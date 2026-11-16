Krank am ersten Arbeitstag: Arbeitnehmerin bekommt recht, aber die Zahlung endet früh

Wer am ersten Tag einer neuen Beschäftigung krank wird, kann ohne Lohnfortzahlung dastehen. Auch die Krankenkasse darf Krankengeld verweigern, wenn die versicherungspflichtige Beschäftigung noch gar nicht begonnen hat. Doch eine frühere Krankenversicherung kann Betroffene vor einer vollständigen Zahlungslücke schützen.

Das Bayerische Landessozialgericht hat einer Frau Krankengeld zugesprochen, obwohl sie ihre neue Arbeitsstelle wegen einer Erkrankung nie antreten konnte. Entscheidend war der nachgehende Leistungsanspruch aus ihrer vorherigen Pflichtversicherung. Allerdings erhielt sie die Leistung nur für 18 Tage (Urteil vom 21. Juli 2025, Az. L 20 KR 273/24).

Neuer Arbeitsvertrag, aber kein Geld wegen Krankheit

Die Frau war bis zum 14. Mai 2023 über den Bezug von Arbeitslosengeld gesetzlich krankenversichert. Am folgenden Tag sollte sie eine neue Vollzeitbeschäftigung beginnen. Wegen einer Bandscheibenerkrankung mit Nervenbeeinträchtigungen wurde sie jedoch direkt zum Arbeitsbeginn krankgeschrieben.

Ihr Arbeitgeber zahlte keinen Lohn und kündigte das Arbeitsverhältnis während der Probezeit zum 9. Juni. Die Krankenkasse verweigerte ebenfalls die Zahlung, weil die Frau ihre Beschäftigung nicht aufgenommen hatte und keine Anmeldung zur Sozialversicherung vorlag.

Nach § 3 Absatz 3 Entgeltfortzahlungsgesetz entsteht der gesetzliche Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Krankheit erst nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses. Wer schon vor dem tatsächlichen Arbeitsbeginn erkrankt, kann deshalb zunächst ohne Entgeltfortzahlung bleiben.

Krankengeld trotz fehlender Arbeitsaufnahme

Das Landessozialgericht bestätigte zunächst, dass der unterschriebene Arbeitsvertrag allein keine Versicherungspflicht als Beschäftigte begründete. Dafür hätte die Frau ihre Arbeit tatsächlich aufnehmen oder einen Anspruch auf Arbeitsentgelt erwerben müssen.

Dennoch musste die Krankenkasse einen Teil der ausgefallenen Zeit bezahlen. Nach § 19 Absatz 2 SGB V können Pflichtversicherte nach dem Ende ihrer Mitgliedschaft unter bestimmten Voraussetzungen noch bis zu einen Monat Leistungen erhalten.

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Dieser nachgehende Leistungsanspruch kann auch Krankengeld umfassen. Voraussetzung ist insbesondere, dass keine vorrangige andere Absicherung greift und ein neuer Krankenversicherungsschutz innerhalb der maßgeblichen Monatsfrist zu erwarten ist.

Warum das Krankengeld nach 18 Tagen endete

Bei der Frau war zunächst davon auszugehen, dass sie ihre neue Stelle nach der Erkrankung noch innerhalb eines Monats antreten könnte. Deshalb stand ihr Krankengeld vom 15. Mai bis einschließlich 1. Juni 2023 zu.

Mit der weiteren Krankschreibung bis Ende Juni änderte sich die Situation. Nun war nicht mehr zu erwarten, dass sie rechtzeitig eine neue versicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen würde.

Ab dem 2. Juni griff die freiwillige Anschlussversicherung nach § 188 Absatz 4 SGB V. Daraus ergab sich im konkreten Fall kein Krankengeldanspruch. Die Richter betonten zugleich, dass eine spätere Entwicklung einen zuvor bestehenden Anspruch nicht rückwirkend beseitigen darf.

Was Beschäftigte beim Jobwechsel beachten sollten

Wer unmittelbar vor oder am ersten Arbeitstag erkrankt, sollte seinen Krankenversicherungsschutz umgehend klären. Besonders wichtig ist das, wenn zuvor Arbeitslosengeld bezogen wurde und die neue Beschäftigung wegen der Erkrankung nicht aufgenommen werden kann.

Betroffene sollten ihre Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig ärztlich feststellen lassen und die Krankenkasse ausdrücklich um Prüfung des nachgehenden Leistungsanspruchs nach § 19 Absatz 2 SGB V bitten. Wird Krankengeld abgelehnt, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. Dabei sollte auch geprüft werden, ob eine andere Absicherung über die Arbeitsagentur oder eine Familienversicherung infrage kommt.

Das Urteil zeigt, dass eine fehlende Sozialversicherungsanmeldung durch den neuen Arbeitgeber nicht jeden Krankengeldanspruch ausschließt. Entscheidend können die vorherige Versicherung und die zum jeweiligen Zeitpunkt absehbare weitere Entwicklung sein.

Quellen