Krankengeld über Weihnachten und Neujahr: AU-Frist kann Anspruch kosten

Weihnachten unterbricht einen bestehenden Krankengeldanspruch nicht, eine versäumte Folgekrankschreibung kann dagegen Geld kosten. Besonders tückisch sind Heiligabend und Silvester: Obwohl viele Arztpraxen geschlossen bleiben, sind beide Tage keine gesetzlichen Feiertage.

Wer weiterhin arbeitsunfähig ist, sollte deshalb vor den Feiertagen das Enddatum seiner Krankschreibung prüfen. Entscheidend ist grundsätzlich, wann eine Ärztin oder ein Arzt die weitere Arbeitsunfähigkeit feststellt.

Die Frist endet grundsätzlich am nächsten Werktag

Nach § 46 Satz 2 SGB V bleibt der Krankengeldanspruch bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit erhalten, wenn die weitere AU spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende ärztlich festgestellt wird. Samstage zählen für diese Regel ausdrücklich nicht als Werktage; Sonntage und gesetzliche Feiertage werden ebenfalls übersprungen.

Endet eine AU beispielsweise an einem Freitag, genügt grundsätzlich die Folgefeststellung am Montag, sofern dieser kein Feiertag ist. Dieser Schutz vor einer Krankengeldlücke am Wochenende gilt auch dann, wenn auf dem bisherigen Nachweis nur der Freitag als letzter AU-Tag steht.

Auf die persönlichen Arbeitstage des Versicherten kommt es bei dieser Frist nicht an. Auch ein freier Tag im eigenen Betrieb verschiebt den erforderlichen Arztkontakt nicht.

Heiligabend und Silvester können zum Fristproblem werden

Der 24. und der 31. Dezember sind keine gesetzlichen Feiertage und fallen 2026 jeweils auf einen Donnerstag. Für die AU-Anschlussfrist sind sie deshalb reguläre Werktage.

Wer nur bis Mittwoch, den 23. Dezember 2026, krankgeschrieben ist, braucht die weitere ärztliche Feststellung grundsätzlich spätestens an Heiligabend. Der Hinweis, dass die Hausarztpraxis Weihnachtsurlaub hat, verlängert die Frist nicht automatisch.

Anders sieht es aus, wenn die bisherige AU bis einschließlich 24. Dezember reicht. Dann folgen zwei Weihnachtsfeiertage und ein Sonntag, sodass Montag, der 28. Dezember 2026, der nächste relevante Werktag ist.

Diese AU-Termine sind Weihnachten 2026 wichtig

Die folgende Tabelle überträgt die gesetzliche Werktagsregel auf Weihnachten 2026 und den Jahreswechsel 2026/2027. Sie gilt für die weitere Feststellung einer fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit.

Bisherige AU bescheinigt bis einschließlich Späteste reguläre ärztliche Folgefeststellung Mittwoch, 23. Dezember 2026 Donnerstag, 24. Dezember 2026 Donnerstag, 24. Dezember 2026 Montag, 28. Dezember 2026 25., 26. oder 27. Dezember 2026 Montag, 28. Dezember 2026 Montag, 28. Dezember 2026 Dienstag, 29. Dezember 2026 Mittwoch, 30. Dezember 2026 Donnerstag, 31. Dezember 2026 Donnerstag, 31. Dezember 2026 Montag, 4. Januar 2027 1., 2. oder 3. Januar 2027 Montag, 4. Januar 2027

Die Tabelle nennt die späteste reguläre Feststellung, keinen empfohlenen Termin. Bei angekündigten Praxisschließungen ist es sinnvoll, die weitere AU schon vorher ärztlich beurteilen zu lassen.

Bei Praxisurlaub rechtzeitig die Vertretung klären

Versicherte sollten vor Weihnachten nach den Öffnungszeiten und der zuständigen Vertretung fragen. Auch eine andere behandelnde Vertragsarztpraxis kann die weitere AU feststellen; eine Folgebescheinigung muss nicht zwingend aus derselben Praxis stammen.

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Hilfreich sind der bisherige AU-Nachweis und vorhandene Befundberichte, damit die Vertretung den Verlauf beurteilen kann. Außerhalb der Sprechzeiten informiert die 116117 über den ärztlichen Bereitschaftsdienst; der Anruf allein ersetzt jedoch keine ärztliche AU-Feststellung.

Eine Bescheinigung über einen längeren Zeitraum ist möglich, wenn sie medizinisch gerechtfertigt ist. Nach den Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses soll eine AU normalerweise höchstens zwei Wochen umfassen, bei entsprechendem Krankheitsverlauf kann eine Dauer bis zu einem Monat sachgerecht sein.

Eine Rückdatierung rettet das Krankengeld nicht automatisch

Eine rückwirkende Krankschreibung ist kein verlässlicher Ausweg aus einer versäumten Anschlussfrist. Zwar darf der Beginn der AU ausnahmsweise nach ärztlicher Prüfung und in der Regel für bis zu drei Tage rückdatiert werden, wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung erläutert.

Dadurch wird aber aus einer verspäteten ärztlichen Feststellung keine rechtzeitige. Ein rückwirkend eingetragener Krankheitsbeginn sichert deshalb nicht automatisch die Krankengeldzahlung für die entstandene Lücke.

Nach dem gemeinsamen Rundschreiben der Krankenkassen sind enge Ausnahmen möglich, wenn Versicherte rechtzeitig alles Zumutbare unternommen haben und die Verzögerung der Vertragsarztpraxis zuzurechnen ist. Wer etwa trotz rechtzeitigen persönlichen Erscheinens auf einen späteren Termin verwiesen wird, sollte den Ablauf dokumentieren und eine Ablehnung prüfen lassen.

Telefonische Folge-AU ist nur unter Voraussetzungen möglich

Eine telefonische Folgebescheinigung kann infrage kommen, wenn zur aktuellen Erkrankung bereits eine persönliche Untersuchung stattgefunden hat. Voraussetzung sind außerdem unter anderem eine der Praxis bekannte Person, keine schwere Symptomatik und die fehlende Möglichkeit einer Videosprechstunde.

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Wurde die erste AU ausschließlich telefonisch festgestellt, ist für die Folgebescheinigung ein Praxisbesuch erforderlich. Einen Anspruch auf Krankschreibung per Telefon gibt es nach den Regeln zur telefonischen AU nicht.

Die eAU übermittelt den Nachweis, ersetzt aber keine Folgefeststellung

Im regulären eAU-Verfahren übermittelt die Vertragsarztpraxis die Arbeitsunfähigkeitsdaten direkt an die Krankenkasse. Versicherte müssen sich dennoch rechtzeitig um die weitere ärztliche Feststellung kümmern.

Eine verspätete Datenübertragung ist rechtlich anders zu behandeln als ein versäumter Arztkontakt. Warum der Krankengeldanspruch trotz verspäteter Übermittlung der AU bestehen kann, hat Gegen-Hartz anhand der Rechtsprechung erläutert.

Die Monatsregel schützt nicht vor unbezahlten Tagen

Für Versicherte, deren Mitgliedschaft vom Krankengeldanspruch abhängt, enthält § 46 Satz 3 SGB V einen zusätzlichen Schutz, etwa nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Wird die weitere AU wegen derselben Krankheit innerhalb eines Monats nach dem zuletzt bescheinigten Ende festgestellt, kann der Anspruch erhalten bleiben.

Für die Zeit bis zur verspäteten Feststellung ruht die Zahlung allerdings nach § 49 Absatz 1 Nummer 8 SGB V. Diese Monatsregel ist deshalb keine allgemeine Erlaubnis, die Folgekrankschreibung aufzuschieben.

Ob eine Lücke nur vorübergehend Geld kostet oder auch den weiteren Anspruch gefährdet, hängt vom Versicherungsstatus und dem Zeitpunkt der Nachholung ab. Mehr dazu erläutert der Beitrag „Krankengeld kann ruhen und eingestellt werden“.

Feiertage werden bezahlt, eine Ablehnung sollte geprüft werden

Krankengeld wird nach § 47 Absatz 1 SGB V für Kalendertage gezahlt, also grundsätzlich auch für Wochenenden und gesetzliche Feiertage. Voraussetzung ist, dass der Anspruch besteht und kein Ruhensgrund eingreift.

Kürzt die Kasse wegen einer angeblichen AU-Lücke, sollten Versicherte den Bescheid und die tatsächlichen Feststellungsdaten vergleichen. Für einen Widerspruch gilt bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe, wie § 84 SGG vorsieht.

Praxisbeispiel: Vier Tage können 220 Euro kosten

Im fiktiven Beispiel bezieht Sabine bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis Krankengeld und ist bis Donnerstag, den 24. Dezember 2026, krankgeschrieben. Lässt sie die weitere AU wegen derselben Krankheit am Montag, den 28. Dezember, feststellen, wahrt sie die reguläre Anschlussfrist.

Erfolgt die Feststellung ohne anerkannten Ausnahmegrund erst am Dienstag, den 29. Dezember, entfällt in diesem Beispiel die Zahlung für den 25. bis einschließlich 28. Dezember. Bei einem angenommenen Krankengeld-Zahlbetrag von 55 Euro pro Kalendertag fehlen ihr damit 220 Euro.

Sieben Fragen und Antworten zum Krankengeld über Weihnachten

Wird Krankengeld auch an den Weihnachtsfeiertagen gezahlt?

Ja, ein bestehender Krankengeldanspruch umfasst grundsätzlich auch gesetzliche Feiertage und Wochenenden. Weihnachten allein unterbricht die Zahlung nicht.

Bis wann muss eine weitere AU ärztlich festgestellt werden?

Bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit grundsätzlich spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende. Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage werden bei dieser Anschlussfrist übersprungen.

Zählen Heiligabend und Silvester als Werktage?

Beide Tage sind keine gesetzlichen Feiertage und fallen 2026 auf einen Donnerstag. Sie zählen damit für diese Frist als Werktage, auch wenn die eigene Praxis geschlossen bleibt.

Was gilt, wenn die Hausarztpraxis Weihnachtsurlaub hat?

Der Praxisurlaub verlängert die Frist nicht automatisch. Versicherte sollten rechtzeitig einen früheren Termin oder die weitere Behandlung durch eine Vertretung organisieren.

Reicht eine nachträglich rückdatierte Krankschreibung?

Eine zulässige Rückdatierung des AU-Beginns behebt eine verspätete ärztliche Feststellung für das Krankengeld nicht automatisch. Ob eine anerkannte Ausnahme vorliegt, muss im Einzelfall geprüft werden.

Erledigt die elektronische AU auch die Verlängerung?

Nein, die eAU dient der Übermittlung ärztlich festgestellter Arbeitsunfähigkeit. Auch eine Folge-AU muss rechtzeitig ärztlich festgestellt werden.

Was sollten Versicherte nach einer versäumten Frist tun?

Sie sollten die weitere AU unverzüglich feststellen lassen und mit der Krankenkasse klären, welche Folgen die Lücke hat. Gegen eine ablehnende Entscheidung kommt ein fristgerechter Widerspruch infrage, insbesondere bei nachweisbaren Fehlern der Praxis oder der Kasse.