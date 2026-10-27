Pflegegeld: Reha nach Schlaganfall – Wer zahlt die Kosten?

Nach einem Schlaganfall müssen Betroffene oft das Gehen, Sprechen oder selbstständige Essen neu erlernen. Eine medizinisch notwendige Rehabilitation ist deshalb keine freiwillige Wohltat der Versicherung – doch wer sie bezahlt, hängt vom Behandlungsabschnitt, dem Rehabilitationsziel und den persönlichen Voraussetzungen ab.

Den medizinischen Bedarf beurteilen die behandelnden Ärzte, über die Kostenübernahme entscheidet der zuständige Leistungsträger. Damit zwischen Krankenhaus und Rehabilitation keine vermeidbare Versorgungslücke entsteht, sollte die Vorbereitung bereits während der Akutbehandlung beginnen.

Die Reha beginnt mit der Planung im Krankenhaus

Sprechen Sie das Behandlungsteam und den Sozialdienst frühzeitig darauf an, welche Rehabilitation erforderlich ist. Das Krankenhaus unterstützt die Antragstellung und organisiert die anschließende Verlegung; Angehörige können dabei helfen, wenn Betroffene wegen Sprachstörungen oder anderer Einschränkungen ihre Anliegen nicht selbst vorbringen können.

Bei einer Anschlussrehabilitation soll der Übergang zeitnah erfolgen, regelmäßig innerhalb von 14 Tagen nach der Krankenhausentlassung. Zwingende medizinische oder tatsächliche Gründe können eine spätere Aufnahme rechtfertigen; die Frist bedeutet deshalb nicht, dass am 15. Tag jeder Anspruch verloren wäre.

Wer bereits wieder zu Hause lebt und noch keine Rehabilitation beantragt hat, sollte den Bedarf mit der behandelnden Praxis klären. Was zur Vorbereitung gehört, erläutert auch der Beitrag So beantragen Sie eine Reha.

Die Diagnose allein reicht für die Bewilligung nicht

Für die Entscheidung muss erkennbar sein, welche Einschränkungen bestehen und welche Verbesserungen die Behandlung erwarten lässt. Die ärztlichen Unterlagen sollten deshalb konkret beschreiben, ob Sie etwa beim Anziehen Hilfe benötigen, unsicher gehen oder Gespräche nur eingeschränkt führen können.

Hinzu kommt die Frage, welche Behandlung Sie gesundheitlich bereits bewältigen können. Ein realistisches Ziel kann die Rückkehr an den Arbeitsplatz sein, aber ebenso, wieder allein zur Toilette zu gehen oder den Alltag mit weniger Unterstützung zu meistern.

Schwer betroffen heißt nicht ohne Reha-Chance

Wer noch viel Pflege und medizinische Überwachung benötigt, passt möglicherweise nicht in eine gewöhnliche Anschlussrehabilitation. Dafür sieht die neurologische Versorgung eigene Behandlungsphasen vor, darunter die Frührehabilitation für schwer betroffene Menschen.

Die Phase A umfasst die Akutversorgung, Phase B die Frührehabilitation und Phase C die weiterführende Rehabilitation bei weiterhin erheblichem Hilfebedarf. Phase D bezeichnet die Anschlussrehabilitation, Phase E die Nachsorge und berufliche Rehabilitation, während Phase F die aktivierende Langzeitpflege bei anhaltend hohem Pflegebedarf betrifft.

Nicht jeder Mensch durchläuft sämtliche Phasen nacheinander. Entscheidend ist, welches Angebot zum aktuellen Zustand passt; zusätzliche Erkrankungen und erforderliche Unterstützung müssen dabei berücksichtigt werden, wie auch der Beitrag über Reha-Anträge bei mehreren Erkrankungen erläutert.

Krankenkasse oder Rentenversicherung: Wer zahlt?

Bei einer Rehabilitation zur Sicherung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit kommt häufig die Deutsche Rentenversicherung als Kostenträger infrage. Dafür müssen neben den medizinischen auch die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein; ein bestehendes Arbeitsverhältnis allein entscheidet die Zuständigkeit nicht.

Für gesetzlich Versicherte übernimmt die Krankenkasse medizinische Rehabilitation, wenn die Voraussetzungen vorliegen und kein anderer Sozialversicherungsträger vorrangig leisten muss. Das betrifft nach einem Schlaganfall häufig Menschen mit Altersrente, deren Behandlung die Selbstständigkeit erhalten oder Pflegebedürftigkeit verringern soll.

Behandlung oder persönliche Situation Wer als Kostenträger infrage kommt Akutbehandlung und Frührehabilitation, soweit sie Krankenhausbehandlung ist Bei gesetzlich Versicherten die Krankenkasse. Medizinische Rehabilitation zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit Häufig die Rentenversicherung, wenn die persönlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Medizinische Rehabilitation bei Bezug einer Altersrente Regelmäßig die Krankenkasse, sofern ein medizinischer Anspruch besteht und kein anderer Träger vorrangig zuständig ist. Rehabilitation wegen der Folgen eines anerkannten Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit Die gesetzliche Unfallversicherung; ein Schlaganfall während der Arbeitszeit allein begründet diese Zuständigkeit nicht.

Die Tabelle beschreibt die üblichen Zuständigkeiten im Sozialversicherungssystem. Bei privater Krankenversicherung müssen zusätzlich die vertraglichen Leistungen und mögliche Ansprüche gegenüber anderen Trägern geprüft werden.

Streit um die Zuständigkeit darf nicht bei Ihnen hängen bleiben

Nach § 14 SGB IX muss der zuerst angeschriebene Rehabilitationsträger grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen prüfen, ob er zuständig ist, und den Antrag bei vollständiger Unzuständigkeit unverzüglich weiterleiten.

Leitet er den Antrag nicht weiter, muss er den Rehabilitationsbedarf grundsätzlich selbst umfassend feststellen und die Leistung als verantwortlicher Träger bearbeiten. Die Zweiwochenfrist betrifft die Zuständigkeit und ist keine allgemeine Zusage, dass die Reha innerhalb dieser Zeit bewilligt wird.

Bewahren Sie den Antrag und den Nachweis über seinen Eingang auf. Wenn sich die Aufnahme verzögert, sollten Sie auch Terminmitteilungen dokumentieren; welche Bedeutung solche Nachweise haben können, zeigt der Beitrag über eine Krankenkasse, die wegen eines späteren Reha-Termins mit Krankengeld-Stopp drohte.

Drei Wochen sind keine starre Höchstgrenze

Viele stationäre Rehabilitationsmaßnahmen werden zunächst für drei Wochen bewilligt. Besteht weiterer medizinischer Bedarf, kann die Einrichtung eine Verlängerung beantragen; gerade bei neurologischen Erkrankungen darf die Dauer nicht mit einer pauschalen Frist für die gesamte Behandlung verwechselt werden.

Ob eine stationäre oder ambulante Rehabilitation passt, hängt vom Gesundheitszustand und der Versorgung ab. Bei einer ambulanten Behandlung verbringen Sie die Abende zu Hause, müssen dort aber ausreichend versorgt sein und die Behandlung bewältigen können.

Bei der Klinik haben Sie ein Mitspracherecht

Das Wunsch- und Wahlrecht verpflichtet den Kostenträger, berechtigte Wünsche zu berücksichtigen. Es garantiert jedoch nicht jeden gewünschten Platz: Die Einrichtung muss geeignet sein, und auch verfügbare Kapazitäten sowie ein medizinisch vertretbarer Beginn sind zu beachten.

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Welche Zuzahlungen können entstehen?

Erwachsene müssen bei einer stationären Rehabilitation der Rentenversicherung grundsätzlich bis zu zehn Euro täglich zuzahlen. Bei einer Anschlussrehabilitation ist diese Zuzahlung grundsätzlich auf 14 Tage im Kalenderjahr begrenzt; anrechenbare Krankenhauszuzahlungen können den verbleibenden Betrag verringern.

Wer während der Rehabilitation Übergangsgeld der Rentenversicherung bezieht, muss keine Zuzahlung leisten. Auch bei geringem Einkommen kommt eine vollständige oder teilweise Befreiung infrage, wie der Beitrag über Befreiungen von der Reha-Zuzahlung erläutert.

Bei einer Anschlussrehabilitation der gesetzlichen Krankenkasse beträgt die Zuzahlung grundsätzlich zehn Euro täglich für höchstens 28 Tage im Kalenderjahr. Bereits geleistete, gesetzlich anrechenbare Zuzahlungen werden berücksichtigt; daneben gelten die Regeln zur Belastungsgrenze.

Wer sichert während der Reha das Einkommen?

Die Übernahme der Behandlungskosten beantwortet noch nicht die Frage, wovon Sie während der Rehabilitation leben. Beschäftigte erhalten zunächst weiter Entgelt, soweit der Anspruch auf Entgeltfortzahlung noch besteht.

Ist dieser Anspruch ausgeschöpft, kann bei einer Rehabilitation der Rentenversicherung Übergangsgeld zustehen. Dafür gelten eigene Voraussetzungen, die der Beitrag zum Anspruch auf Übergangsgeld näher erklärt.

Bei einer stufenweisen Wiedereingliederung kann die Rentenversicherung weiterzahlent, wie der Beitrag Auch nach der Reha muss die Rentenkasse zahlen erläutert.

Reha abgelehnt: Auf den Bescheid reagieren

Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Bitten Sie die behandelnden Ärzte, die Ablehnungsgründe konkret zu prüfen und fehlende Befunde oder Therapieziele zu ergänzen. Akteneinsicht kann zeigen, ob die Entscheidung auf unvollständigen Unterlagen oder einer unzutreffenden Einschätzung Ihrer Belastbarkeit beruht.

Wie Betroffene auf fehlerhafte Angaben von Ärzten reagieren können, beschreibt der Beitrag über falsche Diagnosen und Einschätzungen im Reha-Entlassungsbericht.

Unterstützung endet nicht an der Kliniktür

Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe berät Betroffene und Angehörige zur Versorgung und vermittelt weitere Anlaufstellen. Sie bietet außerdem Informationsmaterial, Online-Veranstaltungen und einen telefonischen Expertenrat an.

Wenn nach der Entlassung Unterstützung im Alltag erforderlich bleibt, sollten Sie auch Pflegeberatung und mögliche Rehabilitationshinweise im Pflegegutachten ansprechen. Was eine solche Empfehlung bedeutet, erläutert der Beitrag über Reha-Chancen bei der Pflegebegutachtung.

Fragen und Antworten zur Reha nach einem Schlaganfall

Wer bewilligt die Rehabilitation?

Der zuständige Leistungsträger, häufig die Rentenversicherung oder die Krankenkasse, entscheidet über die Kostenübernahme. Die behandelnden Ärzte begründen den medizinischen Bedarf, das Krankenhaus unterstützt die Organisation.

Muss ich vor dem Antrag wissen, wer zuständig ist?

Nein, der angeschriebene Rehabilitationsträger muss seine Zuständigkeit prüfen und den Antrag gegebenenfalls weiterleiten. Bewahren Sie einen Nachweis über den Eingang auf.

Kann ich auch als Rentner eine Reha bekommen?

Ja, wenn die medizinischen Voraussetzungen erfüllt sind. Nach einem Schlaganfall kommt bei gesetzlich versicherten Altersrentnern regelmäßig die Krankenkasse als Kostenträger infrage.

Endet die Rehabilitation zwingend nach drei Wochen?

Nein, eine medizinisch erforderliche Verlängerung ist möglich. Die behandelnde Einrichtung sollte den zusätzlichen Bedarf rechtzeitig begründen und die Verlängerung beantragen.

Muss ich trotz Übergangsgeld zehn Euro täglich zahlen?

Wer während der Rehabilitation Übergangsgeld der Rentenversicherung erhält, ist von deren Reha-Zuzahlung befreit. Bei anderen Konstellationen hängen mögliche Befreiungen vom zuständigen Träger und den persönlichen Voraussetzungen ab.

Was kann ich gegen eine Ablehnung tun?

Legen Sie innerhalb der geltenden Frist Widerspruch ein und lassen Sie die medizinische Begründung überprüfen. Ergänzende ärztliche Unterlagen sollten erklären, welche Einschränkungen bestehen und was die beantragte Behandlung erreichen kann.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Anschlussrehabilitation

Deutsche Rentenversicherung: Übergangsgeld

Deutsche Rentenversicherung: Wunsch- und Wahlrecht

gesund.bund.de: Medizinische Rehabilitation

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe: Beratung und Hilfe nach einem Schlaganfall

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe: Das Wichtigste in Kürze

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe: Die Phasen der neurologischen Rehabilitation