Pflegegeld einfach gestoppt: Ohne Aufhebungsbescheid bleibt der Anspruch bestehen

Wenn die Pflegekasse das Pflegegeld plötzlich nicht mehr überweist und kein förmlicher Bescheid den Bewilligungsbescheid aufhebt, läuft der Anspruch rechtlich weiter. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat am 26. Februar 2026 unter dem Aktenzeichen L 12 P 31/25 bestätigt: Eine Einstellung des Pflegegeldes ohne aufhebenden Verwaltungsakt ist unwirksam.

Pflegebedürftige können das ausbleibende Pflegegeld für Pflegegrad 2 (347 Euro), Pflegegrad 3 (599 Euro), Pflegegrad 4 (800 Euro) oder Pflegegrad 5 (990 Euro) rückwirkend einfordern. Wer Monate ohne Zahlung bleibt, verliert schnell mehrere tausend Euro – bis zur formellen Aufhebung steht das Geld zu.

Was das LSG Niedersachsen-Bremen am 26. Februar 2026 entschieden hat

Der 12. Senat des Landessozialgerichts in Celle befasste sich mit einem typischen Konflikt aus der Pflegeversicherung: Eine Pflegekasse hatte die Zahlung des Pflegegeldes eingestellt, ohne den ursprünglichen Bewilligungsbescheid förmlich aufzuheben.

Das Gericht stellte klar, dass die schlichte Einstellung der Zahlung kein Verwaltungsakt im Sinne des Sozialgesetzbuchs ist – und damit den ursprünglichen Bewilligungsbescheid nicht beseitigt.

Die rechtliche Linie ist nicht neu, das LSG bestätigt aber eine Argumentation, die in der Praxis vielen Pflegekassen offenbar nicht geläufig ist. Pflegegeld wird auf Grundlage eines Bewilligungsbescheids gezahlt. Dieser Bescheid hat Dauerwirkung.

Er regelt die laufende monatliche Geldleistung, solange er nicht aufgehoben wird. Stellt die Kasse die Zahlung ein, ohne den Bescheid zu kassieren, schafft sie einen rechtlichen Widerspruch: Der Bewilligungsbescheid bleibt wirksam, das Geld kommt nicht. Genau aus diesem Widerspruch entsteht der Nachzahlungsanspruch.

Eine Bewilligungsentscheidung über Pflegegeld nach § 37 SGB XI ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. So hat es das Bundessozialgericht bereits 2005 entschieden und seitdem mehrfach bekräftigt. Der Bescheid wirkt nicht für einen einzelnen Monat, sondern für die gesamte Bezugsdauer – Monat für Monat, solange die Pflegekasse nicht aktiv eingreift.

Eine Einstellung der Zahlung ohne förmlichen Bescheid ist deshalb rechtlich folgenlos. Sie ändert nichts am Anspruch. Die Kasse setzt sich faktisch über ihren eigenen Bescheid hinweg, was juristisch keine Wirkung entfaltet.

Diese Mechanik hat einen praktischen Hintergrund: Pflegebedürftige sollen sich auf den Bescheid der Pflegekasse verlassen können. Wer eine Bewilligung in Händen hält, plant damit Pflege, Hilfsmittel, Betreuung. Würde die Kasse die Zahlung beliebig einstellen können, ohne formelle Aufhebung, wäre dieser Vertrauensschutz wertlos.

Das Sozialrecht zwingt die Behörde deshalb zu einem geordneten Verfahren – und gibt Betroffenen die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, bevor das Geld weg ist. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müssen die Logik dieser Entscheidung kennen, um sich gegen Zahlungsstopps wehren zu können.

Wer den Bewilligungsbescheid in der Schublade hat und keinen Aufhebungsbescheid bekommen hat, hält ein Dokument in der Hand, das die Pflegekasse zur Zahlung verpflichtet.

Welche Anforderungen ein wirksamer Aufhebungsbescheid erfüllen muss

Damit eine Pflegekasse das Pflegegeld rechtswirksam einstellen darf, muss sie einen Bescheid erlassen, der mehrere formelle Voraussetzungen gemeinsam erfüllt. Diese Voraussetzungen ergeben sich aus dem Sozialverwaltungsverfahrensrecht.

Erstens muss der Bescheid den ursprünglichen Bewilligungsbescheid namentlich bezeichnen. Eine Pauschalformulierung wie “die bisherige Bewilligung wird aufgehoben” ist nicht ausreichend, wenn nicht klar ist, welcher konkrete Bescheid gemeint ist.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hatte schon 2010 entschieden, dass ohne Nennung des aufzuhebenden Leistungsbescheids keine wirksame Aufhebung vorliegt – diese Linie gilt bundesweit.

Zweitens muss die Rechtsgrundlage benannt werden. Bei geänderten Verhältnissen – etwa nach einer neuen Begutachtung mit niedrigerem Pflegegrad – stützt sich die Aufhebung auf § 48 SGB X. Bei einem von Anfang an rechtswidrigen Bescheid kommt § 45 SGB X in Betracht. Fehlt die Rechtsgrundlage oder ist sie austauschbar formuliert, leidet der Bescheid an einem Begründungsmangel.

Drittens ist die Anhörung Pflicht. Bevor die Pflegekasse einen belastenden Bescheid erlässt, muss sie den Pflegebedürftigen Gelegenheit geben, sich zu äußern. Dieses Anhörungsrecht steht im Sozialgesetzbuch und gilt ohne Ausnahmen für Pflegegeld-Einstellungen.

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Wird die Anhörung übersprungen, ist der Bescheid rechtswidrig – allerdings kann die Pflegekasse den Fehler im Widerspruchsverfahren noch heilen, was sie regelmäßig versucht.

Viertens muss der Bescheid Beginn und Umfang der Aufhebung präzise angeben: Ab welchem Tag wird das Pflegegeld nicht mehr gezahlt? In welcher Höhe? Mit welcher Begründung? Wer einen Bescheid bekommt, in dem nur “wir stellen das Pflegegeld ein” steht, ohne klare Daten und Beträge, hat einen unbestimmten Verwaltungsakt vor sich – auch das ist ein Angriffspunkt im Widerspruch.

Wenn das Pflegegeld ausbleibt: Wie Betroffene ihren Anspruch durchsetzen

Heinrich M., 78 Jahre alt, aus Wolfsburg pflegt seine an Demenz erkrankte Ehefrau. Sie hat Pflegegrad 3 und bekommt monatlich 599 Euro Pflegegeld. Im März 2026 muss er sie in eine Klinik bringen, danach folgt eine Reha-Maßnahme. Die ersten acht Wochen läuft das Pflegegeld weiter – seit der Pflegereform zum 1. Januar 2026 verdoppelt von vier auf acht Wochen.

Danach hört die Zahlung auf. Heinrich M. wartet drei Monate auf einen Bescheid, der den Stopp erklärt – es kommt keiner. Auf Nachfrage am Telefon teilt eine Sachbearbeiterin nur mit, das Pflegegeld ruhe wegen der stationären Aufenthalte.

Ein Schreiben dazu erhält er nie. In dieser Zeit fehlen ihm 1.797 Euro, die er fest für die Pflege zu Hause eingeplant hatte.

In dieser Konstellation entscheidet die Reihenfolge der Schritte über den Erfolg. Zuerst kommt die Bestandsaufnahme: Liegt ein schriftlicher Aufhebungsbescheid vor? Im Postausgang der Pflegekasse muss ein konkretes Schreiben mit Rechtsmittelbelehrung dokumentiert sein. Eine Telefonnotiz reicht nicht.

Eine kurze Mitteilung im Online-Portal der Kasse, ohne Bescheidcharakter, reicht ebenfalls nicht. Ein Verwaltungsakt erfordert Schriftform, klare Verfügung, Begründung, Rechtsmittelbelehrung.

Im zweiten Schritt sollten Betroffene die Pflegekasse schriftlich zur Zahlung auffordern. Dieser Brief sollte den Bewilligungsbescheid mit Datum nennen, die ausstehenden Monate konkret benennen und auf das Fehlen eines Aufhebungsbescheids hinweisen.

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Wichtig ist die Frist: Mindestens zwei Wochen, besser vier Wochen, damit die Kasse reagieren kann.

Wenn die Kasse nach Ablauf der Frist weder zahlt noch einen Bescheid erlässt, eröffnet sich der Weg zur Untätigkeitsklage vor dem Sozialgericht. Sie ist möglich, wenn ein Antrag oder ein Widerspruch nicht innerhalb von sechs Monaten beziehungsweise drei Monaten beschieden wird.

Parallel kann eine Auszahlungsklage eingereicht werden, die direkt auf die Zahlung der ausstehenden Beträge gerichtet ist. Beide Klagen sind vor dem Sozialgericht kostenfrei.

Wer einen Aufhebungsbescheid erhält, der die formellen Anforderungen nicht erfüllt – etwa, weil er den ursprünglichen Bewilligungsbescheid nicht namentlich nennt oder die Rechtsgrundlage offenlässt – legt innerhalb eines Monats nach Zugang Widerspruch ein.

Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung, die Pflegekasse muss bis zur Widerspruchsentscheidung weiterzahlen, wenn nicht der Sofortvollzug angeordnet wurde.

Häufige Fehler der Pflegekassen bei der Einstellung des Pflegegeldes

In der Praxis wiederholen sich die Fehler. Anna S., 64 Jahre alt, aus Bremerhaven, pflegt ihren Vater mit Pflegegrad 4 zu Hause. Im Frühjahr versäumt sie zwei aufeinander folgende Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI. Die Pflegekasse stoppt das Pflegegeld in Höhe von 800 Euro monatlich – ohne Schreiben, ohne Bescheid.

Drei Monate fehlen 2.400 Euro. Erst nachdem Anna S. einen Sozialberater einschaltet, wird klar: Eine Einstellung wegen versäumter Beratung darf die Kasse nicht ohne Bescheid vornehmen, und sie muss zuvor anhören. Die Kasse zahlt das Geld nach.

Typisch sind drei Konstellationen. Bei stationären Aufenthalten – Klinik, Reha, Vorsorge – versäumen Pflegekassen häufig, einen formellen Bescheid zu erlassen, sobald die ersten acht Wochen Weiterzahlung abgelaufen sind.

Sie stellen die Zahlung schlicht ein, oft mit dem Argument, die Leistung “ruhe automatisch”. Tatsächlich ruht die Geldleistung nach SGB XI nur unter bestimmten Bedingungen, und die Kasse muss die Einstellung formell festhalten.

Bei der zweiten Fallgruppe geht es um Begutachtungen, die zu einem niedrigeren Pflegegrad führen. Statt einen sauberen Aufhebungs- und Neufeststellungsbescheid zu erlassen, schreiben manche Kassen formlose Mitteilungen über die “Anpassung”.

Wer eine solche Mitteilung erhält, sollte sie nicht als Bescheid akzeptieren, sondern aktiv einen begründeten Aufhebungsbescheid einfordern – inklusive Anhörungsrecht.

Die dritte Variante betrifft den Tod der pflegebedürftigen Person. Pflegegeld wird bis zum Ende des Sterbemonats gezahlt. Manche Pflegekassen versuchen, anteilig nur bis zum Sterbetag zu zahlen oder den vollen Monat zurückzufordern.

Wer den Bewilligungsbescheid und das Sterbedatum schriftlich vorliegen hat, kann die volle Zahlung bis Monatsende einfordern. Auch hier gilt: Ohne formellen Aufhebungsbescheid bleibt der Anspruch bestehen.

Wer einen Stapel Bewilligungsbescheide besitzt und keinen Aufhebungsbescheid in der Akte findet, hat im Streitfall die stärkere Position. Die objektive Beweislast für eine wirksame Aufhebung trägt die Pflegekasse – nicht der pflegebedürftige Mensch.

Wer schweigt und wartet, riskiert dagegen, dass die Mitwirkungspflichten kippen und die Kasse nachträglich Rechtfertigungen konstruiert. Jeder Monat ohne Pflegegeld kostet zwischen 347 und 990 Euro. Wer das Geld nicht aktiv einfordert, schenkt es der Pflegekasse.

Häufige Fragen zum Pflegegeld ohne Aufhebungsbescheid

Was zählt als förmlicher Aufhebungsbescheid?

Ein schriftliches Dokument der Pflegekasse, das den ursprünglichen Bewilligungsbescheid mit Datum nennt, eine Rechtsgrundlage angibt, eine Begründung enthält und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen ist. Telefonate, E-Mails ohne Bescheidcharakter, Online-Portal-Mitteilungen oder formlose Schreiben erfüllen diese Voraussetzungen nicht.

Wie lange kann ich Pflegegeld nachfordern, das ohne Aufhebungsbescheid einbehalten wurde?

Sozialleistungsansprüche verjähren nach vier Jahren ab Ende des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Pflegegeld, das im Jahr 2026 nicht ausgezahlt wurde, kann also bis Ende 2030 nachgefordert werden. Wer früh aktiv wird, sichert die Beweislage und verhindert Streit über Mitwirkungspflichten.

Muss ich Beratungsbesuche nachholen, um das Geld zu bekommen?

Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI sind Pflicht und können bei Versäumnis zu Kürzungen oder zur Entziehung führen. Vor jeder Einstellung muss die Kasse jedoch anhören und einen Bescheid erlassen. Eine schlichte Streichung wegen versäumter Beratung ohne Bescheid ist unwirksam.

Was tun, wenn die Kasse nach Widerspruch monatelang nichts entscheidet?

Nach drei Monaten ohne Entscheidung über einen Widerspruch ist die Untätigkeitsklage zulässig. Sie wird beim örtlich zuständigen Sozialgericht eingelegt, ist kostenfrei und zwingt die Pflegekasse zu einer Entscheidung. Während des Verfahrens läuft die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs weiter, sofern die Kasse nicht den Sofortvollzug angeordnet hat.

Kann die Pflegekasse rückwirkend einen Aufhebungsbescheid erlassen?

Eine rückwirkende Aufhebung ist nur unter engen Voraussetzungen möglich, etwa bei verletzten Mitteilungspflichten oder grob fahrlässigem Verschweigen wichtiger Tatsachen. Bei normaler Sachlage hebt die Kasse mit Wirkung für die Zukunft auf. Pflegegeld, das vor dem Aufhebungsdatum nicht gezahlt wurde, bleibt geschuldet.

Quellen

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen: Urteil vom 26.02.2026, L 12 P 31/25 – Pflegegeld; Aufhebung; Einstellung von Pflegegeld ohne aufhebenden Verwaltungsakt

Bundesministerium der Justiz: § 48 SGB X – Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der Verhältnisse

Bundesministerium der Justiz: § 24 SGB X – Anhörung Beteiligter