Schwerbehinderung: Wohnung passt nicht mehr zur Behinderung – Diese Hebel können sie ansetzen

Für viele Menschen mit Schwerbehinderung ist die eigene Wohnung zu einem stillen Gegner geworden: Türen zu schmal, Stufen im Flur, ein Bad, in dem jeder Handgriff zum Risiko wird. Spätestens wenn Hilfspersonen kaum noch durchkommen oder ein Sturz im Bad fast im Krankenhaus endet, reicht „ein bisschen Improvisation“ nicht mehr.

Dann geht es um harte Rechte: Wer muss den Umbau bezahlen, wer hilft beim Umzug, wer darf sich nicht einfach wegducken?

Wohnungsamt und Sozialamt: Wenn die bisherige Wohnung nicht mehr geht

Ist die Wohnung für Rollstuhl, Rollator oder starke Bewegungseinschränkungen ungeeignet, wird der Wohnungsmarkt für viele Betroffene praktisch verschlossen. Hier sind zwei Ämter zentral:

Das Wohnungsamt kann mit einem Wohnberechtigungsschein und – wichtiger – einem Dringlichkeitsschein den Zugang zu geförderten Wohnungen öffnen. Schwerbehinderung, Pflegegrad, drohende Pflegebedürftigkeit oder konkrete Sturzgefahr können einen „besonderen Wohnbedarf“ begründen.

Wer nur „eng“ und „ungünstig geschnitten“ schreibt, landet oft am Ende der Warteliste. Wer dagegen konkret argumentiert – etwa mit Pflegegutachten, Fotos und ärztlichen Stellungnahmen – kann die Priorität deutlich erhöhen.

Das Sozialamt wird wichtig, wenn die Miete für eine angemessene, barrierefreie Wohnung höher ist als bisher. Bei Bürgergeld oder Grundsicherung entscheidet das Amt, welche Kosten der Unterkunft als „angemessen“ gelten – und ob im Einzelfall auch eine teurere, aber behinderungsgerechte Wohnung akzeptiert werden muss.

In vielen Fällen akzeptieren Sozialämter höhere Mieten, wenn ohne Umzug Pflege oder Teilhabe faktisch unmöglich wären. Das passiert aber nicht automatisch, sondern erst, wenn Sie den Mehrbedarf sauber begründen und notfalls Widerspruch einlegen – und es fällt je nach Kommune sehr unterschiedlich aus.

Wer welchen Umbau bezahlt? Die wichtigsten Kostenträger im Überblick

Die Zuständigkeit hängt nicht von „Sympathie“, sondern von der Frage nach dem Zweck der Maßnahme ab: Geht es um Pflege, um Arbeit, um Unfallfolgen oder um soziale Teilhabe?

Kostenträger Wann dieser Träger typischerweise zuständig ist – und was er finanziert Pflegekasse Bei anerkanntem Pflegegrad. Zuschüsse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (z. B. Badumbau, Rampen, Türverbreiterungen), wenn dadurch Pflege erleichtert oder Selbstständigkeit gesichert wird. Aktuell liegen die Zuschüsse bei bis zu gut 4.000 Euro je Maßnahme (Stand: aktuelle Rechtslage); leben mehrere Pflegebedürftige zusammen, können sich die Beträge für gemeinsam genutzte Maßnahmen addieren. Rentenversicherung Wenn Umbauten nötig sind, um Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen. Wohnungshilfen, technische Hilfen, Anpassungen, damit Arbeit und Arbeitsweg überhaupt möglich bleiben. Arbeitsagentur / Jobcenter Wenn noch keine oder zu kurze Versicherungszeiten für die Rentenversicherung vorliegen, aber ein Umbau die Aufnahme oder Sicherung von Arbeit ermöglicht. Integrationsamt Für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben, wenn behinderungsbedingte Umbaumaßnahmen am Arbeitsplatz oder auf dem Arbeitsweg erforderlich sind und andere Reha-Träger nicht (voll) zahlen. Unfallversicherung Wenn die Behinderung Folge eines Arbeits- oder Wegeunfalls ist. Oft sehr weitreichende Finanzierung von Umbaumaßnahmen, weil die Versicherung für die Unfallfolgen insgesamt einstehen muss. Eingliederungshilfe Wenn die Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einschränkt. Leistungen für Wohnraum, Assistenz, Wohntraining, technische Hilfen und Umbauten, die ein Leben außerhalb von Einrichtungen sichern. Krankenversicherung Befristete Haushaltshilfe nach schwerer Erkrankung oder OP, wenn kein Pflegegrad 2–5 vorliegt und niemand im Haushalt den Haushalt führen kann. Keine generelle Dauerlösung für „Alltagsprobleme“. Wohnungsamt Wohnberechtigungsschein, Dringlichkeitsschein, Zugang zu gefördertem Wohnraum. Kein Umbauträger, aber Türöffner zu passenden Wohnungen. Sozialamt Springt ein, wenn andere Träger nicht zuständig sind oder nur teilweise zahlen. Übernimmt in der Existenzsicherung angemessene Unterkunftskosten und hilft bei Anträgen.

Pflegekasse: Der wichtigste Hebel für Badumbau, Rampe & Co.

Mit einem Pflegegrad können Sie bei der Pflegekasse wohnumfeldverbessernde Maßnahmen beantragen. Entscheidend sind drei Punkte:

Erstens: Der Umbau muss die Pflege erleichtern oder Selbstständigkeit erhalten oder wiederherstellen. Ein ebenerdiger Zugang zur Dusche, der Wegfall einer hohen Badewanne oder eine Verbreiterung der Türen sind klassische Beispiele.

Zweitens: Die Zuschüsse liegen aktuell bei bis zu gut 4.000 Euro je Maßnahme (Stand: aktuelle Rechtslage). Leben mehrere Pflegebedürftige zusammen, können sich die Beträge für gemeinsam genutzte Maßnahmen zu deutlich höheren Summen addieren.

Reicht das nicht, bleiben Restkosten beim Haushalt; hier können Sozialamt oder andere Förderprogramme ergänzend gefragt sein.

Drittens: Der Antrag muss vor Beginn des Umbaus gestellt werden. Wer erst baut und dann „übrigens“ Geld möchte, riskiert eine glatte Ablehnung.

Rentenversicherung, Arbeitsagentur und Integrationsamt: Wohnraum als Voraussetzung für Arbeit

Sobald es um Arbeit geht, ändern sich die Spielregeln. Wenn Sie ohne Umbau Ihren Arbeitsplatz nicht erreichen oder Ihre Tätigkeit nicht ausüben können, kommen Rentenversicherung, Arbeitsagentur oder Integrationsamt als Reha-Träger in Betracht.

Die Rentenversicherung finanziert z. B. Türverbreiterungen, Treppenlifte oder Anpassungen im Eingangsbereich, wenn dadurch ein bestehender Arbeitsplatz erhalten oder eine Wiedereingliederung möglich wird. Wer noch nicht lange genug eingezahlt hat oder erst (wieder) in Arbeit kommen soll, landet mit seinem Antrag häufig bei der Arbeitsagentur.

Das Integrationsamt ist für schwerbehinderte Beschäftigte im Arbeitsleben zuständig, wenn andere Reha-Träger nicht zahlen. Es kann Zuschüsse oder Darlehen für bauliche Anpassungen und technische Hilfen gewähren. Wichtig: Hier zählen konkrete arbeitsbezogene Nachteile, nicht bloß der Wunsch nach „mehr Komfort“.

Unfallversicherung: Wenn der Arbeitsunfall die Wohnung unbrauchbar macht

Nach einem Arbeits- oder Wegeunfall ist die gesetzliche Unfallversicherung oft der „stärkste“ Träger. Muss etwa nach einem Sturz auf der Baustelle ein Rollstuhl genutzt werden, reicht es nicht, nur einen Duschhocker zu stellen. Die Versicherung muss die Folgen des Unfalls umfassend ausgleichen – dazu gehören oft auch größere Umbauten oder ein behinderungsgerechter Umzug.

Anders als bei der Pflegekasse gibt es keine festen pauschalen Höchstbeträge. Entscheidend ist, welche Maßnahmen im Einzelfall notwendig sind, um die Unfallfolgen so weit wie möglich auszugleichen. Die Verfahren können aber zäh werden – ohne fachkundige Unterstützung riskieren Sie, dass nur Minimal-Lösungen bewilligt werden.

Eingliederungshilfe und Leistungen für Wohnraum: Teilhabe statt Heimeinzug

Die Eingliederungshilfe ist für viele Menschen mit Schwerbehinderung der entscheidende Hebel, um nicht in eine stationäre Einrichtung gedrängt zu werden. Nach § 77 SGB IX gehören dazu ausdrücklich „Leistungen für Wohnraum“: also Unterstützung bei Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung von Wohnraum, der ein möglichst selbstbestimmtes Leben zulässt.

In der Praxis bedeutet das: Die Eingliederungshilfe kann nicht nur Assistenz und Wohntraining finanzieren, sondern auch bauliche Anpassungen, wenn sonst eine Heimunterbringung droht oder Teilhabe im Alltag massiv eingeschränkt wäre.

Viele Träger sperren sich jedoch zunächst mit dem Argument, Umbauten seien „Sache der Pflegekasse“ oder der Eigentümer. Hier lohnt sich eine klare schriftliche Begründung, dass es um Vermeidung von stationärer Unterbringung und um Teilhabe geht – und notfalls ein Widerspruch mit Verweis auf genau diese Norm.

Beispiel: Wenn mehrere Träger gleichzeitig eine Rolle spielen

Frau K., 58 Jahre, Rollstuhlnutzerin mit Pflegegrad 3, lebt in einer Mietwohnung im dritten Stock ohne Aufzug. Seit ihrem Schlaganfall kann sie das Bad nur noch mit Unterstützung betreten; die Pflegekraft hat kaum Platz, den Rollstuhl zu drehen, Transfers sind jedes Mal ein Risiko.

Die Pflegekasse kommt deshalb als erster Kostenträger in Betracht und kann einen Zuschuss für den Badumbau bewilligen, um die Situation sicherer zu machen. Gleichzeitig möchte Frau K. weiterhin in Teilzeit arbeiten, weshalb die Rentenversicherung prüft, ob eine Türverbreiterung und eine Rampe am Hauseingang als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben infrage kommen.

Parallel wird das Wohnungsamt tätig und stellt ihr einen Dringlichkeitsschein aus, weil ihre Wohnung ohne Aufzug langfristig unzumutbar ist. Schließlich muss auch das Sozialamt eine höhere Miete für eine barrierefreie Erdgeschosswohnung in Betracht ziehen, da ohne Umzug ernsthaft die Gefahr einer stationären Unterbringung besteht.

Das Beispiel zeigt, wie oft mehrere Träger gleichzeitig beteiligt sind – und dass keiner automatisch alle Kosten übernimmt.

Haushaltshilfe und Assistenz: Wenn (noch) nichts umgebaut ist

Nicht jede Wohnung lässt sich sofort umbauen. In der Zwischenzeit entscheiden niedrigschwellige Hilfen darüber, ob der Alltag zusammenbricht oder halbwegs stabil bleibt.

Die gesetzliche Krankenversicherung kann befristete Haushaltshilfen finanzieren, wenn Sie wegen schwerer Krankheit Ihren Haushalt vorübergehend nicht weiterführen können, niemand im Haushalt einspringen kann und kein höherer Pflegegrad vorliegt.

Das ist eher eine Überbrückungslösung nach OP, Reha oder akuter Verschlechterung – keine Dauerleistung.

Mit einem Pflegegrad laufen Hilfen dagegen überwiegend über die Pflegeversicherung: Entlastungsbetrag, Pflegesachleistungen oder Kombinationsleistungen, aus denen ambulante Dienste, hauswirtschaftliche Unterstützung oder Betreuung bezahlt werden können.

Die Eingliederungshilfe setzt an anderer Stelle an: Sie finanziert Assistenz im eigenen Wohnraum, die nicht nur putzt, sondern bei Organisation, Behördenpost, Strukturierung des Alltags und sozialer Teilhabe unterstützt. Über ein persönliches Budget können Sie diese Assistenz selbst einkaufen und Arbeitgeber:in Ihrer Assistenzkräfte werden.

Besondere Wohnformen, betreutes Wohnen, WGs: Chancen und Grenzen

Nicht jede Person mit Schwerbehinderung möchte oder kann allein wohnen. Für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf bieten sich besondere Wohnformen oder ambulant betreute WGs an.

Dort werden existenzsichernde Leistungen (z. B. Bürgergeld, Grundsicherung) mit Eingliederungshilfe kombiniert. Vorteil: Rund um die Uhr ist jemand erreichbar, Strukturen sind vorgegeben.

Der Preis dafür ist oft weniger Freiheit: Vorgaben beim Tagesablauf, bei Mitbewohner:innen und bei der Gestaltung der Wohnung. Wer Wert auf Autonomie legt, sollte prüfen, ob ambulant betreute Wohnprojekte oder kleinere WGs mit Assistenz nicht die bessere Lösung sind.

Die Eingliederungshilfe muss dann allerdings anerkennen, dass diese gleichwertig oder sogar günstiger sein kann als eine stationäre Einrichtung – ein Punkt, an dem viele Verfahren scheitern oder vor Gericht landen.

Wenn der Kostenträger blockt: So setzen Sie Ihre Rechte durch

Fast alle Verfahren zur Wohnraumanpassung folgen dem gleichen Muster: Sie schildern Ihren Bedarf, und der Kostenträger versucht, ihn kleinzurechnen – mit Sätzen wie „Das ist Komfort“, „die Familie kann helfen“, „es reicht auch ein Duschhocker“ oder „Sie können doch umziehen“.

Wichtig ist, dass Sie reagieren, bevor der Bescheid bestandskräftig wird. Formulieren Sie Ihren Bedarf dafür so konkret und alltagsnah wie möglich: nicht einfach „Bad zu klein“, sondern etwa „Pflegekraft kann den Rollstuhl nicht drehen, Transfers nur mit hohem Sturzrisiko möglich“.

Ergänzen Sie Ihre Schilderung um ärztliche Stellungnahmen, Pflegedokumentationen und – wenn möglich – Fotos, die genau diese Probleme sichtbar machen.

Fordern Sie im Ablehnungs- oder Kürzungsfall die konkrete Rechtsgrundlage und Begründung: Welche Norm, welcher Absatz, welche Richtlinie soll die Ablehnung tragen? Eine kurze Formulierung kann etwa lauten:

„Ich bitte Sie, mir mitzuteilen, auf welcher gesetzlichen Grundlage Sie die beantragte Maßnahme als ‚Komfort‘ einstufen und welche konkrete Alternative Sie für geeignet und zumutbar halten.“

Je unkonkreter die Begründung, desto angreifbarer der Bescheid

Nehmen Sie Ihr Widerspruchsrecht ernst. Gerade bei Pflegekasse, Eingliederungshilfe und Unfallversicherung werden viele Fälle erst im Widerspruch oder vor Gericht sachgerecht gelöst. Beratungsstellen, Sozialverbände oder Fachanwält:innen für Sozialrecht können entscheidend sein, damit aus einem „freundlichen Nein“ kein Dauerzustand wird.