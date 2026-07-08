Für Pflegegrad 1 kommt eine spürbare Kürzung: Entlastungsbetrag ersetzt Sozialraumbudget

Der Entlastungsbetrag gehört für viele Pflegebedürftige zu den wenigen Leistungen, die im Alltag unmittelbar helfen. Er wird bislang monatlich bis zu 131 Euro gewährt und kann unter anderem für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag genutzt werden. Das gilt derzeit auch für Menschen mit Pflegegrad 1, die sonst weder Pflegegeld noch ambulante Pflegesachleistungen erhalten.

Nach den Plänen des Bundesgesundheitsministeriums soll diese Leistung jedoch neu geordnet werden.

Der bisherige Entlastungsbetrag soll durch ein sogenanntes Sozialraumbudget ersetzt werden. Besonders brisant ist dabei: Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 sollen nach dem Referentenentwurf keinen Anspruch auf dieses neue Budget erhalten.

Für Betroffene wäre das mehr als eine technische Änderung im Pflegegesetz. Wer heute mit Pflegegrad 1 zu Hause lebt, nutzt den Entlastungsbetrag häufig für Haushaltshilfe, Begleitung beim Einkaufen, Betreuung oder kleine Unterstützungen im Alltag. Fällt diese Leistung weg, kann aus einer überschaubaren Einschränkung schneller eine deutlich größere Belastung werden.

Was der Entlastungsbetrag bisher leistet

Der Entlastungsbetrag ist keine frei verfügbare Geldleistung. Die Pflegekasse zahlt ihn nicht pauschal aus, sondern erstattet Kosten gegen Nachweis. Verwendet werden darf er für bestimmte anerkannte Leistungen, etwa für Hilfe im Haushalt, Betreuung, Begleitung oder Entlastung pflegender Angehöriger.

Gerade bei Pflegegrad 1 ist diese Leistung besonders wichtig. Denn Menschen in diesem Pflegegrad haben zwar anerkannte Einschränkungen der Selbstständigkeit, erhalten aber noch kein reguläres Pflegegeld. Auch Pflegesachleistungen durch ambulante Dienste sind für Pflegegrad 1 bisher nicht als laufende Standardleistung vorgesehen.

Der Entlastungsbetrag ist deshalb für viele Betroffene die einzige monatliche Unterstützung der Pflegeversicherung, die regelmäßig im Alltag eingesetzt werden kann. Er hilft nicht nur praktisch, sondern auch vorbeugend. Wer frühzeitig Unterstützung bekommt, kann oft länger zu Hause bleiben und Angehörige entlasten.

Was das neue Sozialraumbudget vorsehen soll

Nach dem Referentenentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz soll der bisherige Entlastungsbetrag in ein Sozialraumbudget überführt werden. Geplant ist ein monatlicher Betrag von bis zu 175 Euro für Pflegebedürftige in häuslicher Pflege mit Pflegegrad 2 bis 5. Für pflegebedürftige Menschen unter 25 Jahren soll das Budget bis zu 300 Euro monatlich betragen.

Das Sozialraumbudget soll zweckgebunden sein. Es soll insbesondere für Angebote zur Unterstützung im Alltag eingesetzt werden, die nach Landesrecht oder durch Pflegekassen anerkannt sind. Damit würde die Leistung stärker auf niedrigschwellige Hilfen im direkten Lebensumfeld ausgerichtet.

Auf den ersten Blick wirkt die geplante Umstellung wie eine Leistungserhöhung. Aus 131 Euro würden für viele Pflegebedürftige 175 Euro. Doch diese Verbesserung gilt nach dem Entwurf gerade nicht für Pflegegrad 1.

Pflegegrad 1: Warum der Wegfall besonders schwer wiegt

Für Pflegegrad 1 sieht der Entwurf nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums vor, künftig auf die Zahlung eines Entlastungsbetrags zu verzichten. Stattdessen sollen Betroffene eine intensivere Form der Beratung und Begleitung sowie Hinweise auf Präventionsangebote erhalten.

Das Ministerium begründet dies damit, Pflegegrad 1 stärker auf Vorbeugung auszurichten. Außerdem sollen präventionsorientierte Leistungen wie Zuschüsse zur Wohnumfeldverbesserung erhalten bleiben. Dazu gehören etwa Zuschüsse für den barrierearmen Umbau einer Dusche.

Für viele Betroffene ersetzt Beratung aber keine konkrete Alltagshilfe. Wer bisher die 131 Euro nutzt, um einmal wöchentlich Unterstützung beim Putzen, Einkaufen oder bei der Begleitung außer Haus zu finanzieren, verliert eine unmittelbar wirksame Hilfe. Eine Beratung kann erklären, welche Angebote sinnvoll sind, bezahlt diese Unterstützung aber nicht automatisch.

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Aus monatlicher Hilfe wird ein Beratungsanspruch

Die geplante Änderung verschiebt den Schwerpunkt bei Pflegegrad 1 deutlich. Statt einer erstattungsfähigen Alltagshilfe soll Beratung stärker in den Vordergrund treten. Das kann sinnvoll sein, wenn Menschen frühzeitig erfahren, wie sie ihre Selbstständigkeit erhalten und gesundheitliche Verschlechterungen vermeiden können.

Problematisch wird es jedoch, wenn Beratung die bisherige praktische Hilfe vollständig ersetzt. Viele Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 sind nicht schwer pflegebedürftig, aber sie benötigen punktuelle Unterstützung. Genau diese kleinen Hilfen verhindern oft, dass Angehörige überlastet werden oder Betroffene ihren Alltag nicht mehr allein bewältigen.

Besonders betroffen wären alleinlebende ältere Menschen. Für sie kann eine Haushaltshilfe oder Begleitung nicht nur eine praktische Erleichterung sein, sondern auch ein Schutz vor Vereinsamung, Stürzen und schleichender Verwahrlosung. Fällt die Kostenerstattung weg, hängt viel stärker vom eigenen Einkommen oder von familiärer Hilfe ab, ob Unterstützung weiter möglich bleibt.

Was sich nach dem Entwurf ändern würde

Bereich Derzeitige Regelung Geplante Regelung nach Entwurf Pflegegrad 1 Bis zu 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich für anerkannte Unterstützungsleistungen Kein Entlastungsbetrag mehr; stattdessen Beratung, Begleitung und Präventionsangebote Pflegegrade 2 bis 5 Bis zu 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich Sozialraumbudget bis zu 175 Euro monatlich Pflegebedürftige unter 25 Jahren Bis zu 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich Sozialraumbudget bis zu 300 Euro monatlich, sofern Pflegegrad 2 bis 5 vorliegt Verwendung Zweckgebunden für bestimmte Entlastungs- und Unterstützungsleistungen Stärker auf anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag ausgerichtet

Warum die Reform politisch heikel ist

Die Pflegeversicherung steht finanziell unter Druck. Steigende Ausgaben, mehr Pflegebedürftige und höhere Kosten für Personal und Versorgung belasten das System. Vor diesem Hintergrund sucht die Politik nach Wegen, Leistungen neu zu ordnen und Ausgaben zu begrenzen.

Der Wegfall des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1 ist deshalb nicht nur eine fachliche Frage. Er betrifft das Grundverständnis der Pflegeversicherung. Soll sie erst stärker helfen, wenn ein höherer Pflegegrad erreicht ist, oder soll sie bereits bei geringen Einschränkungen Unterstützung geben, um eine Verschlechterung zu vermeiden?

Gerade diese vorbeugende Wirkung war ein wichtiger Grund dafür, Pflegegrad 1 überhaupt einzuführen. Menschen mit geringen Beeinträchtigungen sollten nicht erst dann Hilfe bekommen, wenn der Alltag bereits massiv eingeschränkt ist. Wird die monatliche Unterstützung gestrichen, könnte sich diese Logik verändern.

Für Angehörige kann der Druck steigen

Viele Angehörige springen bereits heute dort ein, wo professionelle Hilfe fehlt oder zu teuer ist. Sie erledigen Einkäufe, reinigen die Wohnung, begleiten zu Terminen oder organisieren den Alltag. Der Entlastungsbetrag kann solche Belastungen zumindest teilweise abfedern.

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Wenn Pflegegrad-1-Betroffene die monatliche Unterstützung verlieren, könnten Angehörige wieder mehr Aufgaben übernehmen müssen. Das betrifft besonders Familien, in denen Kinder berufstätig sind oder weit entfernt wohnen. Auch Nachbarn und ehrenamtliche Helfer können nicht jede Lücke schließen.

Die geplante Beratung kann Angehörige zwar bei der Organisation unterstützen. Sie ändert aber nichts daran, dass konkrete Hilfe Zeit und Geld kostet. Genau an dieser Stelle liegt die praktische Brisanz der Reform.

Mehr Geld für höhere Pflegegrade, aber weniger Zugang für Pflegegrad 1

Für Pflegegrade 2 bis 5 kann das Sozialraumbudget eine Verbesserung bringen, wenn passende Angebote vor Ort vorhanden sind. Der monatliche Betrag soll höher liegen als der bisherige Entlastungsbetrag. Für jüngere Pflegebedürftige unter 25 Jahren ist sogar ein deutlich höherer Betrag vorgesehen.

Allerdings kommt es darauf an, ob es vor Ort genügend anerkannte Angebote gibt. Ein Budget hilft nur, wenn geeignete Anbieter erreichbar sind und freie Kapazitäten haben. In ländlichen Regionen oder bei angespanntem Personalmangel kann genau das zum Problem werden.

Für Pflegegrad 1 entsteht dagegen eine Lücke. Der bisherige Betrag würde wegfallen, ohne dass das Sozialraumbudget an seine Stelle tritt. Aus Sicht vieler Betroffener wäre das keine Vereinfachung, sondern eine Leistungskürzung.

Noch ist die Reform nicht beschlossen

Wichtig ist: Die geplanten Änderungen beruhen auf einem Referentenentwurf. Sie sind noch nicht endgültig beschlossen. Im Gesetzgebungsverfahren können sich Inhalte, Beträge und Übergangsregelungen noch ändern.

Betroffene sollten deshalb laufende Leistungen nicht vorschnell aufgeben. Wer Pflegegrad 1 hat und den Entlastungsbetrag nutzt, sollte Belege weiter sammeln und die bisherigen Ansprüche nach geltendem Recht ausschöpfen. Der aktuelle Anspruch besteht weiterhin, solange die neue Regelung nicht in Kraft ist.

Auch Pflegebedürftige und Angehörige sollten genau beobachten, ob es Übergangsregeln oder Besitzschutz geben wird. Im bisherigen Entwurf ist besonders der geplante Start zum 1. Januar 2027 von Bedeutung.

Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Wer Pflegegrad 1 hat, sollte zunächst feststellen, wie stark der Entlastungsbetrag tatsächlich genutzt wird. Viele Pflegebedürftige rufen den Betrag nicht vollständig ab, obwohl er ihnen zusteht. Andere sind auf ihn fest angewiesen, weil sie damit regelmäßig Unterstützung im Haushalt oder bei Alltagswegen finanzieren.

Sinnvoll ist auch ein Blick auf den eigenen Hilfebedarf. Wenn sich der Zustand verschlechtert hat, kann ein Antrag auf Höherstufung in Pflegegrad 2 geprüft werden. Das sollte nicht aus taktischen Gründen geschehen, sondern nur dann, wenn der tatsächliche Unterstützungsbedarf gestiegen ist.

Zudem sollten Betroffene bei ihrer Pflegekasse nach Beratungsangeboten fragen. Gerade vor einer Reform ist es wichtig zu wissen, welche Ansprüche aktuell bestehen und welche Leistungen möglicherweise noch rechtzeitig genutzt werden können.

Praxisbeispiel: Wenn 131 Euro im Monat den Alltag sichern

Frau M. ist 82 Jahre alt und lebt allein in ihrer Wohnung. Sie hat Pflegegrad 1, weil ihr das Treppensteigen schwerfällt, sie beim Einkaufen Unterstützung braucht und den Haushalt nicht mehr vollständig allein schafft. Pflegegeld bekommt sie nicht.

Bisher nutzt Frau M. den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro im Monat für eine anerkannte Haushaltshilfe. Diese kommt alle zwei Wochen, reinigt Bad und Küche, hilft beim Wechseln der Bettwäsche und begleitet Frau M. gelegentlich zum Supermarkt. Für Frau M. bedeutet diese Hilfe, dass sie weiter allein wohnen kann.

Würde der Entlastungsbetrag wegfallen, müsste Frau M. die Unterstützung selbst bezahlen. Ihre Rente reicht dafür kaum aus. Eine Beratung könnte ihr zwar erklären, wie sie Stürze vermeidet oder welche Hilfen es im Stadtteil gibt, sie würde aber nicht automatisch die bisherige Haushaltshilfe finanzieren.

Fragen und Antworten zum geplanten Sozialraumbudget

Was ist der Entlastungsbetrag?

Der Entlastungsbetrag ist eine zweckgebundene Leistung der Pflegeversicherung. Er beträgt derzeit bis zu 131 Euro monatlich und kann für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag verwendet werden. Dazu gehören etwa Betreuung, Begleitung oder Hilfe im Haushalt.

Wer bekommt den Entlastungsbetrag derzeit?

Der Entlastungsbetrag steht derzeit Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege zu. Das gilt auch für Menschen mit Pflegegrad 1. Gerade für sie ist die Leistung wichtig, weil sie kein reguläres Pflegegeld erhalten.

Was soll sich durch das Sozialraumbudget ändern?

Der bisherige Entlastungsbetrag soll nach dem Referentenentwurf durch ein Sozialraumbudget ersetzt werden. Dieses soll für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 bis zu 175 Euro monatlich betragen. Für Pflegebedürftige unter 25 Jahren sind bis zu 300 Euro monatlich vorgesehen.

Bekommen Menschen mit Pflegegrad 1 das Sozialraumbudget?

Nach dem bisherigen Entwurf nein. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 sollen künftig keinen Entlastungsbetrag mehr erhalten und auch nicht in das Sozialraumbudget einbezogen werden. Stattdessen sind Beratung, Begleitung und Präventionsangebote vorgesehen.

Ist der Wegfall des Entlastungsbetrags schon beschlossen?

Nein. Grundlage ist bislang ein Referentenentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz. Im weiteren Gesetzgebungsverfahren können sich noch Änderungen ergeben. Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung gilt das bisherige Recht.

Was sollten Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 jetzt tun?

Betroffene sollten ihre aktuellen Ansprüche weiter nutzen, Belege sorgfältig aufbewahren und sich bei der Pflegekasse beraten lassen. Wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert hat, kann außerdem geprüft werden, ob ein Antrag auf Höherstufung in einen höheren Pflegegrad sinnvoll ist.