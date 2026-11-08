Pflegegeld ab 2027: Merz-Koalition kündigt Nachbesserungen an – was dann vom Plus übrig bleibt

Die geplante Pflegereform ist im Bundestag angekommen – und die Koalition stellt bereits Änderungen in Aussicht. Für Pflegebedürftige bleibt damit offen, wie viel von den angekündigten höheren Monatszahlungen tatsächlich für die bisherige Versorgung übrig wäre.

Neu gegenüber dem bisherigen Stand ist die erste Beratung des Pflegeneuordnungsgesetzes am 5. November 2026. Dabei haben Bundesregierung und Koalitionsabgeordnete Nachbesserungen bei umstrittenen Leistungsänderungen und beim Übergang zum neuen System angekündigt.

Was sich seit dem bisherigen Beitrag verändert hat

Nach dem Bericht des Deutschen Bundestages zur ersten Lesung sollen insbesondere die Folgen für pflegende Angehörige erneut geprüft werden. Gesundheitsminister Carsten Linnemann stellte Nachbesserungen bei der Umstellung von Entlastungsbetrag und Verhinderungspflege in Aussicht; aus der Union kamen Zusagen zu Alltagshilfen und Übergangsfristen.

Damit sind weder neue Leistungsbeträge noch bestimmte Übergangsfristen beschlossen. Die angekündigten Korrekturen dürfen deshalb noch nicht als Entwarnung für Familien verstanden werden, die heute auf eine verlässlich finanzierte Vertretung angewiesen sind.

Der Entwurf wurde an die Ausschüsse überwiesen. Eine Expertenanhörung im Gesundheitsausschuss ist für den 25. November 2026 vorgesehen; dort sollen auch Reformvorschläge der Opposition beraten werden.

Diese Pflegegeldbeträge stehen weiterhin im Entwurf

Die derzeit geltenden Zahlungen nennt das Bundesgesundheitsministerium in seiner Pflegegeldübersicht. Die höheren Vergleichsbeträge stehen im geplanten § 37 der Bundestagsdrucksache 21/8869 vom 2. November 2026.

Pflegegrad Pflegegeld derzeit pro Monat Geplantes monatliches Entlastungsbudget ab 2027 Rechnerischer Aufschlag Pflegegrad 2 347 Euro 380 Euro 33 Euro Pflegegrad 3 599 Euro 630 Euro 31 Euro Pflegegrad 4 800 Euro 890 Euro 90 Euro Pflegegrad 5 990 Euro 1.080 Euro 90 Euro

Die Tabelle zeigt den vollen Monatsanspruch ohne anteilige Kürzung wegen einer Kombination mit ambulanten Pflegesachleistungen. Sie beschreibt den Gesetzentwurf und enthält keine Zusage über die Auszahlung im Jahr 2027.

Das Pflegegeld soll rechtlich als Geldleistung erhalten bleiben, künftig jedoch im Umfang eines monatlichen Entlastungsbudgets. Dieses ist von dem heutigen Entlastungsbetrag für anerkannte Alltagshilfen zu unterscheiden.

Warum 33 Euro mehr auf dem Konto keine sichere Entlastung sind

Der gesonderte Anspruch auf zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel soll entfallen und in der neuen Geldleistung aufgehen. Dazu zählen beispielsweise Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und bestimmte Bettschutzeinlagen, für die die Pflegekasse heute unter den Voraussetzungen der Leistung bis zu 42 Euro monatlich übernimmt.

Wie diese Kostenübernahme derzeit funktioniert, erläutert das Gesundheitsportal des Bundes. Die 42 Euro sind ein Erstattungshöchstbetrag für benötigte Produkte und keine zusätzliche frei verfügbare Geldzahlung.

Wer bislang jeden Monat solche Produkte für 42 Euro erhält und sie künftig zum selben Preis aus der höheren Geldleistung bezahlen müsste, hätte bei Pflegegrad 2 rechnerisch neun Euro weniger für die übrige Pflege zur Verfügung. Bei Pflegegrad 3 wären es elf Euro weniger, bei Pflegegrad 4 und 5 jeweils 48 Euro mehr.

Dieser Vergleich umfasst ausschließlich Pflegegeld und Verbrauchspflegehilfsmittel. Wie sich die gesamte Unterstützung verändert, hängt zusätzlich von Alltagshilfen, Ersatzpflege und weiteren tatsächlich genutzten Leistungen ab.

Verhinderungspflege bleibt der entscheidende Streitpunkt

Heute steht Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zusammen ein Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung. Das Bundesgesundheitsministerium erläutert die geltenden Voraussetzungen und Erstattungsgrenzen, die unter anderem von der eingesetzten Ersatzpflegeperson abhängen.

Nach dem Reformkonzept sollen privat organisierte Vertretungen künftig aus dem monatlichen Entlastungsbudget finanziert werden. Übernimmt ein zugelassener ambulanter Dienst eine geplante Vertretung, wäre dafür das Sachleistungsbudget vorgesehen.

Damit würde sich die Finanzierung einer vertrauten Ersatzpflegeperson verändern, selbst wenn die monatliche Überweisung steigt. Gerade Familien, die regelmäßig stundenweise Entlastung benötigen, müssen deshalb auf die angekündigten Nachbesserungen achten.

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Das Überbrückungsbudget wäre kein gleichwertiger Ersatz für jede Vertretung

Der Entwurf sieht für die Pflegegrade 2 bis 5 außerdem ein Überbrückungsbudget von einheitlich bis zu 2.285 Euro jährlich vor. Es ist für bestimmte Leistungen der ambulanten Akutversorgung und der vollstationären Kurzzeitpflege bestimmt.

Eine wichtige Präzisierung liefern die Erläuterungen des Gesundheitsministeriums zur Reform: Neben unvorhergesehenen Pflegenotfällen sind auch sonstige Überbrückungssituationen vorgesehen, etwa bei einer geplanten Abwesenheit der Hauptpflegeperson. Entscheidend bleiben aber die zulässigen Versorgungsangebote; ein gesonderter Erstattungstopf für beliebige private Vertretungen ergibt sich daraus nicht.

Auch das neue Sozialraumbudget gehört in die Rechnung

Für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 ab dem vollendeten 25. Lebensjahr sind bis zu 175 Euro monatlich für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag vorgesehen. Für jüngere Pflegebedürftige soll der Höchstbetrag bei 300 Euro liegen.

Diese zweckgebundenen Leistungen würden den bisherigen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro ersetzen. Das Geld wäre keine zusätzliche frei verfügbare Überweisung, sondern an die Nutzung anerkannter Angebote gebunden.

Gleichzeitig soll der bisherige Umwandlungsanspruch entfallen, mit dem bis zu 40 Prozent ungenutzter ambulanter Pflegesachleistungen für anerkannte Alltagshilfen eingesetzt werden können. Diesen Konflikt beschreibt der Bundestag auch bei der Beratung des Antrags „Alltagshilfen sichern statt Leistungen kürzen“.

Deshalb reicht es weder aus, nur den höheren Pflegegeldbetrag zu betrachten, noch pauschal bei allen Haushalten eine identische Kürzung zu unterstellen. Entscheidend ist, ob die bisher benötigte Hilfe im neuen System weiter finanziert werden könnte.

Bei Pflegegrad 1 droht weiterhin der Wegfall der Alltagshilfe

Menschen mit Pflegegrad 1 erhalten bereits heute kein Pflegegeld. Nach dem bisherigen Reformkonzept sollen sie auch keinen Zugang zum neuen Sozialraumbudget bekommen und den bisherigen Entlastungsbetrag verlieren.

Das Ministerium verweist stattdessen auf zusätzliche Beratung und die geplante Pflegebegleitung, die erst 2029 beginnen soll. Diese zeitliche Staffelung beschreibt das Argumentationspapier zum Regierungsentwurf.

Eine Beratung kann bei Anträgen und der Organisation helfen. Die geleisteten Stunden einer Haushaltshilfe oder Betreuungsperson ersetzt sie jedoch nicht.

Zwei frühere Kürzungspläne sind bereits entfallen

Die ursprünglich vorgesehene Halbierung der Geldleistung in den ersten drei Monaten bei erstmaligem Pflegegrad 2 oder 3 steht nicht mehr im Regierungsentwurf. Meldungen, die diese Kürzung weiterhin als aktuellen Reformplan darstellen, beziehen sich auf einen überholten Stand.

Auch die ursprünglich geplante Absenkung der Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige wurde nicht übernommen. Das bestätigt das Gesundheitsministerium in seiner Mitteilung zum Kabinettsbeschluss vom 30. September 2026.

Höhere Pflegegrad-Hürden und spätere Leistungsanpassung bleiben vorgesehen

Die Reform soll außerdem den Zugang zu den Pflegegraden 1 bis 3 erschweren. Für bereits eingestufte Personen ist ein Bestandsschutz vorgesehen, der einen Verlust des Pflegegrades allein durch die geänderten Bewertungsregeln verhindern soll.

Dieser Schutz garantiert keine unveränderten Einzelansprüche innerhalb des bisherigen Pflegegrades. Den größeren Zusammenhang erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Pflege 2027: Mehr Pflegegeld, weniger Hilfen“.

Hinzu kommt ein weiterer finanzieller Punkt: Die bisher für 2028 gesetzlich vorgesehene Anpassung der Pflegeleistungen soll entfallen. Stattdessen ist ab 2029 eine jährliche, an der Preisentwicklung orientierte Anpassung geplant, wie die Zusammenfassung des Gesetzentwurfs durch den Bundestag erläutert.