Mehr Witwenrente durch Kinder – auch wenn sie längst erwachsen sind

Die Kinder verdienen längst ihr eigenes Geld und haben vielleicht selbst eine Familie: Trotzdem kann ihre frühere Erziehung die Witwenrente erhöhen. Bei der großen Witwenrente nach neuem Hinterbliebenenrecht sind für ein vollständig berücksichtigtes erstes Kind derzeit 85,03 Euro brutto zusätzlich im Monat möglich.

Ob heute noch Kindergeld gezahlt wird oder die Kinder zu Hause wohnen, entscheidet über diesen Zuschlag nicht. Es lohnt sich deshalb, die Berechnung im Rentenbescheid genauer anzusehen.

Für den Zuschlag zählt die Erziehung in den ersten drei Lebensjahren

Der Kinderzuschlag knüpft grundsätzlich an Erziehungsmonate bis zum dritten Geburtstag des Kindes an, die der Witwe oder dem Witwer zugeordnet sind. Ein heute 40-jähriges Kind kann deshalb ebenso berücksichtigt werden wie ein Kind, das gerade erst erwachsen geworden ist.

Rechtlich geht es um einen Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten nach § 78a SGB VI. Die bloße Elternschaft genügt dafür nicht, und auch die gesamte Erziehungszeit bis zum zehnten Geburtstag fließt nicht in diesen Zuschlag ein.

Warum manche Witwen den Zuschlag erhalten und andere nicht

Den Kinderzuschlag gibt es nur nach neuem Hinterbliebenenrecht. Neues Recht gilt grundsätzlich bei Todesfällen ab dem 1. Januar 2002, wenn die Ehe ab diesem Datum geschlossen wurde oder beide Ehepartner am 2. Januar 1962 oder später geboren sind.

Ist der Ehepartner vor 2002 gestorben, entfällt der Zuschlag. Dasselbe gilt bei einer Eheschließung vor 2002, wenn mindestens einer der Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde.

Bei der großen Witwenrente sieht das alte Recht dafür grundsätzlich 60 statt 55 Prozent der Versichertenrente vor. Ein fehlender Kinderzuschlag beweist daher noch keinen Berechnungsfehler; zunächst müssen die Voraussetzungen und Berechnungsregeln der Witwenrente geklärt sein.

Die Erziehungsmonate müssen der richtigen Person zugeordnet sein

Bei gemeinsamer Erziehung ohne abweichende wirksame Erklärung werden die Zeiten grundsätzlich der Mutter zugeordnet, wenn kein Elternteil überwiegend erzogen hat. Hat der Vater überwiegend erzogen oder wurden ihm Zeiten wirksam zugeordnet, können diese seinen Zuschlag zur Witwerrente begründen.

Eine freie nachträgliche Übertragung jahrzehntealter Erziehungszeiten zwischen den Eltern ist nicht möglich. Eine gemeinsame Erklärung zur Zuordnung wirkt grundsätzlich für die Zukunft und höchstens zwei Kalendermonate zurück.

Auch Kinder aus einer früheren Beziehung können zählen; sie müssen keine gemeinsamen Kinder mit dem verstorbenen Ehepartner sein. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kommt außerdem die Erziehung von Adoptiv-, Stief- oder Pflegekindern in Betracht.

Für vor 1992 geborene Kinder können bei diesem Zuschlag ebenfalls bis zu 36 Erziehungsmonate berücksichtigt werden. Die Regeln über Kindererziehungszeiten in der eigenen Altersrente dürfen deshalb nicht einfach auf die Hinterbliebenenrente übertragen werden.

So viel bringt der Kinderzuschlag seit Juli 2026

Für die ersten 36 berücksichtigten Erziehungsmonate werden je Monat 0,1010 persönliche Entgeltpunkte angesetzt, für weitere Monate jeweils 0,0505. Die ersten 36 Monate werden damit doppelt so hoch bewertet wie die folgenden.

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Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Bei jeweils vollständig berücksichtigten drei Erziehungsjahren ergeben sich nach der aktuellen Broschüre der Deutschen Rentenversicherung diese monatlichen Zuschläge:

Rentenart nach neuem Recht Erstes vollständig berücksichtigtes Kind Jedes weitere vollständig berücksichtigte Kind Große Witwen- oder Witwerrente 85,03 Euro brutto 42,52 Euro brutto Kleine Witwen- oder Witwerrente 38,65 Euro brutto 19,33 Euro brutto

Die Tabelle unterstellt jeweils 36 zugeordnete Monate pro Kind und einen ungekürzten Zuschlag. Sind weniger Monate anzurechnen, fällt der Betrag entsprechend niedriger aus.

Der Zuschlag beginnt grundsätzlich nach dem Sterbevierteljahr, also mit dem vierten Kalendermonat nach dem Sterbemonat. Während des Sterbevierteljahres wird er nicht zusätzlich gezahlt.

Wo der Zuschlag im Rentenbescheid zu finden ist

Entscheidend sind die Berechnungsanlagen des Bewilligungsbescheids, insbesondere die Erläuterungen zu den persönlichen Entgeltpunkten. Suchen Sie dort nach Angaben zur Kindererziehung oder nach einem Zuschlag nach § 78a SGB VI; die genaue Überschrift kann je nach Bescheid variieren.

Bei einem vollständig berücksichtigten ersten Kind ergeben 36 Monate rechnerisch 3,6360 zusätzliche persönliche Entgeltpunkte. Bei zwei Kindern mit jeweils vollen 36 Monaten sind es insgesamt 5,4540 Punkte.

Vergleichen Sie die Berechnung mit dem eigenen Versicherungsverlauf und bereits vorhandenen Bescheiden über Erziehungszeiten. Eine Rentenanpassungsmitteilung mit dem neuen Monatsbetrag reicht für diese Prüfung häufig nicht aus.

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Fehlt eine verständliche Aufschlüsselung, bitten Sie die Rentenversicherung schriftlich um Auskunft, welche Kinder und Erziehungsmonate beim Zuschlag berücksichtigt wurden. So lässt sich klären, ob tatsächlich Zeiten fehlen oder lediglich die Darstellung im Bescheid Fragen offenlässt.

Der Zuschlag zur Witwenrente ist etwas anderes als die Mütterrente

Kindererziehungszeiten können die eigene Altersrente erhöhen und zugleich einen Kinderzuschlag zur Witwen- oder Witwerrente begründen. Dass die Erziehung bereits bei der eigenen Rente berücksichtigt wurde, schließt den Hinterbliebenenzuschlag nicht allein deshalb aus.

Fehlende Einträge im Versicherungskonto sollten Betroffene deshalb klären lassen. Wie sich Kindererziehungszeiten auch nachträglich beantragen lassen, ist besonders dann interessant, wenn die Kinder schon seit Jahrzehnten erwachsen sind.

Bei Erziehung im Ausland oder Besonderheiten durch eine Beamtenversorgung ist eine gesonderte Prüfung erforderlich. Ein fehlender Eintrag im gesetzlichen Rentenkonto bedeutet wegen gesetzlicher Sonderregeln nicht in jedem Fall, dass auch der Kinderzuschlag ausgeschlossen ist.

Warum 85 Euro brutto nicht immer 85 Euro mehr auf dem Konto sind

Der Zuschlag erhöht zunächst die berechnete Hinterbliebenenrente. Das nach den rentenrechtlichen Regeln ermittelte eigene Einkommen oberhalb des Freibetrags wird anschließend zu 40 Prozent auf die Rente angerechnet; hinzu kommen gegebenenfalls Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Deshalb lässt sich der Auszahlungsbetrag nicht allein aus der Zahl der Kinder ablesen. Selbst eine korrekt berechnete Rente einschließlich Kinderzuschlag kann wegen der Einkommensanrechnung auf null sinken, wie der Beitrag zur Witwenrente ohne laufende Auszahlung erläutert.

Eine weitere Grenze setzt § 88a SGB VI: Übersteigt die Hinterbliebenenrente einschließlich Kinderzuschlag die entsprechende volle Versichertenrente des Verstorbenen, wird der Zuschlag begrenzt. Gerade bei niedrigen Versichertenrenten kann das den Zuschlag verkleinern.

Davon zu unterscheiden ist der zusätzliche Einkommensfreibetrag für waisenrentenberechtigte Kinder. Dieser hängt an anderen Voraussetzungen und besteht nicht allein deshalb weiter, weil früher ein inzwischen erwachsenes Kind erzogen wurde.

Fehlende Zeiten klären und Fristen beachten

Sind Erziehungszeiten noch nicht festgestellt, kommt insbesondere das Formular V0800 der Deutschen Rentenversicherung infrage. Geburtsnachweise und vorhandene Feststellungsbescheide helfen bei der Zuordnung; die Rentenversicherung kann weitere Angaben zur tatsächlichen Erziehung verlangen.

Bei einem fehlerhaften neuen Rentenbescheid beträgt die Widerspruchsfrist grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe. Eine bloße telefonische Rückfrage wahrt diese Frist nicht.

Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht kommen. Bei einer erfolgreichen rückwirkenden Korrektur sind Nachzahlungen grundsätzlich auf den gesetzlichen Vierjahreszeitraum begrenzt, der vom Beginn des Antragsjahres zurückgerechnet wird.

Bei einem Antrag im Jahr 2026 kann die Nachzahlung damit grundsätzlich bis zum 1. Januar 2022 zurückreichen, sofern damals bereits ein entsprechender Anspruch bestand. Für davor liegende Zeiten entsteht dadurch kein unbegrenzter Nachzahlungsanspruch.

Sechs Fragen und Antworten zum Kinderzuschlag

Müssen meine Kinder noch minderjährig sein?

Nein, für diesen Zuschlag gibt es keine Altersgrenze der Kinder beim Beginn der Witwenrente. Entscheidend ist grundsätzlich die frühere Erziehung bis zum dritten Geburtstag.

Zählen Kinder aus einer früheren Beziehung?

Ja, wenn die erforderlichen Erziehungsmonate der Witwe oder dem Witwer zugeordnet sind. Ein gemeinsames Kind mit dem verstorbenen Ehepartner ist dafür nicht erforderlich.

Können auch Witwer den Zuschlag bekommen?

Ja, der Zuschlag ist auch bei Witwerrenten vorgesehen. Voraussetzung sind insbesondere neues Hinterbliebenenrecht und entsprechend zugeordnete Erziehungsmonate.

Gibt es den Zuschlag auch zur kleinen Witwenrente?

Ja, nach neuem Recht kann auch die kleine Witwenrente erhöht werden. Bei vollen 36 Monaten für das erste Kind beträgt der Zuschlag seit Juli 2026 monatlich 38,65 Euro brutto.

Schließt die Anerkennung der Kinder in meiner eigenen Rente den Zuschlag aus?

Nein, die Berücksichtigung in der eigenen gesetzlichen Altersrente schließt den Kinderzuschlag zur Hinterbliebenenrente nicht automatisch aus. Die beiden Renten werden nach unterschiedlichen Vorschriften berechnet.

Was sollte ich tun, wenn im Bescheid kein Zuschlag erkennbar ist?

Lassen Sie sich zunächst die Rechtsgrundlage und die Berechnung für Ihre Kinder erläutern. Bestehen Zweifel an einem neuen Bescheid, sollten Sie zusätzlich die Widerspruchsfrist beachten.