Pflege zu Hause: Dieses besondere Modell bietet mehr Freiheit

Pflegebedürftige müssen sich bei der ambulanten Pflege häufig an feste Leistungspakete halten. Ein Modellprojekt der AOK und Caritas macht es anders: Die Betroffenen vereinbaren Pflegezeit und entscheiden gemeinsam mit der Pflegekraft, welche Unterstützung sie an diesem Tag benötigen.

Das Angebot „Pflege ganz aktiv“ wird bis zum 30. Juni 2029 fortgesetzt. Die AOK nennt mehrere beteiligte Sozialstationen im Westerwald und in der Westeifel. Eine bundesweite Einführung ist bislang nicht beschlossen.

Pflegebedürftige entscheiden mit, welche Hilfe sie brauchen

Bei der üblichen ambulanten Versorgung werden häufig einzelne Leistungen vereinbart und abgerechnet. Beispielsweise kommt ein Pflegedienst zum Waschen, Ankleiden oder zur Unterstützung im Haushalt.

„Pflege ganz aktiv“ setzt stattdessen auf eine pauschale Stundenvergütung. Innerhalb der vereinbarten Pflegezeit können die Beteiligten flexibler entscheiden, welche Unterstützung gerade sinnvoll ist.

Braucht ein Mensch an einem Tag weniger Hilfe bei der Körperpflege, kann die Pflegekraft beispielsweise mehr Zeit für Anleitung, Betreuung oder die Förderung vorhandener Fähigkeiten einsetzen.

Das Ziel ist nicht, notwendige Pflegeleistungen einzusparen. Pflegebedürftige sollen vielmehr möglichst viel selbst entscheiden und ihre Selbstständigkeit erhalten.

In diesen Regionen wird das Pflegemodell angeboten

Nach Angaben der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland beteiligen sich Sozialstationen des Caritasverbandes Westerwald-Rhein-Lahn und des Caritasverbandes Westeifel.

Die AOK nennt folgende Versorgungsbereiche:

Westerburg-Rennerod

Lahnstein-Nassau

Wirges-Selters-Kannenbäckerland

Montabaur-Wallmerod

Prüm-Arzfeld

Südeifel

Wer dort lebt und bereits von einer beteiligten Sozialstation betreut wird, kann nachfragen, ob eine Versorgung nach dem Modell möglich ist.

Auch Pflegebedürftige, die erstmals einen ambulanten Pflegedienst benötigen, können sich an die zuständige Caritas-Sozialstation oder ihre Pflegekasse wenden.

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Die Teilnahme hängt allerdings von der konkreten Versorgungssituation und den bestehenden Vereinbarungen ab. Einen bundesweiten Anspruch auf genau dieses Modell gibt es nicht.

Wer bezahlt die Pflege nach Zeit?

Das Modell bedeutet nicht, dass Pflegebedürftige automatisch mehr Geld von der Pflegeversicherung erhalten.

Für die ambulante Pflege gelten grundsätzlich weiterhin die gesetzlichen Leistungsansprüche. Nach § 36 SGB XI können Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 Pflegesachleistungen in Anspruch nehmen.

Im Jahr 2026 betragen die monatlichen Höchstbeträge:

Pflegegrad Pflegesachleistungen monatlich Pflegegrad 2 796 Euro Pflegegrad 3 1.497 Euro Pflegegrad 4 1.859 Euro Pflegegrad 5 2.299 Euro

Diese Beträge sind keine zusätzlichen Leistungen des Modellprojekts. Sie bilden den gesetzlichen Rahmen für die Finanzierung ambulanter Pflegesachleistungen.

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Wie viele Stunden die Pflegekraft innerhalb dieses Budgets tatsächlich leisten kann, hängt unter anderem von den vereinbarten Vergütungen ab.

Pflegebedürftige sollten sich deshalb vorab schriftlich erklären lassen, welche Pflegezeit vorgesehen ist, welche Kosten entstehen und ob ein Eigenanteil anfällt.

Was passiert mit dem bisherigen Pflegegeld?

Wer neben der Unterstützung durch Angehörige auch einen ambulanten Pflegedienst nutzt, kann unter bestimmten Voraussetzungen Pflegegeld und Pflegesachleistungen kombinieren.

Dabei gilt nach § 38 SGB XI: Je größer der ausgeschöpfte Anteil der Pflegesachleistungen ist, desto geringer fällt das verbleibende Pflegegeld aus.

Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn die professionelle Versorgung anders organisiert und abgerechnet wird.

Deshalb sollten Familien vor einem Wechsel prüfen lassen, welche finanziellen Folgen die geplanten Pflegeleistungen haben.

Über den Ansatz des Modellprojekts berichtete Gegen-Hartz.de bereits im Beitrag Pflege zu Hause: Dieses Modell gibt Pflegebedürftigen mehr Mitsprache.

Warum das Modell bis 2029 weiterläuft

Das Projekt startete im Juli 2022. Inzwischen wird es in mehreren Sozialstationen erprobt. Die AOK bestätigt eine Verlängerung bis zum 30. Juni 2029.

Die Beteiligten berichten von positiven Erfahrungen. Pflegekräfte können ihre fachlichen Entscheidungen stärker am tatsächlichen Bedarf ausrichten. Pflegebedürftige erhalten mehr Einfluss darauf, wie ihre Pflegezeit genutzt wird.

Eine wissenschaftliche Begleitung soll untersuchen, ob sich das Modell langfristig bewährt. Entscheidend ist beispielsweise, ob die Selbstständigkeit der Betroffenen verbessert wird und die Versorgung zuverlässig bleibt.

Ob das Modell anschließend dauerhaft eingeführt oder bundesweit ausgeweitet wird, ist noch offen.

Häufige Fragen

Kann ich „Pflege ganz aktiv“ bei jedem ambulanten Pflegedienst nutzen?

Nein. Das Projekt wird derzeit nur in beteiligten Regionen und Sozialstationen angeboten. Andere Pflegedienste können jedoch ebenfalls flexible Formen der Versorgung anbieten.

Bekomme ich dadurch mehr Pflegegeld?

Nein. Das Modell erhöht die gesetzlichen Pflegegeld- oder Pflegesachleistungsbeträge nicht automatisch. Bei einer Kombination mit Pflegesachleistungen kann sich das ausgezahlte Pflegegeld verringern.

Wann wird das neue Pflegemodell bundesweit eingeführt?

Ein Termin steht nicht fest. Das Modellprojekt ist zunächst bis zum 30. Juni 2029 befristet. Ob es danach ausgeweitet wird, hängt unter anderem von der Auswertung und weiteren Vereinbarungen ab.

Quellen

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Versorgungsmodell „Pflege ganz aktiv“

AOK – Mehr Spielraum für die ambulante Pflege

Landesregierung Rheinland-Pfalz – Modellprojekt „Pflege ganz aktiv“

§ 36 SGB XI – Pflegesachleistung

§ 38 SGB XI – Kombinationsleistung