Wer im Alltag bereits auf Hilfe angewiesen ist, sollte den Antrag auf Pflegeleistungen vor dem Jahreswechsel stellen.

Nach dem Entwurf zur Pflegereform könnte schon ein Eingang am 31. Dezember 2026 statt am 1. Januar 2027 darüber entscheiden, nach welchen Regeln die Pflegekasse den Antrag prüft.

Der Antrag kann die bisherigen Einstufungsregeln sichern

Geht ein Erstantrag bis einschließlich 31. Dezember 2026 bei der Pflegekasse ein, soll die Einstufung nach den bisherigen Regeln erfolgen. Das würde auch gelten, wenn der Medizinische Dienst erst im Januar zur Begutachtung kommt oder die Pflegekasse den Bescheid noch später verschickt.

Für Erstanträge ab dem 1. Januar 2027 sieht der Entwurf höhere Mindestpunktzahlen für die Pflegegrade 1 bis 3 vor. Ob der Stichtag und die neuen Schwellen so kommen, entscheidet sich im laufenden Gesetzgebungsverfahren.

Für Pflegegrad 2 sollen künftig 30 Punkte nötig sein

Heute reichen für Pflegegrad 2 bereits 27 Punkte. Bei gleicher Gesamtpunktzahl von 28 Punkten käme nach den geplanten Schwellen nur noch Pflegegrad 1 infrage, für den es kein reguläres Pflegegeld gibt. Weiteres dazu auch hier: Was die 30-Punkte-Grenze für Pflegegrad 2 bedeutet

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Mindestpunktzahlen für die Pflegegrade 1 bis 3 nach der allgemeinen Einstufung Pflegegrad Geltendes Recht Ab 1. Januar 2027 geplant Pflegegrad 1 12,5 Punkte 15 Punkte Pflegegrad 2 27 Punkte 30 Punkte Pflegegrad 3 47,5 Punkte 50 Punkte

Die Schwellen für Pflegegrad 4 und 5 sollen bei 70 und 90 Punkten bleiben. Welche Änderungen Familien darüber hinaus betreffen könnten, zeigt unser Überblick zur Pflegereform vor dem Jahreswechsel.

Was mit einem bestehenden Pflegegrad passiert

Wer bereits einen Pflegegrad hat, soll ihn über den Jahreswechsel behalten. Für spätere Wiederholungsbegutachtungen sieht der Entwurf die Anwendung des Rechts am Begutachtungstag und einen Schutz vor Herabstufungen allein wegen der neuen Schwellen oder der geänderten Bewertung vor.

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Hat sich die Selbstständigkeit tatsächlich so weit verbessert, dass auch nach den bisherigen Regeln ein niedrigerer Pflegegrad gerechtfertigt wäre, bleibt eine Herabstufung möglich. Der vorgesehene Schutz bezieht sich auf die Einstufung in den Pflegegrad.

So lässt sich das Antragsdatum belegen

Für den Antrag genügt zunächst eine formlose Mitteilung an die Pflegekasse, dass Sie Leistungen der Pflegeversicherung beantragen. Auch ein Anruf ist möglich, und eine schriftliche Eingangsbestätigung erleichtert es, das Datum später zu belegen.

Praxisbeispiel: Der Antrag kommt im Dezember, der Gutachter im Januar

Frau Neumann braucht beim Duschen und Anziehen regelmäßig Hilfe, und ihre Pflegekasse bestätigt den Eingang ihres Erstantrags am 28. Dezember 2026. Der Medizinische Dienst begutachtet sie erst im Januar und ermittelt nach der bisherigen Bewertung 28 Punkte.

Bleibt die Übergangsregelung wie geplant, wird Frau Neumann nach den bisherigen Regeln eingestuft und erhält bei erfüllten Anspruchsvoraussetzungen Pflegegrad 2. Bei einem Erstantrag im Januar läge dieselbe Punktzahl unter der geplanten Schwelle für Pflegegrad 2.

Drei Fragen und Antworten zum geplanten Stichtag

Muss der Bescheid bis Silvester vorliegen?

Beim Erstantrag soll der rechtzeitige Eingang bis einschließlich 31. Dezember 2026 genügen. Der Bescheid kann dem Entwurf zufolge auch 2027 ergehen.

Was gilt, wenn ich den Brief am 31. Dezember abschicke?

Erreicht der Brief die Pflegekasse erst im Januar und wurde der Antrag vorher auf keinem anderen Weg gestellt, würde er nach den geplanten neuen Regeln geprüft. Wer den Antrag persönlich abgibt, kann sich den Eingang quittieren lassen.

Gilt die neue Punktegrenze bereits?

Derzeit gelten weiterhin die bisherigen Schwellen nach § 15 SGB XI. Die höheren Grenzen sollen nach dem vorliegenden Entwurf am 1. Januar 2027 in Kraft treten.