Arbeitslosengeld: Ein fehlender Nachweis kostet Frau 1.355 Euro

Eine arbeitslose Frau wollte nach einer medizinischen Rehabilitation wieder Arbeitslosengeld beziehen. Nach eigenen Angaben meldete sie sich rechtzeitig telefonisch bei der Arbeitsagentur. Doch der angebliche Anruf war nicht dokumentiert.

Deshalb bewilligte die Behörde das Arbeitslosengeld erst einen Monat später.

Das Schleswig-Holsteinische Landessozialgericht bestätigte die Entscheidung. Weder ein eingereichter Reha-Bericht noch die Aussage einer Zeugin reichten aus, um die frühere Arbeitslosmeldung nachzuweisen. Für die Klägerin ging es um 1.355,10 Euro (Urteil vom 16.01.2026 – L 3 AL 23/23).

Arbeitsagentur konnte angeblichen Anruf nicht feststellen

Die Klägerin hatte bis zum 19. März 2021 an einer stationären medizinischen Rehabilitation teilgenommen. Anschließend wollte sie wieder Arbeitslosengeld beziehen und behauptete, sich am 22. März telefonisch arbeitslos gemeldet zu haben.

Eine Mitarbeiterin der Arbeitsagentur habe sie aufgefordert, ihren Reha-Bericht einzureichen. Diesen habe sie noch am selben Tag abgegeben. Als die Frau einen Monat später erneut Kontakt zur Behörde aufnahm, stellte sich jedoch heraus, dass keine Arbeitslosmeldung vom März erfasst worden war.

Die Arbeitsagentur erkannte deshalb erst den 22. April 2021 als Meldedatum an. Die Klägerin verlangte daraufhin weitere 1.355,10 Euro Arbeitslosengeld und klagte.

Auch die Zeugin konnte das Gericht nicht überzeugen

Eine Freundin bestätigte vor Gericht, dass die Klägerin am fraglichen Tag telefoniert hatte. Allerdings konnte sie weder die gewählte Telefonnummer noch den Gesprächspartner sicher benennen. Auch blieb offen, ob tatsächlich eine Arbeitslosmeldung abgegeben worden war.

Die von der Klägerin genannte Mitarbeiterin der Arbeitsagentur hatte an diesem Tag zudem Urlaub. Einen Einzelverbindungsnachweis konnte die Frau nicht vorlegen.

Zwar hielten die Richter es für glaubhaft, dass der Reha-Bericht am 22. März eingereicht worden war. Das allein genügte jedoch nicht. Ein medizinischer Bericht ersetzt keine Arbeitslosmeldung.

Das Landessozialgericht wies die Berufung deshalb zurück.

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Heute reicht ein Anruf nicht mehr aus

Der Fall spielte sich während der Corona-Pandemie ab. Damals waren telefonische Arbeitslosmeldungen aufgrund besonderer Regelungen zeitweise zulässig.

Heute müssen sich Betroffene nach § 141 SGB III grundsätzlich persönlich bei der Arbeitsagentur oder elektronisch über das vorgesehene Online-Verfahren arbeitslos melden. Für die elektronische Meldung ist eine Identitätsprüfung erforderlich.

Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen Arbeitsuchendmeldung und Arbeitslosmeldung. Wer seinen Arbeitsplatz verliert, kann sich telefonisch arbeitsuchend melden. Für den späteren Bezug von Arbeitslosengeld reicht das jedoch nicht.

So vermeiden Arbeitslose finanzielle Nachteile

Wer Arbeitslosengeld beantragen möchte, sollte die Arbeitslosmeldung spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit erledigen. Eine Online-Meldung muss vollständig abgeschlossen sein, einschließlich der erforderlichen Identitätsprüfung.

Bei einer persönlichen Vorsprache empfiehlt es sich, eine Bestätigung der Arbeitslosmeldung aufzubewahren. Auch elektronische Eingangsbestätigungen sollten gespeichert werden.

Das Urteil zeigt, welche finanziellen Folgen ein fehlender Nachweis haben kann. Denn nach § 137 SGB III gehört die wirksame Arbeitslosmeldung zu den Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Häufige Fragen zur Arbeitslosmeldung

Kann ich mich telefonisch arbeitslos melden?

Grundsätzlich nein. Eine telefonische Arbeitsuchendmeldung ist möglich, die Arbeitslosmeldung muss dagegen persönlich oder über das vorgesehene Online-Verfahren erfolgen.

Bekomme ich Arbeitslosengeld rückwirkend?

Grundsätzlich besteht ein Anspruch frühestens ab der wirksamen Arbeitslosmeldung, sofern auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Gesetzliche Ausnahmen sind möglich.

Reicht ein online gestellter Arbeitslosengeldantrag?

Nein. Antragstellung und Arbeitslosmeldung sind unterschiedliche Schritte. Beide müssen ordnungsgemäß erledigt werden.

Quellen

Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht – Urteil vom 16.01.2026, L 3 AL 23/23 (Landesrechtsprechungsdatenbank)

§ 137 SGB III – Anspruchsvoraussetzungen

§ 141 SGB III – Arbeitslosmeldung

Bundesagentur für Arbeit – Wie Sie sich arbeitslos melden