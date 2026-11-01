Anspruch auf Pflegegeld auch ohne benannte Pflegeperson

Pflegegeld ohne feste Pflegeperson: Darf die Pflegekasse die Zahlung stoppen?

Wer zu Hause Unterstützung braucht, organisiert diese nicht immer über einen einzigen Angehörigen. Manchmal teilen sich Kinder, Freunde und Nachbarn die Hilfe – und niemand ist als Hauptpflegeperson eingetragen.

Das allein lässt den Anspruch auf Pflegegeld nicht entfallen. Entscheidend ist, ob die notwendige Versorgung tatsächlich gesichert ist und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

Das Gesetz verlangt eine gesicherte Pflege

Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 können nach § 37 Absatz 1 SGB XI Pflegegeld erhalten, wenn sie die erforderliche häusliche Pflege in geeigneter Weise selbst sicherstellen. Dazu gehören körperbezogene Pflege, Betreuung und Unterstützung im Haushalt.

Eine einzelne, förmlich eingetragene Hauptpflegeperson nennt die Vorschrift nicht als eigenständige Anspruchsvoraussetzung. Aus Pflegegrad 2 folgt allerdings auch kein Anspruch darauf, dass die Pflegekasse eine persönliche Pflegekraft zur Verfügung stellt.

Der Pflegewegweiser NRW bestätigt ausdrücklich, dass eine eingetragene Pflegeperson für den Pflegegeldbezug nicht vorgeschrieben ist. Er berichtet zugleich von Ratsuchenden, denen Pflegekassen eine solche Benennung dennoch als Voraussetzung dargestellt hätten.

Mehrere Helfer können die Versorgung gemeinsam übernehmen

Die Unterstützung kann auf mehrere Menschen verteilt werden, sofern sie zusammen den tatsächlichen Hilfebedarf abdecken. Eine Tochter kann beim Waschen helfen, ein Freund Mahlzeiten vorbereiten und ein Nachbar Einkäufe übernehmen.

Ob diese Aufteilung ausreicht, hängt von den individuellen Einschränkungen ab. Wer täglich Hilfe beim Aufstehen oder beim Toilettengang benötigt, kann diese Versorgungslücke nicht allein durch einen wöchentlichen Einkaufsbesuch schließen.

Auch wer allein wohnt, kann deshalb Pflegegeld beziehen, wenn die benötigte Hilfe verlässlich organisiert ist. Die Frage der Benennung erläutert Gegen-Hartz ausführlicher im Beitrag „Pflegegeld: Muss man der Pflegekasse die Pflegeperson nennen?“.

Die Pflegekasse darf nach der Versorgung fragen

Aus der fehlenden Pflicht zur Eintragung einer Hauptpflegeperson folgt kein allgemeines Recht, sämtliche Auskünfte zu verweigern. Nach § 60 SGB I müssen Leistungsbeziehende die für ihren Anspruch erheblichen Tatsachen angeben.

Die Pflegekasse darf daher nachvollziehen wollen, welche Unterstützung erforderlich ist und wie sie im Alltag erbracht wird. Ob dafür auch Namen oder weitere personenbezogene Angaben benötigt werden, muss sich am konkreten Prüfzweck und an der Erforderlichkeit orientieren.

Bei einer unklaren Forderung sollten Betroffene schriftlich nachfragen, wofür die Angaben gebraucht werden und auf welche Rechtsgrundlage sich die Kasse stützt. Ein kurzer Versorgungsplan kann helfen, die Aufgabenverteilung und die Vertretung bei Ausfällen verständlich darzustellen.

So viel Pflegegeld gibt es derzeit

Das Pflegegeld wird an die pflegebedürftige Person ausgezahlt. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums gelten im November 2026 folgende monatliche Beträge bei vollem Anspruch:

Pflegegrad Pflegegeld im Monat Pflegegrad 2 347 Euro Pflegegrad 3 599 Euro Pflegegrad 4 800 Euro Pflegegrad 5 990 Euro

Eine fehlende Eintragung als Hauptpflegeperson führt für sich genommen zu keinem Abschlag auf diese Beträge. Werden dagegen zusätzlich ambulante Pflegesachleistungen genutzt, kann sich das Pflegegeld im Rahmen einer Kombinationsleistung anteilig vermindern.

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Seit 2026 gilt die Pflichtberatung halbjährlich für Pflegegrad 2 bis 5

Wer ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss regelmäßig einen Beratungseinsatz nach § 37 Absatz 3 SGB XI wahrnehmen. Seit dem 1. Januar 2026 genügt bei allen Pflegegraden von 2 bis 5 ein Termin pro Kalenderhalbjahr.

Die frühere Pflicht zu vierteljährlichen Besuchen bei Pflegegrad 4 und 5 gilt damit nicht mehr. Diese Pflegebedürftigen können die Beratung weiterhin freiwillig einmal im Vierteljahr nutzen, wie auch die AOK zu den aktuellen Beratungsfristen erläutert.

Bei laufendem ausschließlichem Pflegegeldbezug ist jeweils eine Beratung zwischen Januar und Juni sowie zwischen Juli und Dezember einzuplanen. Die Kosten trägt die Pflegekasse; Näheres erklärt unser Beitrag über den verpflichtenden Beratungsnachweis ab Pflegegrad 2.

Wann eine Kürzung oder Einstellung möglich ist

Wird die vorgeschriebene Beratung nicht abgerufen, sieht § 37 Absatz 6 SGB XI eine angemessene Kürzung und im Wiederholungsfall den Entzug des Pflegegeldes vor. Wer keinen Termin findet, sollte deshalb frühzeitig die Pflegekasse einschalten und seine Bemühungen dokumentieren.

Unabhängig davon kann der Anspruch gefährdet sein, wenn die notwendige Pflege tatsächlich nicht sichergestellt ist. Dann muss geklärt werden, welche Unterstützung fehlt und wie die Versorgung etwa mit einem Pflegedienst verbessert werden kann.

Die bloße Feststellung, dass keine Hauptpflegeperson eingetragen ist, ersetzt diese Prüfung nicht. Die Beratung zur häuslichen Pflege soll dabei helfen, Schwierigkeiten zu erkennen und geeignete Unterstützung zu organisieren.

Gegen eine unbegründete Kürzung können Betroffene vorgehen

Wer eine Ablehnung oder Kürzung nur telefonisch angekündigt bekommt, sollte einen schriftlichen, begründeten Bescheid verlangen. Daraus muss erkennbar werden, ob die Kasse eine fehlende Beratung, eine Versorgungslücke oder fehlende Mitwirkung beanstandet.

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Gegen einen Bescheid der gesetzlichen Pflegekasse ist nach § 84 SGG grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Darin sollten Betroffene die behaupteten Mängel konkret aufgreifen und beispielsweise den Beratungsnachweis oder eine Darstellung ihrer Versorgung beifügen.

Beruft sich die Pflegekasse auf fehlende Mitwirkung, gelten dafür zusätzliche Voraussetzungen. Nach § 66 Absatz 3 SGB I setzt ein Leistungsentzug wegen fehlender Mitwirkung grundsätzlich einen vorherigen schriftlichen Hinweis auf die Folgen und eine angemessene Frist voraus.

Für Helfende kann die Benennung trotzdem sinnvoll sein

Die Ansprüche der pflegebedürftigen Person und die soziale Absicherung ihrer Helfer müssen getrennt geprüft werden. Wer Angehörige regelmäßig pflegt, sollte mögliche Rentenversicherungsbeiträge der Pflegekasse prüfen lassen.

Voraussetzungen sind unter anderem mindestens Pflegegrad 2, nicht erwerbsmäßige Pflege von wenigstens zehn Stunden pro Woche an regelmäßig mindestens zwei Tagen und grundsätzlich höchstens 30 Stunden wöchentliche Erwerbstätigkeit. Die Einzelheiten ergeben sich aus § 19 und § 44 SGB XI; dafür braucht die Pflegekasse Angaben zur jeweiligen Pflegeperson.

Pflegegeld nachzahlen lassen: Der Antrag entscheidet mit

Eine verspätete Begutachtung bedeutet nicht, dass Pflegegeld erst ab dem Besuch des Medizinischen Dienstes oder ab dem Bescheid gezahlt wird. Nach § 33 SGB XI richtet sich der Leistungsbeginn nach der Antragstellung und dem Zeitpunkt, zu dem die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.

Bestand die Pflegebedürftigkeit bereits vor dem Antragsmonat, können Leistungen grundsätzlich ab dem ersten Tag des Antragsmonats zustehen. Beginnt sie erst im Antragsmonat, werden Leistungen grundsätzlich frühestens ab Antragstellung und keinesfalls vor Erfüllung der Voraussetzungen gewährt.

Eine spätere Bewilligung kann deshalb eine Nachzahlung für die Bearbeitungszeit auslösen. Ein ärztlicher Nachweis über schon länger bestehende Pflegebedürftigkeit eröffnet dagegen allein keinen Anspruch für beliebige Monate vor dem Antrag.

Die Unterscheidung erläutert unser Beitrag „Pflegegeld rückwirkend erhalten: Ab dem Tag wird gezahlt“. Wer Unterstützung braucht, sollte den Antrag möglichst früh stellen und den Eingang dokumentieren.

Auch einen alten Ablehnungsbescheid prüfen lassen

Wurde bereits beantragtes Pflegegeld rechtswidrig abgelehnt oder entzogen, kann nach Ablauf der Widerspruchsfrist ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht kommen. Bei einer erfolgreichen Überprüfung sind Nachzahlungen innerhalb der gesetzlichen Rückwirkungsgrenze möglich.

Bei einem Überprüfungsantrag im Jahr 2026 kann die vierjährige Grenze grundsätzlich bis zum 1. Januar 2022 zurückreichen. Voraussetzung bleibt, dass für den jeweiligen Zeitraum tatsächlich ein Leistungsanspruch bestand; der Überprüfungsantrag ersetzt keinen damals fehlenden Erstantrag.

Ein kurzes Beispiel aus der Praxis

Erika hat Pflegegrad 3 und wird von ihren drei erwachsenen Kindern unterstützt, die Körperpflege, Betreuung und Haushalt untereinander aufteilen. Keines der Kinder ist als alleinige Hauptpflegeperson eingetragen.

Ist ihre Versorgung nachweislich gesichert, erfüllt sie die weiteren Voraussetzungen und nimmt sie die vorgeschriebenen Beratungen wahr, kann Erika trotzdem die vollen 599 Euro Pflegegeld monatlich erhalten. Eine Ablehnung allein wegen der fehlenden Eintragung wäre nicht gerechtfertigt.

Fragen und Antworten zum Pflegegeld ohne feste Pflegeperson

Muss ich für Pflegegeld eine Hauptpflegeperson eintragen lassen?

Eine bestimmte, förmlich eingetragene Hauptpflegeperson ist nach § 37 SGB XI keine eigenständige Anspruchsvoraussetzung. Die erforderliche häusliche Pflege muss jedoch tatsächlich gesichert sein.

Kann ich Pflegegeld erhalten, obwohl ich allein wohne?

Ja, allein zu wohnen schließt den Anspruch nicht aus. Entscheidend ist, ob die Unterstützung, die Sie wegen Ihrer Einschränkungen benötigen, zuverlässig organisiert ist.

Darf die Pflegekasse nach meinen Helfern fragen?

Sie darf die für den Anspruch erforderlichen Informationen über die Versorgung verlangen. Welche personenbezogenen Angaben dazu notwendig sind, hängt vom konkreten Prüfzweck ab.

Wie oft ist der Beratungsbesuch vorgeschrieben?

Bei ausschließlichem Pflegegeldbezug ist seit 2026 für Pflegegrad 2 bis 5 eine Beratung je Kalenderhalbjahr verpflichtend. Bei Pflegegrad 4 und 5 sind zusätzliche vierteljährliche Beratungen freiwillig möglich.

Kann das Pflegegeld wegen fehlender Beratung gestrichen werden?

Ja, das Gesetz sieht bei nicht abgerufener Pflichtberatung zunächst eine angemessene Kürzung vor. Im Wiederholungsfall wird das Pflegegeld entzogen.

Was kann ich gegen einen ablehnenden Bescheid tun?

Bei der gesetzlichen Pflegekasse können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Erklären Sie dabei konkret, wie Ihre Versorgung gesichert ist, und gehen Sie auf die Begründung des Bescheids ein.

Bekomme ich Pflegegeld rückwirkend ausgezahlt?

Bei späterer Bewilligung ist eine Nachzahlung ab dem rechtlich zutreffenden Leistungsbeginn möglich, häufig ab Antragstellung oder dem Beginn des Antragsmonats. Dass Pflegebedürftigkeit schon früher bestand, reicht allein nicht für Zahlungen für davorliegende Monate.