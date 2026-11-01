Pflegeheim in Thailand statt in Deutschland: Für deutsche Rentner kann das ein Vorteil sein

Mehr Zeit für persönliche Betreuung, Unterstützung im Alltag und ein Leben in einer anderen Umgebung: Pflege in Thailand kann für deutsche Rentner eine attraktive Alternative zum heimischen Pflegeheim sein. Ein Vorteil liegt in der Betreuung, die sich mit dem verfügbaren Geld organisieren lässt.

Für Hans das Richtige

Hans ist 77 Jahre alt und lässt sich in einer Pflegeeinrichtung in Thailand betreuen, wo er Unterstützung beim Waschen, Anziehen und Gehen erhält. „Ich brauche inzwischen bei vielen Dingen Hilfe, aber ich möchte trotzdem selbst bestimmen, wie mein Tag aussieht“, sagt er.

Besonders schätzt Hans, dass seine Betreuungskräfte auch Zeit für einen Spaziergang oder ein Gespräch haben. „Für mich ist es ein großer Unterschied, ob mich jemand nur schnell versorgt oder sich anschließend noch einen Moment zu mir setzt“, erzählt der Rentner.

„Bei meinen Besuchen erlebe ich meinen Vater entspannt, und die Pflegekräfte kennen seine Gewohnheiten sehr genau“, berichtet sein Sohn Berthold.

„Die Entfernung fällt uns schwer, aber wir haben die Betreuung, die medizinische Versorgung und die Finanzierung vor seiner Entscheidung gemeinsam geprüft“, sagt er.

Mehr persönliche Zuwendung

Einige auf ausländische Bewohner wie Hans ausgerichtete Einrichtungen in Thailand werben mit individueller Begleitung, gemeinsamen Aktivitäten und Betreuung rund um die Uhr.

Der Anbieter VivoCare hat beispielsweise ein Konzept, das neben der körperlichen Versorgung auch Beschäftigung, vertraute Beziehungen und das emotionale Wohlbefinden von Menschen mit Demenz betont.

Für Pflegebedürftige kann zusätzliche Zeit beim Essen, beim Spazierengehen oder in unruhigen Momenten ein erheblicher Gewinn sein. Ob diese Zeit im Alltag tatsächlich vorhanden ist, lässt sich jedoch nur an der konkreten Einrichtung und ihrer Personalausstattung beurteilen.

Kosten deutscher Pflegeheime

Nach der Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen betrug die durchschnittliche monatliche Eigenbeteiligung im ersten Pflegeheimjahr zum Juli 2026 bundesweit 3.364 Euro.

Dieser Betrag bleibt bereits nach Berücksichtigung der Leistungen der Pflegeversicherung und des Zuschlags zum pflegebedingten Eigenanteil selbst zu finanzieren.

Für viele Rentner entsteht damit eine Lücke, die sich aus den laufenden Einkünften nicht schließen lässt.

Welche Möglichkeiten dann bestehen, erläutert unser Beitrag zum Pflegeheim-Eigenanteil, wenn die Rente nicht mehr reicht.

Was ein Pflegeangebot in Thailand tatsächlich kostet

Ein konkretes Preisbeispiel liefert VivoCare für seine Demenzbetreuung in Chiang Mai und Hua Hin: Die veröffentlichte Preisliste 2026 nennt monatlich 3.000 Euro. Darin enthalten sind nach Anbieterangaben unter anderem ein Einzelzimmer, Verpflegung, Betreuung und bestimmte Alltagsangebote.

Medikamente, Arzt- und Klinikgebühren sowie persönliche Verbrauchsgüter sind ausdrücklich ausgenommen. Für eine persönliche Eins-zu-eins-Betreuung während der Nacht nennt die Preisliste einen zusätzlichen Monatsbetrag von 700 Euro.

📚 Lesen Sie auch: Wie hoch ist der Eigenanteil im Pflegeheim bei einem Pflegegrad 1?

Das Beispiel zeigt einen einzelnen Anbieter und keinen Durchschnittspreis für Thailand. Es zeigt aber, weshalb ein beworbener Paketpreis erst zusammen mit den ausgeschlossenen Leistungen aussagekräftig wird.

Beim Preisvergleich zählt die eigene Belastung

Wer deutsche Gesamtheimkosten vor Abzug der Kassenleistungen mit einer thailändischen Betreuungspauschale vergleicht, überschätzt die Ersparnis. Für die persönliche Entscheidung zählt, was in beiden Fällen aus Rente, sonstigen Einkünften und Vermögen bezahlt werden muss.

Vergleichsfall Monatlicher Betrag Was zusätzlich zu beachten ist Deutsches Pflegeheim, erstes Aufenthaltsjahr 3.364 Euro durchschnittlicher Eigenanteil Bundesdurchschnitt zum Juli 2026; individuelle Heimrechnung kann abweichen Deutsches Pflegeheim, nach mehr als 36 Monaten 2.111 Euro durchschnittlicher Eigenanteil Höherer Zuschlag der Pflegeversicherung bereits berücksichtigt VivoCare in Thailand, veröffentlichtes Beispiel 3.000 Euro Betreuungspauschale Unter anderem Krankenversicherung, Medikamente und medizinische Behandlung gesondert kalkulieren Dasselbe Angebot mit persönlicher Nachtbetreuung 3.700 Euro Weitere ausgeschlossene Kosten kommen hinzu

Die deutschen Werte beruhen auf der vdek-Auswertung, die thailändischen auf der genannten Anbieterpreisliste. Die Zahlen belegen keinen allgemeinen Preisvorteil, weil Leistungsumfang, individueller Bedarf und zusätzliche Absicherung unterschiedlich sind.

Nach längerer Aufenthaltsdauer kann die Eigenbelastung in einem deutschen Heim niedriger sein als die Betreuungspauschale im gewählten thailändischen Angebot. Deshalb sollte eine Vergleichsrechnung mehrere Jahre und einen möglicherweise steigenden Unterstützungsbedarf berücksichtigen.

Die deutsche Pflegekasse finanziert den dauerhaften Umzug grundsätzlich nicht

Wer seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft nach Thailand verlegt, kann die Leistungen der deutschen gesetzlichen Pflegeversicherung grundsätzlich nicht weiter einplanen. Thailand fällt nicht unter die europäische Ausnahme, die bei bestehendem Versicherungsschutz eine Zahlung von Pflegegeld etwa innerhalb der EU ermöglicht.

Davon zu unterscheiden ist ein tatsächlich vorübergehender Auslandsaufenthalt: Nach § 34 SGB XI kann Pflegegeld bei fortbestehendem Anspruch für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr weitergezahlt werden. Daraus entsteht weder ein Anspruch auf Finanzierung eines thailändischen Pflegeheims noch eine achtwöchige Übergangszahlung bei jeder dauerhaften Auswanderung.

Die Krankenversicherung kann den Preisvorteil aufzehren

Bei einer dauerhaften Wohnsitzverlegung nach Thailand endet die deutsche Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung grundsätzlich. Die Deutsche Rentenversicherung weist für das vertragslose Ausland außerdem darauf hin, dass grundsätzlich kein Zuschuss zur dortigen Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt wird.

Vor einer Vertragsunterschrift muss deshalb feststehen, welcher Versicherungsschutz für den dauerhaften Aufenthalt tatsächlich erhältlich ist. Das Angebot sollte bestehende Erkrankungen, Selbstbeteiligungen, Leistungsgrenzen und die Bedingungen einer weiteren Vertragsverlängerung ausdrücklich klären.

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Eine Betreuungspauschale ersetzt keine Absicherung gegen eine teure Krankenhausbehandlung. Wer nur den Preis der Residenz betrachtet, lässt einen möglicherweise erheblichen Ausgabenposten offen.

Die Rente kann weiterfließen, der verfügbare Betrag muss geprüft werden

Eine aus deutschen Beitragszeiten erworbene gesetzliche Altersrente kann grundsätzlich auch nach Thailand gezahlt werden. Bei besonderen rentenrechtlichen Zeiten können allerdings Einschränkungen bestehen, weshalb der Rentenversicherungsträger den konkreten Anspruch vor dem Umzug prüfen sollte.

Für den Haushaltsplan zählt der Betrag nach Steuern, Versicherungen und weiteren Verpflichtungen. Auch Überweisungsgebühren und Wechselkursschwankungen können die verfügbaren Mittel verändern; mehr dazu im Beitrag Deutsche Rente in Thailand beziehen: Welche Probleme entstehen können.

Das deutsche Sozialamt ist keine verlässliche Rückversicherung

Reichen Einkommen und Vermögen für notwendige Pflege in Deutschland nicht aus, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen Hilfe zur Pflege durch das Sozialamt infrage kommen. Diese Absicherung lässt sich nicht ohne Weiteres auf ein Leben in Thailand übertragen.

Nach § 24 SGB XII erhalten Deutsche mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland grundsätzlich keine Sozialhilfe. Ausnahmen setzen eine außergewöhnliche Notlage und weitere enge Voraussetzungen voraus; eine Finanzierungslücke allein genügt dafür nicht.

Rund um die Uhr betreut heißt nicht durchgehend persönlich begleitet

Bei der Auswahl einer Einrichtung muss erkennbar sein, wie viele Bewohner sich die tatsächlich anwesenden Betreuungskräfte teilen und welche Qualifikationen diese haben. Ebenso konkret gehören die Versorgung bei akuten Beschwerden und die Zusammenarbeit mit Ärzten und Krankenhäusern geklärt.

Die Zusage einer Betreuung rund um die Uhr bedeutet noch keine ununterbrochene Eins-zu-eins-Begleitung. Palmen sind kein Qualitätsnachweis, und ein freundliches Verkaufsgespräch ersetzt keine nachvollziehbare Leistungsbeschreibung.

Auch die Verständigung verdient mehr Aufmerksamkeit als ein Hinweis auf deutschsprachige Leitung. Für die tägliche Versorgung ist entscheidend, ob die unmittelbar betreuenden Menschen Schmerzen, Wünsche und Ängste verstehen können.

Bei Demenz zählen die Wünsche des betroffenen Menschen

Eine auf Demenz ausgerichtete Einrichtung kann interessant sein, wenn sie den konkreten Unterstützungsbedarf verlässlich abdeckt. Eine Diagnose allein sagt jedoch nichts darüber aus, ob ein Umzug nach Thailand für den betroffenen Menschen die passende Entscheidung ist.

Auch bei einer rechtlichen Betreuung bleiben die Wünsche der betreuten Person der gesetzliche Ausgangspunkt. § 1821 BGB verpflichtet Betreuer dazu, diese Wünsche festzustellen und ihnen innerhalb der gesetzlichen Grenzen zu entsprechen.

Entfernung und Aufenthaltsrecht gehören zur Entscheidung

Wer in Thailand lebt, ist für Angehörige in Deutschland meist nur nach einer langen Flugreise erreichbar. Deshalb sollten Besuche, verlässliche Kontakte und eine mögliche Rückkehr von Anfang an finanziell und organisatorisch mitgedacht werden.

Ein Pflegevertrag verschafft außerdem kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Für das vom thailändischen Generalkonsulat beschriebene Non-Immigrant-Visum O für Rentner gelten beispielsweise ein Mindestalter von 50 Jahren und finanzielle Nachweise; zunächst erlaubt es einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen.

Eine längerfristige Aufenthaltsverlängerung muss gesondert geklärt werden. Ebenso sollte vorab feststehen, wer die Versorgung organisiert, wenn ein Krankenhausaufenthalt, ein Einrichtungswechsel oder eine Rückreise erforderlich wird.

Wann Pflege in Thailand ein großer Vorteil sein kann

Ein Umzug kann sich lohnen, wenn der Rentner ihn selbst möchte, die Einrichtung nachweisbar passende Betreuung bietet und auch medizinische Mehrkosten dauerhaft finanzierbar bleiben. Besonders überzeugend wird ein Angebot dann, wenn es persönliche Begleitung ermöglicht, die im bisherigen Alltag fehlt.

Die Aussicht auf mehr Zuwendung ist ein ernst zu nehmender Grund, sich mit dieser Möglichkeit zu beschäftigen. Ein bloßer Preisvergleich ohne Versicherungen, Zusatzleistungen und Rücklagen reicht für eine Entscheidung dieser Tragweite nicht aus.

Ein Beispiel aus der Praxis: Mehr Betreuung mit tragfähiger Finanzierung

In diesem Praxisbeispiel verfügt der 76-jährige Dieter nach Steuern über monatlich 4.100 Euro aus Renten und weiteren Einkünften, während ein deutsches Heim einen Eigenanteil von 4.500 Euro verlangt. Für eine Einrichtung in Thailand liegt ihm ein Angebot über 3.000 Euro vor; für Versicherung, medizinische Ausgaben, persönliche Bedürfnisse und Rücklagen setzt er in seiner Vergleichsrechnung weitere 900 Euro an.

Unter diesen rein beispielhaften Annahmen ergeben sich monatlich 3.900 Euro und damit 600 Euro weniger als beim konkreten deutschen Heimangebot. Tragfähig wäre diese Rechnung erst, wenn der benötigte Versicherungsschutz tatsächlich besteht, die Rücklagen ausreichen und die Einrichtung Dieters Pflegebedarf zum vereinbarten Preis deckt.

Sechs Fragen und Antworten zur Pflege in Thailand

Zahlt die deutsche Pflegekasse ein Pflegeheim in Thailand?

Bei einem dauerhaften Umzug nach Thailand übernimmt die deutsche gesetzliche Pflegeversicherung grundsätzlich keine Pflegeheimkosten. Auch deutsches Pflegegeld lässt sich für diese dauerhafte Versorgung grundsätzlich nicht weiter einplanen.

Kann ich meine deutsche Altersrente in Thailand beziehen?

Ja, eine aus deutschen Beitragszeiten erworbene gesetzliche Altersrente wird grundsätzlich auch dorthin gezahlt. Ob Besonderheiten die Höhe verändern, sollte vor dem Umzug mit dem Rentenversicherungsträger geklärt werden.

Ist Pflege in Thailand immer günstiger?

Nein, eine Betreuungspauschale kann durch Krankenversicherung, medizinische Behandlung und zusätzliche Pflege deutlich teurer werden. Verglichen werden muss die gesamte eigene Belastung mit dem Eigenanteil des konkreten deutschen Heims.

Springt das deutsche Sozialamt ein, wenn das Geld ausgeht?

Bei gewöhnlichem Aufenthalt in Thailand besteht grundsätzlich kein Anspruch auf deutsche Sozialhilfe. Die engen gesetzlichen Ausnahmen sind keine verlässliche Grundlage für die Finanzierung eines geplanten Umzugs.