Entlastung soll später einsetzen

Ein weiterer Streitpunkt betrifft die Zuschüsse zu den Eigenanteilen im Pflegeheim. Nach der derzeitigen Systematik steigt der Leistungszuschlag mit der Dauer des Heimaufenthalts.

Geplant ist offenbar, dass diese Entlastungsstufen künftig langsamer greifen. Statt nach zwölf Monaten soll die nächste Entlastungsstufe erst nach 18 Monaten beginnen.

Für Heimbewohner bedeutet das: Sie müssten länger höhere Eigenanteile zahlen. Das kann besonders Menschen mit niedriger Rente schnell überfordern.

Höhere Eigenanteile treffen Rentner besonders hart

Schon heute sind Pflegeheimkosten für viele Rentner kaum noch bezahlbar. Wer keine ausreichende Rente, keine hohen Ersparnisse und keine Unterstützung durch Angehörige hat, ist schnell auf Hilfe zur Pflege vom Sozialamt angewiesen.

Die geplante Streckung der Heimzuschüsse würde dieses Problem verschärfen. Entlastung käme später, obwohl die Kosten sofort anfallen.

Die Reform könnte zwar kurzfristig die Pflegeversicherung entlasten, aber zugleich Pflegebedürftige, Familien und Kommunen stärker belasten.

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Kritik aus der SPD: Schwesig spricht von Druck auf Familien

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kritisierte die Reformpläne scharf. Sie warf Warken vor, den Druck auf Pflegebedürftige und Familien zu erhöhen, statt sie zu entlasten.

Besonders die verzögerte Entlastung bei Heimkosten stößt auf Widerstand. Schwesig fordert ein Gesamtkonzept mit Bund, Ländern, Kommunen und Pflegeeinrichtungen.

Kritik aus der Union: CSU warnt vor sozialer Kälte

Auch aus der Union kommt Kritik. Der CSU-Politiker Klaus Holetschek warnte, eine Reform dürfe den Kern des Sozialstaats nicht aushöhlen.

Selbst innerhalb der Regierungsparteien tobt also der Streit wegen der Zumutungen, die die Reform für Pflegebedürftige und Pflegende bedeuten würde.

Einerseits müssen die Pflegekassen stabilisiert werden. Andererseits darf Pflege nicht nur für Menschen mit hoher Rente oder Vermögen bezahlbar bleiben.

Für Betroffene ist diese Unsicherheit belastend. Sie wissen nicht, ob und wann sich Leistungen, Zuschüsse oder Begutachtungsregeln ändern.

DAK fordert Stopp der Pflegereform

DAK-Chef Andreas Storm fordert einen neuen Anlauf. Er warnt vor irreparablen Schäden für die Pflegeversicherung und vor wachsender Pflegearmut. Nach seiner Einschätzung könnten die Reformpläne dazu führen, dass deutlich mehr Menschen in Pflegeheimen auf Sozialhilfe angewiesen sind.

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Pflegearmut: Warum immer mehr Menschen Hilfe zur Pflege brauchen könnten

Pflegearmut entsteht, wenn Pflegebedürftige die Eigenanteile nicht mehr aus Rente, Einkommen oder Vermögen zahlen können. Dann bleibt oft nur der Antrag auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Diese Sozialhilfeleistung übernimmt notwendige Pflegekosten, wenn eigenes Einkommen und Vermögen nicht reichen.

Wenn Heimzuschüsse später steigen oder Leistungen gekürzt werden, kann sich der Kreis der Betroffenen erweitern. Dann rutschen auch Menschen in Sozialhilfe, die ihr Leben lang gearbeitet haben.

Beitragserhöhungen: Wer künftig mehr zahlen könnte

Neben Einsparungen bei Leistungen wird auch über höhere Einnahmen diskutiert. Dazu gehört eine mögliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze.

Das würde vor allem Menschen mit höheren Einkommen stärker belasten. Auch weitere Änderungen in der Finanzierung werden diskutiert.

Für Pflegebedürftige ist aber entscheidend: Höhere Beiträge allein lösen das Problem der Eigenanteile nicht, wenn gleichzeitig Leistungen gekürzt oder Entlastungen verschoben werden.

Pflegegrad prüfen

Wer bereits pflegebedürftig ist, sollte seinen Pflegegrad genau prüfen. Wurde der Hilfebedarf zu niedrig bewertet, kann ein Höherstufungsantrag sinnvoll sein. Wer noch keinen Pflegegrad hat, aber regelmäßig Hilfe benötigt, sollte nicht abwarten. Solange die Reform nicht beschlossen ist, gilt das aktuelle Recht.

Angehörige sollten Pflegekosten früh berechnen

Familien sollten nicht erst beim Heimeinzug prüfen, ob die Kosten tragbar sind. Entscheidend sind monatliche Eigenanteile, Rente, Pflegeleistungen, Vermögen und mögliche Ansprüche auf Sozialhilfe.

Bei stationärer Pflege sollte früh geklärt werden, welche Kosten die Pflegeversicherung übernimmt und welcher Eigenanteil bleibt. Wenn die Reform die Zuschüsse später steigen lässt, kann das die ersten Monate im Heim deutlich teurer machen.

Hilfe zur Pflege: Wenn Rente und Vermögen nicht reichen

Reicht das Einkommen für Pflegeheimkosten nicht aus, kann Hilfe zur Pflege beim Sozialamt beantragt werden. Das Sozialamt prüft Einkommen, Vermögen und mögliche Unterhaltsansprüche. Kinder werden beim Elternunterhalt aber erst ab einem hohen Jahreseinkommen herangezogen.

Betroffene sollten einen Antrag nicht aus Scham hinauszögern. Pflegekosten können schnell Schulden verursachen, wenn zu lange gewartet wird.

Pflegegrad-Bescheid nicht ungeprüft akzeptieren

Viele Pflegebedürftige erhalten zunächst einen zu niedrigen Pflegegrad oder werden abgelehnt. Das kann gravierende Folgen haben. Gegen einen Pflegegrad-Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden. Die Frist beträgt in der Regel einen Monat nach Zugang des Bescheides.

Entscheidend sind konkrete Einschränkungen in den Begutachtungsmodulen, etwa Mobilität, Selbstversorgung, kognitive Fähigkeiten, psychische Belastungen und Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen.

FAQ zur geplanten Pflegereform

Ist die Pflegereform schon beschlossen?

Nein. Nach den aktuellen Berichten wurde die Kabinettsentscheidung erneut verschoben. Die Inhalte können sich deshalb noch ändern.

Können Pflegegrade künftig schwerer zu bekommen sein?

Nach den bisher bekannten Reformplänen könnten die Hürden für Pflegegrad 1 bis 3 steigen. Das würde vor allem Menschen mit geringerem, aber regelmäßigem Hilfebedarf treffen.

Was könnte sich bei Pflegeheimkosten ändern?

Diskutiert wird, die Entlastungsstufen bei den Eigenanteilen später greifen zu lassen. Dann müssten Heimbewohner länger höhere Eigenanteile zahlen.

Was bedeutet das für Rentner mit niedriger Rente?

Sie könnten schneller auf Hilfe zur Pflege angewiesen sein, wenn die Eigenanteile weiter steigen oder Entlastungen später einsetzen.

Was sollten Betroffene jetzt tun?

Pflegebedürftige sollten ihren Pflegegrad prüfen, Unterlagen sammeln, bei zu niedrigem Pflegegrad Widerspruch einlegen und bei drohenden Heimkosten frühzeitig Sozialhilfeansprüche klären.

Fazit: Pflegereform darf Pflegebedürftige nicht ärmer machen

Die geplante Pflegereform soll die Pflegeversicherung stabilisieren. Doch wenn Pflegegrade schwerer erreichbar werden und Heimzuschüsse später steigen, tragen Pflegebedürftige und Familien einen großen Teil der Last.

Besonders gefährdet sind Rentner mit niedriger oder mittlerer Rente. Für sie können höhere Eigenanteile schnell bedeuten, dass sie Sozialhilfe beantragen müssen.

Für Betroffene heißt das: Pflegegrad jetzt prüfen, Kosten früh berechnen, Widerspruchsfristen beachten und Hilfe zur Pflege rechtzeitig beantragen. Eine Reform darf nicht dazu führen, dass Pflegebedürftigkeit noch häufiger in Armut endet.