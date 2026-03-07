Pflegegeld 2026: Pflegeleistungen verlieren dramatisch an Wert

Lesedauer 5 Minuten

Die Beträge der Pflegeversicherung sind in vielen Bereichen gestiegen. Das klingt nach Fortschritt. Doch wer auf die Kaufkraft schaut, sieht das Gegenteil. Viele Leistungen reichen heute real für weniger Hilfe als noch 2017. Genau das zeigt eine Bundestagsdrucksache zur realen Wertentwicklung von Pflegeversicherungsleistungen.

In der Vorbemerkung wird sogar ausdrücklich auf die Sorge verwiesen, dass Leistungen der Pflegeversicherung den tatsächlichen Bedarf immer häufiger nicht mehr abdecken.

Damit wird ein Problem sichtbar, das viele Betroffene längst kennen. Auf dem Bescheid steht eine Erhöhung. Im Alltag wächst trotzdem die Lücke. Pflegedienste werden teurer, Alltagsunterstützung kostet mehr, Umbauten schlagen stärker zu Buche. Die Leistung steigt formal. Ihre Schutzwirkung schrumpft.

Ambulanter Pflegedienst: Die Erhöhung kaschiert den Verlust

Besonders deutlich wird das bei den ambulanten Sachleistungen. In Pflegegrad 2 stieg der Betrag von 689 Euro im Jahr 2017 auf 796 Euro im Jahr 2025. In Pflegegrad 5 ging es nominal von 1.995 auf 2.299 Euro nach oben. Kaufkraftbereinigt liegt der Wert 2025 aber nur noch bei 626 Euro in Pflegegrad 2 und 1.808 Euro in Pflegegrad 5.

Das ist kein technischer Effekt. Das ist ein realer Verlust. Wer heute einen ambulanten Pflegedienst bezahlt, bekommt für den offiziell höheren Betrag oft weniger Leistung als früher. Die Anhebung gleicht die Teuerung also nicht aus. Sie verdeckt sie.

Der Entlastungsbetrag entlastet real immer weniger

Noch klarer wird die Schieflage beim Entlastungsbetrag. Von 2017 bis 2024 lag er nominell bei 125 Euro. 2025 stieg er auf 131 Euro. Kaufkraftbereinigt bleiben davon aber nur noch 101 Euro übrig.

Gerade diese Leistung ist für viele Familien unmittelbar spürbar. Sie soll helfen, wenn Unterstützung im Haushalt, Betreuung oder Entlastung im Alltag gebraucht wird. Doch ausgerechnet diese Hilfe verliert real an Schlagkraft. Die offizielle Erhöhung ist deshalb keine wirkliche Verbesserung. Sie ist eher ein verspäteter Ausgleich, der nicht ausreicht.

Weniger Reserve genau dann, wenn Familien sie brauchen

Auch bei Verhinderungs- und Kurzzeitpflege wird das Muster brutal sichtbar. Der addierte Betrag stieg nominal von 3.224 Euro im Jahr 2017 auf 3.539 Euro im Jahr 2025. Kaufkraftbereinigt sank der Wert im selben Zeitraum aber auf 2.761 Euro.

Das trifft Familien an einer besonders sensiblen Stelle. Diese Leistungen sollen einspringen, wenn pflegende Angehörige ausfallen, krank werden oder dringend eine Pause brauchen. Wenn selbst diese Reserve real schrumpft, wird Entlastung nicht nur knapper. Sie wird unsicher.

Wohngruppen und Wohnumfeld: Die Kosten laufen davon

Beim Zuschlag für ambulant betreute Wohngruppen blieb der Betrag jahrelang bei 214 Euro und stieg 2025 auf 224 Euro. Real sank sein Wert von 214 Euro im Jahr 2017 auf nur noch 173 Euro im Jahr 2025.

Noch härter wirkt der Verlust beim Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. 2017 lag er bei 4.000 Euro, 2025 nominal bei 4.180 Euro. Kaufkraftbereinigt entspricht das nur noch 3.224 Euro.

Gerade dort zeigt sich, wie unbarmherzig die Rechnung geworden ist. Ein barrierefreies Bad, breitere Türen, eine Rampe oder andere Umbauten kosten heute deutlich mehr. Der Zuschuss steigt kaum, die Preise laufen davon. Den Rest zahlen am Ende die Betroffenen.

Selbst kleine Pauschalen zeigen dieselbe Entwertung

Auch die Pauschale für Pflegehilfsmittel zum Verbrauch folgt diesem Muster. 2017 lag sie bei 40 Euro, 2025 nominell bei 42 Euro. Kaufkraftbereinigt sind das nur noch 39 Euro. Die Drucksache verweist zwar auf die befristete Erhöhung während der Corona-Pandemie, dauerhaft stabilisiert wurde der reale Wert damit aber nicht.

Gerade solche kleineren Beträge sind aufschlussreich. Sie zeigen, dass die Entwertung kein Ausreißer in einzelnen Leistungsarten ist. Sie zieht sich durch das System.

Stationäre Pflege: Die Lage ist differenzierter, aber nicht besser

Auch in der vollstationären Pflege verlieren die Grundbeträge real an Wert. In Pflegegrad 2 standen 2025 nominell 805 Euro, kaufkraftbereinigt aber nur 621 Euro. In Pflegegrad 5 sind es 2.096 Euro nominal gegenüber 1.617 Euro real.

Die Bundesregierung verweist allerdings darauf, dass seit 2022 Zuschläge nach § 43c SGB XI den pflegebedingten Eigenanteil begrenzen und 2024 nochmals erhöht wurden. Deshalb lasse sich der stationäre Bereich nicht allein über den Grundbetrag bewerten.

Das ist als Einordnung richtig. Es ändert aber nichts am Kern des Problems. Denn Zusatzentlastungen heben den Wertverlust der Grundleistung nicht auf. Sie federn ihn nur teilweise ab.

Die eigentliche Frage ist längst nicht mehr, ob Leistungen steigen

Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob Beträge erhöht wurden. Sie lautet, ob diese Beträge noch tragen. Genau hier wird die Antwort unangenehm. Denn die Tabellen zeigen, dass viele Leistungen real kleiner geworden sind, obwohl sie nominell gestiegen sind. Das ist kein statistischer Nebeneffekt. Das ist eine schleichende Lastverschiebung weg von der Versicherung und hin zu den Betroffenen.

Wer pflegt oder gepflegt wird, spürt diese Verschiebung nicht in abstrakten Prozentwerten. Sie zeigt sich bei der Rechnung des Pflegedienstes, bei der fehlenden Entlastung im Alltag, beim verschobenen Badumbau und bei dem Gefühl, dass offizielle Erhöhungen im eigenen Leben kaum ankommen.

Genau dort wird Pflegepolitik zur sozialen Frage

In der Vorbemerkung der Drucksache wird auf die steigende Hilfe-zur-Pflege-Quote und die Sorge um die Tragfähigkeit der Leistungen verwiesen. Das macht die politische Brisanz deutlich. Wenn Pflegeleistungen real erodieren, entsteht die Lücke nicht im Papier. Sie entsteht im Alltag von Familien. Und am Ende springt entweder das Sozialamt ein oder die Angehörigen zahlen mit Geld, Zeit und Kraft.

Die Pflegeversicherung sollte entlasten. Die Zahlen zeigen etwas anderes. Sie entlastet nominell. Real zieht sie sich Stück für Stück zurück.

FAQ: Pflegeleistungen, Entlastungsbetrag und Kaufkraftverlust

Wie hoch ist der Entlastungsbetrag 2026?

Im vorliegenden Bundestagsdokument ist für 2025 ein Entlastungsbetrag von 131 Euro ausgewiesen. Kaufkraftbereinigt entspricht das aber nur noch 101 Euro gegenüber 125 Euro im Jahr 2017. Für 2026 nennt das Dokument noch keinen neuen Betrag.

Warum reichen Pflegeleistungen 2026 für viele Betroffene gefühlt weniger aus?

Weil mehrere Leistungen zwar nominell erhöht wurden, real aber an Kaufkraft verloren haben. Die Drucksache verweist ausdrücklich darauf, dass Leistungen der Pflegeversicherung den tatsächlichen Pflegebedarf zunehmend nicht mehr vollständig abdecken könnten.

Haben die ambulanten Sachleistungen in der Pflege real an Wert verloren?

Ja. In Pflegegrad 2 sank der kaufkraftbereinigte Wert von 689 Euro im Jahr 2017 auf 626 Euro im Jahr 2025. In Pflegegrad 5 fiel er real von 1.995 Euro auf 1.808 Euro.

Was bedeutet der Kaufkraftverlust bei Pflegeleistungen für Angehörige 2026?

Für pflegende Angehörige bedeutet das vor allem: weniger Entlastung trotz offizieller Erhöhungen. Besonders sichtbar ist das bei Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Der addierte Betrag liegt 2025 nominal bei 3.539 Euro, kaufkraftbereinigt aber nur bei 2.761 Euro statt 3.224 Euro im Jahr 2017.

Wie hoch ist der Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 2026?

Das Dokument weist für 2025 einen nominalen Zuschuss von 4.180 Euro aus. Kaufkraftbereinigt entspricht das nur 3.224 Euro. Für 2026 enthält die Drucksache noch keinen neuen Wert.

Warum ist der Wohnumfeldzuschuss für Pflegebedürftige so wichtig?

Weil damit Umbauten wie barrierefreie Bäder, Rampen oder Türverbreiterungen unterstützt werden sollen. Gerade hier zeigt sich der reale Wertverlust besonders stark, weil Bau- und Handwerkerkosten deutlich gestiegen sind.

Wie hoch sind Pflegehilfsmittel zum Verbrauch 2026?

In der Drucksache ist für 2025 eine Pauschale von 42 Euro genannt. Kaufkraftbereinigt sind das nur 39 Euro. Ein Wert für 2026 ist dort noch nicht enthalten.

Ist die stationäre Pflege 2026 ebenfalls vom Wertverlust betroffen?

Die Grundbeträge für vollstationäre Pflege haben real ebenfalls an Wert verloren. Für 2025 nennt die Drucksache in Pflegegrad 2 nominal 805 Euro, kaufkraftbereinigt aber nur 621 Euro. Gleichzeitig weist die Bundesregierung darauf hin, dass zusätzliche Zuschläge nach § 43c SGB XI den Eigenanteil im Heim begrenzen.

Warum ist die Pflegepolitik 2026 für Familien so brisant?

Weil die Drucksache den Zusammenhang zwischen real sinkenden Leistungen und wachsendem Druck auf Familien klar erkennen lässt. Wenn die Pflegeversicherung real weniger trägt, landen mehr Kosten und Belastungen bei Angehörigen oder am Ende bei der Sozialhilfe.

Was ist die wichtigste Erkenntnis zu Pflegeleistungen 2026?

Offizielle Erhöhungen bedeuten nicht automatisch mehr Entlastung. Die Tabellen zeigen, dass viele Pflegeleistungen bis 2025 real kleiner geworden sind. Für 2026 ist deshalb entscheidend, ob neue Anpassungen die Kaufkraftverluste wirklich ausgleichen.

Quellen

Bundestagsdrucksache 21/4070 vom 09.02.2026, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „Reale Wertentwicklung von Pflegeversicherungsleistungen“.