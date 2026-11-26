Bei der Pflegereform gibt es eine Entschärfung: Die Bundesregierung hat den geplanten Einstieg mit halber Geldleistung für neue Pflegefälle der Grade 2 und 3 aufgegeben. Im Regierungsentwurf ist diese dreimonatige Kürzung nicht mehr enthalten.

Für betroffene Familien würde damit eine empfindliche Finanzierungslücke zu Beginn der häuslichen Pflege vermieden. Eine wirkliche Entwarnung ist das noch nicht, denn das künftige Monatsbudget soll zusätzliche Ausgaben abdecken.

Welche Kürzung die Bundesregierung zurückgenommen hat

Der frühere Referentenentwurf sah eine Begrenzung für Menschen vor, die erstmals überhaupt einen Pflegegrad erhalten und dabei in Pflegegrad 2 oder 3 eingestuft werden. Ihnen sollte das neue Entlastungsbudget während der ersten drei Monate lediglich zur Hälfte zur Verfügung stehen.

Diese Einschränkung wurde beim Kabinettsbeschluss vom 30. September 2026 gestrichen, wie auch die AOK in ihrer Übersicht zum Gesetzgebungsverfahren bestätigt. Bleibt es dabei, gäbe es für diese neuen Pflegefälle keine besondere dreimonatige Halbierung.

Die Rücknahme ist sachgerecht: Gerade zu Beginn müssen Familien Unterstützung organisieren und einen verlässlichen Pflegealltag aufbauen. Eine zusätzliche Kürzung hätte diese ohnehin belastende Phase finanziell erschwert.

Welche Beträge für Pflegegrad 2 und 3 vorgesehen sind

Der Regierungsentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz nennt in der vorgesehenen Neufassung des § 37 monatlich 380 Euro für Pflegegrad 2 und 630 Euro für Pflegegrad 3. Diese Geldleistung wird dort als Pflegegeld im Umfang eines Entlastungsbudgets ausgestaltet.

Die folgende Tabelle zeigt, welchen Unterschied eine Halbierung auf Grundlage dieser geplanten Beträge rechnerisch machen würde. Die halben Beträge sind ausschließlich Vergleichswerte und keine Zahlungen, die der aktuelle Regierungsentwurf für neue Pflegefälle vorsieht.

Pflegegrad Geplantes Monatsbudget Rechnerische Hälfte Differenz über drei volle Monate Pflegegrad 2 380 Euro 190 Euro 570 Euro Pflegegrad 3 630 Euro 315 Euro 945 Euro

Die auch im Bericht von rentenbescheid24 genannten 570 beziehungsweise 945 Euro sind kein zusätzlicher Bonus und keine angekündigte Nachzahlung. Sie beziffern lediglich den Unterschied zwischen dem vollen geplanten Budget und seiner rechnerischen Halbierung für drei volle Monate.

Was Pflegebedürftigen heute zusteht

Bis zu einer wirksamen gesetzlichen Änderung gelten die bisherigen Ansprüche weiter. Nach der Leistungsübersicht des Bundesgesundheitsministeriums zur häuslichen Pflege beträgt das volle monatliche Pflegegeld derzeit 347 Euro bei Pflegegrad 2 und 599 Euro bei Pflegegrad 3.

Voraussetzung ist, dass die häusliche Pflege in geeigneter Weise selbst sichergestellt wird. Wer zugleich ambulante Pflegesachleistungen nutzt, erhält im Rahmen einer Kombinationsleistung entsprechend anteiliges Pflegegeld.

Eine allgemeine Halbierung allein wegen einer erstmaligen Einstufung in Pflegegrad 2 oder 3 gibt es nach geltendem Recht nicht. Die Diskussion betrifft eine geplante Einschränkung, die bereits vor der Verabschiedung des Gesetzes wieder aus dem Entwurf entfernt wurde.

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Warum ein höheres Monatsbudget keine sichere Verbesserung bedeutet

Das geplante Entlastungsbudget soll mehr Aufgaben übernehmen als das heutige Pflegegeld. Das Bundesgesundheitsministerium erläutert zur Reform, dass daraus auch Verbrauchspflegehilfsmittel und eine Ersatzpflege bei Verhinderung der Pflegeperson bezahlt werden können.

Damit entscheidet sich die tatsächliche Entlastung daran, welche bisherigen Ansprüche in der neuen Zahlung aufgehen und welche Leistungen eine Familie benötigt. Einen ausführlicheren Vergleich bietet unser Beitrag zu den geplanten Änderungen beim Pflegegeld ab 2027.

Schon bei Verbrauchspflegehilfsmitteln wird das Problem sichtbar: Heute übernimmt die Pflegekasse unter den gesetzlichen Voraussetzungen zusätzlich Kosten von bis zu 42 Euro monatlich. Dazu zählen etwa Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und Bettschutzeinlagen, wie das Gesundheitsportal des Bundes erklärt.

Bei Pflegegrad 2 läge das geplante Monatsbudget lediglich 33 Euro über dem heutigen Pflegegeld. Müssten daraus künftig bislang zusätzlich finanzierte Hilfsmittel für 42 Euro bezahlt werden, blieben für die übrige Pflege rechnerisch neun Euro weniger.

Die gestrichene Anfangskürzung beseitigt also einen konkreten Nachteil des früheren Plans. Ob eine Familie durch die gesamte Reform gewinnt oder verliert, muss anhand aller tatsächlich genutzten Leistungen beurteilt werden.

Die Reform ist noch nicht endgültig beschlossen

Ein Kabinettsbeschluss schafft noch keinen neuen Leistungsanspruch. Der Bundestag hat den Gesetzentwurf am 5. November 2026 erstmals beraten und anschließend an die Ausschüsse überwiesen, wie der parlamentarische Bericht zur Pflegereform dokumentiert.

In dieser Debatte stellten Regierung und Koalitionsfraktionen weitere Änderungen in Aussicht, insbesondere bei der Entlastung pflegender Angehöriger. Für den 25. November ist nach einer Mitteilung des Gesundheitsausschusses eine Expertenanhörung vorgesehen.

Welche Beträge, Übergangsregeln und Starttermine am Ende gelten, bleibt deshalb vom weiteren Verfahren abhängig. Über die offenen Streitpunkte berichten wir auch im Beitrag zu den angekündigten Nachbesserungen an der Pflegereform.

Drei Fragen und Antworten zum Pflegegeld 2027

Soll das Pflegegeld bei Pflegegrad 2 und 3 zunächst halbiert werden?

Der Regierungsentwurf enthält die zuvor geplante dreimonatige Halbierung für bestimmte neue Pflegefälle nicht mehr. Diese Einschränkung wurde beim Kabinettsbeschluss gestrichen; das Gesetzgebungsverfahren ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

Sind 380 Euro beziehungsweise 630 Euro ab 2027 bereits garantiert?

Nein, diese Monatsbeträge stehen im Regierungsentwurf und sind noch keine geltenden Ansprüche. Aktuell beträgt das volle Pflegegeld bei Pflegegrad 2 monatlich 347 Euro und bei Pflegegrad 3 monatlich 599 Euro.

Haben Pflegebedürftige durch das neue Budget automatisch mehr Geld übrig?

Das lässt sich aus dem höheren Monatsbetrag allein nicht ableiten, weil daraus künftig auch weitere Pflegeausgaben finanziert werden sollen. Für einen verlässlichen Vergleich müssen insbesondere die bisher zusätzlich übernommenen Hilfsmittelkosten und die benötigte Ersatzpflege berücksichtigt werden.